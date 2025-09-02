Спор поколений: скрепыши или строгий пластик в Консультациях? (опрос)
Коллеги, мы перезапускаем сервис «Консультации» на Клерке и немного обновляем дизайн. Дизайнеры подготовили два варианта. И у нас случился спор. Помогите разрешить
Первый вариант. Скрепыши
Второй вариант. Пластмасса
И вот конфликт с дизайнером. Молодая, двадцатилетняя уверена — скрепыши «детский сад», в серьёзных сервисах так не делают.
А мне пятидесятилетнему деду с ирокезом, кажется, что скрепыши , это очень классно. Самый главный продакт Дима (около 30 лет, если это важно), тоже против.
У меня вопрос к Клеркам. Скажите как правильно? Помните ваш голос важен: Решается спор поколений
Я деловой человек и я думаю, что:
Что такое консультации
Мы продолжаем прокачивать сервис «Консультации» и сделали сразу несколько важных апдейтов.
ИИ-помощник под присмотром эксперта
Теперь у ИИ-помощника есть строгий редактор — эксперт. Он проверяет быстрые ответы: может одобрить или отклонить их. Мы ещё и улучшили промт, так что формулировки стали понятнее и точнее. ИИ помогает быстрее, но последнее слово всегда остаётся за человеком. Подробнее: https://www.klerk.ru/user/tot/659374/
Ответ от ИИ, пока ждёте эксперта
Появилась возможность обратиться к ИИ-помощнику, пока вы ждёте ответ эксперта. Или даже после него — для дополнительной проверки и идей. Пример: https://www.klerk.ru/user/2302927/657810/
Новый режим чата
После первого ответа ИИ теперь можно продолжить разговор в формате чата: задавать уточняющие вопросы и получать более точные результаты. Как это работает: https://www.klerk.ru/user/tot/658354/
Консультации — часть Клерк.Премиум. Сервис консультаций доступен в подписке Клерк.Премиум. В ней вы получаете не только ответы экспертов и помощь ИИ-помощника, но и доступ к базе разборов, мини-курсам, конспектам вебинаров и справочно-правовой системе. Оформить подписку можно здесь: https://www.klerk.ru/learn/tariff4/
Возможно, стоит провести A/B-тестирование обоих вариантов дизайна, чтобы определить, какой из них лучше воспринимается целевой аудиторией и обеспечивает более высокий уровень вовлеченности пользователей.
Однозначно за Скрепышей! Ну классные же!
Коллеги, примите, пожалуйста, участие в опросе и напишите свое мнение в комментариях!