Как налоговая контролирует переводы с карты на карту? Официальная информация с сайта ФНС

ФНС разместила на своем сайте 06.08.2025 информацию: Новые налоги на переводы между физическими лицами не вводились
Вот что важно знать:
Когда налог платить НЕ нужно
- Переводы друзьям и родным. Если вы дарите деньги, помогаете близким или возвращаете долг — это не доход. Налог с таких сумм не берется, независимо от их размера и частоты.
Важный нюанс:
При крупных переводах, особенно между неблизкими родственниками, лучше составить расписку или договор займа. Это страхует от лишних вопросов от банка.
Когда налог платить обязательно
НДФЛ (от 13%) возникает при получении дохода от продажи товаров или услуг.
- Продажа автомобиля, недвижимости, дорогой техники.
- Регулярные доходы от фриланса.
- Сдача квартиры в аренду, машины, мопеда и т.п.
Такой доход нужно задекларировать и уплатить с него налог. Если деятельность систематическая, оптимально оформить статус самозанятого или ИП.
Будьте осторожны: Сдача в аренду нежилого помещения (например, офиса, склада или магазина) может быть признана предпринимательской деятельностью, даже если вы не зарегистрированы как ИП. Систематические поступления на вашу карту могут доказать ее наличие.
Верховный суд РФ подтвердил это еще в 2014 году (Определение от 03.09.2014 по делу N 304-ЭС14-223, А67-4243/2013). В таком случае с арендной платы вам придется заплатить не только НДФЛ 13%, но и НДС (20%, а с 2026 года — 22%). Налоги фискалы насчитывают как ИП на ОСНО (УСН по умолчанию не применяется).
Как на самом деле налоговая узнает о ваших переводах с карты на карту?
Налоговая не облагает налогом каждый ваш перевод. Она может (!) запросить у банка информацию о движении денег, только если уже начала проверку конкретного человека, который, по ее данным, может иметь незадекларированный доход.
Российское законодательство позволяет налоговым органам контролировать движения по банковским счетам физических лиц. Однако делается это лишь в случае проведения контрольных мероприятий. То есть тогда, когда существуют риски сокрытия доходов.
Сказанное подтверждается официальными разъяснениями на сайте ФНС от 18.08.2025. Налоговая не отслеживает автоматически каждый ваш перевод. Механизм контроля пока точечный.
Почему проблемы зачастую начинаются сначала от банка?
Пример из практики:
ИП, владеющая пунктом выдачи заказов (ПВЗ), регулярно переводила деньги с личной карты неоформленным сотрудникам. Сначала банк начал задавать вопросы и заблокировал счет. Предпринимательница ответила на запрос, после чего счет разблокировали, но банк все равно передал информацию в налоговую службу.
Этой ИП вдвойне не повезло: в этом году налоговики проводили рейды по ПВЗ, целенаправленно проверяя наличие неоформленных работников. И она попала в налоговый тренд. Дополнительные данные от банка о регулярных переводах на карты физических лиц только усилили подозрения.
В итоге предпринимательницу вызвали на комиссию в ФНС. Там ей объяснили, что либо она оформляет сотрудников в штат, либо ее ждет выездная налоговая проверка.
Банки обязаны передавать такую информацию в ФНС в соответствии с законодательством. Даже если формально связать факты сложно, совокупность данных — от объявлений о вакансиях и опросов до поступлений на карты — формирует убедительную доказательную базу.
Может ли ФНС сопоставить ваши доходы и расходы?
Система «АСК НДФЛ» может сопоставлять доходы и расходы граждан. Но опять же, произойдёт это если на вас обратят внимание.
О том, что ФНС давно собирает сведения о ваших расходах в автоматическом режиме, я выпускала ранее статью:
О каких ваших расходах точно знает ФНС. И в чем здесь подвох?
Одним из инструментов контроля расходов, является сервис «Мои чеки онлайн» на сайте ФНС. Этот сервис доступен как на веб-платформе ФНС России по ссылке https://lkdr.nalog.ru/login , так и через мобильное приложение «Мои чеки». Скачать приложение можно в App Store или Google Play.
Там чеки привязаны к номеру телефона. Недаром государство так стремится ужесточить контроль, чтобы нельзя было пользоваться левыми симками, а номер телефона был обязательно привязан к Госуслугам.
В перспективах государства явно есть желание понимания, кто живет не по средствам.
