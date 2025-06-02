Каким категориям работников, работодатель не вправе устанавливать испытательный срок при приеме на работу

Итак чтобы правильно оформить на работу нового работника, кадровик должен знать все тонкости об испытательном сроке.

Очень важно специалисту кадров знать данный вопрос , кому не установлен по ТК РФ испытательный срок, особенно при оформлении лиц, не достигшим возраста восемнадцати лет . Обратимся к ТК РФ.

Согласно ч. 4 ст. 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливается:

лицам, избранным по конкурсу на замещение соответствующей должности;

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;

лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет;

лицам, получившим среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающим на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;

лицам, избранным на выборную должность на оплачиваемую работу;

лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;

лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев;

работнику, успешно завершившему ученичество у данного работодателя;

работнику, направленному для прохождения альтернативной гражданской службы;

спортсмену, прошедшему спортивную подготовку у данного работодателя.

Надеюсь моя статья , была полезной.

С уважением Елена Викторовна.