Как туристический налог отражается на гостиничном бизнесе

С 1 января 2025 года в России действует туристический налог: его вводят муниципалитеты/регионы по своему решению, а ставка ограничена НК РФ (потолок: 1% в 2025, 2% в 2026, 3% в 2027, 4% в 2028, 5% с 2029).

Минимальный налог - 100 руб. за каждые сутки проживания - начисляют, если налог, рассчитанный в общем порядке, оказался меньше минимального. Санатории всегда начисляют минимальный налог (ст. 418.7 НК РФ).



Налоговая база считается без НДС и без суммы самого турналога.

Влияние на цену, заполняемость и рентабельность

Цена размещения. Формально налог платит средство размещения, но в экономике он почти всегда перекладывается в тариф: итоговая стоимость для гостя растет, особенно там, где действует минимум 100 руб.

Заполняемость. Риск падения спроса выше в сегментах, где гости чувствительны к цене: часть потока уходит в альтернативы (квартиры посуточно, неформальный сектор) или сокращает длительность проживания. На практике отраслевые объединения прямо связывали турналог и закрытия части дешевых объектов (пример - Ростовская область, где обсуждались закрытия хостелов/эконом-гостиниц на фоне минималки).

Рентабельность. Для отеля с маржинальностью порядка 20–25% рост ставки до 5% к 2029 году делает налог заметной долей прибыли (по оценкам РСТ) и усиливает давление на операционные показатели, особенно при высокой конкуренции и фиксированных издержках.

Для кого налог оказался особенно чувствительным

Бюджетные отели и хостелы. Для них фиксированный минимум в 100 рублей составляет значительную долю от стоимости номера. Например, при цене номера в 1 тысячу рублей налог может достигать 8–10%, что существенно влияет на конечную стоимость для гостя. Малые и сезонные отели. Небольшие объекты с ограниченным номерным фондом и короткими периодами работы (например, только в высокий сезон) испытывают повышенную нагрузку, так как фиксированный налог съедает значительную часть прибыли. Санатории. Если проживание предоставляется в составе санаторно-курортного лечения по путевке, санаторно-курортная организация исчисляет туристический налог в размере минимального налога — то есть 100 руб. × количество суток временного проживания (по каждой путевке).

Пример расчета. Путевка на 14 суток: турналог = 100 × 14 = 1 400 руб. Если одновременно проживают 2 гостя по двум путевкам на 14 суток: 100 × 14 × 2 = 2 800 руб.

Нужна ли дифференциация и что доработать

Механизм стоит скорректировать, чтобы уменьшить давление на малобюджетный легальный сектор:

Отменить или снизить минимальную ставку 100 руб. (или заменить на минимум, привязанный к цене/категории средства размещения) - это уберет перекос против эконом-сегмента.

Дифференцировать предельные ставки по категории/звездности/типу (отели vs апарт-отели vs хостелы) и отдельно прописать режим для санаториев - такие предложения уже звучали от РСТ.

Учет сезонности. Чтобы туристический налог не усиливал провал спроса в межсезонье, логично предусмотреть для муниципалитетов право применять понижающий коэффициент/пониженную ставку в низкий сезон (например, 0,5), сохраняя базовые параметры в высокий сезон.

Пример: номер стоит 3 000 руб. в сутки, ставка 1% дает 30 руб., но из-за минимума к уплате получается 100 руб. Если в низкий сезон действует коэффициент 0,5, налог составит 50 руб. за сутки. Для гостя на 7 ночей это 350 руб. вместо 700 руб., что заметнее именно в бюджетном сегменте и помогает удерживать загрузку без демпинга по тарифам.

Прозрачность расходования. Чтобы налог не воспринимался как еще один сбор, важно закрепить понятный механизм: публичный отчет муниципалитета (сколько собрали и на что направили) и перечень проектов, которые можно финансировать из турналога (благоустройство, навигация, безопасность, уборка, транспорт к туристическим точкам). Оптимально - публиковать отчет и статус работ не реже 1 раза в год и обсуждать приоритеты с отраслью на уровне муниципалитета. Тогда бизнес видит, что налог реально возвращается в спрос и инфраструктуру, а не растворяется в общих расходах.

Туристический налог - новый для отрасли инструмент, и его эффект во многом будет зависеть от того, насколько гибко и аккуратно он будет применяться на местах. Хочется верить, что регулятор и муниципалитеты учтут нюансы разных форматов размещения и найдут баланс между фискальными задачами и реальной экономикой гостиниц.