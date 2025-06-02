Каким категориям работников, работодатель не вправе устанавливать испытательный срок при приеме на работу

Очень важно специалисту кадров знать данный вопрос , кому не установлен по ТК РФ испытательный срок, особенно при оформлении лиц, не достигшим возраста восемнадцати лет . Обратимся к ТК РФ.
Согласно ч. 4 ст. 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливается:
лицам, избранным по конкурсу на замещение соответствующей должности;
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет;
лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет;
лицам, получившим среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающим на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
лицам, избранным на выборную должность на оплачиваемую работу;
лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
лицам, заключающим трудовой договор на срок до двух месяцев;
работнику, успешно завершившему ученичество у данного работодателя;
работнику, направленному для прохождения альтернативной гражданской службы;
спортсмену, прошедшему спортивную подготовку у данного работодателя.
Надеюсь моя статья , была полезной.
С уважением Елена Викторовна.
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