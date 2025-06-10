Увольнение в 2025 году: отвечаем на частые вопросы

Да, если это подтверждено результатами аттестации . Работодатель должен создать комиссию и провести оценку квалификации. При недостаточном уровне квалификации, если невозможно перевести работника на другую работу с его согласия, возможно увольнение ( п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК ).

Возможно ли увольнение за несоответствие должности

Для привлечения к ответственности нужно :

Перечень обязанностей закрепляется в трудовом договоре, должностной инструкции и внутренних актах. Работник должен ознакомиться с ними под подпись.

Как подтвердить, что сотрудник не выполняет свои должностные функции

Также требуется письменное объяснение от работника о причинах нарушения. Если он отказывается его предоставить, это не помешает процедуре увольнения.

Факт нарушения должен быть документально зафиксирован. Это могут быть: служебные записки, акты, медицинские заключения, данные из автоматических систем фиксации начала и окончания рабочего дня, судебные решения и т. д.

хищение или умышленное повреждение имущества, установленное приговором или постановлением;

появление на рабочем месте в состоянии опьянения;

отсутствие на работе без уважительной причины (прогул);

неоднократное невыполнение обязанностей без уважительных причин при наличии дисциплинарного взыскания ( п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК ).

Согласно Трудовому кодексу , уволить сотрудника можно за нарушение трудовой дисциплины . Это может быть:

Как уволить сотрудника за невыполнение трудовых обязанностей

Увольнение по инициативе работника

Можно ли уволиться в день подачи заявления

Работник вправе расторгнуть договор, предупредив письменно за две недели (ч. 1 ст. 80 ТК). Однако по соглашению с работодателем увольнение может состояться в день подачи заявления (ч. 2 ст. 80 ТК).

Что делать, если директор в командировке и заявление не принимают

Подписать заявление об увольнении может представитель работодателя, наделенный полномочиями (ст. 20 ТК). Отсутствие директора не препятствует увольнению.

Когда начинается отсчет двухнедельной отработки

Срок начинается со следующего дня после вручения работодателю заявления (ст. 80 ТК). По соглашению сторон отработка может быть сокращена или отменена вовсе.

Что делать, если заявление об увольнении не принимают