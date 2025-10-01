Счет-фактуре на аванс предшествует прямое указание в договоре на авансирование поставки

Компания заключила с поставщиком договор поставки, по которому последний обязуется поставить и передать в собственность покупателя товар, а покупатель обязуется принять товар и оплачивать его в порядке и на условиях, определенных договором.

Наименование, количество, ассортимент, стоимость каждой партии товара указываются в заказах покупателя, подтверждениях заказов, счетах, спецификациях. В общем, всё как обычно, всё как у всех. Но есть нюанс. В соответствии с условиями договора покупатель оплачивает стоимость реализованного товара не позднее 30 числа текущего месяца.

В ходе налоговой проверки ИФНС установила, что проверяемая компания (покупатель) заявила к вычету НДС по авансовому счету-фактуре к данному договору. В вычете было отказано, ибо не соблюдены условия п. 9 ст. 172 НК РФ: договором не предусмотрена предоплата.

Компания предоставила спецификацию к договору, одним из условий поставки товаров по которой являлась предоплата 100%, что, по мнению проверяемого общества, свидетельствует о том, что условиями договора поставки была предусмотрена предварительная оплата за поставляемый товар.

Но суд не согласился с этим доводом. Возможность согласования порядка оплаты не была предусмотрена договором, форма оплаты согласуется дополнительно. А формулировка оплаты «100% оплата за товар» не говорит об авансовом способе оплаты.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А70-814/2023

Мой комментарий: хотите получить вычет по авансовой счет-фактуре?

Включайте в договор условие о предоплате. Иначе вычет снимут и суд вас не поддержит. И, пользуясь случаем, хочу напомнить, что сэкономленное на подготовке договора время не идёт на пользу никому. Рано или поздно аукнется нежелание подходить к договорной работе серьезно. Однажды наш клиент, глядя на договор, предлагаемый к подписанию, сказал: «вижу, что ваш договор выстрадан и вымолен». Ага, каждая строчка там имеет глубокий смысл и прописывает долгий, сложный путь к идеальному договору, отражающему интересы, пожелания, ожидания сторон. А я по любому договору могу сказать: взят он из интернета или документ прошёл через душу предпринимателя.

