Лето покажет, кто считал прибыль, а кто просто радовался выручке

Есть управленческая примета. Если бизнес в июне начинает говорить фразу «ну сейчас сезон немного просядет, потом наверстаем», значит, финансовую модель там последний раз видели примерно никогда.
Лето не просто период отпусков, дач, детей, лагерей и внезапного желания сотрудников «поработать удаленно из Геленджика». Для бизнеса это стресс-тест. Очень честный. Даже неприятно честный. Он показывает, где у компании настоящая прибыль, а где просто удачно совпали авансы клиентов, отсрочки поставщиков и оптимизм собственника.
В нормальном бизнесе лето планируют. В обычном переживают. В запущенном - удивляются.
Самое опасное в июне не падение выручки. Падение выручки хотя бы видно. Опаснее другое: бизнес входит в лето с привычной структурой расходов, но с другой скоростью поступления денег. Аренда остается. ФОТ остается. Налоги никто не отменял из уважения к отпускному сезону. Поставщики, как правило, не читают ваши внутренние манифесты про «временную турбулентность». Банк тоже не склонен к лирике.
И вот здесь выясняется, что «у нас прибыльный бизнес» в переводе с управленческого на русский означало: «пока деньги приходили быстрее, чем мы успевали их тратить, все выглядело прилично».
Почему июнь вскрывает финансовые иллюзии
Большинство компаний смотрят на лето слишком оптимистично. Мол, клиенты разъехались, сотрудники в отпусках, рынок притих. Ничего страшного, осенью оживем.
Финансовый директор смотрит иначе. Он не спрашивает: «будет ли просадка?» Он спрашивает: «какой глубины будет кассовая яма, на какой неделе мы в нее попадем и за чей счет будем оттуда вылезать?»
Разница принципиальная.
Проблема летнего периода не только в снижении продаж. Проблема в том, что бизнес обычно входит в него без пересобранного платежного календаря, без сценария по выручке, без пересмотра запасов, без контроля дебиторки и без понимания, какие расходы действительно обязательны, а какие просто годами жили в компании как домашние животные. Их никто не трогает, потому что «так всегда было».
Особенно красиво это выглядит в сервисном бизнесе. Сеть студий, клиники, салоны, обучающие центры, B2B-услуги. В CRM записи еще есть. В 1С документы еще закрываются. В отчете по продажам все еще можно найти повод для спокойствия. А в деньгах уже начинается тонкая грань выживания этому поставщику заплатим сейчас, этому после поступления, аренду разобьем, премии перенесем, собственник пока «временно не выводит дивиденды».
Слово «временно» в таких ситуациях особенно трогательное. Иногда оно длится до банкротства.
Первый вопрос CFO не сколько заработали, а сколько денег выдержит модель
Финансовая диагностика перед летом начинается не с вдохновляющего совещания и не с обсуждения «как нам увеличить продажи». Продажи важны, но в июне часто поздно лечить модель лозунгами отдела маркетинга.
Сначала нужно понять, сколько бизнес выдержит при снижении поступлений. Не выручки в отчетах. Именно поступлений денег.
Потому что выручка может быть начислена, акт подписан, услуга оказана, клиент доволен, менеджер уже получил бонус, а деньги придут через 30, 45 или 60 дней. Или не придут, потому что у клиента тоже лето, у него тоже кассовый разрыв, и он тоже рассказывает своему финансовому директору что-то про «временную турбулентность».
Так кассовые разрывы и размножаются. Почти как управленческие ошибки, только быстрее.
Финансовый директор в начале июня должен увидеть три сценария: базовый, осторожный и неприятный. Неприятный сценарий нужен не для драматизма, а для гигиены. В бизнесе, где нет плохого сценария, плохой сценарий обычно приходит сам и без приглашения.
Что проверяем?
Во-первых, минимальный объем обязательных платежей на июнь, июль и август. Не «примерно расходы», а конкретные даты и суммы: аренда, зарплата, налоги, кредиты, лизинг, поставщики, комиссии, сервисы, маркетинг, обязательные закупки.
