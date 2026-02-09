Личный фонд как инструмент налоговой оптимизации и защиты активов. Разбираем сложные вопросы налогообложения

В этой методичке я системно разберу налогообложение личных фондов — НДС, налог на прибыль, УСН, НДФЛ, налог на имущество — с опорой на НК РФ и все разъяснения Минфина, которые сегодня формируют правоприменительный ландшафт. Параллельно покажу, где возникает потенциал налоговой оптимизации, а где — скрытые риски, которые часто недооцениваются на старте.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Введение

За последние два-три года личный фонд из экзотической конструкции гражданского права превратился в один из самых обсуждаемых инструментов налогового и наследственного планирования для собственников крупного капитала. Формально личный фонд — это некоммерческая организация, учреждаемая физическим лицом (или супругами) для управления переданным имуществом.

Фактически — это сложный правовой и налоговый механизм, который при грамотной настройке позволяет одновременно решить задачи защиты активов, преемственности капитала и оптимизации налоговой нагрузки.

Однако именно слово «грамотной» здесь ключевое. Это конструкция, где налоговые эффекты напрямую зависят от деталей: статуса учредителя, состава активов, характера деятельности фонда, круга выгодоприобретателей и даже формулировок в условиях управления. Практика Минфина последних лет это наглядно подтверждает.

1. Правовая природа личного фонда и его роль в структуре капитала

Личный фонд — это некоммерческая организация, учреждаемая гражданином при жизни либо нотариусом после его смерти (п. 1 ст. 123.20-4 ГК РФ). Минимальная стоимость имущества — 100 млн руб. по рыночной оценке (ст.123.20-4 ГК РФ). Фонд может быть срочным или бессрочным, а передаваемое имущество выбывает из личной собственности учредителя и перестает входить в наследственную массу.

С точки зрения крупного бизнеса ключевое значение имеет не сам факт создания фонда, а то, что фонд:

— юридически отделяет активы от личности собственника;

— ограничивает возможности обращения взыскания по его личным долгам;

— позволяет заранее задать сценарий распределения доходов и имущества без классических наследственных конфликтов;

— при определенных условиях снижает совокупную налоговую нагрузку по сравнению с дивидендной моделью.

Именно поэтому личный фонд часто рассматривается как внутрироссийская альтернатива трастам и семейным фондам англосаксонских юрисдикций.

2. Передача имущества учредителем в личный фонд. НДС как ключевая точка риска

2.1. Если ли реализация или нет?

НДС — самый чувствительный налог при формировании личного фонда. Налоговые последствия зависят от трех факторов одновременно: кто именно передает имущество (физлицо, ИП, другое юрлицо); использовалось ли имущество в предпринимательской деятельности; как личный фонд будет использовать активы дальше.

Базовая норма — подп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ: передача имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательством, не признается реализацией. Соответственно, по подп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ объекта по НДС не возникает.

Именно эту логику Минфин подтвердил в письмах № 03-07-14/27530 от 27.03.2024 г. и № 03-07-14/562 от 10.01.2025 г.

2.2. Если имущество использовалось в бизнесе

Классический риск-кейс: ИП сдавал коммерческую недвижимость в аренду и передает ее в личный фонд.

Минфин долго занимал жесткую позицию: если фонд продолжает использовать имущество в предпринимательской деятельности, передача облагается НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ; письмо № 03-03-06/4/25270 от 30.04.2015 г.).

Однако в 2025 году позиция была смягчена, и чиновники переобулись. В письме № 03-07-14/72776 от 28.07.2025 г. Минфин указал, что если ИП передает в фонд недвижимость, которую он не использовал в предпринимательстве, НДС не возникает — независимо от дальнейшего использования фондом. Аналогичный подход прослеживается и в письме № 03-07-14/86956 от 05.09.2025 г.

Тем не менее ситуация, когда имущество использовалось в бизнесе ИП и продолжает использоваться фондом коммерчески, остается зоной повышенного налогового риска. В таких кейсах безопасная модель — добровольное начисление НДС при передаче.

