Отменили льготу по НДФЛ при выплате действительной стоимости доли в 2026 г. Кто может сильно влететь на налоги, даже если сделка до 2025 г?

Как было до 2025 года?

До 2025 года всё было, на мой взгляд, просто великолепно!🏆

Если участник владел долей более 5 лет непрерывно, то при выходе из ООО и выплате ДСД НДФЛ не платился вообще (ст. 217 НК РФ). Прямая норма НК РФ – никаких хитростей, никаких нарушений.

А вот подвохи и подводные камни были. Ведь речь о многослойной, сложной сделке. Важно было правильно распорядиться долей вышедшего участника, чтобы на налог с рыночной стоимости не попали оставшиеся участники и само общество. С оценкой доли и имущества в ее составе, тоже много нюансов.

Но в целом, это был один из самых мощных и любимых инструментов вывода имущества из компании на физлицо.

К слову, я лично провела сотни консультаций по этой теме. Именно благодаря клиентам и их таким разнообразным ситуациям сформировался серьёзный практический опыт и дополнительные авторские наработки и фишечки.