Во-вторых, реальную скорость поступления денег. Не по договорам, не по надеждам, не по словам менеджеров «они точно оплатят». По факту последних месяцев: когда выставили, когда оплатили, какая доля зависла, где клиенты начали тянуть.
В-третьих, запас прочности. Сколько недель бизнес проживет, если выручка упадет на 15%, 25%, 35%. Для некоторых компаний такой расчет неприятен, потому что выясняется: запас прочности измеряется не месяцами, а двумя нервными пятницами.
Выручка летом часто врет мягко. Расходы - жестко
Выручка умеет создавать иллюзию. Особенно если смотреть на нее без структуры.
Например, в бьюти-сфере собственник может видеть неплохие записи в Yclients и думать, что сезон идет терпимо. Но если копнуть глубже, окажется, что часть записей идет по старым абонементам, часть оплачена авансом еще весной, часть услуг продана со скидкой, мастера получают процент от оборота, а расходники списываются как получится. В отчете по посещениям жизнь есть. В марже - уже реанимация.
И если в модели не разделены выручка, поступления, авансы, фактическое оказание услуг, скидки, расходники и зарплатные проценты, то бизнес получает отчет, который больше похож на открытку из параллельной реальности. Красиво, но жить по нему опасно.
В B2B-услугах своя версия той же болезни. В июне подписали акты, в июле ждут оплату, в августе вспоминают, что клиент согласовал счет, но «финансовый отдел пока на стороне клиента в отпуске». Удивительная организация природы- у всех финансовые отделы уходят в отпуск именно тогда, когда вам нужны деньги.
Где обычно спрятана проблема
Первая слепая зона - постоянные расходы. Собственники любят говорить: «у нас расходы под контролем». Обычно это означает, что они знают сумму аренды и примерно помнят фонд оплаты труда. Все остальное живет россыпью: подписки, сервисы, комиссии, подрядчики, мелкие закупки, логистика, эквайринг, бонусы, компенсации, обучение, хозяйственные расходы.
Каждая сумма вроде бы небольшая. Вместе - полноценная финансовая диета наоборот: бизнес ест понемногу, но постоянно толстеет расходами.
Вторая слепая зона - ФОТ. Особенно там, где есть проценты, смены, гарантии, премии, подмены, совместители, выходы «потому что надо». В хорошей модели ФОТ привязан к марже и загрузке. В плохой - к исторической привычке. Люди выходят, смены оплачиваются, загрузки нет, маржа проседает, зато все очень заняты. Занятость вообще один из самых дорогих видов самообмана.
Третья слепая зона - запасы и расходники. В салоне это воски, косметика, одноразовые материалы, шампуни, перчатки, простыни, салфетки, баночки, флакончики и прочий маленький расходный ад. В производстве - сырье и комплектующие. В торговле - склад, который выглядит как актив, пока не выясняется, что половина ассортимента движется медленнее, чем согласование договора в крупной компании.
Четвертая слепая зона - дебиторка. На бумаге она актив. В реальности часть дебиторки - это благотворительность с документооборотом. Если клиент не платит вовремя, он кредитуется за ваш счет. Банк хотя бы берет проценты. Вы часто просто улыбаетесь и говорите «ну у нас долгосрочные отношения». Прекрасно. Осталось объяснить арендодателю, что арендную плату вы внесете долгосрочными отношениями.
Что должен сделать финансовый директор в первую неделю июня
Задача CFO не драматизировать. Задача CFO убрать туман.
Первое: собрать прогноз ДДС на три месяца вперед. Не общий бюджет, не красивый план, не файл «финмодель_финал_точно_финал.xlsx». Нужен денежный календарь с датами поступлений и платежей. По неделям, а лучше по дням для критичных периодов.
Второе: пересчитать точку безубыточности с учетом летней загрузки. Не прошлогодней, не желаемой, не «если менеджеры постараются». Реальной. Если точка безубыточности требует выручки 8 млн рублей в месяц, а летний сценарий дает 5,5 млн, то проблема не в настроении команды. Проблема в математике. А математика, в отличие от отдела продаж, не ходит на мотивационные тренинги.
