Мальцев Борис Николаевич притворяется мной в Telegram. Спойлер: это не я

Ход тонкий. Почти изящный. Но с подвохом — я это не я.

Меня подделали

Кто-то завёл Telegram-аккаунт от моего имени. Полностью. С именем, фамилией и этим чудовищным отчеством, которым я сам не пользуюсь.

Во-первых, я — просто Борис. Без Николаевича. Отчество — это пережиток крепостного права, на случай если вы вдруг забыли, как отличать дворню от барина. Я предпочитаю быть человеком, а не персонажем из реестра 1861 года.Так что если вам пишет "Борис Николаевич" — можете сразу надевать фольгированную шапочку и вызывать антифрод-отряд.

Во-вторых, я не прошу реквизиты через Telegram. Я не прошу вообще ничего через Telegram, кроме может быть стикеров с котами.

Так вот, фейк-Борис решил, что сможет войти в доверие, собрать корпоративные реквизиты, а там — кто знает? Переводы, счета, maybe a little fraud on the side. Классика: мягкий вход → быстрый обман → тихий выход.

А вот Карина — генеральный директор, а не доверчивый NPC

Карина, напомню, генеральный директор Клерка (вот тут про это важное событие). И когда ты пишешь гендиректору "кинь счёт, у меня встреча", тебе надо хотя бы как-то напрячься и не выглядеть как мошенник в костюме с Wildberries.

Карина сделала то, чего не сделали бы 87% людей:

Не кинулась "помогать руководству".

Не ввела реквизиты с разбега.

А спокойно включила антифрод-режим и начала задавать наводящие вопросы.

Как только мошенник понял, что Карина не собирается превращаться в бездумный банкомат с кнопкой «Отправить», он тут же стер переписку и сменил имя в Telegram — классика жанра.

P.S. Это вообще не первый раз

Если бы это был единичный случай — мы бы, может, просто посмеялись и пошли дальше. Но, к сожалению, у нас регулярные гастроли электронных аферистов. До этого случая кто-то уже пытался развести нашего главного бухгалтера. Представьте себе уровень наглости — человек, который ежедневно видит движение по всем счетам компании, получает сообщение в стиле:

“Нужно срочно перевести 1 000 000 рублей на счёт Суняйкина Михаила Юрьевича. Без объяснений, просто поверь.”

Серьёзно, Михаил Юрьевич Суняйкин. Похож на персонажа из телешоу “Доверие за 60 секунд”. Мы даже пытались найти его в сервисах проверки контрагентов. Спойлер: нет такого.

Вот тут наш екс-главбух рассказал об этом инциденте:

👉 https://www.klerk.ru/user/tot/594311/

Так что если у вас складывается ощущение, что с вами говорит подозрительно вежливый "руководитель", который как-то слишком сильно настаивает на переводе миллиона — просто представьте, как он сидит на верхней шконке с кнопочным телефоном и доступом к Telegram через прокси. И вам сразу станет легче отказать.

И самое важное

И напоследок — немного полезного, прежде чем вы закроете вкладку и пойдёте спорить с очередным фейковым "замом по финансам" в Telegram.

Если вы вдруг всё ещё сомневаетесь, что именно считается персональными данными, кто должен подавать уведомление в Роскомнадзор, и можно ли просто притвориться, что вы не оператор ПД, — вам срочно нужен вот этот вебинар, даю ссылку на запись вебинара в подписке Клерк.Премиум»:

👉 «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы»

А тем кто хочет задать вопросы эксперту, мы этот вебинар повторим 30 мая в 11:00:

👉 Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления Покажем, куда нажимать, что писать, и кого винить, если штраф всё-таки пришёл.

Приходите. Реальных людей там точно больше, чем в Telegram-переписке с "Борисом Николаевичем".