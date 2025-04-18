Увольнение работников по соглашению сторон

Автор: Ясмин Нурягдыева, юрисконсульт Coleman Group
Увольнение работников продолжает оставаться одной из самых актуальных тем трудовых отношений. Трудовой кодекс РФ предусматривает различные основания для прекращения трудового договора с работником, но в данной статье мы рассмотрим прекращение трудовых отношений между работодателем и работником по соглашению сторон.
Прежде всего, хотелось бы упомянуть о том, что в соответствии c частью первой статьи 77 и статьей 78 Трудового кодекса РФ, увольнение по соглашению сторон — это мирное основание для расторжения трудового договора и законное урегулирование всех взаимных обязательств между работником и организацией. Данная процедура предусматривает прекращение трудовых отношений между работником и работодателем по обоюдному согласию без претензий друг к другу. Свое согласие стороны выражают с помощью одного документа — письменного соглашения о расторжении трудового договора.
Главное преимущество данного соглашения заключается в том, что работник не может отменить или изменить соглашение в одностороннем порядке вплоть до своего увольнения, вследствие чего, данный вариант увольнения выгоден для организации. В отличие от увольнения по соглашению сторон, при увольнении по собственному желанию, работник имеет право в течение двухнедельного срока отозвать свое заявление и остаться работать в организации.
Основной недостаток увольнения работника по соглашению сторон для работодателя заключается в том, что судебная практика не всегда оказывается на его стороне, и данное соглашение может быть отменено, если суд придет к выводу о том, что это соглашение было подписано с нарушением норм трудового законодательства РФ. Рассмотрим наглядный пример из судебной практики.
В определении Кассационного Суда от 27.07.2021 №88-16841/2021 суд установил, что работника принудили к увольнению, и в момент подписания соглашения он не осознавал все последствия своих действий. Из вышесказанного следует, что в таких случаях для работодателя помимо самого соглашения, желательно иметь написанное от руки заявление сотрудника c его согласием на расторжение договора по соглашению сторон.
Какие выплаты положены сотрудникам при таком виде увольнения?
В законодательстве отсутствует четкая формулировка, когда работодатель обязан заплатить работнику компенсацию в случае увольнения по соглашению сторон, и работодатели могут воспользоваться этим. Работодатели могут предлагать подписать работнику соглашение сторон о расторжении трудового договора без денежных выплат (за исключением обязательных выплат), в результате чего работник не только теряет работу, но и лишается дополнительных выплат, которые полагаются при других формах увольнения, таких как сокращение штата организации. Нередко бывают случаи, когда работодатель устно обещает работнику выплатить выходное пособие, но на самом деле этого не делает. В таких случаях, работнику будет сложно в суде подтвердить свою правоту и факт обмана, особенно, если в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении об оплате труда изначально не была указана выплата пособия при добровольном расторжении трудового договора. Из этого следует, что работнику стоит тщательно изучать соглашение и не подписывать документ, если его что-то не устраивает.
Вне зависимости от того, предусмотрены ли соглашением сторон о расторжении трудового договора денежные выплаты работнику, в соответствии со статьей 127 ТК РФ ему выплачивается компенсация за неиспользованные отпуска пропорционально отработанному времени.
Как быть сотрудникам, с которыми работодатель не желает подписывать соглашение
В случаях, если работодатель не согласен расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, а работник решил прекратить трудовые отношения, то у него есть право написать новое заявление на увольнение по собственному желанию.
Зачастую бывают случаи, когда работодатель предлагает работнику вместо увольнения по сокращению уволиться по соглашению сторон. Стоит сказать о том, что с юридической точки зрения такие формулировки имеют разные основания и разный порядок прекращения трудовых отношений. Кроме этого, сокращение штата является многоэтапной процедурой, где работодатель несет большую ответственность за ее проведение, следовательно, работодателю выгодно заменить сокращение на увольнение по соглашению сторон. В связи с этим, увольнение по соглашению сторон является более простой формой окончания трудовых отношений, где вероятность судебных тяжб остается минимальной (в отличии, например, от увольнения при сокращении штата организации).
Таким образом, прекращение трудовых отношений по соглашению сторон является одним из способов расторжения трудового договора. При этом, работникам рекомендуется внимательно читать такие соглашения перед их подписанием, настаивать на указании в тексте соглашения всех условий и гарантий, согласованных между работником и работодателем. Такой подход позволит избежать в будущем судебных споров и позволит работнику соблюсти свои интересы при прекращении трудовых отношений с работодателем.
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