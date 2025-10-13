Как налоговая контролирует переводы с карты на карту? Официальная информация с сайта ФНС

Когда налог платить обязательно

НДФЛ (от 13%) возникает при получении дохода от продажи товаров или услуг.

- Продажа автомобиля, недвижимости, дорогой техники.

- Регулярные доходы от фриланса.

- Сдача квартиры в аренду, машины, мопеда и т.п.

Такой доход нужно задекларировать и уплатить с него налог. Если деятельность систематическая, оптимально оформить статус самозанятого или ИП.

Будьте осторожны: Сдача в аренду нежилого помещения (например, офиса, склада или магазина) может быть признана предпринимательской деятельностью, даже если вы не зарегистрированы как ИП. Систематические поступления на вашу карту могут доказать ее наличие.

Верховный суд РФ подтвердил это еще в 2014 году (Определение от 03.09.2014 по делу N 304-ЭС14-223, А67-4243/2013). В таком случае с арендной платы вам придется заплатить не только НДФЛ 13%, но и НДС (20%, а с 2026 года — 22%). Налоги фискалы насчитывают как ИП на ОСНО (УСН по умолчанию не применяется).