Новые правила налогообложения при выходе участника из ООО и выплате доли имуществом. Разбор дела ООО «Успех и Н» и грядущие изменения законодательства

Что важно знать бизнесменам и в чем суть изменений законодательства?
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 960728-8), который меняет правила налогообложения при выходе участника из ООО. Эти изменения - прямое следствие решения Конституционного Суда по делу ООО «Успех и Н» (Постановление КС № 2-П от 21.01.2025).
Три важных момента
1. Новый подход заключается в том, что теперь при выплате действительной стоимости доли выходящего участника имуществом, реализацией для ООО будет считаться не стоимость переданного имущества, а рыночная стоимость доли, перешедшей к обществу.
2. Особого внимания заслуживает момент фиксации дохода. Стоимость доли определяется на следующий (!) день после передачи имущества участнику.
3. Обратной силы новые законодательные нормы не имеют. Компании, уже уплатившие налоги по старым правилам, не обязаны ничего пересчитывать и доплачивать.
4. в Постановлении КС № 2-П рассматривался вопрос возникновения дохода (или его отсутствия) при передаче имущества компанией на УСН, можно ли применять указанные правила к предприятиям на ОСНО пока нет четкой определенности.
Представьте, что вы — владелец компании, работающей на упрощенке. Один из ваших партнёров решил выйти из бизнеса. По закону вы обязаны выплатить ему стоимость его доли. Это можно сделать деньгами — и всё понятно. А можно рассчитаться в натуре имуществом, например, передать выходящему участнику здание, оборудование или земельный участок.
Особенно актуален этот вариант для ситуации, если ранее имущество специально покупалось на ООО, чтобы обойти уплату НДФЛ с дивидендов.
До недавнего времени в таких случаях у компаний часто возникали неприятные налоговые последствия, потому что ФНС требовала заплатить налог предприятию с полной стоимости переданного имущества, как будто у организации произошла реализация.
Это было несправедливо и нелогично, ведь предприятие не получило реальной прибыли, а просто рассчиталось с бывшим участником, теми активами, которые были на момент его выхода на балансе. В результате бизнес мог оказаться под угрозой из-за внезапного налогового бремени.
Теперь ситуация меняется. Благодаря важному решению Конституционного Суда и последующему законопроекту Правительства, правила игры становятся понятнее и честнее. Разберёмся, что произошло, почему это важно и что это значит для вашего бизнеса.
Дело ООО «Успех и Н» как всё началось
В 2020 году участник московского ООО «УСПЕХ и Н», владевший 99% компании, решил выйти из бизнеса. Его доля стоила больше 56 миллионов рублей. Поскольку у компании не было таких денег на счетах, расчет провели недвижимостью — передали два объекта стоимостью около 55 миллионов.
📌 Ключевые действующие лица:
ООО «Успех и Н.» — предприятие, применявшее УСН (объект «доходы»).
Гражданин Н. — участник ООО, который вышел из общества.
Налоговая инспекция — требовала доплатить налог.
Верховный Суд РФ — направил запрос в Конституционный Суд.
Конституционный Суд РФ — вынес историческое решение.
💰 Цена вопроса:
Общество передало участнику два объекта недвижимости общей стоимостью 54,99 млн рублей.
Налоговая посчитала, что у ООО возник доход в размере стоимости имущества минус номинальная стоимость доли.
Начисленный налог: 3,25 млн рублей, пени — 165 тыс., штраф — 160 тыс.
Суды с налоговой согласились, но Верховный Суд остановил дело и спросил у Конституционного Суда, а законно ли это вообще?
Суть спора
Налоговая считала, что передача имущества = реализация = доход.
ООО было не согласно, мы не продаём, мы выполняем обязанность по закону — выплачиваем действительную стоимость доли. Это не доход, а расчёт по обязательству.
В НК РФ не было чёткого правила, как считать доход в такой ситуации.
Суды применяли статью 41 НК РФ («доход — это экономическая выгода») и признавали доходом стоимость переданного имущества.
