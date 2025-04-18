Увольнение работников по соглашению сторон

Автор: Ясмин Нурягдыева, юрисконсульт Coleman Group

Увольнение работников продолжает оставаться одной из самых актуальных тем трудовых отношений. Трудовой кодекс РФ предусматривает различные основания для прекращения трудового договора с работником, но в данной статье мы рассмотрим прекращение трудовых отношений между работодателем и работником по соглашению сторон.

Прежде всего, хотелось бы упомянуть о том, что в соответствии c частью первой статьи 77 и статьей 78 Трудового кодекса РФ, увольнение по соглашению сторон — это мирное основание для расторжения трудового договора и законное урегулирование всех взаимных обязательств между работником и организацией. Данная процедура предусматривает прекращение трудовых отношений между работником и работодателем по обоюдному согласию без претензий друг к другу. Свое согласие стороны выражают с помощью одного документа — письменного соглашения о расторжении трудового договора.

Главное преимущество данного соглашения заключается в том, что работник не может отменить или изменить соглашение в одностороннем порядке вплоть до своего увольнения, вследствие чего, данный вариант увольнения выгоден для организации. В отличие от увольнения по соглашению сторон, при увольнении по собственному желанию, работник имеет право в течение двухнедельного срока отозвать свое заявление и остаться работать в организации.

Основной недостаток увольнения работника по соглашению сторон для работодателя заключается в том, что судебная практика не всегда оказывается на его стороне, и данное соглашение может быть отменено, если суд придет к выводу о том, что это соглашение было подписано с нарушением норм трудового законодательства РФ. Рассмотрим наглядный пример из судебной практики.

В определении Кассационного Суда от 27.07.2021 №88-16841/2021 суд установил, что работника принудили к увольнению, и в момент подписания соглашения он не осознавал все последствия своих действий. Из вышесказанного следует, что в таких случаях для работодателя помимо самого соглашения, желательно иметь написанное от руки заявление сотрудника c его согласием на расторжение договора по соглашению сторон.