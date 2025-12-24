Под видом франшизы провели дробление. Как волгоградская пекарня проиграла в Верховном суде и лишилась 200 млн рублей

Кто проиграл и почему? Почему суд счел франшизу «липовой»?

ООО «Хлебница-Волгоград» проиграло на всех уровнях судебной системы. Причина — не в самом использовании франчайзинга как модели, а в том, что под его видом был создан классический фиктивного дробления единого бизнеса для ухода от налогов. Суды и налоговики выявили не просто признаки, а тотальное отсутствие реальной самостоятельности у «франчайзи».

Ключевые доказательства налоговой и судов:

«Хлебница-Волгоград» не просто передавала права, а полностью организовывала бизнес «партнеров».

В частности, сама искала и арендовала помещения, делала ремонт, а затем сдавала их «франчайзи» в субаренду. Покупала, устанавливала и обслуживала оборудование, сдавая его в аренду. Приобретала ККТ и передавала ее в аренду. Находила поставщиков сырья, а ее сотрудники принимали товар для ИП. Вела единый рекламный бюджет, использовала единые контактные телефоны для всей сети, позиционируя ее как единое целое. А еще ее менеджеры по персоналу нанимали сотрудников для пекарен «франчайзи».

«Франчайзи» (ИП) не заплатили предусмотренные договорами крупные первоначальные взносы по 1 млн руб. Конечно, налоговики при таких составляющих заподозрили, что сделки являлись фиктивными. Причем за неуплату ООО «Хлебница-Волгоград» не стала применять санкции и не расторгла договоры, что является неправдоподобным для реальных коммерческих отношений.

Еще один ляп разработчиков кривой схемы - арендная плата за оборудование от «франчайзи» превышала его стоимость, что не имело экономического смысла.

Контролеры выявили единый центр управления и персоналом. А именно:

- Выявлен единый IP-адрес, с которого осуществлялось дистанционное банковское обслуживание всех организаций и ИП в схеме. Это железобетонное доказательство отсутствия независимости.

- «Франчайзи» были бывшими или действующими сотрудниками «Хлебницы-Волгоград». Сотрудники переходили из одной фирмы схемы в другую без изменения рабочего места и обязанностей, воспринимая все как один бизнес.

- Показания свидетелей (включая самих ИП) прямо опровергали формальную документацию и подтверждали единое управление. Человеческий фактор, это зачастую то, на чем прогорают подобные схемы. Например, ИП Землянский Ю.С. не мог вспомнить, кто был его директором, и путался в деталях своей якобы предпринимательской деятельности. Многие ИП в группе были бывшими сотрудниками основной компании.

Единственной выявленной целью создания такой сложной структуры суды признали получение необоснованной налоговой выгоды. «Франчайзи» применяли спецрежимы, что позволило выводить обороты из-под общего режима налогообложения (НДС и налог на прибыль), который применяло ООО «Хлебница-Волгоград».

Вывод судов:

Фактически имел место единый хозяйствующий субъект. Видимость действий множества независимых предпринимателей была создана искусственно для минимизации налогов. Это прямое нарушение п. 1 ст. 54.1 НК РФ (запрет на уменьшение налоговой базы путем искажения сведений о фактах хозяйственной жизни).