10 небанальных способов налоговой оптимизации для бизнеса

1. Опционный договор — фиксация цены без аванса и без НДС

Компании нередко сталкиваются с необходимостью зафиксировать цену на будущую поставку, но не хотят замораживать деньги в авансе и платить с него НДС. Вместо аванса заключается опционный договор по статье 429.3 ГК РФ. Покупатель платит премию за право купить товар позже по фиксированной цене. Эта премия не облагается НДС, если не засчитывается в стоимость товара (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ, п. 1 ст. 301 НК РФ).

Механизм работает так. Компания знает, что через полгода ей понадобится определённый объём сырья. Текущая цена устраивает, но рынок штормит и прогноз — рост. Вместо аванса, с которого придётся заплатить НДС и заморозить деньги, стороны заключают опционный договор. Покупатель платит премию за право купить товар позже по зафиксированной цене. Премия не облагается НДС, если не засчитывается в стоимость товара. Через полгода покупатель реализует опцион и выкупает товар по старой цене. Продавец получает оплату и начисляет НДС с реализации, но не с аванса. Экономия достигается за счёт того, что НДС не замораживается в авансе и не возникает кассового разрыва. Плюс покупатель защищён от роста цен.

Такая практика может быть внедрена на системной основе. Почему это небанально. Большинство либо платят аванс и замораживают НДС, либо вообще не хеджируют риски.

Нормативное обоснование. Письмо Минфина России № 03-07-07/94539 от 04.12.2019 г. — разница по опциону не облагается НДС, если не является оплатой базисного актива. Определение ВС РФ № 309-КГ17-21 от 01.03.2017 г. — при раздельном учёте операций схема законна.

Где можно попасть. Минфин и ряд судов (Постановление АС Московского округа № Ф05-1339/2018 от 06.03.2018 г.) считают, что опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) — это не срочная сделка, и его нужно облагать НДС. Поэтому опцион должен быть оформлен именно по ст. 429.3 ГК РФ, а не как «право на заключение договора». ФНС также может попытаться переквалифицировать схему, если премия экономически не обоснована — например, равна большей части стоимости товара. Премия должна быть соразмерной рыночным рискам хеджирования.