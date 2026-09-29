10 небанальных способов налоговой оптимизации для бизнеса

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
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1. Опционный договор — фиксация цены без аванса и без НДС
Компании нередко сталкиваются с необходимостью зафиксировать цену на будущую поставку, но не хотят замораживать деньги в авансе и платить с него НДС. Вместо аванса заключается опционный договор по статье 429.3 ГК РФ. Покупатель платит премию за право купить товар позже по фиксированной цене. Эта премия не облагается НДС, если не засчитывается в стоимость товара (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ, п. 1 ст. 301 НК РФ).
Важный нюанс, на котором многие обжигаются. Нельзя путать опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ) с опционом на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ). По позиции Минфина (Письмо № 03-07-11/55293 от 06.08.2018 г.), операция по ст. 429.2 облагается НДС. Работаем только со ст. 429.3.
Механизм работает так. Компания знает, что через полгода ей понадобится определённый объём сырья. Текущая цена устраивает, но рынок штормит и прогноз — рост. Вместо аванса, с которого придётся заплатить НДС и заморозить деньги, стороны заключают опционный договор. Покупатель платит премию за право купить товар позже по зафиксированной цене. Премия не облагается НДС, если не засчитывается в стоимость товара. Через полгода покупатель реализует опцион и выкупает товар по старой цене. Продавец получает оплату и начисляет НДС с реализации, но не с аванса. Экономия достигается за счёт того, что НДС не замораживается в авансе и не возникает кассового разрыва. Плюс покупатель защищён от роста цен.
Такая практика может быть внедрена на системной основе. Почему это небанально. Большинство либо платят аванс и замораживают НДС, либо вообще не хеджируют риски.
Нормативное обоснование. Письмо Минфина России № 03-07-07/94539 от 04.12.2019 г. — разница по опциону не облагается НДС, если не является оплатой базисного актива. Определение ВС РФ № 309-КГ17-21 от 01.03.2017 г. — при раздельном учёте операций схема законна.
Где можно попасть. Минфин и ряд судов (Постановление АС Московского округа № Ф05-1339/2018 от 06.03.2018 г.) считают, что опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) — это не срочная сделка, и его нужно облагать НДС. Поэтому опцион должен быть оформлен именно по ст. 429.3 ГК РФ, а не как «право на заключение договора». ФНС также может попытаться переквалифицировать схему, если премия экономически не обоснована — например, равна большей части стоимости товара. Премия должна быть соразмерной рыночным рискам хеджирования.
2. Договор простого товарищества — совместное использование активов, возможность безналогового обмена активами
Две компании объединяют вклады — одна имуществом, другая деньгами — для совместной деятельности без создания юрлица (ст. 1041 ГК РФ). Внесение имущества не признаётся реализацией (подп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ), следовательно, НДС не возникает.
Механизм работает так. У одной компании есть свободный цех, у другой — сырьё и деньги. Вместо аренды цеха, с которой пришлось бы платить НДС и налог на имущество, стороны заключают договор простого товарищества. Цех вносится как вклад в совместную деятельность, деньги и сырьё — от второй стороны. Внесение имущества не признаётся реализацией, поэтому НДС при передаче не возникает. Налог на имущество платят участники пропорционально своим долям. Совместная деятельность ведётся, продукция производится и продаётся, но НДС с арендных платежей не начисляется. Экономия достигается за счёт того, что имущество используется в совместной деятельности, а не сдаётся в аренду от одного другому.
Нормативное обоснование. Постановление Президиума ВАС РФ № 2196/10 от 22.06.2010 г. — обязанности восстанавливать НДС при передаче в товарищество нет. П. 1 ст. 174.1 НК РФ — НДС по операциям товарищества платит ведущий общие дела.
Будьте осторожны. Минфин в Письме № 03-07-11/58587 от 22.07.2021 г. считает, что если вносится готовая недвижимость (не незавершённое строительство), НДС нужно восстанавливать по подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ. Позиция ВАС РФ выше, но готовность к судебному спору обязательна.