2.3. Физлицо без статуса ИП

Физические лица не признаются плательщиками НДС (ст. 143 НК РФ). Это прямо подтверждено Минфином в письме № 03-07-14/86956 от 05.09.2025 г. Если имущество использовалось для личных, семейных целей, передача в фонд не облагается НДС независимо от дальнейших действий фонда.

Рассмотрим на наглядных примерах, уловите нюансы оптимизации:

Пример №1. Физлицо → личный фонд (без бизнеса) Физическое лицо (не ИП) передает в личный фонд квартиру, ранее она использовалась только для личных целей. Личный фонд использует имущество для уставной деятельности, не связанной с предпринимательством. НДС ❌ Не возникает. Передача не признается реализацией (подп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ; подп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Пример №2. ИП → личный фонд, имущество не использовалось в бизнесе ИП владеет нежилым помещением, но не сдавал его в аренду, не учитывал в предпринимательской деятельности. ИП передает объект в личный фонд. НДС ❌ Не возникает, независимо от того, как фонд будет использовать имущество.

Пример № 3. ИП → фонд, бизнес прекращён ИП сдавал коммерческое помещение в аренду (облагалось НДС), прекратил использование в бизнесе, передал помещение в личный фонд. Личный фонд не ведет предпринимательскую деятельность и использует объект только в уставных целях. НДС ❌ с реализации не возникает.

Передача не признается реализацией. Но возникает вопрос восстановления налога.

Пример 4. ИП → фонд, бизнес продолжается (классический риск) ИП сдавал коммерческое помещение в аренду, передал его в личный фонд. Личный фонд продолжил сдавать объект в аренду. НДС ✔ Возникает у ИП (но, если он не освобожден от НДС). Передача квалифицируется как реализация.

Пример №5. Имущество не использовалось в бизнесе, но фонд ведет коммерцию Учредитель (физлицо или ИП) передает имущество, которое ранее не использовалось в бизнесе. Личный фонд ведет предпринимательскую деятельность, использует переданный объект в коммерции. НДС ✔ Высокий налоговый риск.

Минфин ранее указывал, что в таком случае передача облагается НДС

📌 После писем 2025 года позиция смягчена, но риск претензий ФНС сохраняется.

Пример № 6. «Мягкая» позиция Минфина 2025 года (пограничный случай) ИП передает в личный фонд недвижимость, не использовавшуюся в предпринимательстве. Но, личный фонд использует объект в коммерческой деятельности. НДС ❌ Не возникает — по буквальной позиции

3. Входной НДС (вычеты и восстановление)

Если следовать формальной логике Минфина и считать передачу реализацией, личный фонд не вправе принять НДС к вычету, так как НДС не предъявляется к оплате (п. 2 ст. 171 НК РФ; письмо Минфина от 06.04.2021 № 03-07-11/25037).

Если же передача не признается реализацией, у учредителя возникает обязанность восстановить ранее принятый НДС, а у фонда — отсутствует право на вычет.

Таким образом, в налоговой модели личного фонда НДС почти всегда становится «невозвратным» налогом. Это критично учитывать при передаче высокостоимостных активов.

4. Налог на прибыль и УСН: базовая нейтральность на входе

Получение имущества от учредителя не формирует дохода у фонда ни для целей налога на прибыль, ни для УСН (подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ; подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). Минфин подтвердил применение правил главы 25 НК РФ к личным фондам в письмах № 03-03-07/16240 от 20.02.2025 г., № 03-03-07/14833 от 18.02.2025 г., № 03-03-06/1/7561 от 29.01.2025 г. и № 03-03-07/42791от 28.04.2025 г.

Амортизация начисляется в общем порядке, но только по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности (подп. 2 п. 2 ст. 256 НК РФ). Первоначальная стоимость определяется по документально подтвержденным расходам учредителя (п. 1.1 ст. 277 НК РФ).