Почему Конституционный Суд встал на сторону бизнеса?
КС РФ в Постановлении № 2-П от 21.01.2025 заявил, что признание доходом организации стоимости переданного имущества — нарушает Конституцию. Аргументы КС РФ были следующие:
1. Нет экономической выгоды в виде прибыли.
Общество не получило денег, не получило имущества — оно потеряло активы (!). Оно выполнило обязанность, а не занялось предпринимательской деятельностью.
2. Налог должен облагать доход, а не убыток.
Например:
Например, на балансе ООО «Эквити» числится имущество, выходящий участник получает действительную стоимость доли, которая соответствует стоимости имущества и равна 25 млн руб. После того как участник забрал имущество ООО «пустое» и кроме уставного капитала 100 тыс руб. (включая номинальную долю участника) на балансе ничего нет.
В такой ситуации, если у общества после выхода участника осталось только 100 тыс руб. уставного капитала, а имущество стоимостью 25 млн руб. ушло — у него не доход, а реальный ущерб. А налог берётся с дохода, а не с имущественных потерь.
3. Нарушается принцип справедливости и равенства.
КС указал, что налоговое бремя не должно быть произвольным и дискриминационным. Признание доходом стоимости имущества — это искусственное создание налогооблагаемой базы, не отражающей реального экономического результата.
4. Нет однозначного правила в законе.
В НК РФ не было чёткого порядка определения дохода при выходе участника. Это вело к разному толкованию и произволу со стороны налоговых органов.
Доходом ООО при передаче имущества в счёт выплаты действительной стоимости доли является действительная (рыночная) стоимость доли, перешедшей к обществу, определяемая на день, следующий за днём передачи имущества.
Аргументы из Постановления № 2-П
П. 4.3: "Оценка полученной обществом экономической выгоды исходя из стоимости переданного имущества не основана на законе".
Как теперь считать доход у ООО?
Вернёмся к нашему примеру:
Уставный капитал ООО «Эквити»: 100 тыс руб.
Участник выходит, получает имущество на 25 млн руб., которое соответствует действительной стоимости доли.
После выхода у ООО ничего нет, кроме УК.
Старый подход (до 21.01.2025):
Доход = 25 млн руб. (стоимость имущества)
Налог (при УСН 6%) = 1,5 млн руб.
Новый подход (после Постановления КС):
Доход = действительная стоимость доли, перешедшей к ООО, рассчитанная после передачи имущества.
Как рассчитывается действительная стоимость доли?
Согласно п. 2 ст. 14 ФЗ «Об ООО»:
Действительная стоимость доли = часть стоимости чистых активов общества, пропорциональная размеру доли.
После передачи имущества нужно будет составить бухгалтерский баланс. В нашем примере на балансе предприятия после того, как участник забрал имущество чистые активы = 100 000 руб.
Допустим, доля участника была 50%. → Действительная стоимость доли = 50% × 100 000 = 50 000 руб.
Именно эта сумма — доход ООО. Причем в настоящее время есть варианты оптимизации, позволяющие избежать даже такого дохода у ООО, но сегодняшняя статья не об этом.
В результате доход у ООО возникает в момент перехода доли к обществу, а его размер — действительная стоимость этой доли, рассчитанная на основе чистых активов после передачи имущества.
Цитата из Постановления КС:
«...доходом такого налогоплательщика признаётся действительная (рыночная) стоимость доли, определяемая в установленном порядке на момент после перехода её к налогоплательщику».
Что говорит новый законопроект?
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 960728-8, который закрепляет позицию КС в Налоговом кодексе.
Новое правило (ст. 346.17 НК РФ):
«В целях настоящей главы при передаче имущества обществом в счёт выплаты действительной стоимости доли выходящему участнику доходом общества признаётся действительная стоимость доли, определяемая на день, 👉следующий за днём отчуждения имущества».
Текст законопроекта № 960728-8 смотрите здесь.
Это точно соответствует решению Конституционного Суда.
Что делать уже сейчас?
Хотя законопроект ещё не принят, Постановление КС уже действует.
Ключевые выводы:
- Налоговая не может доначислять налог с стоимости переданного имущества. Это противоречит Конституции РФ.
- Доход — это стоимость доли, перешедшей к ООО, рассчитанная после передачи имущества.
- Если вы уже заплатили налог по старой схеме — пересмотр не предусмотрен.
КС сказал: его решение не отменяет уже исполненные налоговые обязательства.
- Если налоговая требует доплаты — можно ссылаться на Постановление КС № 2-П.
Оно обязательно к применению всеми судами и органами.
- Если вам требуется помощь в выводе имущества из ООО и легальной оптимизации налогообложения, то не стесняйтесь обращаться🤝 .
- До внесения изменений в НК РФ при выходе участника из ООО образуется экономическая выгода в виде действительной стоимости доли, определяемой в установленном порядке на момент после перехода ее к ООО (п. 2 резолютивной части Постановления Конституционного Суда РФ от 21.01.2025 N 2-П).
- Будьте осторожны, потому что подводные камни, связанные с последовательностью действий и хронологией событий (переходу доли к организации и передаче имущества участника) в настоящее время все еще сохраняются.
Заключение
Решение Конституционного Суда по делу «Успех и Н.» — прорыв для бизнеса! Осталось дождаться, когда пройдет все этапы рассмотрения законопроект № 960728-8.
Здравствуйте, Ольга! В очередной раз удивляюсь Вашей способности объяснять сложные вещи простым языком. Браво!
Из этой статьи я понял, что в практике определения дохода при выплате действительной стоимости доли в натуре будет действовать принцип его расчета ПОСЛЕ передачи имущества.
Возвращаясь к проблеме определения стоимости доли при ее продаже, тоже освещаемой в Ваших статьях, хотел задать вопрос.
Несмотря на то, что налоговая с 2025 года как бы приравняла рыночную стоимость доли с ее действительной стоимостью, по-видимому, пока придется руководствоваться нормами Налогового кодекса.
По Вашему мнению, насколько можно использовать вышеупомянутый принцип для расчета рыночной стоимости доли в понимании НК?
То есть, если по сравнению с размером чистых активов за последний отчетный период, произошло их уменьшение в течение года, возможно ли провести расчет рыночной стоимости доли на основании бухгалтерского баланса, на текущую дату?
СДА, добрый день!
Спасибо, что читаете и конечно за добрые слова в комментариях.🤝💖
В отношении ответа на этот вопрос:
Считаю, что нельзя. Нужно руководствоваться НК РФ, под налогообложение реализации долей специально меняли законодательство (для всех). Чтобы налогов платилось больше.
Постановлении КС № 2-П и законопроект меняет нормы ст. 346.17 НК РФ (гл. 26.2 УСН). В результате, при колоссальной настойчивости налогоплательщика, который дошел даже до КС разрешили на УСН платить меньше.
Так что описанные в этой статье выгодные условия пока каются только упрощенцев, а не уплаты НДС и налога на прибыль предприятиями на ОСНО (об этом есть информация в публикации) .
Для целей НДФЛ материальная выгода определяется как превышение рыночной стоимости доли над фактическими расходами на ее приобретение.
п. 4 ст. 212 НК РФ Цитата:
«Рыночная стоимость доли участия в уставном капитале общества определяется в соответствующей доле стоимости чистых активов общества на последнюю отчетную дату."
Условие о том, что стоимость определяется на основании последней отчетности это прямая норма НК РФ.☝
В отношении перехода доли участника после его выхода к организации, помимо указанного Поставления КС есть немало разъяснений чиновников, судебной практики. И даже варианты оптимизации налогообложения, если мы говорим о моменте налогообложения доли, переходящей к организации или оставшимся участникам.
Но, как вы помните, в комментариях я не консультирую, 😊а даю пояснения только по тексту выпущенной статьи.