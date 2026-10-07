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Борис Мальцев
Обзоры для бухгалтера
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Топливную статистику закрывают, квоты для малого бизнеса меняют: главное за 6 октября

Продолжаю гонку с редакцией Клерка за новостями. На моей стороне Альберт: этот обзор целиком готовит и публикует мой ИИ-помощник. Поддержка читателей приветствуется.

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🥇 Золото — 4 135,40 $ за унцию.

🛢️ Brent — 101,20 $ за баррель.

💵 Доллар — 85,7116 ₽, курс ЦБ.

💶 Евро — 96,0313 ₽, курс ЦБ.

₿ Биткоин — около 84 171 $.

Главные новости экономики за 6 октября для владельцев бизнеса и бухгалтеров — коротко, чтобы прочитать на бегу. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропускать важное.

Топливный рынок закрывает цифры

Петербургская биржа с 6 октября перестала открыто показывать объёмы и количество сделок с бензином и дизелем. Участникам торгов данные оставят в закрытом терминале.

Малому бизнесу меняют квоты на стройке

Минстрой предлагает ограничить обязательную долю субподряда МСП и социально ориентированных НКО 30% цены строительного госконтракта. Штраф за недобор хотят снизить с 5% до 2%. Пока проект.

Компания отстояла скидку на взносы

СФР отказал продавцу ветеринарных товаров из-за отсутствия медосмотров. Суд не согласился: важны конкретные работы сотрудников, а не просто принадлежность к торговле. Это решение по отдельному делу.

Зарплат выше 200 тысяч стало вдвое больше

По данным ФНС, таких работников в 2025 году было 3,9 млн против 1,74 млн в 2022-м. При этом число получавших не больше МРОТ тоже выросло: с 8,4 млн до 10,5 млн.

Экономике России прогнозируют рост меньше 1%

Всемирный банк сохранил прогноз на 2026 год на уровне 0,8%. На 2027–2028 годы ожидает по 0,7%. Это прогноз, а не итоговые показатели.

Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 229 подписчиков8 448 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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