Подборка обучения для HR-менеджера

Кто я и почему раздаю советы

Я Карина Хапиште, CEО Клерка. В своё время прошла путь от специалиста по кадрам, менеджера по персоналу, выросла до директора по персоналу. А там рукой подать до исполнительного, а потом и генерального директора. Такой карьерный трек.

Знание кадрового учета всегда было моим конкурентным преимуществом перед другими HRD. Кадры, как учет - это база. Хорошо, когда вы понимаете, как должно быть, как нужно компании, что ожидают сотрудники и как это все объединить. Легко строить нужные компании hr-процессы, не нарушая при этом кадровый учет и сохраняя высокую лояльность персонала.

Готовила эту подборку для своего отдела персонала, но сейчас понимаю, что могу поделиться и с вами. Считаю, что каждый hr-менеджер должен разбираться в кадровых вопросах. Да, я не жду, что он будет экспертом-практиком в этой области, но уж точно должен иметь базовые знания, и самое главное - актуальные знания.

Специалисты по кадрам однозначно должны первыми узнавать обо всех изменениях и применять на практике. Тут вопросов нет.