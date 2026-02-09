Личный фонд как инструмент налоговой оптимизации и защиты активов. Разбираем сложные вопросы налогообложения
Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Введение
За последние два-три года личный фонд из экзотической конструкции гражданского права превратился в один из самых обсуждаемых инструментов налогового и наследственного планирования для собственников крупного капитала. Формально личный фонд — это некоммерческая организация, учреждаемая физическим лицом (или супругами) для управления переданным имуществом.
Фактически — это сложный правовой и налоговый механизм, который при грамотной настройке позволяет одновременно решить задачи защиты активов, преемственности капитала и оптимизации налоговой нагрузки.
Однако именно слово «грамотной» здесь ключевое. Это конструкция, где налоговые эффекты напрямую зависят от деталей: статуса учредителя, состава активов, характера деятельности фонда, круга выгодоприобретателей и даже формулировок в условиях управления. Практика Минфина последних лет это наглядно подтверждает.
1. Правовая природа личного фонда и его роль в структуре капитала
Личный фонд — это некоммерческая организация, учреждаемая гражданином при жизни либо нотариусом после его смерти (п. 1 ст. 123.20-4 ГК РФ). Минимальная стоимость имущества — 100 млн руб. по рыночной оценке (ст.123.20-4 ГК РФ). Фонд может быть срочным или бессрочным, а передаваемое имущество выбывает из личной собственности учредителя и перестает входить в наследственную массу.
С точки зрения крупного бизнеса ключевое значение имеет не сам факт создания фонда, а то, что фонд:
— юридически отделяет активы от личности собственника;
— ограничивает возможности обращения взыскания по его личным долгам;
— позволяет заранее задать сценарий распределения доходов и имущества без классических наследственных конфликтов;
— при определенных условиях снижает совокупную налоговую нагрузку по сравнению с дивидендной моделью.
Именно поэтому личный фонд часто рассматривается как внутрироссийская альтернатива трастам и семейным фондам англосаксонских юрисдикций.
2. Передача имущества учредителем в личный фонд. НДС как ключевая точка риска
2.1. Если ли реализация или нет?
НДС — самый чувствительный налог при формировании личного фонда. Налоговые последствия зависят от трех факторов одновременно:
кто именно передает имущество (физлицо, ИП, другое юрлицо);
использовалось ли имущество в предпринимательской деятельности;
как личный фонд будет использовать активы дальше.
Базовая норма — подп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ: передача имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательством, не признается реализацией. Соответственно, по подп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ объекта по НДС не возникает.
Именно эту логику Минфин подтвердил в письмах № 03-07-14/27530 от 27.03.2024 г. и № 03-07-14/562 от 10.01.2025 г.
2.2. Если имущество использовалось в бизнесе
Классический риск-кейс: ИП сдавал коммерческую недвижимость в аренду и передает ее в личный фонд.
Минфин долго занимал жесткую позицию: если фонд продолжает использовать имущество в предпринимательской деятельности, передача облагается НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ; письмо № 03-03-06/4/25270 от 30.04.2015 г.).
Однако в 2025 году позиция была смягчена, и чиновники переобулись. В письме № 03-07-14/72776 от 28.07.2025 г. Минфин указал, что если ИП передает в фонд недвижимость, которую он не использовал в предпринимательстве, НДС не возникает — независимо от дальнейшего использования фондом. Аналогичный подход прослеживается и в письме № 03-07-14/86956 от 05.09.2025 г.
Тем не менее ситуация, когда имущество использовалось в бизнесе ИП и продолжает использоваться фондом коммерчески, остается зоной повышенного налогового риска. В таких кейсах безопасная модель — добровольное начисление НДС при передаче.
2.3. Физлицо без статуса ИП
Физические лица не признаются плательщиками НДС (ст. 143 НК РФ). Это прямо подтверждено Минфином в письме № 03-07-14/86956 от 05.09.2025 г. Если имущество использовалось для личных, семейных целей, передача в фонд не облагается НДС независимо от дальнейших действий фонда.
Рассмотрим на наглядных примерах, уловите нюансы оптимизации:
Пример №1. Физлицо → личный фонд (без бизнеса)
Физическое лицо (не ИП) передает в личный фонд квартиру, ранее она использовалась только для личных целей.
Личный фонд использует имущество для уставной деятельности, не связанной с предпринимательством.
НДС ❌ Не возникает. Передача не признается реализацией (подп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ; подп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ).
Пример №2. ИП → личный фонд, имущество не использовалось в бизнесе
ИП владеет нежилым помещением, но не сдавал его в аренду, не учитывал в предпринимательской деятельности. ИП передает объект в личный фонд.
НДС ❌ Не возникает, независимо от того, как фонд будет использовать имущество.
Пример № 3. ИП → фонд, бизнес прекращён
ИП сдавал коммерческое помещение в аренду (облагалось НДС), прекратил использование в бизнесе, передал помещение в личный фонд.
Личный фонд не ведет предпринимательскую деятельность и использует объект только в уставных целях.
НДС ❌ с реализации не возникает.
