115-ФЗ и 161-ФЗ: почему банк ограничивает операции и что делать бизнесу

Банк может ограничить операции по разным правовым основаниям, основные из них - это:
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ);
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее 116-ФЗ),
Налоговый кодекс РФ, статья 76 (приостановление операций по решению налогового органа).
И это принципиально важно: механизмы, последствия и порядок реабилитации по этим основаниям разные.
Банки одновременно усиливают два направления контроля:
Антифрод (161-ФЗ) - чтобы остановить переводы, которые могут быть совершены под влиянием обмана или злоупотребления доверием. Закон прямо обязывает банк проверять признаки таких переводов до исполнения распоряжения клиента.
ПОД/ФТ-контроль (115-ФЗ) — чтобы выявлять подозрительные операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма. Причем для применения ограничительных мер банку достаточно обоснованных подозрений, а не вступившего в силу приговора или установленного факта преступления. Это логика самого 115-ФЗ и банковского внутреннего контроля.
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ
Закон № 161-ФЗ в данной части регулирует вопросы, связанные с операциями, которые выглядят как перевод без добровольного согласия клиента. Например, под влиянием мошенников, социальной инженерии, взлома, подмены реквизитов и т.д.
Банк обязан проверять такие признаки:
до списания средств (по картам, электронным деньгам, СБП),
либо при приеме распоряжения (при осуществлении перевода денежных средств в иных случаях).
Признаки таких переводов устанавливает Банк России, и банки обязаны на них ориентироваться. Они закреплены приказом Банка России № ОД-1027. Среди них - нетипичные параметры сессии ДБО, данные от операторов связи и иных организаций, признаки по устройствам/каналам связи, а также признаки, связанные с переводами через СБП.
Отдельно важно в перечне признаков прямо учтены новые антифрод-сценарии, включая крупные переводы через СБП при определенных условиях (в том числе по сумме и отсутствию недавней истории переводов). Это как раз то, что бизнес и физлица часто воспринимают как «внезапную блокировку», хотя юридически это антифрод-приостановка/отказ в операции по 161-ФЗ.
Если операция подпадает под признаки, банк действует по процедуре ст. 8 Закона № 161-ФЗ:
приостанавливает прием распоряжения или
отказывает в повторной операции (в установленных случаях),
и обязан незамедлительно уведомить клиента с указанием причины, срока и возможности повторной операции.
Важно: если клиент подтвердил распоряжение, то по истечении двух дней банк обязан его исполнить (или провести последующую повторную операцию), если нет других законных оснований для отказа. Это прямо указано в ч. 3.11 ст. 8 Закона № 161-ФЗ.
Что делать, если ваши данные попали в базу Банка России? В обиходе это часто называют «черным списком ЦБ», но юридически корректнее - база данных Банка России о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента.
Если сведения в базе есть:
банк вправе приостановить использование электронного средства платежа (карты/иного ЭСП), если нет данных МВД о противоправных действиях;
банк обязан приостановить использование ЭСП, если сведения МВД есть. Это различие прямо следует из ч. 11.6 и ч. 11.7 ст. 9 Закона № 161-ФЗ.
Чтобы исключить сведения из базы, клиент имеет право подать заявление об исключении сведений:
через банк,
либо напрямую в Банк России (в порядке, установленном ЦБ).
Решение по заявлению принимается в срок не более 15 рабочих дней, а отказ можно обжаловать в суд. Это прямо установлено ч. 11.10 ст. 9 Закона № 161-ФЗ.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
По 115-ФЗ подозрительные операции - это операции с денежными средствами или иным имуществом, которые предположительно совершаются для легализации (отмывания) доходов или финансирования терроризма. Именно слово «предположительно» здесь ключевое. Банку не нужно ждать уголовного дела, чтобы применить меры контроля.
Банк действует на основании:
собственных правил внутреннего контроля,
оценки риска клиента,
информации платформы Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК) для ЮЛ и ИП.
Ограничения могут быть вызваны НЕ одной конкретной операцией, а общей риск-моделью клиента.
Платформа «Знай своего клиента» - это сервис Банка России, через который банки получают информацию об уровне риска клиента (ЮЛ/ИП): низкий, средний, высокий. Физлица в этой платформе не оцениваются.
Если клиенту (ЮЛ/ИП) присвоен высокий уровень риска и:
банк также относит клиента к высокому риску,
банк применяет меры по п. 5 ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ.
К таким мерам относятся, в частности:
непроведение операций (за исключением специально предусмотренных законом),
ограничения при расторжении договора счета,
прекращение действия карт/электронных кошельков и использование ДБО для распоряжений на перевод.
На сайте Банка России можно проверить, не относится ли компания или ИП к группе высокого риска (публичная проверка по ИНН). Это полезно не только для самопроверки, но и для проверки контрагентов.
Что делать, если ограничение связано с 115-ФЗ
1. Первое действие - получить от банка уведомление/разъяснение:
в чем причина ограничения,
по какому основанию оно введено,
какие документы нужны для пересмотра.
2. Подать заявление на пересмотр в банк (реабилитация)
Банк рассматривает такие заявления в течение 7 рабочих дней.
3. Если не помогло - идти дальше по правовому маршруту
Дальнейший путь зависит от основания:
если это отказ/ограничение по 115-ФЗ - возможна подача в Межведомственную комиссию при Банке России (МВК);
если вопрос в высокой оценке риска по платформе ЗСК - возможен пересмотр в Банке России и далее МВК (в предусмотренных случаях и сроках);
Два этих основания не путайте с налоговой блокировкой по статье 76 НК РФ
Приостановление операций по решению налогового органа (например, из-за задолженности, отчетности и т.д.). Здесь будет другой порядок:
основание - решение ИФНС,
банк исполняет решение налогового органа,
снимать ограничение нужно через устранение налогового основания (отчетность, задолженность, подтверждающие документы и т.п.).
На практике встречаются ситуации, когда предприниматели пытаются реабилитироваться по 115-ФЗ, когда у них фактически ограничение по НК РФ.
Как снизить риск ограничений
Ниже рабочая база, которая реально снижает вероятность проблем:
1. Держите прозрачную логику операций
Банк должен видеть экономический смысл (за что пришли деньги; кому и за что они ушли; есть ли договоры, акты, счета, накладные, переписка);
2. Следите за платежной дисциплиной и налоговым контуром
3. Не игнорируйте запросы банка
Молчание почти всегда ухудшает ситуацию. Если банк запросил документы, лучше отвечать быстро, структурно, с понятными пояснениями по каждой операции.
4. Проверяйте себя и контрагентов через ЗСК
5. Разделяйте личные и бизнес-операции
Ограничения по счету и операциям - это сразу несколько правовых режимов. Правильная стратегия начинается с точного ответа на вопрос: кто и на каком основании ограничил операции. Если идти по верному маршруту с первого дня (основание, документы, процедура, срок обжалования), шансы на быстрое снятие ограничений заметно выше.
