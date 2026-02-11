Отменили льготу по НДФЛ при выплате действительной стоимости доли в 2026 г. Кто может сильно влететь на налоги, даже если сделка до 2025 г?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и анализировать риски до того, как их обнаружит ФНС.
К сожалению, кто-то ознакомится с сегодняшним выпуском осознает, что из-за медлительности или внешних факторов потерял миллионные суммы. Ведь налоговая льгота по НДФЛ, которой можно было без рисков воспользоваться, растаяла как снег по весне.
Что произошло?
С 2026 года льгота по НДФЛ при выходе участника из ООО полностью отменена.
В Налоговый кодекс прямо включили норму, по которой доход участника при выходе из общества в части превышения над расходами на приобретение доли приравнивается к дивидендам.
Это закреплено в действующей редакции пп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ.
Цитата из НК РФ (ст. 208):👇
«Для целей настоящей главы к доходам в виде дивидендов приравнивается доход в виде превышения суммы денежных средств, стоимости иного имущества (имущественных прав), которые получены участником российской организации при выходе из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации, над расходами на приобретение доли».
Что это означает на практике?
Что сэкономить законно и просто НДФЛ вы больше не сможете.
- Срок владения долей значения больше не имеет.
- Размер выплаты больше 50 млн. руб. или меньше значения не имеет.
- Освобождения по п. 17.2 ст. 217 НК РФ просто больше не работает вы выходе участника из организации.
- Предприятие обязано удержать НДФЛ как налоговый агент с денежной выплаты стоимости доли. Либо сообщить о невозможности удержания, тогда НДФЛ заплатит сам экс-участник, если на выходе он получил имущество.
Фактически выход приравняли к получению дивидендов (неважно деньгами он получит действительную стоимость доли или имущесивом).
Как было до 2025 года?
До 2025 года всё было, на мой взгляд, просто великолепно!🏆
Если участник владел долей более 5 лет непрерывно, то при выходе из ООО и выплате ДСД НДФЛ не платился вообще (ст. 217 НК РФ). Прямая норма НК РФ – никаких хитростей, никаких нарушений.
А вот подвохи и подводные камни были. Ведь речь о многослойной, сложной сделке. Важно было правильно распорядиться долей вышедшего участника, чтобы на налог с рыночной стоимости не попали оставшиеся участники и само общество. С оценкой доли и имущества в ее составе, тоже много нюансов.
Но в целом, это был один из самых мощных и любимых инструментов вывода имущества из компании на физлицо.
К слову, я лично провела сотни консультаций по этой теме. Именно благодаря клиентам и их таким разнообразным ситуациям сформировался серьёзный практический опыт и дополнительные авторские наработки и фишечки.
Пример (классика до 2025)
В ООО «Рост» один из участников — Дорофеев П.В. (владеет долей более 7 лет).
На балансе — недвижимость и оборудование.
Стоимость его доли, исходя из чистых активов, составила 120 млн руб.
Дорофеев П.В. выходит. Ему выплачивают ДСД 120 млн руб. (или передают имущество в натуре).
У экс-участника НДФЛ к уплате = 0 руб.
Никаких дивидендов, никакой лишней нагрузки.
Имущество переходило на физлицо «чистым». Действительно многие так выводили квартиры, офисы, землю, которые когда-то покупали на ООО, чтобы не платить НДФЛ с дивидендов.
Что изменилось в 2025 году?
С 2025 года льготу сильно урезали: полное освобождение работало только если доход (ДСД) за год не превышал 50 млн руб.
Свыше — НДФЛ 13/15% с превышения (с возможностью учесть расходы или вычет 250 тыс. руб.).
Чтобы обойти лимит некоторые начали дробить выплаты: в уставе прописывали возможность рассрочки (нестандартные условия), чтобы каждая порция была до 50 млн руб. и попадала под льготу. Это работало в 2025-м.
Как стало в 2026 году?
Теперь льгота по 5-летнему владению при выходе не применяется вообще.
Никаких 50 млн, никаких исключений. Хоть 150 лет у вас доля в собственности, она все равно облагается НДФЛ, увы.
