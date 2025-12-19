Поможет ли развод супругов доказать, что семейное дробление бизнеса законно?

Судебная практика, когда развод супругов не сработал

Показательный пример — дело № А05-14805/2017

(постановление АС Северо-Западного округа № Ф07-11078/2018, позиция подтверждена ВС РФ).

В этом деле доказанная взаимозависимость и контроль. Суд установил, что бизнесмен Делун В.А. полностью контролировал деятельность, формально относящуюся к Делун Л.Э.:

«...все указания по приемке, доставке и разгрузке товара он получал от Делуна В.А., выгружал весь привезенный им товар независимо от того, кому из индивидуальных предпринимателей он принадлежал...»

«...предприниматель Делун В.А. самостоятельно принимал на работу продавцов, в том числе формально работавших у предпринимателя Делун Л.Э.»

Тут полагаю традиционно без опроса свидетелей не обошлось.

«...предприниматель Делун В.А. осуществлял вход в указанную систему [интернет-банк] от своего имени и от имени Делун Л.Э. с одного и того же устройства» и осуществлял финансовые операции по её счету.

Отсутствие реального разделения бизнеса. Суд констатировал, что торговля велась как единый процесс, несмотря на договор аренды:

«...торговый зал – единый, без перегородок и перекрытий, обособленных отделов нет... Идентичные по ассортименту товары... располагались на всей торговой площади магазина без разделения...».

Суд сделал вывод, что договор аренды не был экономически обоснован:

«Арендная плата по договору аренды предпринимателем Делун Л.Э. не вносилась до того момента, как налогоплательщику (Делуну В.А.) стало известно о проведении выездной налоговой проверки... задолженность ... составила 2 349 900 руб.»

«...заключение предпринимателем Делуном В.А. договоров аренды ... не обусловлено разумными деловыми целями, а направлено на искусственное создание условий...»

Ключевая цитата: «С учетом изложенных обстоятельств суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что разделение торговых площадей... носило формальный характер, магазин функционировал как отдельный единый торговый объект.»