5. Имущество от третьих лиц: когда фонд теряет налоговую привлекательность

Если активы поступают от третьих лиц, у фонда возникает внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК РФ), а у передающей стороны — невозможность учесть расходы и обязанность начислить НДС (п. 16 ст. 270 НК РФ; подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

С налоговой точки зрения личный фонд почти всегда должен приобретать активы у третьих лиц за плату, а не принимать их безвозмездно.

6. Льготная ставка налога на прибыль 15%: возможности и ограничения

Личный фонд вправе применять пониженную ставку 15%, если более 90% его доходов — пассивные (п. 2 ст. 284.12 НК РФ). Перечень пассивных доходов закрытый.

В письме № 03-03-04/55121 от 04.06.2025 г. Минфин разъяснил, что доходы от продажи акций и долей российских организаций также учитываются при расчете 90-процентной доли, несмотря на формулировку нормы.

Важно помнить: поступление имущества от третьих лиц более чем на 10% от доходов лишает фонд права на льготную ставку.

7. Налог на имущество: одна из самых недооцененных выгод

Для личных фондов установлена ставка не выше 0,3% по объектам, облагаемым от кадастровой стоимости (п. 1, 2, 1.3 ст. 380 НК РФ). Для дорогостоящей жилой недвижимости экономия по сравнению с обычной ставкой 2–2,5% может быть кратной.

8. Выплаты выгодоприобретателям может стать альтернативой дивидендам

Ключевое преимущество личного фонда — освобождение выплат выгодоприобретателям от НДФЛ.

Если выплаты производятся после смерти учредителя — НДФЛ нет для всех выгодоприобретателей. При жизни учредителя освобождение действует только для его близких родственников — налоговых резидентов РФ (п. 18.2 ст. 217 НК РФ).

Передача имущества выгодоприобретателям не облагается НДС (подп. 24 п. 2 ст. 146 НК РФ), что подтверждено ФНС в письме № СД-4-3/10621@ от 18.08.2023 г. Однако безвозмездное пользование имуществом облагается НДС — позиция Минфина изложена в письмах № 03-07-11/47416 от 14.05.2025 г. и № 03-03-06/3/65428 от 04.07.2025 г.

Пример №7. Денежных выплат после смерти учредителя Учредитель личного фонда умер.

Выгодоприобретатели: - дочь (резидент РФ), - сын (нерезидент РФ), - гражданский партнёр (нерезидент РФ). Фонд выплачивает каждому денежные средства по условиям управления. Налоги - НДФЛ: ❌ не возникает у всех выгодоприобретателей (п. 18.2 ст. 217 НК РФ). - НДС: ❌ отсутствует. Сравнение с дивидендами

Если бы выплаты шли как дивиденды — НДФЛ 15% / 30%.

Пример №8. Денежных выплат при жизни учредителя Учредитель жив.

Фонд выплачивает доход: - супруге (резидент РФ), - совершеннолетнему сыну (резидент РФ), - бизнес-партнёру. Налоги - супруга и сын — НДФЛ нет (близкие родственники, резиденты РФ); - бизнес-партнёр — НДФЛ возникает. Вывод

При жизни учредителя освобождение не универсально, в отличие от дивидендов. Пример передачи имущества в собственность выгодоприобретателя Личный фонд передаёт выгодоприобретателю квартиру в собственность по условиям управления. Налоги - НДФЛ ❌ не возникает (при соблюдении условий п. 18.2 ст. 217 НК РФ); - НДС ❌ не возникает (подп. 24 п. 2 ст. 146 НК РФ).

9. Личный фонд в группе компаний и скрытые ограничения

Если фонд владеет более 49% доли, дочерняя компания теряет статус МСП. Как известно на упрощенке есть ограничения по доле владения в уставном капитале другим юридическим лицом. Личный фонд это тоже юридическое лицо, как мы с вами выяснили в самом начале. Поэтом при доле более 25% — утрачивает право на УСН (подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Эти эффекты необходимо учитывать при реструктуризации бизнеса.