Пример 2026 года
Участник ООО «ПРОММАШ» Давыдов А.Г. владеет 50% доли более 8 лет.
Расходы на приобретение доли — 500 тыс. руб.
Чистые активы на дату выхода — 180 млн руб.
ДСД = 90 млн руб.
Налоговая база = 90 млн – 500 тыс. = 89,5 млн руб.
НДФЛ (резидент):
13% с первых 2,4 млн ≈ 312 тыс. руб.
15% с оставшихся 87,1 млн ≈ 13 065 тыс. руб.
Итого НДФЛ ≈ 13,377 млн руб.
А выйди он из ООО до 2025 г., заплатил бы 0 руб., руководствуясь прямой нормой НК РФ.
В 2026 году ООО обязано удержать налог при выплате (или при выдаче имущества в натуре — тогда участник платит самостоятельно и подаёт 3-НДФЛ).
Кто сильно влетит даже на старых сделках
1. Те, кто разбил выплату на несколько лет
Если в 2024–2025 годах, предвидя изменения, вы вносили в устав рассрочку платежа ДСД (до 1 года или даже дольше по договорённости).
Например
Планировали: в 2025-м — 40 млн (под льготу), в 2026-м — 40 млн, в 2027-м — остаток.
Увы, лавочка прикрылась. С 2026 года каждая выплата, даже по старому договору/уставу, облагается НДФЛ в полном объёме (превышение над расходами). Если выплата приходится на 2026 год и позже — налог будет.
2. Сделки «на стыке лет»
Особенно опасно для тех, кто:
- Подал заявление о выходе в декабре 2025 года
- Заключил договор купли-продажи доли в 2025-м
- А оплата/выплата ДСД прошла уже в 2026 году (или будет проходить частями)
Дата получения дохода — день выплаты денег (перечисления на счёт, выдачи имущества, внесения в депозит нотариуса) — пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ. Такие клиенты тоже у нас были.
Если деньги пришли в 2026-м — налог считается по правилам 2026 года. Льгота 50 млн и 5-летнее освобождение уже не спасут. Нужно руководствоваться новыми правилами.
Остались ли варианты оптимизации?
Да. Но они теперь точно:
— дороже,
— сложнее,
— требуют предварительного структурирования и очень кропотливого подхода.
Например:
✔ предварительная продажа имущества вместо выхода (с оговорками);
✔ корпоративная реструктуризация;
✔ использование холдинговых моделей;
✔ выкуп или иная передача через юрлицо с дальнейшим налоговым планированием (способ имеет ряд подводных камней, которые коллеги часто упускают).
Эпоха «красивых» безналоговых выходов из ООО завершается. Планировать любые изменения в структуре собственности теперь нужно на 2-3 шага вперед, учитывая новые риски, особенно по срокам выплат. И в любом случае вам это теперь обойдется дороже, вопрос лишь на сколько?
Краткое резюме
1) С 2026 года выход и выплата ДСД из ООО приравнена к дивидендам.
2) Пятилетняя льгота при выплате действительной стоимости доли с 2026 г. отменена полностью.
3) Дата получения дохода — дата выплаты, а не дата сделки.
4️) Те, кто разбивал выплаты на 2025–2027 гг., могут неожиданно попасть на НДФЛ.
5️) При выплате деньгами ДСД налог удерживает общество как налоговый агент.
Самая опасная ситуация — когда участник формально вышел «при старых правилах», но деньги получает в новых, изменившихся реалиях.
В заключение скажу: не расстраивайтесь.
Да, плохая новость — льготу отменили.
Хорошая новость — возможности для структурирования бизнеса остаются. Так что не стоит паниковать и впадать в уныние.
Главное — планировать оптимизацию заранее, а не пытаться прикручивать колёса к несущемуся на всех парах автомобилю. Этот лозунг я не устану повторять как мантру.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Хм, а если участник продаст свою долю третьему лицу (или другим участникам), которой владел более 5-ти лет, то НДФЛ отсутствует?