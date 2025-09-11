ЦОК КПП Аналитик 11.09 Мобильная
Судебная практика по налоговым спорам

ИП было отказано в возврате переплаты по налогу. Основание – нарушение антиотмывочного законодательства

Пытаясь отстоять свое право на переплаченные 2 млн. руб., индивидуальный предприниматель счел необоснованными и ошибочными выводы судов первых двух инстанций о злоупотреблении правами.

Ведь налоговый орган не относится к перечню уполномоченных органов на применение положений закона от № 115-ФЗ, какие-либо процедуры, предусмотренные данным законом в отношении налогоплательщика не принимались, соответственно, по мнению ИП, денежные средства удерживаются инспекцией без правового обоснования.

А что случилось?

ИП зарегистрирован в мае 2023 года. В 3-м квартале того же года перечислил ЕНП на ЕНС денежные средства в таких суммах:

24.07.2023 – 5870 и 4667 руб.,

26.07.2023 – 31 020 руб.,

24.09.2023 – 8577 руб.,

24.10.2023 – 2 000 000 руб.,

29.10.2023 – 11 535 руб.

В течение двух дней со дня внесения денежных средств на ЕНС ИП обратился в инспекцию с заявлением о распоряжении суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, путем возврата 2 000 000 руб. на расчетный счет в банке. Причем в заявлении на возврат налога заявителем указан расчетный счет в ином банке, нежели тот, с которого производились спорные платежи в бюджет.

Рассмотрев указанное заявление, налоговый орган отказал в возврате положительного сальдо ЕНС.

А что суд?

Деньги, явившиеся источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили на расчетные счета предпринимателя вне связи с осуществлением им реальной хозяйственной деятельности; при перечислении спорной суммы денежных средств на ЕНС предприниматель преследовал иную цель, нежели исполнение обязанности по уплате налогов.

У ИП были патенты на осуществление нескольких видов деятельности, сотрудников не было, а общая сумма налоговой обязанности по основным видам деятельности составила 40 тыс. руб., что составляет 2% от заявленной к возврату суммы.

Выписки по счетам ИП показывают, что деньги поступают за СМР, сам ИП не смог объяснить на допросе, чем конкретно занимается и кто его клиенты.

Также данные, полученные из Росфинмониторинга, показывают, что банками в отношении предпринимателя неоднократно применялись меры контроля по 115-ФЗ.

Вывод: на недобросовестных налогоплательщиков не могут распространяться гарантии, установленные НК РФ для добросовестных налогоплательщиков, что согласуется с положениями статьи 10 ГК РФ, которой предусмотрено, что не допускаются действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

🍂Для любителей почитать первоисточник: Дело № А60-34103/2024 (Екатеринбург)

