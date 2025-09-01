Номиналы в 2025 году. Номинальный директор, учредитель, ИП. Иллюзия анонимности, которая рушит бизнес и судьбы

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Давайте разберем трех самых «популярных» героя, которые все чаще оказываются в кабинете следователя.
1. Номинальный участник (акционер)
Кто это в 2025 году? Уже не просто «человек с паспортом». Для системы — это владелец активов. Если алгоритм ФНС видит, что бенефициар по версии банка не совпадает с данными в ЕГРЮЛ, на вас обоих моментально падает красный флаг.
История с внезапной продажей доли номиналом стара как мир. Но теперь появился новый сценарий. По закону № 115-ФЗ, банк обязан блокировать любые операции, если заподозрит, что бенефициаром является лицо, не указанное в ЕГРЮЛ. Ваш номинал приходит продавать долю, а банк (уже знающий о несоответствии) блокирует операцию и подает сообщение в Росфинмониторинг. Вы рискуете не только проверкой на отмывание, но и при худшем сценарии потерей бизнеса.
Наглядный пример:
Суд признал участника общества номинальным на том основании, что его действия не имели разумной экономической цели. Приобретая долю всего в 1%, он действовал не в своих интересах, а исключительно ради предоставления другим участникам формальной возможности получить непропорционально большое количество активов. Его роль свелась к техническому инструменту в схеме перераспределения имущества (Постановление Седьмого ААС № 07АП-9183/2016(2,3) по делу № А67-4662/2016 от 07.09.2017 г.)
Смотрите также: Постановления АС Северо-Кавказского округа № Ф08-7119/2018 по делу № А63-22937/2017 от 17.09.2018; АС Западно-Сибирского округа по делу № А03-20053/2014 от 09.10.2015; ФАС Московского округа по делу № А40-5827/13-115-13 от 27.09.2013; Второго ААС по делу № А31-4139/2009 от 05.04.2010
2. Номинальный директор – худшее из возможного
Кто это в 2025 году? Тот, кто рискует больше всех. Для государства — это лицо, несущее полную ответственность. Но с 2024 года суды массово перестали верить в «номинальность». Они запрашивают у мобильных операторов геолокацию, чтобы доказать, что директор физически не мог управлять компанией.
Примеры номиналов, которых я видела в живую:
Директор регионального предприятия нефтегазовой отрасли, который по факту был в фирме лишь менеджером. А за «номинальство» ему доплачивали скромные 30 000 руб. Всегда смотрела на него и думала: «в каком наивном, счастливом неведении находится этот мальчик…»
Еще пример, в соседней квартире, которую соседи ставали в аренду жил выпивоха – по документам директор строительной компании. Я не отслеживала их дальнейшую судьбу, и чем для них закончилась история их опасной халявы. Но сильно рисковали они точно.
Номинальные директоры прибывают в иллюзиях, что сумеют избежать субсидиарной ответственности, если дистанцироваться от операционки. Незнание законов еще никого не спасало от ответственности.
Риски в 2025 году несут и реальные управленцы
Кто понесет ответственность зависит от конкретной ситуации. Не стоит полагать, что открыв бизнес на номинальное лицо вы получили для себя страховку. Если 20 лет тому назад такой работало, то сейчас нет!
Возможна субсидиарка по геолокации и биометрии. Это главное новшество. Суд запрашивает не только выписки по счетам, но и данные о том, с какого IP-адреса и геопозиции авторизовывался в банк-клиенте человек, подписывавший платежки. Если вы это делали со своего телефона в отпуске, а номинальный директор в это время был на другом конце страны — приговор для вас очевиден. Субсидиарная ответственность станет неизбежной.
Так что уголовка не исключена для фактического руководителя. По статье 199 УК РФ (неуплата налогов) теперь привлекают не по записи в ЕГРЮЛ, а по фактическому функционалу. Если вы принимали решения о выборе контрагента, согласовывали цены и подписывали акты на своем рабочем email, вы — руководитель. Например, если этот факт подтвердят свидетели. Ваши переписки в мессенджере (которые теперь легко истребуются) тоже могут стать уликой.