Передача не признается реализацией. Но возникает вопрос восстановления налога.
Пример 4. ИП → фонд, бизнес продолжается (классический риск)
ИП сдавал коммерческое помещение в аренду, передал его в личный фонд.
Личный фонд продолжил сдавать объект в аренду.
НДС ✔ Возникает у ИП (но, если он не освобожден от НДС). Передача квалифицируется как реализация.
Пример №5. Имущество не использовалось в бизнесе, но фонд ведет коммерцию
Учредитель (физлицо или ИП) передает имущество, которое ранее не использовалось в бизнесе.
Личный фонд ведет предпринимательскую деятельность, использует переданный объект в коммерции.
НДС ✔ Высокий налоговый риск.
Минфин ранее указывал, что в таком случае передача облагается НДС
📌 После писем 2025 года позиция смягчена, но риск претензий ФНС сохраняется.
Пример № 6. «Мягкая» позиция Минфина 2025 года (пограничный случай)
ИП передает в личный фонд недвижимость, не использовавшуюся в предпринимательстве.
Но, личный фонд использует объект в коммерческой деятельности.
НДС ❌ Не возникает — по буквальной позиции
3. Входной НДС (вычеты и восстановление)
Если следовать формальной логике Минфина и считать передачу реализацией, личный фонд не вправе принять НДС к вычету, так как НДС не предъявляется к оплате (п. 2 ст. 171 НК РФ; письмо Минфина от 06.04.2021 № 03-07-11/25037).
Если же передача не признается реализацией, у учредителя возникает обязанность восстановить ранее принятый НДС, а у фонда — отсутствует право на вычет.
Таким образом, в налоговой модели личного фонда НДС почти всегда становится «невозвратным» налогом. Это критично учитывать при передаче высокостоимостных активов.
4. Налог на прибыль и УСН: базовая нейтральность на входе
Получение имущества от учредителя не формирует дохода у фонда ни для целей налога на прибыль, ни для УСН (подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ; подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). Минфин подтвердил применение правил главы 25 НК РФ к личным фондам в письмах № 03-03-07/16240 от 20.02.2025 г., № 03-03-07/14833 от 18.02.2025 г., № 03-03-06/1/7561 от 29.01.2025 г. и № 03-03-07/42791от 28.04.2025 г.
Амортизация начисляется в общем порядке, но только по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности (подп. 2 п. 2 ст. 256 НК РФ). Первоначальная стоимость определяется по документально подтвержденным расходам учредителя (п. 1.1 ст. 277 НК РФ).
5. Имущество от третьих лиц: когда фонд теряет налоговую привлекательность
Если активы поступают от третьих лиц, у фонда возникает внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК РФ), а у передающей стороны — невозможность учесть расходы и обязанность начислить НДС (п. 16 ст. 270 НК РФ; подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
С налоговой точки зрения личный фонд почти всегда должен приобретать активы у третьих лиц за плату, а не принимать их безвозмездно.
6. Льготная ставка налога на прибыль 15%: возможности и ограничения
Личный фонд вправе применять пониженную ставку 15%, если более 90% его доходов — пассивные (п. 2 ст. 284.12 НК РФ). Перечень пассивных доходов закрытый.
В письме № 03-03-04/55121 от 04.06.2025 г. Минфин разъяснил, что доходы от продажи акций и долей российских организаций также учитываются при расчете 90-процентной доли, несмотря на формулировку нормы.
Важно помнить: поступление имущества от третьих лиц более чем на 10% от доходов лишает фонд права на льготную ставку.
7. Налог на имущество: одна из самых недооцененных выгод
Для личных фондов установлена ставка не выше 0,3% по объектам, облагаемым от кадастровой стоимости (п. 1, 2, 1.3 ст. 380 НК РФ). Для дорогостоящей жилой недвижимости экономия по сравнению с обычной ставкой 2–2,5% может быть кратной.
8. Выплаты выгодоприобретателям может стать альтернативой дивидендам
Ключевое преимущество личного фонда — освобождение выплат выгодоприобретателям от НДФЛ.
Если выплаты производятся после смерти учредителя — НДФЛ нет для всех выгодоприобретателей. При жизни учредителя освобождение действует только для его близких родственников — налоговых резидентов РФ (п. 18.2 ст. 217 НК РФ).
Передача имущества выгодоприобретателям не облагается НДС (подп. 24 п. 2 ст. 146 НК РФ), что подтверждено ФНС в письме № СД-4-3/10621@ от 18.08.2023 г. Однако безвозмездное пользование имуществом облагается НДС — позиция Минфина изложена в письмах № 03-07-11/47416 от 14.05.2025 г. и № 03-03-06/3/65428 от 04.07.2025 г.
Пример №7. Денежных выплат после смерти учредителя
Учредитель личного фонда умер.
Выгодоприобретатели:
- дочь (резидент РФ),
- сын (нерезидент РФ),
- гражданский партнёр (нерезидент РФ).
Фонд выплачивает каждому денежные средства по условиям управления.
