Кейс адаптации CRM: от саботажа менеджеров к быстрому ROI за 4 недели

1. Диагностика реальных препятствий

На этом этапе я анализирую CRM, источники данных, провожу интервью с РОПом, менеджерами, маркетологами, сравниваю плановые и фактические KPI. Ищу ключевое ограничение — почему автоматизация может сползти и не дать эффекта.

Выявленные ограничения в рамках диагностики клиента

РОП не верит отчётам CRM и продолжает управлять «по звонкам». Ограничение — недостаток доверия к данным или навыков их интерпретации

Менеджеры боятся вносить полные данные по сделкам, особенно причины отказа, опасаясь контроля. Ограничение — культура страха вместо культуры данных

Внедрена новая воронка, но маркетинг не передаёт качественные лиды. Ограничение — разрыв между маркетингом и продажами, нет чёткого определения квалифицированного лида

Возможные ситуации в компании после внедрения CRM

Ниже приведены ситуации, с которыми сталкиваются компании после внедрения CRM Битрикс24, в порядке их проявления:

1. Первые дни: CRM не готова к работе

Ситуация: Менеджеры не знают, как создать сделку в нужной воронке (например, путают «Продажа ПО» и «Услуги внедрения», «а если продано ПО и внедрение, то что делать?»). Пример: Вместо выбора этапа «Квалификация клиента» сделки остаются в «Первичных контактах», из-за чего отчеты искажены. Ограничение: Обучение провели в общем формате, без разбора реальных кейсов компании

Ситуация: CRM «висит» при загрузке документов (договоров, КП). Пример: При попытке прикрепить ТКП к сделке система зависает на 2–3 минуты, менеджеры переходят на email. Ограничение: Не настроена интеграция с облачным хранилищем (например, Яндекс.Диском), все файлы загружаются напрямую в CRM.

2. Первые недели: хаос в данных

Ситуация: Один и тот же клиент (например, ООО «ТехноПром») заведен 5 раз: "Технопром", "ТЕХНОПРОМ", "ООО ТехноПром" и т.д. Пример: Маркетинг отправляет email-рассылку, и письма дублируются из-за нескольких записей. Ограничение: Нет обязательных правил ввода названий (например, «только из выписки ЕГРЮЛ»).

Ситуация: В 30% сделок не заполнено поле «Источник лида». Пример: РОП не может оценить эффективность рекламы в Google Ads, так как менеджеры не отмечают, откуда пришел клиент. Ограничение: Поле не обязательное, а напоминания не настроены.

3. 1–2 месяца: сбои в процессах

Ситуация: Лиды от маркетинга «застревают» на этапах «Новый» или «Не дозвон» и не распределяются. Пример: Заявка с сайта на демо-версию ПО не назначена менеджеру 3 дня — клиент уходит к конкурентам. Ограничение: Нет автоматических правил назначения (ротации) или уведомлений в Telegram.

Ситуация: Клиенты получают КП с ошибками (неверные скидки, сроки). Пример: Менеджер вручную копирует старые КП из Excel, забывая поменять наименование товара. Ограничение: Нет шаблонов КП в CRM, связанных с товарной базой.

4. 3–4 месяца: управленческая слепота

Ситуация: В отчетах 80% сделок на этапе «Успешно реализовано», но фактические оплаты — только 50%. Пример: Менеджеры закрывают сделки как «Успешные» до подписания акта, чтобы выполнить KPI. Ограничение: Этап «Оплата» не привязан к данным из 1С, проверка идет вручную.

Ситуация: Инженеры не видят информацию о клиенте в CRM. Пример: После продажи менеджер звонит инженеру и диктует данные клиента устно — в CRM нет задач на внедрение. Ограничение: Нет процесса передачи клиента между отделами.

5. 6+ месяцев: кризис мотивации

Ситуация: Топ-менеджер по продажам игнорирует CRM, работая через WhatsApp1. Пример: Крупная сделка на 20 млн руб. не отражена в CRM — только в переписке Топа и личных файлах. Ограничение: Для руководства нет штрафов/бонусов за работу в системе.

Ситуация: Бухгалтерия выставляет счета в 1С, но они не появляются в CRM. Пример: Клиент звонит менеджеру с вопросом об оплате, а тот не видит статус платежа — приходится звонить в бухгалтерию. Ограничение: Интеграция 1С-Bitrix24 работает только в одну сторону (загрузка товаров).

Итог: цепочка провалов

1.Сотрудники не могут работать → 2.Данные превращаются в «помойку» → 3.Клиенты теряются из-за ручных процессов → 4.Руководство принимает решения на ложных данных → 5.Систему перестают использовать