Как оформить на работу несовершеннолетнего в 2025 году

Основные правила приема на работу несовершеннолетних
Работодатели вправе заключать трудовые договоры с гражданами, которым исполнилось 16 лет, но в некоторых случаях работать могут и лица младше этого возраста. Организация заключает трудовой договор с несовершеннолетним лицом для выполнения легкого труда, который не наносит вред здоровью.
Перечень допустимых работ приведен в приложении №1 к Методическим рекомендациям по организации трудовой деятельности несовершеннолетних от 14 до 18 лет (письмо Минтруда от 30.05.2024 №14-6/10/В-8769). Под требования подходят следующие вакансии: гардеробщик, промоутер, курьер, мойщик посуды, комплектовщик, библиотекарь, архивариус, флорист, фотограф и т. д. Если несовершеннолетний продолжает обучение, работа не должна мешать учебному процессу.
Если сотруднику 14 лет, работодатели оформляют с несовершеннолетним трудовой договор на выполнение легких работ только при наличии письменного согласия одного из родителей или опекуна (ч. 3 ст. 63 ТК). Трудоустройство возможно лишь в организациях сферы кино, театра, концертной деятельности и цирка. Для оформления договора требуется согласие родителя (опекуна) и заключение органа опеки о допустимых условиях труда и продолжительности рабочего дня (ч. 5 ст. 63 ТК).
Прием на работу несовершеннолетних осуществляется только после предварительного медицинского осмотра. В дальнейшем медосмотр необходимо проводить ежегодно до достижения 18 лет. Все расходы на медосмотры несет работодатель (ст. 266 ТК).
Документы для оформления трудового договора
Для заключения трудового договора с несовершеннолетним понадобятся следующие документы (п. 25 Методических рекомендаций):
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовая книжка (в том числе электронная), за исключением первого трудоустройства;
СНИЛС;
документ об образовании или справка из учебного заведения;
медицинская справка о состоянии здоровья;
письменное согласие родителя или опекуна (для лиц младше 15 лет);
письменное согласие органа опеки (для лиц младше 14 лет).
Трудовой договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах (ст. 67 ТК). Один экземпляр передается работнику, второй хранится у работодателя. Получение экземпляра работником подтверждается его подписью на экземпляре работодателя.
Условия трудового договора для несовершеннолетнего
В трудовом договоре с несовершеннолетним должны быть отражены условия труда, отдыха и оплаты, учитывающие особенности работы граждан до 18 лет.
Рабочее время и отпуск
Рабочее время устанавливается по сокращенному графику работы:
до 24 часов в неделю для лиц до 16 лет;
до 35 часов в неделю для лиц от 16 до 18 лет (ч. 1 ст. 92 ТК).
Во время каникул продолжительность работы в день:
от 14 до 15 лет — не более 4 часов,
от 15 до 16 лет — не более 5 часов,
от 16 до 18 лет — не более 7 часов.
В учебный период:
от 14 до 16 лет — не более 2,5 часа в день,
от 16 до 18 лет — не более 4 часов в день (ч. 1 ст. 94 ТК).
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен составлять не менее 31 календарного дня и предоставляется в удобное для работника время без права отзыва (ч. 3 ст. 125 ТК). Отпуск предоставляется, если сотрудник не отработал шесть месяцев (ч. 3 ст. 122 ТК).
Оплата труда
Оплата может быть повременной или сдельной. При повременной оплате размер зарплаты рассчитывается пропорционально отработанному времени. При сдельной — по сдельным расценкам. Работодатель вправе установить доплаты за счет своих средств, но это не является его обязанностью (п. 32 Методических рекомендаций).
Срок действия договора
Договор может быть как бессрочным, так и срочным. В случае срочного договора необходимо указать основание и срок действия (ч. 2 ст. 57 ТК).
Материальная ответственность и испытательный срок
С несовершеннолетними нельзя заключать договоры о полной материальной ответственности (ст. 244 ТК). Они несут полную материальную ответственность только за:
умышленный ущерб,
ущерб, причиненный в состоянии опьянения,
ущерб, причиненный в результате преступления или административного правонарушения (ч. 3 ст. 242 ТК).
Устанавливать испытательный срок несовершеннолетним запрещено (ч. 2 ст. 9 ТК).
Ознакомление с внутренними документами
До начала работы несовершеннолетнего необходимо ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами и коллективным договором.
Также требуется проведение вводного и первичного инструктажа по охране труда, включая обучение оказанию первой помощи (письмо Минтруда от 24.05.2023 №15-2/В-5404).
Работы, запрещенные для несовершеннолетних
Согласно ст. 265 ТК, несовершеннолетних запрещено привлекать к:
работам с вредными и опасными условиями труда;
подземным работам;
деятельности в сфере игорного бизнеса;
работе в ночных клубах и кабаре;
производству, перевозке и продаже алкоголя, табака, наркотиков, токсических веществ;
производству и торговле материалами эротического содержания;
работам, связанным с переноской тяжестей сверх допустимых норм.
Предельные нормы тяжестей, установленные постановлением Минтруда от 07.04.1999 №7:
юноши 16 лет — не более 20 кг,
девушки 16 лет — не более 7 кг.
Дополнительные ограничения по режиму работы
Несовершеннолетних запрещено (ст. 268 ТК):
направлять в командировки,
привлекать к сверхурочной работе,
задействовать в ночное время,
привлекать к работе в выходные и праздники.
С 1 сентября 2025 года компании смогут трудоустраивать несовершеннолетних на выходные и праздники в каникулярный период через службу занятости или в составе студенческих отрядов. Организации по трудоустройству должны быть включены в федеральные и региональные реестры. При подаче документов у работника должно быть письменное согласие на работу самого работника или его законного представителя.
Как упростить кадровый и зарплатный учет при трудоустройстве несовершеннолетних сотрудников
При трудоустройстве любых сотрудников важно соблюдать нормы ТК. В решении «1С:Зарплата и управлении персоналом» предусмотрены все основные процессы управления персоналом: кадровый учет, расчет зарплаты, планирование расходов на оплату труда, исчисление НДФЛ и страховых взносов.
В программе поддерживаются электронные трудовые книжки, отчеты и справки в государственные органы и социальные фонды. Все нормы ТК своевременно учитываются в ПО — разработчики регулярно дорабатывают программу, чтобы она соответствовала требованиям законодательства. Протестируйте возможности «1С:Зарплата и управление персоналом»: нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно» и работайте в программе 7 дней бесплатно.
Идеальный гид по быстрой интеграции платежных систем с 1С
Забирайте бесплатный чек-лист для успешного запуска
Заполните форму, вышлем бесплатные материалы на e-mail:
Реклама: ООО «ЭР Софт», ИНН: 7716509296, erid: 2W5zFJSu7Sp
Начать дискуссию