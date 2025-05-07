Как оформить на работу несовершеннолетнего в 2025 году

Основные правила приема на работу несовершеннолетних

Работодатели вправе заключать трудовые договоры с гражданами, которым исполнилось 16 лет, но в некоторых случаях работать могут и лица младше этого возраста. Организация заключает трудовой договор с несовершеннолетним лицом для выполнения легкого труда, который не наносит вред здоровью.

Перечень допустимых работ приведен в приложении №1 к Методическим рекомендациям по организации трудовой деятельности несовершеннолетних от 14 до 18 лет (письмо Минтруда от 30.05.2024 №14-6/10/В-8769). Под требования подходят следующие вакансии: гардеробщик, промоутер, курьер, мойщик посуды, комплектовщик, библиотекарь, архивариус, флорист, фотограф и т. д. Если несовершеннолетний продолжает обучение, работа не должна мешать учебному процессу.

Если сотруднику 14 лет, работодатели оформляют с несовершеннолетним трудовой договор на выполнение легких работ только при наличии письменного согласия одного из родителей или опекуна (ч. 3 ст. 63 ТК). Трудоустройство возможно лишь в организациях сферы кино, театра, концертной деятельности и цирка. Для оформления договора требуется согласие родителя (опекуна) и заключение органа опеки о допустимых условиях труда и продолжительности рабочего дня (ч. 5 ст. 63 ТК).

Прием на работу несовершеннолетних осуществляется только после предварительного медицинского осмотра. В дальнейшем медосмотр необходимо проводить ежегодно до достижения 18 лет. Все расходы на медосмотры несет работодатель (ст. 266 ТК).