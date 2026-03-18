С 1 марта 2026 года упоминание наркотических и психотропных веществ в книжках и других произведениях искусства надо маркировать

Кого касается: произведений литературы и искусства, за исключением произведений литературы и искусства, обнародованных до 1 августа 1990 года.

В связи с чем: в связи с новой редакцией ст. 46 закона о наркотических средствах и психотропных веществах.

О чем норма: запрещается пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений, то есть распространение информации и (или) материалов, в том числе в СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе интернете). Нельзя распространять информацию о способах и методах разработки и изготовления, хранения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза, о преимуществах использования, о вариантах использования в медицинских целях и т.п.

Когда не применяется норма: если произведение литературы или искусства содержит запрещенную информацию, но составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла; запрет не относится к специализированным медицинским и фармизданиям, научным и учебным изданиям, к материалам ОРД.

Что делать надо? Маркировать текстом следующего содержания: «Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность». Как маркировать? в текстовом или в аудио формате.

А что с ответственностью?

Ст. 6.13 КоАП РФ: распространение произведений литературы и искусства, содержащих запрещенную информацию с нарушением требований о маркировке указанных произведений влечет предупреждение или штраф:

граждане – 2000 – 4 000 руб. с конфискацией продукции,

руководители – 10 000 – 30 000 руб. с конфискацией продукции,

ИП – 10 000 – 30 000 с конфискацией,

юрлица – 300 000 – 600 000 руб. с конфискацией.

Если в течение года дважды лицо привлекут к административной ответственности, то последует наказание по ст. 230.3 УК РФ (максимальный срок наказания по ней – 2 года лишения свободы).

Для любителей почитать первоисточник: закон от 8 августа 2024 года № 224-ФЗ, приказ Министерства культуры от 20.05.2025 № 884, приказ Минкультуры от 25.08.2025 № 1512

#мспживи