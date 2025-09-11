ИП было отказано в возврате переплаты по налогу. Основание – нарушение антиотмывочного законодательства

А что суд?

Деньги, явившиеся источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили на расчетные счета предпринимателя вне связи с осуществлением им реальной хозяйственной деятельности; при перечислении спорной суммы денежных средств на ЕНС предприниматель преследовал иную цель, нежели исполнение обязанности по уплате налогов.

У ИП были патенты на осуществление нескольких видов деятельности, сотрудников не было, а общая сумма налоговой обязанности по основным видам деятельности составила 40 тыс. руб., что составляет 2% от заявленной к возврату суммы.

Выписки по счетам ИП показывают, что деньги поступают за СМР, сам ИП не смог объяснить на допросе, чем конкретно занимается и кто его клиенты.

Также данные, полученные из Росфинмониторинга, показывают, что банками в отношении предпринимателя неоднократно применялись меры контроля по 115-ФЗ.

Вывод: на недобросовестных налогоплательщиков не могут распространяться гарантии, установленные НК РФ для добросовестных налогоплательщиков, что согласуется с положениями статьи 10 ГК РФ, которой предусмотрено, что не допускаются действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

🍂Для любителей почитать первоисточник: Дело № А60-34103/2024 (Екатеринбург)