ФСБУ Аренда
Коммунальные платежи в договорах аренды — гид для арендодателя. Что выгоднее? Как избежать налоговых рисков

Коммунальные платежи в договорах аренды — гид для арендодателя. Что выгоднее? Как избежать налоговых рисков

Арендодатели нередко путаются в вопросе учета коммунальных платежей, которые возмещают арендаторы. В зависимости от способа оформления этих платежей могут возникать разные налоговые последствия, узнайте из статьи как выбрать наиболее выгодный вариант.

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и эксперт по налоговой оптимизации.

👋 Приветствую, уважаемые предприниматели и коллеги!

В этой статье разберем:

✔ Как правильно оформлять коммунальные платежи.

✔ В каких случаях компенсация облагается налогом.

✔ Как избежать претензий ФНС.

✔ Практический пример ошибки клиента.

✔ Позицию Минфина и судебную практику.

1. Коммунальные платежи как часть арендной платы

Бухгалтерский учет

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" не регулирует учет переменных платежей (например, зависящих от объема потребления коммунальных услуг).

  • Переменные платежи (не связанные с индексацией) не считаются арендными и отражаются:

    • в доходах от обычной деятельности (если аренда — основной вид бизнеса);

    • в прочих доходах (если сдача имущества не является систематической).

Налог на прибыль

Компенсация коммунальных услуг включается:

  • в доходы от реализации (если аренда — систематическая деятельность);

  • во внереализационные доходы (в остальных случаях).

🔹 Нормативное обоснование:

2. Компенсация коммунальных услуг сверх арендной платы

Бухгалтерский учет

Если арендатор возмещает коммунальные услуги отдельно от аренды:

  • Не признается доходом, так как не увеличивает экономические выгоды арендодателя (п. 2 ПБУ 9/99).

  • Проводки:

    • Дт 76 – Кт 60 – отражены затраты на коммуналку;

    • Дт 51 – Кт 76 – получено возмещение от арендатора.

Налог на прибыль

Сумма возмещения включается во внереализационные доходы на дату предъявления арендатору расчетных документов (пп. 3 п. 4 ст. 271 НК РФ).

🔹 Нормативное обоснование:

3. Учет расходов на коммунальные услуги

3.1. Если компенсация включена в арендную плату

Бухучет:

  • Дт 20 (26, 91-2) – Кт 60 – отражены затраты;

  • Дт 19 – Кт 60 – учтен НДС;

  • Дт 68 – Кт 19 – НДС принят к вычету.

Налог на прибыль:

3.2. Если компенсация идет сверх арендной платы

Бухучет:

  • Расходы не признаются (п. 2 ПБУ 10/99).

  • Сумма относится на расчеты с арендатором.

Налог на прибыль:

  • Внереализационные расходы (пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ). Последнее число отчетного периода, за который получены расчетные документы от поставщиков коммунальных услуг.

🔹 Нормативное обоснование:

4. НДС при перевыставлении коммунальных услуг

Когда НДС не начисляется?

Если коммунальные услуги не являются частью арендной платы, а перевыставляются для возмещения затрат, объекта налогообложения нет (письма Минфина № 03-07-11/3227 от 18.01.2024, ФНС № ШС-22-3/86 от 04.02.2010).

В письме № 03-07-11/127323 от 17.12.2024 Минфин напомнил правила НДС при аренде нежилых помещений:

Основное правило - арендная плата облагается НДС в общем порядке.

По коммунальным платежам НДС зависит от условий договора.

• Если коммунальные платежи — часть арендной платы → НДС начисляется на всю сумму (аренда + коммуналка)

• Если коммунальные платежи — возмещение затрат арендодателя → НДС не начисляется

Важно: Эти правила действуют и для арендодателей на УСН, которые с 1 января 2025 года стали плательщиками НДС.

Ключевой момент — формулировка в договоре аренды определяет налоговые последствия по коммунальным платежам.

Можно ли принять НДС к вычету?

  • Нет, если услуги перевыставлены арендатору (п. 2 ст. 170 НК РФ).

  • НДС включается в сумму возмещения.

🔹 Судебная практика:

  • Постановление ФАС СЗО № А52-353/2006/2 от 12.09.2006.

