Из зала суда: переезд сотрудника в Таиланд стал основанием для его увольнения

В январе 2023 года гражданка Е была принята на работу на должность менеджера по персоналу на условиях дистанционной работы. Год с небольшим от работодателя поступило уведомление об увольнении, в котором сообщалось, что трудовой договор будет расторгнут по ч. 2 ст. 312.8 ТК РФ.

А именно: изменение работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. Это обстоятельство и стало основанием для обращения гражданки Е в суд – она требовала восстановить её в прежней занимаемой должности, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, судебные расходы на представителя в размере 67 000 рублей.

А что суд?

При приеме на работу гражданка Е была ознакомлена с должностной инструкцией менеджера по персоналу, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными нормативными актами, что подтверждается подписью трудовому договоре.

Трудовой договор был заключен по основному месту работы, на неопределенный срок, для выполнения работ, предусмотренных должностной инструкцией.

Согласно акту о проведении служебного расследования комиссией было установлено, что Е. в одностороннем порядке изменила установленное трудовым договором место выполнения трудовой функции и свое фактическое место нахождения на населенный пункт, расположенный на территории Королевства Таиланд, что повлекло перерасход денежных средств истцом на телефонную связь за границей.

Изменение гражданкой Е., выполняющей дистанционную работу на постоянной основе, местности выполнения трудовой функции, могло служить основанием для расторжения трудового договора ч. 2 ст. 312.8 ТК РФ.

При заключении трудового договора работник и работодатель согласовали место выполнения дистанционным работником своих трудовых обязанностей (город, улица, дом, квартира). Заключенный с истцом трудовой договор не предусматривает право работника на самостоятельное определение и/или одностороннее изменения адреса выполнения трудовых функций. Обязанность работника информировать работодателя о смене адреса места работы, который указан в трудовом договоре работника за 3 рабочих дня для внесения изменений в трудовой договор, гражданкой Е. выполнена не была. Изменение условий трудового договора в части места исполнения трудовой функции произведено Е. в нарушение положений ст. 72 ТК РФ.

Отклоняя доводы гражданки Е о том, что изменение местности выполнения трудовой функции было связано с состоянием ее здоровья, суд первой инстанции обоснованно указал на их необоснованность, поскольку медицинского заключения, подтверждающего необходимость перевода на другую работу в соответствии со ст. 73 ТК РФ, гражданкой Е не представлено.

Переезд истца в другое государство по причине использования роуминга повлекло перерасход денежных средств по корпоративному абонентскому номеру, который составил почти 20 тыс. руб.

Также судом принято во внимание письмо Минтруда от 16 января 2017 года № 14/ООГ-245, в котором указано, что ТК РФ не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с гражданином РФ, с иностранным гражданином или лицом без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность за пределами территории РФ, так как, учитывая положения ст. 312.3 ТК РФ об обязанности работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников, а также положения ст. 13 ТК РФ о том, что федеральные законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, действуют только на территории РФ, обеспечение работодателем безопасных условий труда для

дистанционных работников, работающих за пределами РФ, не представляется возможным.

Итог: гражданке Е отказать.

💡Для любителей почитать первоисточник: апелляционное определение от 6 мая 2025 г. по делу № 33-18488/2025, УИД 77RS0026-02-2024-005543-33