Дополнительный вариант оптимизации: изначально один участник вносит имущество в товарищество, второй деньги. Когда договор прекращает действие первый забирает деньги, второй имущество. В рамках вклада реализации нет. Можно забрать без налогов с реализации не только то, что вложил, но и эквивалентное имущество (т.е. происходит рокировка). Подробнее этот кейс я уже раскрывала ранее.
3. Вексельные расчёты вместо аванса
Покупатель хочет дать деньги поставщику до отгрузки. Вместо договора поставки с авансом заключается договор купли-продажи векселя. Поставщик получает деньги, покупатель — вексель. При отгрузке вексель передаётся в счёт оплаты. Продажа векселя НДС не облагается (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Механизм работает так. Покупатель перечисляет деньги поставщику, но не как аванс, а как оплату по договору купли-продажи векселя. Поставщик получает деньги и передаёт покупателю вексель. При отгрузке товара вексель передаётся в счёт оплаты. Продажа векселя НДС не облагается, поэтому кассового разрыва по НДС с аванса не возникает. НДС начисляется только при отгрузке товара, но покупатель закрывает его передачей векселя. Экономия достигается за счёт того, что деньги поступают до отгрузки, но НДС с них не платится, так как это не аванс, а оплата ценной бумаги.
Нормативное обоснование. Подпункт 12 п. 2 ст. 149 НК РФ — операции с ценными бумагами НДС не облагаются. Пункт 4 ст. 170 НК РФ — обязательно ведение раздельного учёта «входного» НДС.
Где можно попасть. Определение ВС РФ № 309-КГ18-5507 от 24.05.2018 г. — если вексель выпущен специально под конкретного покупателя, не имеет реальной ликвидности и используется как «завуалированный аванс», схему признают незаконной.
Правила защиты. Вексель должен быть выпущен до договора поставки. Сумма векселя должна отличаться от суммы поставки. Вексель должен реально обращаться — желательно вексель известной компании или банка. В платёжке — чёткое назначение «оплата по договору купли-продажи ценной бумаги (векселя) №…».
4. Продажа доли вместо продажи имущества
По передаче и выводу имущества есть много вариантов, о них я писала ранее:
- Как вывести имущество из ООО или АО. Я знаю 14+ способов, а вы?
Вместо продажи недвижимости собственник продаёт 100% долю в ООО, которому принадлежит эта недвижимость. Продажа долей НДС не облагается (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Механизм работает так. Собственник хочет передать недвижимость третьему лицу. Вместо прямой продажи недвижимости, с которой пришлось бы заплатить НДС и налог на прибыль, создаётся отдельная компания. Недвижимость вносится в её уставный капитал — НДС не возникает, так как вклад в уставный капитал не является реализацией. Затем продаётся 100% доля в этой компании. Продажа долей НДС не облагается. Покупатель получает компанию с недвижимостью, а продавец — деньги. Экономия достигается за счёт того, что НДС не платится ни при вкладе, ни при продаже доли.
Нормативное обоснование. Подпункт 12 п. 2 ст. 149 НК РФ — реализация долей НДС не облагается. Подпункт 4 п. 3 ст. 39 НК РФ — вклад в уставный капитал не является реализацией.
Где можно попасть. Налоги с реализации не возникают, но появляется ГДФЛ. Как на нем сэкономить – тема для отдельного разговора.
Определение ВС РФ № 305-КГ15-6915 от 09.07.2015 г. и Определение ВС РФ № 309-КГ17-553 от 10.04.2017 г. — если продажа доли маскирует реализацию недвижимости (компания создана за несколько дней до продажи, деятельности не ведёт, в договоре с оценщиком — оценка недвижимости, а не бизнеса), схему переквалифицируют.
Правила защиты. Компания должна вести реальную деятельность со всеми ее атрибутами - персонал, контракты, расходы на обслуживание деятельности и т.д..
Должна быть деловая цель — развитие нового направления, привлечение инвестора, выход собственника. Избегайте «быстрой» схемы — создание компании и продажа в течение месяца с огромной долей вероятности приведет к большим проблемам.