🎯5. Сравнительная таблица налоговых последствий по коммунальным платежам

Критерий

Коммуналка в составе арендной платы

Компенсация коммуналки сверх аренды

НДС для арендодателя

❌ Начисляется с полной суммы (аренда + коммуналка)

✅ Не начисляется (нет объекта налогообложения)

Доходы в налоге на прибыль

Доходы от реализации (если аренда систематическая) или внереализационные

Внереализационные доходы

Расходы в налоге на прибыль

Материальные расходы (если аренда систематическая) или внереализационные

Внереализационные расходы

Документооборот

Проще - один договор, одна сумма

Сложнее - отдельные документы на возмещение

 Выгоднее для арендодателя компенсация коммуналки сверх арендной платы

  • Меньше налоговая нагрузка

  • Снижение риска споров с ФНС

Выгоднее для арендатора коммуналка в составе арендной платы

  • Может принять НДС к вычету с полной суммы

  • Проще документооборот

В итоге схема с отдельной компенсацией коммунальных услуг налогово выгоднее для арендодателя, но требует правильного оформления договора и документооборота.

👩🏻‍💻6. Ситуация из практики, разбор ошибки клиента

ИП на УСН сдает в аренду помещения. Арендаторы платят отдельно аренду и отдельно возмещают коммуналку. ИП не включал возмещение коммуналки в доходы, а налоговая требует это делать.

🔴 Позиция налоговой:
Если нет специального посреднического договора, то возмещение коммунальных услуг - это ваш доход, который нужно включать в декларацию по УСН.

Что происходит по закону:
Когда арендатор возмещает коммуналку отдельно от арендной платы, это считается оказанием услуги по перечислению коммунальных платежей. Такие суммы являются доходом и облагаются налогом.

💎Как можно было избежать налогообложения:
Заключить посреднический договор с арендатором 👉ДО заключения договора с поставщиком коммунальных услуг. Тогда возмещение коммуналки не было бы доходом.

Что делать сейчас:

  1. Включить суммы возмещения коммуналки в доходы

  2. Подать уточненную декларацию

  3. Доплатить налог с этих сумм

Вывод: Налоговая права, клиент обратился за консультацией к нам слишком поздно. Возмещение коммунальных услуг без посреднического договора - это доходы ИП, подлежащие налогообложению по УСН.

6. Как с 2025 г. арендодателю на УСН + НДС учитывать возмещение коммуналки и не запутаться с НДС?

Суть проблемы

Пример: ИП на УСН "доходы" 6% + НДС 5% сдаёте помещение в аренду. В договоре арендная плата состоит из двух частей:
1.  Постоянная часть (фиксированная сумма).
2.  Переменная часть (компенсация коммуналки: свет, вода, газ).

Вы оплачиваете коммуналку поставщикам (с НДС 20%), а потом арендатор возмещает вам эти расходы.

Вопрос: Как правильно перевыставить арендатору коммуналку? Нужно ли добавлять ещё 5% НДС сверху? Как правильно учесть возмещение?

Коммуналка — часть арендной платы

  • Вы перевыставляете арендатору точную сумму, которую заплатили поставщику (включая НДС 20%).

  • Не нужно выделять НДС отдельно (просто укажите в документах общую сумму).

  • Но! Вся арендная плата (и постоянная, и переменная части) облагается вашим НДС 5%

7. Риски для концессионеров. НДС даже при тарифе без налога

Суть спора (Постановление АС ВСО № А78-2729/2024 от 12.05.2025)

Компания-концессионер оказывала коммунальные услуги по тарифу, утвержденному без НДС. ФНС доначислила налог, суд поддержал инспекцию:

🔴 Выводы суда:

Выводы, как избежать претензий?

✅ Четко прописывайте в договоре, как учитываются коммунальные платежи (в составе аренды или отдельно).
✅ Не начисляйте НДС при перевыставлении счетов за коммуналку, если это возмещение затрат.
✅ Проверяйте тарифы, если работаете по концессионным соглашениям – НДС может быть обязательным.
✅ Следите за судебной практикой – позиции ФНС и Минфина меняются.

Грамотный учет коммунальных платежей защитит от доначислений и штрафов!

На этом завершаю свой материал.

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!

Ольга Ульянова

