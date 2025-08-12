Коммунальные платежи в договорах аренды — гид для арендодателя. Что выгоднее? Как избежать налоговых рисков

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и эксперт по налоговой оптимизации.
В этой статье разберем:
✔ Как правильно оформлять коммунальные платежи.
✔ В каких случаях компенсация облагается налогом.
✔ Как избежать претензий ФНС.
✔ Практический пример ошибки клиента.
✔ Позицию Минфина и судебную практику.
1. Коммунальные платежи как часть арендной платы
Бухгалтерский учет
ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" не регулирует учет переменных платежей (например, зависящих от объема потребления коммунальных услуг).
Переменные платежи (не связанные с индексацией) не считаются арендными и отражаются:
в доходах от обычной деятельности (если аренда — основной вид бизнеса);
в прочих доходах (если сдача имущества не является систематической).
Налог на прибыль
Компенсация коммунальных услуг включается:
в доходы от реализации (если аренда — систематическая деятельность);
во внереализационные доходы (в остальных случаях).
🔹 Нормативное обоснование:
ПБУ 9/99 "Доходы организации" (п. 2).
2. Компенсация коммунальных услуг сверх арендной платы
Бухгалтерский учет
Если арендатор возмещает коммунальные услуги отдельно от аренды:
Не признается доходом, так как не увеличивает экономические выгоды арендодателя (п. 2 ПБУ 9/99).
Проводки:
Дт 76 – Кт 60 – отражены затраты на коммуналку;
Дт 51 – Кт 76 – получено возмещение от арендатора.
Налог на прибыль
Сумма возмещения включается во внереализационные доходы на дату предъявления арендатору расчетных документов (пп. 3 п. 4 ст. 271 НК РФ).
🔹 Нормативное обоснование:
Письмо Минфина № 03-03-07/27491 от 17.04.2019.
3. Учет расходов на коммунальные услуги
3.1. Если компенсация включена в арендную плату
Бухучет:
Дт 20 (26, 91-2) – Кт 60 – отражены затраты;
Дт 19 – Кт 60 – учтен НДС;
Дт 68 – Кт 19 – НДС принят к вычету.
Налог на прибыль:
Материальные расходы (если аренда — систематическая деятельность, пп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ);
Внереализационные расходы (в иных случаях, пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ).
3.2. Если компенсация идет сверх арендной платы
Бухучет:
Расходы не признаются (п. 2 ПБУ 10/99).
Сумма относится на расчеты с арендатором.
Налог на прибыль:
Внереализационные расходы (пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ). Последнее число отчетного периода, за который получены расчетные документы от поставщиков коммунальных услуг.
🔹 Нормативное обоснование:
4. НДС при перевыставлении коммунальных услуг
Когда НДС не начисляется?
Если коммунальные услуги не являются частью арендной платы, а перевыставляются для возмещения затрат, объекта налогообложения нет (письма Минфина № 03-07-11/3227 от 18.01.2024, ФНС № ШС-22-3/86 от 04.02.2010).
В письме № 03-07-11/127323 от 17.12.2024 Минфин напомнил правила НДС при аренде нежилых помещений:
Основное правило - арендная плата облагается НДС в общем порядке.
По коммунальным платежам НДС зависит от условий договора.
• Если коммунальные платежи — часть арендной платы → НДС начисляется на всю сумму (аренда + коммуналка)
• Если коммунальные платежи — возмещение затрат арендодателя → НДС не начисляется
Важно: Эти правила действуют и для арендодателей на УСН, которые с 1 января 2025 года стали плательщиками НДС.
Ключевой момент — формулировка в договоре аренды определяет налоговые последствия по коммунальным платежам.
Можно ли принять НДС к вычету?
Нет, если услуги перевыставлены арендатору (п. 2 ст. 170 НК РФ).
НДС включается в сумму возмещения.
🔹 Судебная практика:
Постановление ФАС СЗО № А52-353/2006/2 от 12.09.2006.
