Подборка обучения для HR-менеджера

Кто я и почему раздаю советы
Я Карина Хапиште, CEО Клерка. В своё время прошла путь от специалиста по кадрам, менеджера по персоналу, выросла до директора по персоналу. А там рукой подать до исполнительного, а потом и генерального директора. Такой карьерный трек.
Знание кадрового учета всегда было моим конкурентным преимуществом перед другими HRD. Кадры, как учет - это база. Хорошо, когда вы понимаете, как должно быть, как нужно компании, что ожидают сотрудники и как это все объединить. Легко строить нужные компании hr-процессы, не нарушая при этом кадровый учет и сохраняя высокую лояльность персонала.
Готовила эту подборку для своего отдела персонала, но сейчас понимаю, что могу поделиться и с вами. Считаю, что каждый hr-менеджер должен разбираться в кадровых вопросах. Да, я не жду, что он будет экспертом-практиком в этой области, но уж точно должен иметь базовые знания, и самое главное - актуальные знания.
Специалисты по кадрам однозначно должны первыми узнавать обо всех изменениях и применять на практике. Тут вопросов нет.
Почему сейчас особенно важно держать руку на пульсе и актуализировать свои знания?
В 2025 году кадровый учет снова изменился — ваши знания должны быть актуальными.
СФР утвердил новую форму ЕФС-1 и нужно изучить что изменилось и какой сейчас порядок сдачи разделов этой формы.
Введены штрафы до 500 тыс за нарушение порядка ведения воинского учета.
С 2025 года вышел новый релиз программы 1С:ЗУП и нужно работать по новым правилам с четом изменений в НДФЛ, воинском учете и оплате труда.
Итак, что я собрала для своих hr’ов. Держите подборку обучения.
Курсы повышения квалификации и профпереподготовки (с поддержкой куратора или без нее)
Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП
Это курс профпереподготовки. Здесь есть поддержка куратора, встречи с преподавателями, вопросы экспертам. Это очень объемный курс, с лекциями, конспектами, тестами и аттестационной работой. По итогам успешного обучения получаете диплом о профессиональной переподготовке.
По названию курса уже понятно, что он подходит и для новичков. Курс рассчитан на полугодовое обучение, закрывает все темы в кадрах. В общем, это база, особенно, если вы в начале пути или слабо представляете кадровый учет. Курс основан на практическом материале: авторы работают кадровыми консультантами, в тесном контакте с трудовыми инспекторами и судьями.
Кадровый учет в 1С:ЗУП
Это онлайн-курс для самостоятельного изучения. Его рекомендую всем руководителям отдела персонала и тем менеджерам, у кого есть базовое понимание кадрового учета, но нет прикладных знаний работы в 1С.
Надеюсь, все понимают, как растет ценность (а с ней и уровень зарплаты) у hr-менеджера с функциями специалиста по кадрам
Вебинары
Нужно регулярно мониторить вебинары и желательно посещать их онлайн. Так будет возможность получить самую свежую информацию, задать вопросы спикеру и оперативно получить ответ.
Алгоритм приема на работу в 2025 году
Вебинар пройдет сегодня, 8 апреля. Да, кажется, что тема простая, но важно понимать, какие изменения уже вступили в силу и как их применять на практике.
Заполнение электронной трудовой книжки в 1С:ЗУП
А этот вебинар будет 22 апреля. Не настаиваю, чтобы его посетили hr, но обязателен для тех, кто с кадрами работает.
Запись вебинара
В каталоге обучения разные темы, но в свою подборку добавила именно эту запись вебинара. Увольнения случаются и важно соблюдать всю процедуру, чтобы не было негативных последствий и претензий от работника и проверяющих.
Все записи рекомендую слушать полностью. В конце вебинара лектор разбирает вопросы слушателей. Тут самые живые и актуальные кейсы.
Разборы
Это экспертные статьи от редакции, часто с дополнительными материалами для скачивания.
Перевод работника на полставки по соглашению сторон: как оформить
Тут подробный гайд и образцы документов.
Ответы экспертов и консультации
Мои девочки знают, нужна быстрая консультация или сложный кейс - идем к экспертам в сервис консультаций. Но моя рекомендация периодически просматривать ответы экспертов. Это легко делать, нужно всего лишь выбрать тему кадров и читать вопросы/ответы
Как получить доступ к материалам и обучению, если ты не работаешь в Клерке?
Я всем менеджерам отдела персонала и специалистам по кадрам настоятельно рекомендую пользоваться ресурсами, которые есть у Клерка. Сейчас особенно актуальна моя рекомендация, потому что годовая подписка Клерк.Премиум больше не требует долгих согласований оплаты с руководителем. Подписку легко включить в любой бюджет, такова политика Клерка.
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