Налоги
- НДФЛ: ❌ не возникает у всех выгодоприобретателей (п. 18.2 ст. 217 НК РФ).
- НДС: ❌ отсутствует.
Сравнение с дивидендами
Если бы выплаты шли как дивиденды — НДФЛ 15% / 30%.
Пример №8. Денежных выплат при жизни учредителя
Учредитель жив.
Фонд выплачивает доход:
- супруге (резидент РФ),
- совершеннолетнему сыну (резидент РФ),
- бизнес-партнёру.
Налоги
- супруга и сын — НДФЛ нет (близкие родственники, резиденты РФ);
- бизнес-партнёр — НДФЛ возникает.
Вывод
При жизни учредителя освобождение не универсально, в отличие от дивидендов.
Пример передачи имущества в собственность выгодоприобретателя
Личный фонд передаёт выгодоприобретателю квартиру в собственность по условиям управления.
Налоги
- НДФЛ ❌ не возникает (при соблюдении условий п. 18.2 ст. 217 НК РФ);
- НДС ❌ не возникает (подп. 24 п. 2 ст. 146 НК РФ).
9. Личный фонд в группе компаний и скрытые ограничения
Если фонд владеет более 49% доли, дочерняя компания теряет статус МСП. Как известно на упрощенке есть ограничения по доле владения в уставном капитале другим юридическим лицом. Личный фонд это тоже юридическое лицо, как мы с вами выяснили в самом начале. Поэтом при доле более 25% — утрачивает право на УСН (подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Эти эффекты необходимо учитывать при реструктуризации бизнеса.
Пример №9. Слёта организации с УСН при участии в ней личного фонда
Изначально ООО «Крокус» режим налогообложения- УСН
Один участник Альпийский Д.Ю. — 100%
Далее Альпийский Д.Ю. создаёт личный фонд и передаёт в него 60% доли ООО «Крокус».
После сделки: личный фонд — 60%; Альпийский Д.Ю. — 40%.
Так как личный фонд — юридическое лицо, то ООО «Крокус» утрачивает УСН с начала квартала, в котором доля фонда превысила 25%, и переходит на ОСНО(НДС, налог на прибыль и др.).
10. Подведем итог
Личный фонд - сводная налоговая таблица
Субъект / ситуация
Налоговые последствия
Ключевые условия и риски
Учредитель (передача имущества в ЛФ)
НДС:
Если имущество использовалось в предпринимательской деятельности ИП и далее используется коммерчески — зона повышенного риска по НДС.
Учредитель / близкие лица (получение доходов от ЛФ)
НДФЛ:
Для неблизких лиц и нерезидентов при жизни учредителя — НДФЛ возникает.
Личный фонд (в целом)
Получение имущества от учредителя не является доходом (ст. 251 НК РФ).
При получении имущества от третьих лиц — возникает внереализационный доход.
Личный фонд — налог на прибыль
15%, если более 90% доходов — пассивные (п. 2 ст. 284.12 НК РФ);
Поступления от третьих лиц более 10% → потеря права на ставку 15%.
Личный фонд — дивиденды от дочерних обществ
Всегда 15%, ставка 0% не применяется.
Прямо следует из ст. 284 НК РФ.
Личный фонд — подарки от дочерних обществ
Облагаются налогом на прибыль.
Льгота пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ не применяется к личным фондам.
Личный фонд — налог на имущество
Ставка до 0,3%.
Только по жилым помещениям, гаражам, машино-местам, облагаемым от кадастровой стоимости (≤ 300 млн руб.).
Выгодоприобретатель (получение имущества)
НДФЛ: см. условия выше.
Безвозмездное пользование имуществом выгодоприобретателем → НДС у фонда.
Личный фонд → компания на УСН
❌ Компания теряет право на УСН, если доля ЛФ более 25%.
Подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Сам факт некоммерческого статуса фонда значения не имеет.
Личный фонд → компания МСП
❌ Утрата статуса МСП при доле ЛФ более 49%.
Закон № 209-ФЗ. Часто путают с порогом УСН.
Сам личный фонд и УСН
✔ ЛФ вправе применять УСН при соблюдении общих условий.
Но его участие в бизнесе может «уронить» УСН у дочерних компаний.
Общее ограничение
ЛФ не предназначен для владения операционным бизнесом на УСН.
Оптимальная роль — холдинговые, инвестиционные и имущественные активы.
Заключение
Личный фонд — это инструмент для тех, кто мыслит категориями поколений, а не налоговых периодов. Его сила — в сочетании гражданско-правовой защиты и налоговой гибкости. Его слабость — в сложности и высокой цене ошибки.
Практика Минфина показывает: одинаковые по форме конструкции могут давать диаметрально противоположные налоговые последствия в зависимости от нюансов. Именно поэтому личный фонд почти никогда не бывает «типовым решением». Он требует проектирования — с учетом активов, семейной ситуации, структуры бизнеса и долгосрочных целей собственника.
И, пожалуй, это главный вывод, который стоит сделать бизнесу, рассматривающему личный фонд не как модный тренд, а как стратегический элемент управления капиталом.
