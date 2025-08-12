Коммунальные платежи в договорах аренды — гид для арендодателя. Что выгоднее? Как избежать налоговых рисков

4. НДС при перевыставлении коммунальных услуг

Когда НДС не начисляется?

Если коммунальные услуги не являются частью арендной платы, а перевыставляются для возмещения затрат, объекта налогообложения нет (письма Минфина № 03-07-11/3227 от 18.01.2024, ФНС № ШС-22-3/86 от 04.02.2010).

В письме № 03-07-11/127323 от 17.12.2024 Минфин напомнил правила НДС при аренде нежилых помещений:

Основное правило - арендная плата облагается НДС в общем порядке.

По коммунальным платежам НДС зависит от условий договора.

• Если коммунальные платежи — часть арендной платы → НДС начисляется на всю сумму (аренда + коммуналка)

• Если коммунальные платежи — возмещение затрат арендодателя → НДС не начисляется

Важно: Эти правила действуют и для арендодателей на УСН, которые с 1 января 2025 года стали плательщиками НДС.

Ключевой момент — формулировка в договоре аренды определяет налоговые последствия по коммунальным платежам.

Можно ли принять НДС к вычету?

Нет , если услуги перевыставлены арендатору (п. 2 ст. 170 НК РФ).

НДС включается в сумму возмещения.

🔹 Судебная практика: