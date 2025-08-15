Новые правила налогообложения при выходе участника из ООО и выплате доли имуществом. Разбор дела ООО «Успех и Н» и грядущие изменения законодательства

Что важно знать бизнесменам и в чем суть изменений законодательства?

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 960728-8 ), который меняет правила налогообложения при выходе участника из ООО. Эти изменения - прямое следствие решения Конституционного Суда по делу ООО «Успех и Н» ( Постановление КС № 2-П от 21.01.2025 ).

Три важных момента

1. Новый подход заключается в том, что теперь при выплате действительной стоимости доли выходящего участника имуществом, реализацией для ООО будет считаться не стоимость переданного имущества, а рыночная стоимость доли, перешедшей к обществу.

2. Особого внимания заслуживает момент фиксации дохода. Стоимость доли определяется на следующий (!) день после передачи имущества участнику.

3. Обратной силы новые законодательные нормы не имеют. Компании, уже уплатившие налоги по старым правилам, не обязаны ничего пересчитывать и доплачивать.

4. в Постановлении КС № 2-П рассматривался вопрос возникновения дохода (или его отсутствия) при передаче имущества компанией на УСН, можно ли применять указанные правила к предприятиям на ОСНО пока нет четкой определенности.

Представьте, что вы — владелец компании, работающей на упрощенке. Один из ваших партнёров решил выйти из бизнеса. По закону вы обязаны выплатить ему стоимость его доли. Это можно сделать деньгами — и всё понятно. А можно рассчитаться в натуре имуществом, например, передать выходящему участнику здание, оборудование или земельный участок.

Особенно актуален этот вариант для ситуации, если ранее имущество специально покупалось на ООО, чтобы обойти уплату НДФЛ с дивидендов.

До недавнего времени в таких случаях у компаний часто возникали неприятные налоговые последствия, потому что ФНС требовала заплатить налог предприятию с полной стоимости переданного имущества, как будто у организации произошла реализация.

Это было несправедливо и нелогично, ведь предприятие не получило реальной прибыли, а просто рассчиталось с бывшим участником, теми активами, которые были на момент его выхода на балансе. В результате бизнес мог оказаться под угрозой из-за внезапного налогового бремени.

Теперь ситуация меняется. Благодаря важному решению Конституционного Суда и последующему законопроекту Правительства, правила игры становятся понятнее и честнее. Разберёмся, что произошло, почему это важно и что это значит для вашего бизнеса.