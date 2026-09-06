С 100 до 5000 партнеров за 1,5 года: кейс построения продаж через закрытую сеть вендора

Какое решение мы нашли

Выработали стратегию — оставить партнерам минимум задач при максимальном вознаграждении и бОльшую часть работы замкнуть на себе. Предстояло донести ее ценность до клиента и стать узнаваемыми на рынке.



Что для этого сделали:



✅ вошли во все оффлайн-активности основного вендора;

✅ встретились и подписали договоры о сотрудничестве со всеми партнерами;

✅ ездили с роуд-шоу по ВСЕЙ стране — в составе команды был топ-менеджер компании, РО и РММ продукта.



Когда внимание было завоевано, началась наша интенсивная работа над внедрением продукта:



💡 Знакомили с ним партнеров и учили его подключать.



💡 Создали максимально легкие интерактивные курсы для инженеров и продавцов.



💡 В ручном режиме сопровождали первые продажи и подключения партнеров, вели их от начального интереса клиента до закрытия сделки.



💡 Взяли всю техподдержку клиентов на себя — по всей стране и круглосуточно. Тем самым освободили партнеров от необходимости глубоко вникать в продукт. Это стало важным отличием, ведь партнеры конкурентов сопровождали своих клиентов самостоятельно — уровень такой поддержки зачастую существенно уступал поддержке со стороны вендора.



💡 Создали веб-сервис управления клиентской базой с контролем оттока клиентов. Сейчас это кажется ерундой, но в 2011 году было значимым преимуществом.



💡 Ввели простую формулу расчетов с партнерами за их работу — 50% от чека продажи клиенту. Более того, партнер получал всю сумму от клиента на свой р\с и только в конце месяца проводил расчеты с вендором. Небольшим франчайзи это давало возможность уменьшить риск кассовых разрывов и оперативно рассчитываться с сотрудниками, вовлеченными в продажи ЭО.



Пролонгация клиента проходила по такой же формуле — 50\50. Для привилегированных клиентов продуктов 1С сервис предоставлялся бесплатно.



💡 Вовлекли в продажи непосредственных исполнителей партнера, продавцов и инженеров, мотивировали их, запустив конкурентную гонку — попадание в рейтинги стало значимым и важным.



Стратегия привела к успеху! Мы подвинули лидеров рынка, а кого-то даже вынудили уйти.



Стартовали в проекте с сотней наших постоянных партнеров. Уже за первые 1,5 года нарастили это число до 5 000. В первые 6 месяцев в сервисе было 13 000 клиентов, на следующий год — 104 000, сейчас их уже 750 000. Он остается самым быстрорастущим в сегменте ЭО.