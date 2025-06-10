Увольнение в 2025 году: отвечаем на частые вопросы

Процедура увольнения сотрудника
Как уволить сотрудника за невыполнение трудовых обязанностей
Согласно Трудовому кодексу, уволить сотрудника можно за нарушение трудовой дисциплины. Это может быть:
однократное грубое нарушение (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК);
неоднократное невыполнение обязанностей без уважительных причин при наличии дисциплинарного взыскания (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК).
Грубые нарушения включают:
отсутствие на работе без уважительной причины (прогул);
появление на рабочем месте в состоянии опьянения;
разглашение охраняемой информации;
хищение или умышленное повреждение имущества, установленное приговором или постановлением;
нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкие последствия или угрозу наступления таких последствий.
Факт нарушения должен быть документально зафиксирован. Это могут быть: служебные записки, акты, медицинские заключения, данные из автоматических систем фиксации начала и окончания рабочего дня, судебные решения и т. д.
Также требуется письменное объяснение от работника о причинах нарушения. Если он отказывается его предоставить, это не помешает процедуре увольнения.
Как подтвердить, что сотрудник не выполняет свои должностные функции
Перечень обязанностей закрепляется в трудовом договоре, должностной инструкции и внутренних актах. Работник должен ознакомиться с ними под подпись.
Для привлечения к ответственности нужно:
составить акт о нарушении;
запросить письменное объяснение (ст. 193 ТК);
после объяснений оформить дисциплинарное взыскание (ст. 192 ТК).
Возможно ли увольнение за несоответствие должности
Да, если это подтверждено результатами аттестации. Работодатель должен создать комиссию и провести оценку квалификации. При недостаточном уровне квалификации, если невозможно перевести работника на другую работу с его согласия, возможно увольнение (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК).
Увольнение по инициативе работника
Можно ли уволиться в день подачи заявления
Работник вправе расторгнуть договор, предупредив письменно за две недели (ч. 1 ст. 80 ТК). Однако по соглашению с работодателем увольнение может состояться в день подачи заявления (ч. 2 ст. 80 ТК).
Что делать, если директор в командировке и заявление не принимают
Подписать заявление об увольнении может представитель работодателя, наделенный полномочиями (ст. 20 ТК). Отсутствие директора не препятствует увольнению.
Когда начинается отсчет двухнедельной отработки
Срок начинается со следующего дня после вручения работодателю заявления (ст. 80 ТК). По соглашению сторон отработка может быть сокращена или отменена вовсе.
Что делать, если заявление об увольнении не принимают
Согласие работодателя не требуется. Заявление можно направить заказным письмом или передать под подпись уполномоченному лицу. После 14 дней с момента получения заявления работник вправе прекратить работу.
Отпуск с последующим увольнением
За сколько дней до отпуска нужно уведомить работодателя
Работник обязан сообщить о расторжении договора за 14 дней до последнего рабочего дня перед отпуском (ст. 80, ч. 2 ст. 127 ТК).
Может ли работодатель отказать в отпуске с последующим увольнением
Да, это право, а не обязанность работодателя. При отказе выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск (ч. 2 ст. 127 ТК).
Увольнение по инициативе работодателя
Меня заставляют уволиться. Имеет ли работодатель право уволить без моего согласия
Работодатель может расторгнуть договор только по основаниям, указанным в законе (ч. 1 ст. 81 ТК), например:
ликвидация организации;
сокращение штата;
несоответствие занимаемой должности (по результатам аттестации);
неоднократное неисполнение трудовых обязанностей (без уважительных причин) с наличием взыскания;
грубое нарушение (прогул, опьянение, разглашение тайны и др.);
утрата доверия (например, совершение виновных действий работником, обслуживающим денежные или товарные ценности);
совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы;
предоставление при трудоустройстве поддельных документов;
неудовлетворительное прохождение испытательного срока;
окончание срока трудового договора;
медицинские противопоказания;
отсутствие у работодателя работы, которая подходит работнику по состоянию здоровья (в соответствии с медицинским заключением);
нарушение условий заключения трудового договора;
замещение совместителя основным работником (ст. 288 ТК).
Могут ли уволить за прогул, если я болел
Нет, увольнение во время временной нетрудоспособности незаконно (ч. 6 ст. 81 ТК).
Могут ли вместо увольнения за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения объявить выговор
Выбор дисциплинарного наказания остается за работодателем. Он должен учитывать характер проступка и обстоятельства (п. 53 постановления Пленума ВС № 2 от 17.03.2004). Возможны замечание, выговор или увольнение (ст. 192 ТК).
Увольнение по сокращению
Кто имеет преимущество при сокращении
Согласно ст. 179 ТК, преимущество имеют:
более квалифицированные и продуктивные сотрудники;
семейные работники с 2 и более иждивенцами;
сотрудники, у которых члены семьи не работают;
пострадавшие от профзаболеваний;
инвалиды боевых действий;
работники, повышающие квалификацию по направлению работодателя;
родитель ребенка до 18 лет, если второй родитель мобилизован.
Нельзя увольнять при сокращении:
беременных женщин;
матерей одиночек детей-инвалидов до 18 лет или детей до 16 лет;
работников, воспитывающих детей без матери;
единственного кормильца ребенка-инвалида или ребенка до 3 лет в многодетной семье;
вдову/вдовца ветерана боевых действий в течение года после его гибели.
Несовершеннолетних можно сократить только с разрешения ГИТ и комиссии по делам несовершеннолетних.
Документы при увольнении
Какие документы должен выдать работодатель
В день увольнения работодатель обязан:
ознакомить сотрудника с приказом под подпись;
выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (ст. 84.1 ТК);
по заявлению — предоставить заверенные копии иных документов;
выдать полный расчет (заработная плата, отпускные, выходное пособие).
Как подтвердить, что трудовая книжка не выдана
Работник может не доказывать это самостоятельно — инспекция труда запросит документы у работодателя. Выдача фиксируется в журнале учета трудовых книжек (приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021).
Обязан ли работодатель выдавать расчетный листок
Да. Согласно ст. 136 ТК, при окончательном расчете в день увольнения работник должен получить листок с указанием всех выплат и удержаний.
Выплаты при увольнении
Какие выплаты положены при увольнении по собственному желанию
заработная плата до последнего рабочего дня включительно;
компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127 и ст. 140 ТК).
Выходное пособие не предусмотрено.
Что делать, если не выплатили компенсацию за отпуск
Работодатель обязан выплатить все суммы в день увольнения. За задержку положена компенсация в размере не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки (ст. 236 ТК).
Работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда или в суд. Однако при подаче иска в суд трудовая инспекция не сможет выдать предписание по тем же вопросам (ч. 2 ст. 357 ТК).
Возможные изменения в законодательстве
В Госдуме рассматривается законопроект № 875232-8, усиливающий защиту многодетных родителей. Предлагается запретить увольнение по инициативе работодателя единственного кормильца в семье с тремя и более детьми до 18 лет. Сейчас ТК запрещает увольнение кормильца ребенка до 3 лет в многодетной семье, если второй родитель не работает (ст. 261 ТК).
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