5. Давальческая переработка сырья
Компания владеет сырьём, но не имеет производственных мощностей. Она передаёт сырьё переработчику, который возвращает готовую продукцию. Право собственности на сырьё и продукцию не переходит, НДС не возникает. Компания платит только за услуги переработки.
Механизм работает так. Компания покупает сырьё, но не перепродаёт его заводу, а передаёт на переработку. Переработчик возвращает готовую продукцию. Право собственности на сырьё и продукцию не переходит, поэтому НДС не возникает. Компания платит только за услуги переработки, и НДС начисляется только с этих услуг. Если бы компания сама перепродавала сырьё заводу, а потом выкупала масло, она бы дважды платила НДС с оборота. Экономия достигается за счёт того, что НДС платится только с услуг переработчика, а не со стоимости всего сырья и готовой продукции.
Нормативное обоснование. Пункт 5 ст. 38 НК РФ — давальческая переработка — это работа, а не услуга. Статья 713 ГК РФ — договор подряда, отчёт переработчика обязателен.
Где можно попасть. Постановление АС Поволжского округа № Ф06-62724/2020 от 22.06.2020 г. — операции по переработке сырья признаются работами, а не услугами. Значит, переработчик не может списать все прямые расходы как косвенные (что делают «упрощенцы»-услуги).
Правила защиты в договоре — наименование продукции, количество сырья, выход готовой продукции, возврат отходов. Отчёт переработчика по ст. 713 ГК РФ обязателен. Избегайте взаимозависимости с переработчиком и завышения стоимости услуг.
6. Продажа дебиторской задолженности с убытком (цессия)
Компания продаёт просроченную дебиторскую задолженность по договору цессии за меньшую сумму. Убыток от уступки можно учесть для налога на прибыль (ст. 279 НК РФ).
Механизм работает так. У компании есть просроченная дебиторская задолженность, которую сложно взыскать. Вместо того чтобы ждать взыскания, компания продаёт долг коллекторам за меньшую сумму. Убыток от уступки учитывается в расходах для налога на прибыль. Экономия достигается за счёт того, что компания получает деньги сразу, а убыток уменьшает налоговую базу. Плюс снижаются расходы на юристов и суды.
Нормативное обоснование. Статья 279 НК РФ — порядок учёта убытков от уступки. Пункт 1 ст. 279 НК РФ — если уступка до срока платежа, убыток учитывается в пределах процентов по ставке ЦБ. Пункт 2 ст. 279 НК РФ — если уступка после срока платежа, убыток учитывается полностью на дату уступки.
Где можно попасть. ФНС активно оспаривает убытки, если цессионарий — взаимозависимое лицо, цессионарий на УСН, долг не был «проблемным», кредитор не предпринимал мер по взысканию. Письмо ФНС № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017 г. прямо указывает на такие схемы как признак дробления.
Правила защиты. До цессии — претензионная работа, суд, исполнительное производство. Отчёт с обоснованием цены. Экономическое обоснование — «дешевле продать, чем взыскивать».
Определение ВС РФ № 308-ЭС21-24291 от 22.12.2021 г. по делу № А53-26914/2020 — убыток от уступки можно учесть, если есть деловая цель.
7. Перевод активов в ЗПИФ
Недвижимость вносится в закрытый паевой инвестиционный фонд. Фонд не является юридическим лицом и не платит налог на прибыль. Активы защищены от рейдеров и кредиторов.
Механизм работает так. Недвижимость вносится в закрытый паевой инвестиционный фонд. Фонд не является юридическим лицом и не платит налог на прибыль. Налог на имущество платит управляющая компания из средств фонда. Налог на прибыль у пайщика возникает только при погашении пая. Экономия достигается за счёт отсрочки налога на прибыль и защиты активов от субсидиарной ответственности. Плюс можно структурировать налог на имущество через региональные льготы.
Нормативное обоснование. Федеральный закон № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах». Пункт 1 ст. 246 НК РФ — ЗПИФ не является плательщиком налога на прибыль. Пункт 2 ст. 378 НК РФ — налог на имущество платит управляющая компания.
Где можно попасть. Схема затратна — вознаграждение УК, депозитарию, регистратору — от 0,5% до 1,5% стоимости активов ежегодно. Окупается при портфеле недвижимости от 500 млн руб. ФНС активно мониторит ЗПИФ на предмет вывода активов.
