Номиналы в 2025 году. Номинальный директор, учредитель, ИП. Иллюзия анонимности, которая рушит бизнес и судьбы

1. Номинальный участник (акционер)

Кто это в 2025 году? Уже не просто «человек с паспортом». Для системы — это владелец активов. Если алгоритм ФНС видит, что бенефициар по версии банка не совпадает с данными в ЕГРЮЛ, на вас обоих моментально падает красный флаг.

История с внезапной продажей доли номиналом стара как мир. Но теперь появился новый сценарий. По закону № 115-ФЗ, банк обязан блокировать любые операции, если заподозрит, что бенефициаром является лицо, не указанное в ЕГРЮЛ. Ваш номинал приходит продавать долю, а банк (уже знающий о несоответствии) блокирует операцию и подает сообщение в Росфинмониторинг. Вы рискуете не только проверкой на отмывание, но и при худшем сценарии потерей бизнеса.

Наглядный пример:

Суд признал участника общества номинальным на том основании, что его действия не имели разумной экономической цели. Приобретая долю всего в 1%, он действовал не в своих интересах, а исключительно ради предоставления другим участникам формальной возможности получить непропорционально большое количество активов. Его роль свелась к техническому инструменту в схеме перераспределения имущества (Постановление Седьмого ААС № 07АП-9183/2016(2,3) по делу № А67-4662/2016 от 07.09.2017 г.)