Мгновенная блокировка счетов по 115-ФЗ
Нередко неприятности начинаются от банка. Любая подозрительная операция приведет к моментальной блокировке счета, так как банк будет опасаться штрафов со стороны ЦБ. Разблокировать счет с номиналом у руля почти невозможно.
Далее банк традиционно настучит в ФНС, которая может заинтересоваться фирмой с номинальным директором серьезнее.
Наглядный пример 2025:
Гендиректор — пожилая мама учредителя. Фактически управляет ее сын. Через банк-клиент компании бенефициар подписывает ЭЦП крупный платеж контрагенту-однодневке. Алгоритм банка проверяет:
Место подписания — офис сына (фирма другая).
IP-адрес — принадлежит компании сына.
Счет блокируется в тот же день. В деле о банкротстве компании суд, получив эти данные от банка, беспрепятственно привлекает сына (а не мать) к многомиллионной субсидиарной ответственности.
Еще наглядный пример, но не такой свежий:
Номинальный директор ООО «СтальПром» Николай Кулашев был привлечён к субсидиарной ответственности на 43 млн руб. за долги компании. Он утверждал, что был лишь формальным лицом, а реальным бенефициаром и виновником банкротства был мошенник Дмитрий Кибо, осуждённый за хищение 122 млн руб. Однако АС Уральского округа посчитал иначе.
3. Номинальный ИП, который принесет вам обыск в 8 утра
Внимание: Для номинальных ИП с 2025 г. введена уголовная ответственность. С 5 июля 2025 года в России введена уголовная ответственность за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП (использование номиналов, подставных лиц или предоставление документов для этого). Федеральный закон № 172-ФЗ от 24.06.2025 года дополнил статьи 173.1 и 173.2 УК РФ, распространив ответственность с юрлиц на ИП.
Статья 173.1. УК РФ называется теперь: «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя»
Сейчас налоговая вправе переквалифицировать все сделки между вашей компанией и номинальным ИП, если докажет, что они не имели экономического смысла и были направлены на уход от налогов. Доначислят НДС, налог на прибыль, взносы и гигантские пени.
Помимо пресловутой ст. 199 УК РФ, активно применяется ст. 173.2 УК РФ («Незаконное образование юрлица»). Но теперь фигурантом дела становится не номинал, а вы — организатор схемы. Ваши переговоры, где вы обсуждаете «прогон» денег через ИП, могут быть расшифрованы и приобщены к делу.
Налоговая теперь проводит перекрестные проверки цепочек «Компания -> ИП -> Физлицо». Если ИП закупает товары или массово оказывает услуги номинально, то это может даже стать поводом для визита оперативников. Они приедут утром одновременно и к ИП домой, и к вам в офис, чтобы изъять технику и документы до того, как вы успеете что-либо согласовать.
Наглядный пример 2025:
Компания Х платит за «маркетинговые услуги» 500 тыс. руб. в месяц ИП на УСН «доходы» (студентке). Налоговый робот за 5 минут определяет, что:
Студентка- ИП — бывшая сотрудница компании Х.
У ИП нет сайта, офиса, сотрудников.
Все деньги, полученные от компании, ИП- студентка тут же переводит на карту участника компании - Х.
Результат: одновременные выездные проверки у компании Х и у студентки-ИП. Глупо скажете вы? Да, соглашусь «схема была очень примитивной». Договор там тоже был очень слабенький.
Резюме
2025 год — это год, когда любая схема с номиналами стала самым рискованным активом вашего бизнеса. Риск многократно превышает мнимую выгоду.
Единственная работающая стратегия сейчас — это легализация. Нужна помощь – обращайтесь. Речь не о том, чтобы всем всё показывать. Речь о том, чтобы выстроить юридически безупречную структуру бизнеса, где бенефициары будут защищены законом, а не спрятаны от него. О том как, например, открыть личный фонд я выпускала недавно статью:
- Личные фонды в 2025 году – инструмент оптимизации налогообложения, подводные камни и пошаговая инструкция
Иногда лучше быть открытым владельцем скромной, но защищенной компании, чем теневым хозяином империи, которую в любой момент могут просчитать цифровые щупальца государственного ИИ. Вопрос в том, успеете ли вы перестроить свою структуру до того, как проверяющий постучится в вашу дверь.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию