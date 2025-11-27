Семейный бизнес на УСН. Когда разделить, чтобы не платить заканчивается доначислением 20+ млн рублей

Что произошло простыми словами

В 2013 году отец подарил жене и детям несколько АЗС и бензовозы. Каждый родственник оформился как ИП на УСН «доходы минус расходы» (15 %, без НДС). Выручку поделили так, чтобы никто не вылез за лимит УСН (тогда 150–200 млн руб. в год). Всё работало под одним брендом «МС», с общими сотрудниками, одним IP-адресом, одной бухгалтерией, одним офисом и одним человеком, который реально всем рулил — отцом семейства.

Налоговая сказала: «Это не четыре самостоятельных ИП, это один бизнес, искусственно раздробленный, чтобы не платить НДС 20 % + НДФЛ».

Первая и вторая инстанции поверили предпринимателю: «Ведение бизнеса родственниками не нарушение, дарение было в 2013-м, деловая цель — сохранить семейное дело».

Кассация жёстко развернула: «Вы вообще все доказательства инспекции оценили по отдельности, а не в совокупности. Дело на новое рассмотрение».