Семейный бизнес на УСН. Когда разделить, чтобы не платить заканчивается доначислением 20+ млн рублей

Ольга Ульянова
Дробление бизнеса
Семейный бизнес на УСН — это удобно, пока налоговая не увидит в нем схему дробления. Свежая кассация по делу № А53-118/2024 (постановление АС СКФО от 08.07.2025) показала, что дарение АЗС жене и детям не спасет, если все работает под одним брендом, с одним IP, общей бухгалтерией и т.д.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Дело № А53-118/2024 Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.07.2025 Кто выиграл в кассации — налоговая инспекция (первая и апелляционная инстанции были за предпринимателя, кассация всё отменила и отправила на новое рассмотрение)

Действующие лица

  • Главный герой — ИП Маврешко Сергей Геннадьевич (отец семейства).

  • Жена — ИП Маврешко Елена Анатольевна.

  • Сын и дочь — ИП Маврешко Руслан Сергеевич и ИП Маврешко Елена Сергеевна.

  • Бизнес — сеть из 10 АЗС в Ростовской области.

  • Налоговая — Межрайонная ИФНС № 25 по Ростовской области.

Цена вопроса

По результатам выездной проверки за 2019–2021 гг. доначислено:

  • НДС — 14 587 932 руб.

  • НДФЛ — 702 920 руб.

  • Пени — 4 483 560 руб.

  • Штрафы — 772 096 руб.

Итого более 20 миллионов рублей — именно столько, по мнению инспекции, недоплатил бюджет из-за «семейного дробления».

Визуализация: Ушанева Анастасия для канала «Финансы под контролем»

Что произошло простыми словами

В 2013 году отец подарил жене и детям несколько АЗС и бензовозы. Каждый родственник оформился как ИП на УСН «доходы минус расходы» (15 %, без НДС). Выручку поделили так, чтобы никто не вылез за лимит УСН (тогда 150–200 млн руб. в год). Всё работало под одним брендом «МС», с общими сотрудниками, одним IP-адресом, одной бухгалтерией, одним офисом и одним человеком, который реально всем рулил — отцом семейства.

Налоговая сказала: «Это не четыре самостоятельных ИП, это один бизнес, искусственно раздробленный, чтобы не платить НДС 20 % + НДФЛ». 

Первая и вторая инстанции поверили предпринимателю: «Ведение бизнеса родственниками не нарушение, дарение было в 2013-м, деловая цель — сохранить семейное дело». 

Кассация жёстко развернула: «Вы вообще все доказательства инспекции оценили по отдельности, а не в совокупности. Дело на новое рассмотрение».

Вот яркий пример изменения налоговых трендов и ужесточения контроля в отношении семейного бизнеса. То, что раньше было можно теперь нельзя. И такие факты нельзя игнорировать в работе, если вы хотите попасть под доначисления налогов. К сожалению, таковы реалии!

Красные флажки, которые выдали схему (прямо из постановления)

Признак дробления

Что было у Маврешко

Почему это плохо

Родственные связи + 100 % зависимость

Жена и дети

Само по себе не смертельно, но в совокупности — да

Единый бренд и логотип

Все АЗС под брендом «МС» (принадлежал отцу)

Клиент не отличит, где чей бизнес

Общий IP-адрес и банк-клиент

Один IP, отец оплачивал интернет за всех

Управление из одной точки

Общие сотрудники и единая кадровая политика

Кассиры, слесари, операторы числились у одного, работали у всех

Фактически один штат

Один человек принимает все решения

Отец подписывал всех на работу, вёл бухгалтерию

Нет самостоятельности ИП-родственников

Доходы распределены «точно под лимит УСН»

Каждый ИП — чуть ниже порога

Классический маркер искусственного дробления

Общий офис, склад, бухгалтерия

Без договоров аренды и возмещения

Фактически всё за счёт отца

А когда суды встают на сторону бизнеса?

А теперь пример, когда бизнес выиграл у ФНС (дело № А52-1390/2023, АС Северо-Западного округа):

- Руководитель открыл магазины, потом перевёл часть на маму и сестру как ИП.

- У каждого — разные товары: компания — только алкоголь по лицензии, ИП — продукты и бытовая химия.

- Разные поставщики, разные покупатели, разные витрины.

- Родственники вели бизнес ещё до передачи (был свой опыт, а не открылись накануне повышения лимитов и налоговой реформы). 

Итог: суд сказал — это НЕ дробление, это реальное разделение видов деятельности.

  1. Родственники на УСН — можно, но только если они реально самостоятельны. Иначе инспекция докажет ст. 54.1 НК РФ и доначислит налоги + штраф 20–40 %.

  2. Главное правило 2025 года: доказательства оценивают только в совокупности. Один-два признака — ещё не приговор. Десять сразу — почти гарантированно проигрыш.

  3. Что чаще всего выдаёт незаконную оптимизацию в семейном бизнесе:

- Доходы родственников волшебным образом не превышают лимит УСН ±5 %.

- Один IP, один 1С, один бухгалтер, один директор «по факту».

 -Нет договоров аренды офиса/склада/оборудования между родственниками.

- Родственники до «разделения» вообще не вели бизнес или работали у вас же.

- Один бренд, один сайт, один телефон в рекламе.

4. Как спать спокойно в 2026 году:

- Разделяйте виды деятельности, а не просто «по бумажке».

- Заключайте реальные договоры аренды, возмездного оказания услуг между ИП-родственниками.

- Платите за интернет, 1С, офис пропорционально — с НДС и первичкой.

- Пусть каждый ИП сам сдаёт отчётность с разных IP и компьютеров.

- Ведите раздельный учёт сотрудников (никаких «работает у всех, числится у одного»).

- Лучше вообще разные бренды и разные регионы.

Зачем вам инициативный аудит прямо сейчас

С 2025 года ФНС получила новые полномочия, которые автоматически вылавливают «семейные группы» по 150+ признакам. Одно письмо счастья, неправильный на него ответ — и выездная проверка за три года с доначислением 20–50 млн рублей уже не фантастика.

Инициативный налоговый аудит + стресс-тест на дробление позволяет:

  • Выявить все красные флажки до проверки.

  • Перестроить структуру законно и заранее.

  • Подготовить пояснения и документы, которые выдержат кассацию.

Мы уже помогли семейным группам компаний в 2024–2025 гг. спокойно работать дальше без миллионных доначислений.

На этом завершаю свой материал.

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!

Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀

Информации об авторе

Ольга Ульянова

Ольга Ульянова

Аудитор-консультант в Индивидуальный предприниматель

217 подписчиков181 пост