Третье: разделить расходы на обязательные, управляемые и токсичные. Обязательные - те, без которых бизнес остановится или получит юридические последствия. Управляемые - те, которые можно перенести, пересмотреть, заменить, урезать без разрушения модели. Токсичные - те, которые давно никто не оспаривает только потому, что они спрятались в привычке.
Четвертое: проверить маржинальность по направлениям. Не вся компания целиком, а именно направления, филиалы, продукты, услуги, мастера, проекты. Средняя маржа - удобная ширма. За ней часто живут прибыльные направления, которые кормят убыточные, пока собственник с умным видом радуется общей выручке.
Пятое: поднять дебиторку и поставить на нее управленческий контроль. Не «напомнить клиентам». Не «попросить менеджеров уточнить». А назначить суммы, даты, ответственных и последствия. Денежная дисциплина начинается там, где слово «постараемся» заменяют датой платежа.
Почему нельзя лечить летнюю просадку только продажами
Самая частая реакция на падение поступлений «давайте усилим маркетинг». Иногда это правильно. Но только иногда.
Если у бизнеса не посчитана юнит-экономика, если непонятна валовая маржа, если скидки раздаются как конфеты на детском празднике, если ФОТ съедает вклад услуги, если повторные продажи не отслеживаются, то маркетинг может не спасти, а ускорить убыток. Вы просто купите больше клиентов, на которых и так не зарабатываете.
Это особенно заметно в сервисе. Запустить акцию легко. Привести людей на скидку тоже не великая магия. А потом начинается взрослая жизнь. Мастеру заплати, расходники спиши, эквайринг учти, аренду покрой, администратора не забудь, налог добавь. И внезапно услуга, которая в рекламе выглядела как «точка входа в воронку», в управленческом отчете выглядит как платный способ создать суету.
Финансовый директор не против продаж. Финансовый директор против продаж, которые не проходят через маржу и деньги. Это не занудство. Это санитарная норма.
Что покажет честная диагностика
После нормальной финансовой диагностики собственник обычно получает не один ответ, а несколько неприятных, зато полезных выводов.
Может выясниться, что компания прибыльна только в месяцы высокой загрузки, а в обычном режиме живет на грани. Может оказаться, что одно направление создает 70% прибыли, но получает 20% управленческого внимания, потому что оно «и так работает». Может выясниться, что часть клиентов невыгодна, потому что требует отсрочек, скидок, доработок и бесконечного сопровождения. Может стать понятно, что ФОТ давно перестал быть переменной частью и превратился в фиксированную плиту, лежащую на груди бизнеса. И это хорошие новости.
Плохая новость когда вы этого не знаете.
Потому что финансовая проблема, которую видно в июне, еще управляемая. Ее можно обсудить, просчитать, отложить платежи, ускорить дебиторку, пересобрать графики, убрать лишние расходы, изменить мотивацию, скорректировать маркетинг, пересмотреть закупки.
Финансовая проблема, которую увидели в августе, обычно уже не проблема. Это пожар. А пожар, как известно, плохо тушится совещанием.
Вместо вывода
Лето не ломает бизнес. Оно просто убирает макияж.
Если компания держится только на постоянном притоке денег, без платежного календаря, без сценариев, без контроля маржи и без понимания реальной себестоимости, июнь это покажет. И сделает это без злобы, но с бухгалтерской точностью патологоанатома.
Финансовый директор нужен не для того, чтобы красиво объяснить собственнику, почему все будет хорошо. Это работа мотиватора, а не CFO. Финансовый директор нужен, чтобы показать, где именно бизнесу станет плохо, когда, на какую сумму и какие решения надо принять до того, как деньги закончатся.
Потому что управлять бизнесом по остатку на расчетном счете это не финансовое управление. Это гадание на банковской выписке. Метод популярный, древний, почти народный. Но дорогой.
Комментарии1
Юлия, замечательная статья!