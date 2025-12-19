Поможет ли развод супругов доказать, что семейное дробление бизнеса законно?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Почему развод — слабый аргумент
Ключевая ошибка бизнеса — убеждение, что прекращение брака автоматически уничтожает взаимозависимость. Для ФНС и судов это не так.
Налоговые органы не доказывают фиктивность развода — это не их задача. Их цель другая: установить, есть ли искусственное разделение доходов между формально разными, но фактически едиными субъектами. И если единый контроль, управление и экономическая цель сохраняются — штамп в паспорте не имеет значения.
Будьте предельно осторожны и вдумчивы в вопросах налогового планирования. Российские бизнесмены благодаря своей изобретательности и предприимчивости способны пережить любые кризисы и рыночные передряги. Однако встреча с ФНС в рамках выездной проверки по подозрению в дроблении — это особый вызов. В худшем сценарии она может привести не просто к многомиллионным доначислениям, а к полной потере бизнеса.
Инвестируйте силы не в рискованные симуляции, а в построение прозрачной и по-настоящему раздельной бизнес-структуры, будьте дальновиднее. Это единственный способ спать спокойно.
Судебная практика, когда развод супругов не сработал
Показательный пример — дело № А05-14805/2017
(постановление АС Северо-Западного округа № Ф07-11078/2018, позиция подтверждена ВС РФ).
В этом деле доказанная взаимозависимость и контроль. Суд установил, что бизнесмен Делун В.А. полностью контролировал деятельность, формально относящуюся к Делун Л.Э.:
«...все указания по приемке, доставке и разгрузке товара он получал от Делуна В.А., выгружал весь привезенный им товар независимо от того, кому из индивидуальных предпринимателей он принадлежал...»
«...предприниматель Делун В.А. самостоятельно принимал на работу продавцов, в том числе формально работавших у предпринимателя Делун Л.Э.»
Тут полагаю традиционно без опроса свидетелей не обошлось.
«...предприниматель Делун В.А. осуществлял вход в указанную систему [интернет-банк] от своего имени и от имени Делун Л.Э. с одного и того же устройства» и осуществлял финансовые операции по её счету.
Отсутствие реального разделения бизнеса. Суд констатировал, что торговля велась как единый процесс, несмотря на договор аренды:
«...торговый зал – единый, без перегородок и перекрытий, обособленных отделов нет... Идентичные по ассортименту товары... располагались на всей торговой площади магазина без разделения...».
Суд сделал вывод, что договор аренды не был экономически обоснован:
«Арендная плата по договору аренды предпринимателем Делун Л.Э. не вносилась до того момента, как налогоплательщику (Делуну В.А.) стало известно о проведении выездной налоговой проверки... задолженность ... составила 2 349 900 руб.»
«...заключение предпринимателем Делуном В.А. договоров аренды ... не обусловлено разумными деловыми целями, а направлено на искусственное создание условий...»
Ключевая цитата: «С учетом изложенных обстоятельств суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что разделение торговых площадей... носило формальный характер, магазин функционировал как отдельный единый торговый объект.»
Итоговый вывод суда: разделение носило формальный характер, магазин функционировал как единый торговый объект. Развод здесь не играл никакой роли.
«А есть что-то посвежее?» — есть, и еще жестче
К огромному сожалению, есть. В 2025 году суды пошли еще дальше.
В деле № А27-11136/2023 (постановление АС Западно-Сибирского округа от 11.07.2025).
В схеме дробления нашли не только бывших супругов, но и… бывших одногруппников бенефициара.
Это уже новый уровень: налоговики анализируют социальные связи, историю взаимодействия, недвижимость, совместные проекты и поведенческие паттерны. Семья — лишь один из множества факторов.
Подробный обзор этого судебного процесса я делала ранее в статье:
Почему ФНС легко «ломает» разводные схемы
Налоговая давно вооружена методологией 17 признаков дробления. Самостоятельно их можно почитать письмах ФНС № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 г., № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017 г.
В этот перечень помимо прочего входят: IP-адреса, устройства, соцсети, корпоративы, формальный документооборот, родственные связи.
Инспекторы:
опрашивают соседей и знакомых;
проверяют, продолжают ли «бывшие» супруги жить вместе;
анализируют, кому реально отошли активы после развода;
смотрят, совпадает ли экономический смысл бизнеса.
Если после развода деятельность осталась той же — вывод очевиден.
С 2025 года ФНС получила новые полномочия, которые автоматически вылавливают «семейные группы» по 150+ признакам.
А еще в их распоряжении есть система Единый федеральный информационный регистр сведений о населении (ЕФИР, или ЕРН) — это государственная информационная система (ГИС) под управлением ФНС РФ, созданная по Федеральному закону № 168-ФЗ от 2020 года, для централизованного сбора, актуализации и достоверности сведений о жителях России. Благодаря ей можно прекрасно увидеть всех ваших родственников, неважно одинаковые у вас с ними фамилии или разные.
Бизнес с детьми альтернатива? Нет. Или не всегда
Оформление ИП на взрослых детей ради лимитов — та же логика и тот же финал. Но вновь повторюсь, и налоговая и суды оценивают совокупность факторов в делах о дроблении бизнеса! А не просто наличие родства – приговор.
Если «семейные» компании:
- работают с одними контрагентами,
- делят персонал,
- имеют общий офис, сайт, бухгалтерию,
— это единый бизнес, независимо от возраста собственников.
Как оптимизировать налоги без развода и доначислений
Семейное предпринимательство разрешено, но только при реальной самостоятельности.
Если разделение бизнеса между членами семьи или партнерами — реальная деловая цель, а не налоговая уловка, его нужно обеспечить максимальной автономией. Не надейтесь на развод, работайте над созданием независимых структур.
Попробуйте посмотреть на ваш бизнес со стороны глазами стороннего наблюдателя. Если каждым участником группы он ведется так, как если бы вы были совершенно чужими и незнакомыми людьми, то вероятно ваше разделение пройдет проверку. А если прослеживается множество связей как в онлайн, так и в офлайн пространстве, то место оптимизации налогообложения можно получить целый букет неприятностей.
Контрольный список для реального, а не формального разделения при идеальной картинке:
- Разные виды экономической деятельности (ОКВЭД). Избегайте 100% совпадения.
- Полная кадровая и управленческая независимость. У каждого субъекта — свой директор/руководитель, свой штат. Никакого общего HR.
- Раздельные активы и инфраструктура. Свои договоры аренды на разные помещения (с реальными перегородками!), свое оборудование, свои сайты, разные IP-адреса.
- Финансовая автономия. Расчетные счета в разных банках. Четкий и реальный документооборот. Никаких взаимных расчетов без твердых договорных оснований. А лучше просто никаких взаимных расчетов.
- Отсутствие «зеркальных» контрагентов. Работа с разным кругом поставщиков и покупателей.
- Экспертная оценка рисков. Перед запуском схемы получите заключение независимых специалистов, если не уверены в собственных силах.
Цена ошибки
Если дробление признают незаконным:
налоги пересчитают как для единой компании;
штраф — до 40 % от недоимки + пени;
при крупных суммах — риск уголовной ответственности;
а еще потерянные время и энергия – самые ценные ресурсы.
