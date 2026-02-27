115-ФЗ и 161-ФЗ: почему банк ограничивает операции и что делать бизнесу

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ

Закон № 161-ФЗ в данной части регулирует вопросы, связанные с операциями, которые выглядят как перевод без добровольного согласия клиента. Например, под влиянием мошенников, социальной инженерии, взлома, подмены реквизитов и т.д.

Банк обязан проверять такие признаки:

до списания средств (по картам, электронным деньгам, СБП),

либо при приеме распоряжения (при осуществлении перевода денежных средств в иных случаях).

Признаки таких переводов устанавливает Банк России, и банки обязаны на них ориентироваться. Они закреплены приказом Банка России № ОД-1027. Среди них - нетипичные параметры сессии ДБО, данные от операторов связи и иных организаций, признаки по устройствам/каналам связи, а также признаки, связанные с переводами через СБП.

Отдельно важно в перечне признаков прямо учтены новые антифрод-сценарии, включая крупные переводы через СБП при определенных условиях (в том числе по сумме и отсутствию недавней истории переводов). Это как раз то, что бизнес и физлица часто воспринимают как «внезапную блокировку», хотя юридически это антифрод-приостановка/отказ в операции по 161-ФЗ.

Если операция подпадает под признаки, банк действует по процедуре ст. 8 Закона № 161-ФЗ:

приостанавливает прием распоряжения или

отказывает в повторной операции (в установленных случаях),

и обязан незамедлительно уведомить клиента с указанием причины, срока и возможности повторной операции.

Важно: если клиент подтвердил распоряжение, то по истечении двух дней банк обязан его исполнить (или провести последующую повторную операцию), если нет других законных оснований для отказа. Это прямо указано в ч. 3.11 ст. 8 Закона № 161-ФЗ.

Что делать, если ваши данные попали в базу Банка России? В обиходе это часто называют «черным списком ЦБ», но юридически корректнее - база данных Банка России о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента.

Если сведения в базе есть:

банк вправе приостановить использование электронного средства платежа (карты/иного ЭСП), если нет данных МВД о противоправных действиях;

банк обязан приостановить использование ЭСП, если сведения МВД есть. Это различие прямо следует из ч. 11.6 и ч. 11.7 ст. 9 Закона № 161-ФЗ.

Чтобы исключить сведения из базы, клиент имеет право подать заявление об исключении сведений:

через банк,

либо напрямую в Банк России (в порядке, установленном ЦБ).

Решение по заявлению принимается в срок не более 15 рабочих дней, а отказ можно обжаловать в суд. Это прямо установлено ч. 11.10 ст. 9 Закона № 161-ФЗ.