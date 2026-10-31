Ловушка «всё норм»: как устные обещания менеджеров создают кассовые разрывы на миллионы

Разбирали в мае 2026 года воронку продаж компании, которая проектирует и поставляет сложные ограждающие конструкции. Цикл сделки — до 1,5 лет.

Январь — провал. Апрель — тоже.

— Что случилось? — Заложили в план два крупных объекта. Должны были дать предоплату. Объекты не отменились, просто перенеслись. А под них не было страховки. Коммерческий директор собрал данные с менеджеров, те сказали: «Всё норм». Но либо сами не владели ситуацией, либо вовремя её не обновили. Перенос сроков стал неожиданностью. А других объектов на замену мы не подготовили

Перенос проектов — это нормально, бывает.

Проблема тут в том, что никто не увидел опасность заранее:

⏺ Менеджеры передали информацию, которая не соответствовала реальности — у них «всё норм», а на деле клиент мог «уехать направо» или не подтвердить бюджет

⏺ Коммерческий директор инфу не перепроверил и утвердил план на основании устных «всё норм», без доказательств и стоп-сигналов

⏺ Ставка была сделана на два крупных объекта. Не случились они — образовалась дыра в выручке

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