8. Использование ИТ-льгот для непрофильных компаний
Создаётся ИТ-компания, которая разрабатывает ПО для вашего же бизнеса и внешних клиентов. Она получает льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. С 2025 по 2030 год аккредитованные ИТ-организации при соблюдении условий применяют пониженные ставки вместо 25% — 5% в федеральный бюджет и 0% в региональный. По страховым взносам действует двухуровневая система — 15% с выплат в пределах предельной базы и 7,6% сверх неё.
Механизм работает так. Создаётся ИТ-компания, которая разрабатывает приложение для клиентов. Она получает аккредитацию в Минцифры и применяет пониженные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам. Экономия достигается за счёт того, что налог на прибыль платится по ставке 5% вместо 25%, а страховые взносы — по двухуровневой ставке вместо 30%. Главное, чтобы доля профильных доходов составляла не менее 70% от общей выручки.
Нормативное обоснование. Пункт 1.15 ст. 284 НК РФ — пониженные ставки по налогу на прибыль. Подпункт 1.1 п. 5 ст. 427 НК РФ — пониженные тарифы страховых взносов. Подпункт 26 п. 2 ст. 149 НК РФ — НДС не облагается передача прав на ПО из реестра. Письмо Минфина России № 03-03-06/1/116498 от 01.12.2025 г. — собственные программы ЭВМ в реестре дают право на льготные ставки при доле ИТ-доходов не менее 70%.
Где можно попасть. Два обязательных условия. Госаккредитация в Минцифры (Постановление Правительства № 1729 от 30.09.2022 г.) и доля профильных доходов — не менее 70% от общей выручки. Причём для аккредитации порог ниже — 30% ИТ-выручки, а для налоговой льготы — уже 70%. Компания может оставаться аккредитованной, но потерять право на льготы. Если доля профильных доходов упала ниже 70% по итогам года, налоги пересчитываются с начала года по общим ставкам. И отдельно — программы, используемые для оказания услуг, должны быть включены в Единый реестр российских программ. Если софт в реестре нет, доходы от услуг с его использованием не войдут в льготную долю.
Письмо ФНС № СД-4-2/3289@ от 17.03.2022 г. — реорганизация ИТ-компаний не может квалифицироваться как схема, если есть реальная деятельность. Но если ИТ-компания работает только на «своих» внутри холдинга и не имеет внешних клиентов, ФНС признает схему дроблением или необоснованной выгодой. С 1 января 2026 года резиденты «Сколково» больше не могут одновременно применять льготы Сколково и ИТ-льготы — придётся выбирать (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 г.).
9. Управление лимитом по УСН с помощью аккредитива
Если компания понимает, что по итогам года выручка приблизится к предельному лимиту по УСН, а в декабре на счёт должна поступить крупная оплата от покупателя, который не готов переносить платёж на январь, решение лежит не в возврате денег «задним числом», а в изменении договорной конструкции расчётов.
Суть в том, что при УСН доход признаётся кассовым методом — на дату фактического поступления денег на расчётный счёт (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Аккредитив позволяет разделить два события — открытие аккредитива и зачисление средств на счёт продавца. Деньги при открытии аккредитива депонируются в банке-эмитенте, а не на расчётном счёте продавца. Продавец получает их только после того, как представит в банк документы, подтверждающие отгрузку, и банк произведёт выплату. Именно дата зачисления на расчётный счёт — а не дата открытия аккредитива и не дата отгрузки — определяет момент признания дохода.
Механизм работает так. Покупатель в декабре должен перечислить крупную сумму. Если эти деньги поступят на счёт в декабре, компания превысит лимит и «слетит» с УСН. Вместо этого стороны прописывают в договоре расчёты через безотзывный аккредитив. Покупатель в декабре открывает аккредитив — деньги уходят с его счёта и блокируются банком. Далее продавец отгружает товар, но документы в банк подаёт с условием — выплата не ранее января следующего года. Банк перечисляет средства на счёт продавца в январе — доход признаётся в новом налоговом периоде. Лимит прошлого года не превышен. Экономия достигается за счёт переноса момента признания дохода на следующий год.
