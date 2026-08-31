Как выбрать программу лояльности для магазина одежды: 10 эффективных акций

Что программа лояльности должна дать магазину
По данным исследования Lamoda, 42% покупателей не доверяют скидкам. Поэтому магазину выгоднее предлагать понятную дополнительную ценность – персональные предложения, ранний доступ к коллекциям или другие «адресные» привилегии.
Для магазина одежды и обуви программа лояльности может быть инструментом не только удержания клиентов, но и управления продажами:
возвращать клиента за следующей покупкой, увеличивая частоту покупок;
увеличивать средний чек за счет бонусов и вознаграждений за более крупный заказ;
продавать залежавшиеся размеры и остатки, направляя бонусы на нужные категории;
стимулировать продажи новых коллекций без массового снижения цены;
возвращать «уснувших» клиентов персональными предложениями;
увеличивать LTV клиента, переводя разовые покупки в регулярные;
собирать историю покупок и предпочтений, чтобы понимать, что и когда покупает каждый клиент;
перераспределять маркетинговый бюджет в пользу действующих клиентов, когда повторная продажа обходится дешевле привлечения нового;
контролировать экономику скидок и оценивать, приносит ли программа дополнительную прибыль, а не просто уменьшает маржу.
В 2026 году более эффективная логика для fashion-ритейла – дать конкретному клиенту конкретную выгоду за конкретное действие. Это хорошо видно и по новым программам крупных fashion-брендов, где сочетаются бонусы, уровни, персональные предложения и ранний доступ к коллекциям.
Какие программы лояльности бывают в магазине одежды
В магазине одежды программа лояльности может строиться на скидках, бонусах, уровнях, персональных предложениях или сочетать несколько механик. Выбор зависит от того, что бизнес хочет получить: повторные покупки, рост среднего чека, увеличение оборота постоянных клиентов или привлечение новых.
1. Бонусная программа
Клиент получает бонусы за покупки и использует их при следующих заказах. Такая механика стимулирует вернуться в магазин, а бизнес может контролировать стоимость вознаграждения условиями начисления и списания.
Подходит: магазинам, которым важно увеличивать повторные продажи.
Пример: у Gloria Jeans действует бонусная программа с начислением «рублей» за покупки. Их можно использовать при следующих покупках, причем программа работает и в онлайн-, и в офлайн-магазинах.
2. Накопительная скидка
Скидка зависит от суммы покупок клиента за определенный период. Чем больше он покупает, тем выше его уровень и выгода.
Подходит: магазинам с регулярными покупками и большой базой постоянных клиентов.
Пример: O’STIN использует три уровня клубной карты, которые определяются накопленной суммой покупок: до 15 000, от 15 001 до 30 000 и свыше 30 001 ₽.
Главный минус модели – постоянная скидка напрямую влияет на маржу. Поэтому пороги уровней и размер скидки нужно рассчитывать с учетом экономики товаров.
3. Многоуровневая программа
Клиент получает не только финансовую выгоду, но и дополнительные привилегии по мере роста своего статуса: повышенный кешбэк, подарки, ранний доступ, специальные предложения.
Подходит: брендам с развитой клиентской базой и высокой долей повторных покупок.
Пример: в ZARINA CLUB три уровня. После регистрации клиент получает 5% кешбэка, при накоплении покупок от 10 000 ₽ – 7%, а от 30 000 ₽ – 10%. Участникам также доступны бонусы ко дню рождения, ранний доступ к лимитированным коллекциям и распродажам, специальные предложения и другие привилегии.
4. Реферальная программа
Постоянный клиент получает вознаграждение за приведенного покупателя. Это позволяет использовать существующую клиентскую базу не только для повторных продаж, но и для привлечения новых клиентов.
Подходит: магазинам с активной аудиторией и собственным онлайн-каналом.
Пример: клиент Rendez-Vous получает персональный промокод и может приглашать друзей. Новый покупатель получает 1 000 бонусов, а пригласивший – 1 000 бонусов после первой покупки друга.
Для защиты экономики программы важно привязывать вознаграждение к фактической покупке нового клиента, а не просто к регистрации.
5. Клуб привилегий
Клуб объединяет несколько механик: бонусы, скидки, специальные предложения и дополнительные преимущества для постоянных клиентов. Ценность здесь не только в снижении цены, но и в доступе к дополнительным возможностям.
Подходит: брендам среднего и премиального сегмента.
Пример: HENDERSON в 2026 году обновил «Клуб привилегий». Участники получают бонусы за покупки, могут оплачивать ими до 50% следующей покупки, получают бонусы ко дню рождения и повышенные преимущества в зависимости от уровня. При этом для перехода на премиальный уровень теперь учитывается количество визитов с покупками, а не только сумма расходов.