Пример №9. Слёта организации с УСН при участии в ней личного фонда Изначально ООО «Крокус» режим налогообложения- УСН Один участник Альпийский Д.Ю. — 100% Далее Альпийский Д.Ю. создаёт личный фонд и передаёт в него 60% доли ООО «Крокус». После сделки: личный фонд — 60%; Альпийский Д.Ю. — 40%. Так как личный фонд — юридическое лицо, то ООО «Крокус» утрачивает УСН с начала квартала, в котором доля фонда превысила 25%, и переходит на ОСНО(НДС, налог на прибыль и др.).

10. Подведем итог

Личный фонд - сводная налоговая таблица

Субъект / ситуация Налоговые последствия Ключевые условия и риски Учредитель (передача имущества в ЛФ) НДС:

• физлицо — НДС нет;

• ИП — зависит от использования имущества и модели передачи (нужно быть осторожным и разбираться в деталях);

• возможна обязанность восстановить ранее принятый НДС. Если имущество использовалось в предпринимательской деятельности ИП и далее используется коммерчески — зона повышенного риска по НДС. Учредитель / близкие лица (получение доходов от ЛФ) НДФЛ:

• после смерти учредителя — освобождение для всех выгодоприобретателей, включая нерезидентов;

• при жизни — освобождение только для учредителя и его близких родственников-резидентов РФ (п. 18.2 ст. 217 НК РФ). Для неблизких лиц и нерезидентов при жизни учредителя — НДФЛ возникает. Личный фонд (в целом) Получение имущества от учредителя не является доходом (ст. 251 НК РФ). При получении имущества от третьих лиц — возникает внереализационный доход. Личный фонд — налог на прибыль 15%, если более 90% доходов — пассивные (п. 2 ст. 284.12 НК РФ);

25%, если условие нарушено. Поступления от третьих лиц более 10% → потеря права на ставку 15%. Личный фонд — дивиденды от дочерних обществ Всегда 15%, ставка 0% не применяется. Прямо следует из ст. 284 НК РФ. Личный фонд — подарки от дочерних обществ Облагаются налогом на прибыль. Льгота пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ не применяется к личным фондам. Личный фонд — налог на имущество Ставка до 0,3%. Только по жилым помещениям, гаражам, машино-местам, облагаемым от кадастровой стоимости (≤ 300 млн руб.). Выгодоприобретатель (получение имущества) НДФЛ: см. условия выше.

НДС: передача имущества в собственность — не объект НДС. Безвозмездное пользование имуществом выгодоприобретателем → НДС у фонда. Личный фонд → компания на УСН ❌ Компания теряет право на УСН, если доля ЛФ более 25%. Подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Сам факт некоммерческого статуса фонда значения не имеет. Личный фонд → компания МСП ❌ Утрата статуса МСП при доле ЛФ более 49%. Закон № 209-ФЗ. Часто путают с порогом УСН. Сам личный фонд и УСН ✔ ЛФ вправе применять УСН при соблюдении общих условий. Но его участие в бизнесе может «уронить» УСН у дочерних компаний. Общее ограничение ЛФ не предназначен для владения операционным бизнесом на УСН. Оптимальная роль — холдинговые, инвестиционные и имущественные активы.

Заключение

Личный фонд — это инструмент для тех, кто мыслит категориями поколений, а не налоговых периодов. Его сила — в сочетании гражданско-правовой защиты и налоговой гибкости. Его слабость — в сложности и высокой цене ошибки.

Практика Минфина показывает: одинаковые по форме конструкции могут давать диаметрально противоположные налоговые последствия в зависимости от нюансов. Именно поэтому личный фонд почти никогда не бывает «типовым решением». Он требует проектирования — с учетом активов, семейной ситуации, структуры бизнеса и долгосрочных целей собственника.

И, пожалуй, это главный вывод, который стоит сделать бизнесу, рассматривающему личный фонд не как модный тренд, а как стратегический элемент управления капиталом.