Что важно предусмотреть в договоре и в аккредитиве. Безотзывный аккредитив — покупатель не сможет отозвать его в одностороннем порядке до истечения срока. Срок представления документов — прямо указать, что документы подаются не ранее определённой даты (например, «не ранее 10 января»). Если банк выплатит деньги до 31 декабря, доход всё равно попадёт в старый год. Срок действия аккредитива — должен покрывать период до предполагаемой даты выплаты. Невозможность досрочного получения — некоторые банки позволяют бенефициару запросить выплату досрочно, это условие нужно исключить.
Где можно попасть. Аккредитив решает задачу временного переноса дохода, но не меняет экономическую суть операции. Если вся конструкция создана исключительно для того, чтобы «перепрыгнуть» лимит, и при этом продавец не несёт реальных рисков, связанных с аккредитивом, аккредитив открыт в последний день года, а документы подаются на следующий день, комиссия банка несоразмерна налоговой выгоде, покупатель и продавец взаимозависимы, — налоговый орган может квалифицировать это как схему, направленную исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК РФ). Аккредитив должен быть встроен в реальную сделку, а не «приклеен» к ней в последний момент. Всегда помним, что налоговый орган при проверке всегда оценивает совокупность обстоятельств.
10. Как сохранить УСН, имея объекты стоимостью более 218 млн руб.
Если предприниматель совмещает УСН и ПСН, то для расчёта лимита по стоимости основных средств нужно учитывать только те объекты, которые он использует в деятельности, облагаемой УСН (письма Минфина № 03-11-11/55014 от 24.07.2019 г., № 03-11-11/14646 от 06.03.2019 г.).
С 2026 года лимит стоимости основных средств для УСН составляет 218 млн рублей. Если ИП на УСН владеет объектом дороже этой суммы, право на упрощёнку теряется. Но для ПСН такого лимита нет — в главе 26.5 НК он просто не предусмотрен.
Предприниматели, совмещающие режимы, должны вести раздельный учёт имущества, обязательств и операций (п. 6 ст. 346.53 НК). Именно раздельный учёт позволяет доказать, что сверхлимитный объект задействован исключительно в «патентной» деятельности.
Где можно попасть. Главный риск 2026 года лимит доходов по ПСН. С 1 января 2026 года он снижен с 60 млн до 20 млн руб. Если доход от сдачи недвижимости в аренду превысит этот порог, право на патент утрачивается с начала действия патента, а не с начала года.
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Что я вам скажу по итогу:
Все эти схемы работают. Но все с оговорками. Налоговое законодательство меняется каждый год, а судебная практика — каждый месяц. То, что работало вчера, сегодня может стать поводом для доначислений.
Главная ошибка бизнеса — искать «волшебную таблицу» для снижения налогов. В условиях ст. 54.1 НК РФ любая схема оценивается через призму деловой цели и реальности хозяйственной операции.
Налоговое планирование — это ювелирная работа под конкретную бизнес-задачу. И решать её должен не ваш бухгалтер. Возможно, кого-то разочарую, но это так. Бухгалтер может заниматься оптимизацией, но это не его основная функция — здесь нужны наработки и постоянная практика. Налоговый консультант смотрит на бизнес целиком и главное со стороны, проектирует сделки, оценивает риски и работает на опережение. Именно поэтому налоговое планирование — это отдельная компетенция, а не функция бухгалтерии, у которой хватает своей головной боли!!
Условно говоря, бухгалтер — как водитель, который каждый день ездит по одному маршруту. Он отлично знает дорогу, правила и машину. Но если нужно проложить новый маршрут через незнакомую местность, сэкономить время и объехать пробки, лучше обратиться к опытному штурману или логисту, который специализируется именно на таких поездках. Он тоже водит, но его работа — постоянно искать оптимальные пути и просчитывать риски. Кстати, здесь можно провести аналогию с ИИ и навигатором — они работают далеко не идеально и не могут заменить практика, обкатавшего хитрые маневры.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