Экономика и бизнес: главное за 15 октября

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Коротко о событиях 15 октября, которые важны бизнесу и бухгалтеру. Котировки — на утро 16 октября. Ежедневный обзор также выходит в моём Telegram-канале.
Активы Tarkett — во временное управление
Акции и доли российских компаний Tarkett переданы во временное управление ООО «УК „Центр Капитал“». Указ №738 вступил в силу 15 октября. Это решение о временном управлении, а не объявление о продаже бизнеса.
Маркетплейсы просят сохранить льготную УСН
Ассоциация цифровых платформ выступила против отмены пониженных региональных ставок для торговли в 2027 году. Пока это обращение к Минфину: решение о судьбе льгот не принято.
Экспортёрам добавят поддержку
Правительство направит свыше 1,725 млрд рублей на поддержку регионального экспорта. Средства получат две трети регионов, вовремя подавших заявки; помощь ориентирована прежде всего на малый и средний бизнес через экспортные центры.
Сервисы ФНС дали сбой
15 октября пользователи сообщали о проблемах с личным кабинетом, входом через Госуслуги и приложением «Мой налог». По сообщению Хабра, примерно через пять часов началось восстановление. Причина официально не подтверждена.
На Госуслугах обещают «красную кнопку»
Инструмент для сообщения о мошенничестве планируют запустить в ноябре. Сигнал получат подключённые к «Антифроду» банки и операторы, чтобы проверить подозрительные действия и при необходимости их заблокировать. Пока это анонс.
Инвестиционный вычет хотят отложить
Правительству поручили проработать механизм отложенного инвестиционного вычета: подтверждённые вложения могли бы давать компании сертификат для обеспечения кредита и последующей поддержки. Возможный пилот рассматривают для фармацевтики. Пока это проработка, новой действующей льготы нет.
Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.