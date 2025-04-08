ЦОК ПРЕМ статья (643458) 03.04 Мобильный
Одна Карина
HR

Подборка обучения для HR-менеджера

Готовила эту подборку для своего отдела персонала, но сейчас понимаю, что могу поделиться и с вами. Считаю, что каждый hr-менеджер должен разбираться в кадровых вопросах.

Кто я и почему раздаю советы

Я Карина Хапиште, CEО Клерка. В своё время прошла путь от специалиста по кадрам, менеджера по персоналу, выросла до директора по персоналу. А там рукой подать до исполнительного, а потом и генерального директора. Такой карьерный трек.

Знание кадрового учета всегда было моим конкурентным преимуществом перед другими HRD. Кадры, как учет - это база. Хорошо, когда вы понимаете, как должно быть, как нужно компании, что ожидают сотрудники и как это все объединить. Легко строить нужные компании hr-процессы, не нарушая при этом кадровый учет и сохраняя высокую лояльность персонала.

Готовила эту подборку для своего отдела персонала, но сейчас понимаю, что могу поделиться и с вами. Считаю, что каждый hr-менеджер должен разбираться в кадровых вопросах. Да, я не жду, что он будет экспертом-практиком в этой области, но уж точно должен иметь базовые знания, и самое главное - актуальные знания. 

Специалисты по кадрам однозначно должны первыми узнавать обо всех изменениях и применять на практике. Тут вопросов нет.

Почему сейчас особенно важно держать руку на пульсе и актуализировать свои знания?

  • В 2025 году кадровый учет снова изменился — ваши знания должны быть актуальными.

  • СФР утвердил новую форму ЕФС-1 и нужно изучить что изменилось и какой сейчас порядок сдачи разделов этой формы.

  • Введены штрафы до 500 тыс за нарушение порядка ведения воинского учета.

  • С 2025 года вышел новый релиз программы 1С:ЗУП и нужно работать по новым правилам с четом изменений в НДФЛ, воинском учете и оплате труда.

Итак, что я собрала для своих hr’ов. Держите подборку обучения.

Курсы повышения квалификации и профпереподготовки (с поддержкой куратора или без нее)

Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП

Это курс профпереподготовки. Здесь есть поддержка куратора, встречи с преподавателями, вопросы экспертам. Это очень объемный курс, с лекциями, конспектами, тестами и аттестационной работой. По итогам успешного обучения получаете диплом о профессиональной переподготовке.

По названию курса уже понятно, что он подходит и для новичков. Курс рассчитан на полугодовое обучение, закрывает все темы в кадрах. В общем, это база, особенно, если вы в начале пути или слабо представляете кадровый учет. Курс основан на практическом материале: авторы работают кадровыми консультантами, в тесном контакте с трудовыми инспекторами и судьями.

Кадровый учет в 1С:ЗУП

Это онлайн-курс для самостоятельного изучения. Его рекомендую всем руководителям отдела персонала и тем менеджерам, у кого есть базовое понимание кадрового учета, но нет прикладных знаний работы в 1С.

Надеюсь, все понимают, как растет ценность (а с ней и уровень зарплаты) у hr-менеджера с функциями специалиста по кадрам

Вебинары

Нужно регулярно мониторить вебинары и желательно посещать их онлайн. Так будет возможность получить самую свежую информацию, задать вопросы спикеру и оперативно получить ответ.

Алгоритм приема на работу в 2025 году

Вебинар пройдет сегодня, 8 апреля. Да, кажется, что тема простая, но важно понимать, какие изменения уже вступили в силу и как их применять на практике.

Запись вебинара

Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1

В каталоге обучения разные темы, но в свою подборку добавила именно эту запись вебинара. Увольнения случаются и важно соблюдать всю процедуру, чтобы не было негативных последствий и претензий от работника и проверяющих.

Все записи рекомендую слушать полностью. В конце вебинара лектор разбирает вопросы слушателей. Тут самые живые и актуальные кейсы.

Разборы

Это экспертные статьи от редакции, часто с дополнительными материалами для скачивания.

Ответы экспертов и консультации

Мои девочки знают, нужна быстрая консультация или сложный кейс - идем к экспертам в сервис консультаций. Но моя рекомендация периодически просматривать ответы экспертов. Это легко делать, нужно всего лишь выбрать тему кадров и читать вопросы/ответы

Как получить доступ к материалам и обучению, если ты не работаешь в Клерке?

Я всем менеджерам отдела персонала и специалистам по кадрам настоятельно рекомендую пользоваться ресурсами, которые есть у Клерка. Сейчас особенно актуальна моя рекомендация, потому что годовая подписка Клерк.Премиум больше не требует долгих согласований оплаты с руководителем. Подписку легко включить в любой бюджет, такова политика Клерка.

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Одна Карина

Одна Карина

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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