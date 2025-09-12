📊9 критериев отбора акций для дивидендного портфеля

Рассказываю, как я выбираю акции для своего портфеля. Эти критерии помогают мне находить качественные компании с потенциалом роста и стабильными выплатами. Детальный анализ.

1. Недооцененность

Использую P/B. Если показатель < 1 — компания потенциально недооценена. Это первый сигнал к дальнейшему анализу.

2. Голубые фишки

Стараюсь включать компании из первого эшелона — это хоть и не гарантия, но дополнительная защита от рисков.

3. Дивидендная история

Ищу компании, которые стабильно платят дивиденды. Акции роста пока не рассматриваю — фокус на доходность здесь и сейчас.

4. Частота выплат

Мечтаю собрать портфель, который будет приносить доход каждый месяц — почти как облигационный. Пока компаний с февральскими дивидендами не нашла 😉

5. Эшелон

В основном первый и второй эшелоны. Третий — только небольшими долями для диверсификации и роста.

6. Новостной фон

Слежу за геополитикой и аналитическими прогнозами. Сравниваю с собственными расчетами — это помогает принимать взвешенные решения.

7. Дивидендная доходность

Стараюсь отбирать акции с доходностью > 10%. Но есть и исключения — для диверсификации или перспективных компаний. И не забываем, что случилось с Газпром! 👀

8. Стаж дивидендных выплат

Смотрю, как долго компания непрерывно платит дивиденды — это показатель финансовой устойчивости.

9. Мультипликатор P/E

Ищу компании с P/E < 5. Это грубый индикатор, но он помогает оценить потенциальную скорость окупаемости инвестиций.

⚠️Важный момент:

P/E и P/B — это индикаторы, а не истина в последней инстанции. Всегда смотрю на картину в комплексе!

Как считаю:

P/E = Цена акции / (Чистая прибыль / Количество акций)

P/B = Цена акции / (Собственный капитал / Количество акций)

Данные берутся годовые.

Для сбора данных использую financemarker.ru.

Процесс отбора:

Создала таблицу, куда вношу данные из отчетов компаний и рыночные цены. Большинство показателей рассчитываются автоматически — так экономится время и снижается риск ошибок.

Дополнительно веду календарь покупок — планирую заранее, какие акции и когда покупать.

Итог:

Такой системный подход помогает мне принимать обоснованные инвестиционные решения и избегать эмоциональных покупок.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В Телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.