Семейный бизнес на УСН. Когда разделить, чтобы не платить заканчивается доначислением 20+ млн рублей

Дело № А53-118/2024 Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.07.2025 Кто выиграл в кассации — налоговая инспекция (первая и апелляционная инстанции были за предпринимателя, кассация всё отменила и отправила на новое рассмотрение)
Действующие лица
Главный герой — ИП Маврешко Сергей Геннадьевич (отец семейства).
Жена — ИП Маврешко Елена Анатольевна.
Сын и дочь — ИП Маврешко Руслан Сергеевич и ИП Маврешко Елена Сергеевна.
Бизнес — сеть из 10 АЗС в Ростовской области.
Налоговая — Межрайонная ИФНС № 25 по Ростовской области.
Цена вопроса
По результатам выездной проверки за 2019–2021 гг. доначислено:
НДС — 14 587 932 руб.
НДФЛ — 702 920 руб.
Пени — 4 483 560 руб.
Штрафы — 772 096 руб.
Итого более 20 миллионов рублей — именно столько, по мнению инспекции, недоплатил бюджет из-за «семейного дробления».
Что произошло простыми словами
В 2013 году отец подарил жене и детям несколько АЗС и бензовозы. Каждый родственник оформился как ИП на УСН «доходы минус расходы» (15 %, без НДС). Выручку поделили так, чтобы никто не вылез за лимит УСН (тогда 150–200 млн руб. в год). Всё работало под одним брендом «МС», с общими сотрудниками, одним IP-адресом, одной бухгалтерией, одним офисом и одним человеком, который реально всем рулил — отцом семейства.
Налоговая сказала: «Это не четыре самостоятельных ИП, это один бизнес, искусственно раздробленный, чтобы не платить НДС 20 % + НДФЛ».
Первая и вторая инстанции поверили предпринимателю: «Ведение бизнеса родственниками не нарушение, дарение было в 2013-м, деловая цель — сохранить семейное дело».
Кассация жёстко развернула: «Вы вообще все доказательства инспекции оценили по отдельности, а не в совокупности. Дело на новое рассмотрение».
Вот яркий пример изменения налоговых трендов и ужесточения контроля в отношении семейного бизнеса. То, что раньше было можно теперь нельзя. И такие факты нельзя игнорировать в работе, если вы хотите попасть под доначисления налогов. К сожалению, таковы реалии!
Красные флажки, которые выдали схему (прямо из постановления)
Признак дробления
Что было у Маврешко
Почему это плохо
Родственные связи + 100 % зависимость
Жена и дети
Само по себе не смертельно, но в совокупности — да
Единый бренд и логотип
Все АЗС под брендом «МС» (принадлежал отцу)
Клиент не отличит, где чей бизнес
Общий IP-адрес и банк-клиент
Один IP, отец оплачивал интернет за всех
Управление из одной точки
Общие сотрудники и единая кадровая политика
Кассиры, слесари, операторы числились у одного, работали у всех
Фактически один штат
Один человек принимает все решения
Отец подписывал всех на работу, вёл бухгалтерию
Нет самостоятельности ИП-родственников
Доходы распределены «точно под лимит УСН»
Каждый ИП — чуть ниже порога
Классический маркер искусственного дробления
Общий офис, склад, бухгалтерия
Без договоров аренды и возмещения
Фактически всё за счёт отца
А когда суды встают на сторону бизнеса?
А теперь пример, когда бизнес выиграл у ФНС (дело № А52-1390/2023, АС Северо-Западного округа):
- Руководитель открыл магазины, потом перевёл часть на маму и сестру как ИП.
- У каждого — разные товары: компания — только алкоголь по лицензии, ИП — продукты и бытовая химия.
- Разные поставщики, разные покупатели, разные витрины.
- Родственники вели бизнес ещё до передачи (был свой опыт, а не открылись накануне повышения лимитов и налоговой реформы).
Итог: суд сказал — это НЕ дробление, это реальное разделение видов деятельности.
Выводы для бизнеса в 2025–2026 гг. (особенно накануне налоговой реформы 2.0)
Родственники на УСН — можно, но только если они реально самостоятельны. Иначе инспекция докажет ст. 54.1 НК РФ и доначислит налоги + штраф 20–40 %.
Главное правило 2025 года: доказательства оценивают только в совокупности. Один-два признака — ещё не приговор. Десять сразу — почти гарантированно проигрыш.
Что чаще всего выдаёт незаконную оптимизацию в семейном бизнесе:
- Доходы родственников волшебным образом не превышают лимит УСН ±5 %.
- Один IP, один 1С, один бухгалтер, один директор «по факту».
-Нет договоров аренды офиса/склада/оборудования между родственниками.
- Родственники до «разделения» вообще не вели бизнес или работали у вас же.
- Один бренд, один сайт, один телефон в рекламе.
4. Как спать спокойно в 2026 году:
- Разделяйте виды деятельности, а не просто «по бумажке».
- Заключайте реальные договоры аренды, возмездного оказания услуг между ИП-родственниками.
- Платите за интернет, 1С, офис пропорционально — с НДС и первичкой.
- Пусть каждый ИП сам сдаёт отчётность с разных IP и компьютеров.
- Ведите раздельный учёт сотрудников (никаких «работает у всех, числится у одного»).
- Лучше вообще разные бренды и разные регионы.
