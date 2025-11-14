Как выплачивать зарплату за декабрь, если дата выплаты за вторую половину месяца приходится на 10 число?

В организации установлены сроки выплаты 10 и 25 число. В декабре 25-го числа будет выплачена з/п за период с 01 по 15.12. Вторую часть з/п должны выдать 30.12 (т.к. 10.01 выходной). На предприятии работают сменщики, у которых 31.12 это рабочий день, а значит нет возможности закрыть по ним табель заранее и выплатить з/п 30.12. Как быть в этом случае?

Отвечает Роструд.

Так как 10.01.2026 год выходной день, то при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня – 30.12.2025г. Исключений из данной нормы нет.

Ибо в соответствии с ч. 8 ст. 136 ТК РФ при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь