⚡️Период выездной налоговой проверки будет расширен

Сейчас: в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий 3 календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом (иное предусмотрено для участников регионального инвестиционного проекта).

Пример: выездная проверка может быть назначена в октябре 2025 года, при этом проверяемый период ограничен 01.01.2022-31.12.2024г.

Будет: в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий 3 календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, а также налоговые периоды года, в котором вынесено решение о проведении выездной налоговой проверки, завершившиеся до даты вынесения такого решения.

Пример: выездная проверка может быть назначена в октябре 2025 года, при этом проверяемый период ограничен 1 января 2022 - сентябрь 2025 г.

Для этого внесут изменения в абзац 2 пункт 4 статьи 89 НК РФ.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 1026190-8

#мспдержись