Мальцев Борис Николаевич притворяется мной в Telegram. Спойлер: это не я

Ход тонкий. Почти изящный. Но с подвохом — я это не я.
Меня подделали
Кто-то завёл Telegram-аккаунт от моего имени. Полностью. С именем, фамилией и этим чудовищным отчеством, которым я сам не пользуюсь.
Во-первых, я — просто Борис. Без Николаевича. Отчество — это пережиток крепостного права, на случай если вы вдруг забыли, как отличать дворню от барина. Я предпочитаю быть человеком, а не персонажем из реестра 1861 года.Так что если вам пишет "Борис Николаевич" — можете сразу надевать фольгированную шапочку и вызывать антифрод-отряд.
Во-вторых, я не прошу реквизиты через Telegram. Я не прошу вообще ничего через Telegram, кроме может быть стикеров с котами.
Так вот, фейк-Борис решил, что сможет войти в доверие, собрать корпоративные реквизиты, а там — кто знает? Переводы, счета, maybe a little fraud on the side. Классика: мягкий вход → быстрый обман → тихий выход.
А вот Карина — генеральный директор, а не доверчивый NPC
Карина, напомню, генеральный директор Клерка (вот тут про это важное событие). И когда ты пишешь гендиректору "кинь счёт, у меня встреча", тебе надо хотя бы как-то напрячься и не выглядеть как мошенник в костюме с Wildberries.
Карина сделала то, чего не сделали бы 87% людей:
Не кинулась "помогать руководству".
Не ввела реквизиты с разбега.
А спокойно включила антифрод-режим и начала задавать наводящие вопросы.
Как только мошенник понял, что Карина не собирается превращаться в бездумный банкомат с кнопкой «Отправить», он тут же стер переписку и сменил имя в Telegram — классика жанра.
P.S. Это вообще не первый раз
Если бы это был единичный случай — мы бы, может, просто посмеялись и пошли дальше. Но, к сожалению, у нас регулярные гастроли электронных аферистов. До этого случая кто-то уже пытался развести нашего главного бухгалтера. Представьте себе уровень наглости — человек, который ежедневно видит движение по всем счетам компании, получает сообщение в стиле:
“Нужно срочно перевести 1 000 000 рублей на счёт Суняйкина Михаила Юрьевича. Без объяснений, просто поверь.”
Серьёзно, Михаил Юрьевич Суняйкин. Похож на персонажа из телешоу “Доверие за 60 секунд”. Мы даже пытались найти его в сервисах проверки контрагентов. Спойлер: нет такого.
Вот тут наш екс-главбух рассказал об этом инциденте:
👉 https://www.klerk.ru/user/tot/594311/
Так что если у вас складывается ощущение, что с вами говорит подозрительно вежливый "руководитель", который как-то слишком сильно настаивает на переводе миллиона — просто представьте, как он сидит на верхней шконке с кнопочным телефоном и доступом к Telegram через прокси. И вам сразу станет легче отказать.
И самое важное
И напоследок — немного полезного, прежде чем вы закроете вкладку и пойдёте спорить с очередным фейковым "замом по финансам" в Telegram.
Если вы вдруг всё ещё сомневаетесь, что именно считается персональными данными, кто должен подавать уведомление в Роскомнадзор, и можно ли просто притвориться, что вы не оператор ПД, — вам срочно нужен вот этот вебинар, даю ссылку на запись вебинара в подписке Клерк.Премиум»:
👉 «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы»
А тем кто хочет задать вопросы эксперту, мы этот вебинар повторим 30 мая в 11:00:
👉 Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления Покажем, куда нажимать, что писать, и кого винить, если штраф всё-таки пришёл.
Приходите. Реальных людей там точно больше, чем в Telegram-переписке с "Борисом Николаевичем".
Комментарии6
Борис, спасибо за текст, ржала и плакала одновременно 😂
Вот казалось бы, сколько уже этих схем разоблачено, сколько раз говорили — не ведитесь, перепроверяйте. Но всё равно находятся те, кто на фразу "срочно перевести миллион" такие: ну раз срочно, то конечно!
Карине — респект. Уровень стойкости +500.
У нас недавно была почти такая же история, только "финансовый директор" пытался развести стажёра. Причём писал без знаков препинания, но с огромной уверенностью.
На вебинар тоже записалась, потому что тема с персональными данными уже снится. Каждый день новые штрафы, как будто Роскомнадзор теперь в KPI добавил строчку "сделать всем больно".
Сделайте больше таких текстов, пожалуйста. Это хотя бы веселит на фоне ужаса.
Ахахха мошенник забыл на аватарку поставить фото голубоглазого блондина и тут же спалился)) а еще, ну нет в Клерке Николаевичей, Сергеевичей и тд
Полностью соглашусь 🔥🔥🔥 на все 💯. Помнится на заре карьеры мне было комфортно, когда меня называли сугубо Ольга Евгеньевна, а сейчас аж как-то неприятно.
По имени отчеству считаю корректно называть только пожилых людей (пока еще это не моя возрастная группа 😁, но при лучшем сценарии мы все в нее попадем).
А вот в бизнесе это излишняя пафосность, которая сейчас вообще не актуальна.
Но зато переход на «ты» в деловых вопросах мне не подходит. Знаю в Клерке все на «ты» это однозначно не моя история.
В деловых вопросах для меня важна определенная дистанция. Наряду с другими вещами в том числе обращение на «вы» с клиентами, партнерами и т.д. эту дистанцию обеспечивает.
Мне даже с соседями, которые не являются моими приятелями комфортно общаться на «вы». Незнакомых детей я всегда называю на «вы» и т.д.
👉В целом почитала пост с большим интересом.