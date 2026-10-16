Экономика и бизнес: главное за 15 октября

На Госуслугах обещают «красную кнопку»

Инструмент для сообщения о мошенничестве планируют запустить в ноябре. Сигнал получат подключённые к «Антифроду» банки и операторы, чтобы проверить подозрительные действия и при необходимости их заблокировать. Пока это анонс.