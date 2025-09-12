📊9 критериев отбора акций для дивидендного портфеля
1. Недооцененность
Использую P/B. Если показатель < 1 — компания потенциально недооценена. Это первый сигнал к дальнейшему анализу.
2. Голубые фишки
Стараюсь включать компании из первого эшелона — это хоть и не гарантия, но дополнительная защита от рисков.
3. Дивидендная история
Ищу компании, которые стабильно платят дивиденды. Акции роста пока не рассматриваю — фокус на доходность здесь и сейчас.
4. Частота выплат
Мечтаю собрать портфель, который будет приносить доход каждый месяц — почти как облигационный. Пока компаний с февральскими дивидендами не нашла 😉
5. Эшелон
В основном первый и второй эшелоны. Третий — только небольшими долями для диверсификации и роста.
6. Новостной фон
Слежу за геополитикой и аналитическими прогнозами. Сравниваю с собственными расчетами — это помогает принимать взвешенные решения.
7. Дивидендная доходность
Стараюсь отбирать акции с доходностью > 10%. Но есть и исключения — для диверсификации или перспективных компаний. И не забываем, что случилось с Газпром! 👀
8. Стаж дивидендных выплат
Смотрю, как долго компания непрерывно платит дивиденды — это показатель финансовой устойчивости.
9. Мультипликатор P/E
Ищу компании с P/E < 5. Это грубый индикатор, но он помогает оценить потенциальную скорость окупаемости инвестиций.
⚠️Важный момент:
P/E и P/B — это индикаторы, а не истина в последней инстанции. Всегда смотрю на картину в комплексе!
Как считаю:
P/E = Цена акции / (Чистая прибыль / Количество акций)
P/B = Цена акции / (Собственный капитал / Количество акций)
Данные берутся годовые.
Для сбора данных использую financemarker.ru.
Процесс отбора:
Создала таблицу, куда вношу данные из отчетов компаний и рыночные цены. Большинство показателей рассчитываются автоматически — так экономится время и снижается риск ошибок.
Дополнительно веду календарь покупок — планирую заранее, какие акции и когда покупать.
Итог:
Такой системный подход помогает мне принимать обоснованные инвестиционные решения и избегать эмоциональных покупок.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
