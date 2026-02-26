Подписаться Компенсацию за неиспользованный отпуск можно получить не только при увольнении. Но есть одно условие Получить компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения можно только за часть свыше 28 дней. 1,6 тыс. просмотров 49 открытий Комментировать

По заявлению сотрудника работодатель может заменить денежной компенсацией часть ежегодного отпуска, которая превышает 28 дней. Замена отпуска компенсацией — право, а не обязанность работодателя. А вот при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за весь неиспользованный отпуск. Нельзя заменять дни отдыха денежной компенсацией: беременным и несовершеннолетним — ни основной, ни дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск,

работникам вредных и опасных производств — дополнительный отпуск за работу в соответствующих условиях. 💡Для любителей почитать первоисточник: статья 126 ТК РФ и тут