Трудовой договор. 4 пункта, на которые обязательно обратит внимание инспектор ФНС, что бы доначислить налоги

Приходя с проверкой, налоговый инспектор знает все скрытые механизмы, которые могут обернуться для компании доначислениями. Знать эти маркеры нужно всем! Данная статья подскажет, на какие моменты в трудовом договоре необходимо обратить внимание, чтобы избежать доначислений.
Пункт 1. Оплата труда
Условия оплаты труда — это размер зарплаты (тарифная ставка или оклад работника, доплаты, надбавки и премии), сроки, форма и способ ее выплаты. Все это — обязательные условия трудового договора!
Несоответствие фактических выплат и условий трудового договора может привести к дополнительным налоговым начислениям. Обращаю ваше внимание, только оплата труда, закрепленная в трудовом договоре, признается расходами.
Расходы на оплату труда относятся к затратам, связанным с производством и реализацией. Законодательством утвержден открытый перечень таких расходов, перечисленный в ст. 255 НК.
Помимо основной статьи — заработной платы и премии, к ним относятся:
компенсационные выплаты, связанные с условиями труда;
стоимость питания, проживания, спецодежды и спецобуви;
суммы возмещения затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение жилья;
прочие выплаты в адрес персонала организации.
Это открытый перечень. А значит, налогоплательщик вправе отнести в эту категорию и другие выплату в пользу сотрудников, начисленные в соответствии с трудовым или коллективным договором на основании п. 25 ст. 255 НК.
Разумеется, указанные расходы можно включить в расчет налоговой базы по налогу на прибыль, только если они прописаны в трудовых или коллективных договорах и предусмотрены нормами действующего законодательства.
Таким образом, вознаграждения, которые выплачены за рамками трудовых и коллективных договоров, при расчете налога учесть нельзя (п. 21 ст. 270 НК).
Напоминаю! Указанные затраты должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными (п. 1 ст. 252 НК).
Пункт 2. Место работы
Место работы — название организации и населенный пункт, где она находится. Этот пункт имеет значение для налогообложения и сдачи отчетности, особенно если организация имеет несколько подразделений или же деятельность работника связана с командировками.
Разберем подробно каждый случай:
Если место работы — обособленное подразделение.
При трудоустройстве в обособленные структурные подразделения организации возникает вопрос, какое место работы сотрудника указывать в трудовом договоре — головной офис, филиал или представительство?
Если филиал находится в той же местности, что и головной офис, указывайте местонахождение юридического лица без каких-либо уточнений. Если головной офис организации находится в одной местности, а филиал или иное обособленное подразделение, в которое принимается работник — в другой, указывайте местонахождение филиала (письмо Минтруда от 17.11.2017 № 14-2/В-1012, ТК от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 22.11.2024)).
Другой местностью будет считаться территория, которая находится за пределами административно-территориальных границ населенного пункта, в котором расположена организация (п. 16 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).
Информацию о том, в каком населенном пункте зарегистрирована ваша компания, посмотрите в учредительных документах.
Если обособленное подразделение организации наделено полномочиями по начислению выплат в пользу физлиц, то это ОП должно подавать персонифицированные сведения в ИФНС по месту своего нахождения. В персонифицированных сведениях на титульном листе отражается КПП этого ОП (п. 2.4 Приложения № 4 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@).
Обратите внимание! В персонифицированных сведениях отражаются все физлица: числящиеся в этом ОП по трудовым договорам и те, с которыми ОП заключило ГПД.
Так же на обособленное подразделение возложена обязанность по сдаче отчетности:
НДФЛ. Обособленное подразделение сдает расчет 6-НДФЛ только по тем физическим лицам, которые трудятся в нем или с которыми заключен договор ГПХ. Если у организации несколько обособленных подразделений и они расположены в одном муниципальном образовании, то расчет 6-НДФЛ можно сдать в ИФНС по месту нахождения одного из них. Если обособленное подразделение находится в том же муниципальном образовании, что и головная организация, отчетность по НДФЛ может сдаваться по месту нахождения головной организации
Страховые взносы. Обособленное подразделение заполняет и сдает отчетность по месту своего учета, только если самостоятельно выплачивает своим сотрудникам заработную плату и имеет расчетный счет. В остальных случаях отчетность по страховым взносам за обособленное подразделение сдает головная организация.
Дистанционный работник
Место работы — это обязательное условие трудового договора (ст. 57 ТК). Поэтому место работы при дистанционной работе тоже нужно указывать. Такие разъяснения дает Роструд в письме от 07.10.2013 № ПГ/8960-6-1.
Самый простой вариант — указать населенный пункт, где сотрудник будет работать. Можете прописать домашний адрес места работы в трудовом договоре удаленщика. Но имейте в виду, если он переедет, придется вносить изменения в трудовой договор.
Если дистанционный работник будет выполнять свои трудовые обязанности на территории закрепленной за ним организации-клиента или нескольких таких компаний, в качестве места работы нужно указывать эти организации и их места нахождения на основании письма Государственной инспекции труда в г. Москве от 04.03.2021 № 77/10-6600-ОБ/18-1299.
Место работы для дистанционного работника имеет значение при определении ставки НДФЛ (резидент, не резидент) и если компания начисляет и выплачивает ему компенсацию за использование оборудования или возмещает расходы. Если в трудовом договоре не указать дистанционное место работы, данные выплаты могут снять и убрать из налога на прибыль.
Разъездной характер работы
Такой характер работы устанавливают водителям, курьерам, страховым агентам, торговым представителям (ст.168 ТК).
Укажите населенный пункт или территорию, в пределах которой сотрудник совершает регулярные служебные поездки, как место работы при разъездном характере работы в трудовом договоре.
Например: «Работнику устанавливается разъездной характер работы. Служебные поездки осуществляются по территории г. Краснодар».
Если не указать разъездной характер работы, время нахождения работника вне его места работы, будет квалифицированно как командировка, как известно дни нахождения в командировки рассчитываются и оплачиваются исходя из среднего заработка на основании ст. 167 ТК.
Пункт 3. Режим рабочего времени
Если режим рабочего времени отличается от общепринятого на предприятии, это должно быть указано в трудовом договоре. Такая информация важна для расчета налогов, в частности, при учете переработок или неполного рабочего дня.
Пункт 4. Система стимулирования и премирования
Норма абзаца 5 ч. 2 ст. 57 ТК позволяет не указывать в трудовом договоре конкретные размеры доплат, надбавок и премий.
Если работодатель установил доплаты, надбавки и поощрительные (стимулирующие) выплаты (в том числе премии), то можно указать их виды и размер:
непосредственно в трудовом договоре;
в виде ссылки на локальный нормативный акт работодателя (например, положение об оплате труда работников, положение о премировании работников) или коллективный договор, которым они установлены.
Работников нужно ознакомить с указанными документами под роспись (абзац 10 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 68 ТК), то есть довести до сведения персонала. В противном случае налоговая может исключить такие выплаты из состава расходов, по налогу на прибыль.
Авторский телеграм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
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