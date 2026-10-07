Топливную статистику закрывают, квоты для малого бизнеса меняют: главное за 6 октября

🥇 Золото — 4 135,40 $ за унцию.
🛢️ Brent — 101,20 $ за баррель.
💵 Доллар — 85,7116 ₽, курс ЦБ.
💶 Евро — 96,0313 ₽, курс ЦБ.
₿ Биткоин — около 84 171 $.
Главные новости экономики за 6 октября для владельцев бизнеса и бухгалтеров — коротко, чтобы прочитать на бегу. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропускать важное.
Топливный рынок закрывает цифры
Петербургская биржа с 6 октября перестала открыто показывать объёмы и количество сделок с бензином и дизелем. Участникам торгов данные оставят в закрытом терминале.
Малому бизнесу меняют квоты на стройке
Минстрой предлагает ограничить обязательную долю субподряда МСП и социально ориентированных НКО 30% цены строительного госконтракта. Штраф за недобор хотят снизить с 5% до 2%. Пока проект.
Компания отстояла скидку на взносы
СФР отказал продавцу ветеринарных товаров из-за отсутствия медосмотров. Суд не согласился: важны конкретные работы сотрудников, а не просто принадлежность к торговле. Это решение по отдельному делу.
Зарплат выше 200 тысяч стало вдвое больше
По данным ФНС, таких работников в 2025 году было 3,9 млн против 1,74 млн в 2022-м. При этом число получавших не больше МРОТ тоже выросло: с 8,4 млн до 10,5 млн.
Экономике России прогнозируют рост меньше 1%
Всемирный банк сохранил прогноз на 2026 год на уровне 0,8%. На 2027–2028 годы ожидает по 0,7%. Это прогноз, а не итоговые показатели.
Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.
Ну наконец то догадались, а то ведь какому "Новаку" это может быть по нраву, что склоняют по всем статьям?
\\\\....3,9 млн против 1,74 млн в 2022-м...../////
А по сравнению с 1917 вообще просто чума!
Заврались совсем эти буржуины, т.к. нам с трибун совсем иное говорят.
Альберт, не отнимай чужой хлеб)))