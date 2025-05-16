Трудовой договор. 4 пункта, на которые обязательно обратит внимание инспектор ФНС, что бы доначислить налоги

Пункт 1. Оплата труда

Условия оплаты труда — это размер зарплаты (тарифная ставка или оклад работника, доплаты, надбавки и премии), сроки, форма и способ ее выплаты. Все это — обязательные условия трудового договора!

Несоответствие фактических выплат и условий трудового договора может привести к дополнительным налоговым начислениям. Обращаю ваше внимание, только оплата труда, закрепленная в трудовом договоре, признается расходами.

Расходы на оплату труда относятся к затратам, связанным с производством и реализацией. Законодательством утвержден открытый перечень таких расходов, перечисленный в ст. 255 НК.

Помимо основной статьи — заработной платы и премии, к ним относятся:

компенсационные выплаты, связанные с условиями труда;

стоимость питания, проживания, спецодежды и спецобуви;

суммы возмещения затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение жилья;

прочие выплаты в адрес персонала организации.

Это открытый перечень. А значит, налогоплательщик вправе отнести в эту категорию и другие выплату в пользу сотрудников, начисленные в соответствии с трудовым или коллективным договором на основании п. 25 ст. 255 НК.

Разумеется, указанные расходы можно включить в расчет налоговой базы по налогу на прибыль, только если они прописаны в трудовых или коллективных договорах и предусмотрены нормами действующего законодательства.

Таким образом, вознаграждения, которые выплачены за рамками трудовых и коллективных договоров, при расчете налога учесть нельзя (п. 21 ст. 270 НК).

Напоминаю! Указанные затраты должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными (п. 1 ст. 252 НК).