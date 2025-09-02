Спор поколений: скрепыши или строгий пластик в Консультациях? (опрос)

На первый взгляд — мелочь. Но именно из таких деталей складывается атмосфера сервиса. В Клерк.Консультациях мы спорим о дизайне и зовём вас решить, какой вариант ближе сообществу.

Коллеги, мы перезапускаем сервис «Консультации» на Клерке и немного обновляем дизайн. Дизайнеры подготовили два варианта. И у нас случился спор. Помогите разрешить

Первый вариант. Скрепыши

Второй вариант. Пластмасса

И вот конфликт с дизайнером. Молодая, двадцатилетняя уверена — скрепыши «детский сад», в серьёзных сервисах так не делают.

Переписка в корпоративном Битриксе

А мне пятидесятилетнему деду с ирокезом, кажется, что скрепыши , это очень классно. Самый главный продакт Дима (около 30 лет, если это важно), тоже против.

Переписка в корпоративном Битриксе

У меня вопрос к Клеркам. Скажите как правильно? Помните ваш голос важен: Решается спор поколений

Я деловой человек и я думаю, что: Скрепыши - это круто! Серьезный сервис, значит только деловой стиль Не знаю Просто люблю нажимать кнопочки Проголосовали 8 человек

Что такое консультации

Мы продолжаем прокачивать сервис «Консультации» и сделали сразу несколько важных апдейтов.

ИИ-помощник под присмотром эксперта

Теперь у ИИ-помощника есть строгий редактор — эксперт. Он проверяет быстрые ответы: может одобрить или отклонить их. Мы ещё и улучшили промт, так что формулировки стали понятнее и точнее. ИИ помогает быстрее, но последнее слово всегда остаётся за человеком. Подробнее: https://www.klerk.ru/user/tot/659374/

Ответ от ИИ, пока ждёте эксперта

Появилась возможность обратиться к ИИ-помощнику, пока вы ждёте ответ эксперта. Или даже после него — для дополнительной проверки и идей. Пример: https://www.klerk.ru/user/2302927/657810/

Новый режим чата

После первого ответа ИИ теперь можно продолжить разговор в формате чата: задавать уточняющие вопросы и получать более точные результаты. Как это работает: https://www.klerk.ru/user/tot/658354/