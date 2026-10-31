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Юрий Мео
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Ловушка «всё норм»: как устные обещания менеджеров создают кассовые разрывы на миллионы

Ловушка «всё норм»: как устные обещания менеджеров создают кассовые разрывы на миллионы

На строительном кейсе разбираю, как убрать серые зоны из CRM, раздробить путь клиента на четкие шаги и передать персональную ответственность за результат продавцам.

1 открытие

Разбирали в мае 2026 года воронку продаж компании, которая проектирует и поставляет сложные ограждающие конструкции. Цикл сделки — до 1,5 лет.

Январь — провал. Апрель — тоже.

— Что случилось?

— Заложили в план два крупных объекта. Должны были дать предоплату. Объекты не отменились, просто перенеслись. А под них не было страховки. Коммерческий директор собрал данные с менеджеров, те сказали: «Всё норм». Но либо сами не владели ситуацией, либо вовремя её не обновили. Перенос сроков стал неожиданностью. А других объектов на замену мы не подготовили

Перенос проектов — это нормально, бывает.

Проблема тут в том, что никто не увидел опасность заранее:

⏺ Менеджеры передали информацию, которая не соответствовала реальности — у них «всё норм», а на деле клиент мог «уехать направо» или не подтвердить бюджет

⏺ Коммерческий директор инфу не перепроверил и утвердил план на основании устных «всё норм», без доказательств и стоп-сигналов

⏺ Ставка была сделана на два крупных объекта. Не случились они — образовалась дыра в выручке

Теперь к разбору 👇

Никаких «всё норм»!

Эта фраза без цифр, подтверждённого статуса клиента и понимания следующего шага — НЕ ОТЧЁТ. Скорее слабенькое успокоительное для собственника.

Если менеджер не может объяснить…

…на каком этапе находится клиент,

…когда информация обновлялась в последний раз,

…когда ожидается предоплата и чем это подтверждено

его «норм» НЕ НУЖНО закладывать в план. Ну а если заложили — закладывайте и страховку: другие объекты, которые закроют месяц при любом раскладе.

Серая зона

Двигаемся дальше и узнаём, что в воронке есть этап длиною в 170 дней — «контроль за сделкой». На нём объект есть, проект почти согласован, но клиент:

  • Думает

  • Ищет инвестора, или инвестор — деньги

  • Решает вопросы со смежниками

Как рассказывает фаундер: «В этой серой зоне мы теряем объекты. Менеджеры говорят: “Ждём” или “В следующем месяце получим заказ”. А на деле — появляется новый генподрядчик, про нас не знает, заменяет наши решения. Узнаём постфактум»

В серой зоне клиент плохо прогнозируется и ещё хуже управляется. Менеджер просто ждёт и теряет контроль. Решение тут простое.

Дробим серую зону на мелкие шаги. Не наши — клиента:

◾ Запросить КП у генподрядчика

◾ Согласовать бюджет с инвестором

◾ Назначить дату тендера

◾ Выбрать ответственного за фасады и т.д.

Задача менеджера — контролировать прохождение всех этих шагов. Если вы не знаете, что происходит на стороне клиента, вы не управляете сделкой. Иначе так и будет «всё норм», без продаж.

«Горячая картошка»

«Если мы провалили продажи в январе и апреле, значит ошиблись где-то полгода или год назад», - развёл руками фаундер.

И это правда. Планировать будущий успех нужно сегодня, на этапе зарождения объектов. Что делать? Бросать «горячую картошку» менеджерам!

Когда вы говорите им «Возьмите список контактов, позвоните, отправьте презентацию» — вы садитесь на их стул. Ну и сами отвечаете за результат. Успех — они молодцы. Провал — ваш совет не сработал.

Как надо:

  1. Поставить цели — результаты в цифрах: «30 новых квалифицированных лидов за месяц» или «10 сделок на сумму … млн ₽». Или всё сразу!

  2. Назначить ответственного — пусть сам решает, как достигать

  3. Контролировать результат, а не процесс

Чёткое описание = чёткий результат

Чтобы убрать «всё норм» и «тушу пожары», мы с фаундером расписали понятную систему оценки успеха на каждом этапе — статус клиента + что должно быть известно:

  • Контакт → ФИО, телефон, почта, роль в строительстве, компания, факт работы с объектами, регион

  • Проявленный интерес → запрос КП, сравнение систем, техсозвон, открытые вложения

  • Лид → +конкретный объект, прикладная потребность (м², сроки, бюджет)

  • Квалифицированный лид → +бюджет, объект не «частный дом», срок 3–12 месяцев, роль ЛПР

  • Сделка → +расчёт инженера, подтверждённый бюджет, согласованный формат договора

Хотите разобрать свою воронку? Пишите в личку. Помогу найти «серые зоны» и построить план 😉

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Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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