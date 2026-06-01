Лето покажет, кто считал прибыль, а кто просто радовался выручке

Есть управленческая примета. Если бизнес в июне начинает говорить фразу «ну сейчас сезон немного просядет, потом наверстаем», значит, финансовую модель там последний раз видели примерно никогда.

Лето не просто период отпусков, дач, детей, лагерей и внезапного желания сотрудников «поработать удаленно из Геленджика». Для бизнеса это стресс-тест. Очень честный. Даже неприятно честный. Он показывает, где у компании настоящая прибыль, а где просто удачно совпали авансы клиентов, отсрочки поставщиков и оптимизм собственника.

В нормальном бизнесе лето планируют. В обычном переживают. В запущенном - удивляются.

Самое опасное в июне не падение выручки. Падение выручки хотя бы видно. Опаснее другое: бизнес входит в лето с привычной структурой расходов, но с другой скоростью поступления денег. Аренда остается. ФОТ остается. Налоги никто не отменял из уважения к отпускному сезону. Поставщики, как правило, не читают ваши внутренние манифесты про «временную турбулентность». Банк тоже не склонен к лирике.

И вот здесь выясняется, что «у нас прибыльный бизнес» в переводе с управленческого на русский означало: «пока деньги приходили быстрее, чем мы успевали их тратить, все выглядело прилично».