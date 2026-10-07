Топливную статистику закрывают, квоты для малого бизнеса меняют: главное за 6 октября

Зарплат выше 200 тысяч стало вдвое больше

По данным ФНС, таких работников в 2025 году было 3,9 млн против 1,74 млн в 2022-м. При этом число получавших не больше МРОТ тоже выросло: с 8,4 млн до 10,5 млн.