🎯5. Сравнительная таблица налоговых последствий по коммунальным платежам
Критерий
Коммуналка в составе арендной платы
Компенсация коммуналки сверх аренды
НДС для арендодателя
❌ Начисляется с полной суммы (аренда + коммуналка)
✅ Не начисляется (нет объекта налогообложения)
Доходы в налоге на прибыль
Доходы от реализации (если аренда систематическая) или внереализационные
Внереализационные доходы
Расходы в налоге на прибыль
Материальные расходы (если аренда систематическая) или внереализационные
Внереализационные расходы
Документооборот
Проще - один договор, одна сумма
Сложнее - отдельные документы на возмещение
Выгоднее для арендодателя компенсация коммуналки сверх арендной платы
Меньше налоговая нагрузка
Снижение риска споров с ФНС
Выгоднее для арендатора коммуналка в составе арендной платы
Может принять НДС к вычету с полной суммы
Проще документооборот
В итоге схема с отдельной компенсацией коммунальных услуг налогово выгоднее для арендодателя, но требует правильного оформления договора и документооборота.
👩🏻💻6. Ситуация из практики, разбор ошибки клиента
ИП на УСН сдает в аренду помещения. Арендаторы платят отдельно аренду и отдельно возмещают коммуналку. ИП не включал возмещение коммуналки в доходы, а налоговая требует это делать.
🔴 Позиция налоговой:
Если нет специального посреднического договора, то возмещение коммунальных услуг - это ваш доход, который нужно включать в декларацию по УСН.
Что происходит по закону:
Когда арендатор возмещает коммуналку отдельно от арендной платы, это считается оказанием услуги по перечислению коммунальных платежей. Такие суммы являются доходом и облагаются налогом.
💎Как можно было избежать налогообложения:
Заключить посреднический договор с арендатором 👉ДО заключения договора с поставщиком коммунальных услуг. Тогда возмещение коммуналки не было бы доходом.
Что делать сейчас:
Включить суммы возмещения коммуналки в доходы
Подать уточненную декларацию
Доплатить налог с этих сумм
Вывод: Налоговая права, клиент обратился за консультацией к нам слишком поздно. Возмещение коммунальных услуг без посреднического договора - это доходы ИП, подлежащие налогообложению по УСН.
6. Как с 2025 г. арендодателю на УСН + НДС учитывать возмещение коммуналки и не запутаться с НДС?
Суть проблемы
Пример: ИП на УСН "доходы" 6% + НДС 5% сдаёте помещение в аренду. В договоре арендная плата состоит из двух частей:
1. Постоянная часть (фиксированная сумма).
2. Переменная часть (компенсация коммуналки: свет, вода, газ).
Вы оплачиваете коммуналку поставщикам (с НДС 20%), а потом арендатор возмещает вам эти расходы.
Вопрос: Как правильно перевыставить арендатору коммуналку? Нужно ли добавлять ещё 5% НДС сверху? Как правильно учесть возмещение?
Коммуналка — часть арендной платы
Вы перевыставляете арендатору точную сумму, которую заплатили поставщику (включая НДС 20%).
Не нужно выделять НДС отдельно (просто укажите в документах общую сумму).
Но! Вся арендная плата (и постоянная, и переменная части) облагается вашим НДС 5%
7. Риски для концессионеров. НДС даже при тарифе без налога
Суть спора (Постановление АС ВСО № А78-2729/2024 от 12.05.2025)
Компания-концессионер оказывала коммунальные услуги по тарифу, утвержденному без НДС. ФНС доначислила налог, суд поддержал инспекцию:
🔴 Выводы суда:
Компания сама должна была предоставить корректные данные для расчета тарифа.
РСТ не контролирует налоговые обязательства.
Даже на УСН концессионеры обязаны платить НДС (письма Минфина № 03-07-11/10872 от 06.02.2025, № 03-07-11/9627 от 04.02.2025).
Выводы, как избежать претензий?
✅ Четко прописывайте в договоре, как учитываются коммунальные платежи (в составе аренды или отдельно).
✅ Не начисляйте НДС при перевыставлении счетов за коммуналку, если это возмещение затрат.
✅ Проверяйте тарифы, если работаете по концессионным соглашениям – НДС может быть обязательным.
✅ Следите за судебной практикой – позиции ФНС и Минфина меняются.
Грамотный учет коммунальных платежей защитит от доначислений и штрафов!