Таким образом, современная программа лояльности для магазина одежды все чаще представляет собой не одну скидку, а комбинацию механик. Важно выбирать их не по количеству функций, а по бизнес-задаче и стоимости вознаграждения.
Тренд 2026: персональные акции
Массовая акция «-10% для всех» предполагает, что одинаковая скидка нужна каждому покупателю. Для магазина это означает дополнительные расходы даже там, где клиент и без скидки готов совершить покупку.
Персональные акции позволяют направлять бонусы и скидки только тем покупателям, чье поведение действительно нужно изменить. Постоянному клиенту можно предложить новую коллекцию в интересующей его категории, покупателя, который давно не заходил в магазин, мотивировать бонусом на возвращение, а после покупки одного товара предложить дополнение к нему.
В результате магазин расходует скидочный бюджет точечно: не снижает цену для всей клиентской базы, а использует вознаграждение как инструмент для конкретного действия - повторной покупки, увеличения чека или возвращения клиента.
Но для персональных предложений нужны данные о покупателе: история заказов, частота и сумма покупок, интересующие категории товаров. При небольшой базе такие данные еще можно анализировать вручную, но с ее ростом это превращается в постоянную работу. Поэтому персонализация требует связки клиентской базы, CRM и автоматизации.
Как настроить персонализацию с помощью CRM
Персональные предложения начинаются с понимания того, кто и что покупает. Для этого магазину необходимо собирать историю покупок и постепенно формировать профиль клиента: знать его средний чек, частоту заказов, последние покупки и интересующие категории.
В Бизнес.Ру эту задачу можно решать в связке системы лояльности и CRM. В программе для магазина одежды и обуви встроена гибкая систему лояльности, в которой можно одновременно использовать разные механики вознаграждения. Покупателя достаточно идентифицировать по номеру телефона – система автоматически формирует клиентскую базу и сохраняет историю его покупок.
Далее данные передаются в CRM, где клиентов можно разделить на группы по нужным параметрам:
среднему чеку;
частоте покупок;
покупаемым товарам и категориям;
дате последней покупки;
другим характеристикам клиентского поведения.
После сегментации для каждой группы можно настроить свое предложение. Например, одной аудитории предложить новинки, другой – бонус за повторную покупку, третьей – специальное предложение для возвращения в магазин. Рассылки можно отправлять непосредственно из системы, поэтому не нужно выгружать клиентскую базу и вручную собирать отдельные списки.
Таким образом, связка касса → система лояльности → CRM → персональная коммуникация превращает программу лояльности из обычной скидочной карты в инструмент управления повторными продажами. Магазин получает возможность не просто начислять бонусы, а понимать, кому, когда и за какое действие имеет смысл предложить дополнительную выгоду.
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Как оценить эффективность программы лояльности
Количество участников программы само по себе ничего не говорит о ее эффективности. Важно сравнивать поведение участников и остальных покупателей. Для этого программа учета, касса, CRM-система и программа лояльности должны функционировать в единой синхронизированной экосистеме.
Приведем основные показатели, которые нужно контролировать магазину одежды:
Repeat Rate – доля покупателей, которые совершили повторную покупку за выбранный период. Показывает, помогает ли программа возвращать покупателей.
Средний чек – средняя сумма одного заказа. Сравнивайте средний чек участников программы с показателем остальных клиентов.
Частота покупок – сколько заказов в среднем приходится на одного клиента за период. Рост показателя означает, что покупатель стал возвращаться чаще.
Redemption Rate – доля использованных бонусов от общего количества начисленных. Слишком низкий показатель может означать, что правила программы непонятны или выгода недостаточно привлекательна.
LTV – сколько выручки приносит клиент за все время взаимодействия с магазином. Если программа увеличивает срок жизни клиента и количество покупок, LTV должен расти
ROMI – окупаемость расходов. Для программы лояльности важно считать не оборот, а дополнительную прибыль, которую она принесла.
Программа лояльности считается эффективной тогда, когда дополнительная прибыль от повторных и более крупных покупок превышает затраты на вознаграждения и обслуживание программы
10 эффективных акций и механик для магазина одежды и обуви
Программа лояльности не ограничивается скидкой на покупку. Приведем таблицу с эффективными механиками, которые можно запускать как отдельно от основной программы лояльности, так и включать в нее:
Акция
Как работает
Скидка на вторую вещь
На второй товар действует скидка, например 30%
Готовый образ
Скидка действует при покупке комплекта: платье + жакет + аксессуар
Бонус за первую покупку
После первого заказа клиент получает баллы на следующий
Подарок ко дню рождения
Клиент получает бонус, скидку или подарок
Сезонная акция
Скидка или бонус на сезонный ассортимент
Trade-in
Клиент сдает старую вещь и получает выгоду при покупке новой
«Приведи друга»
Бонус получают действующий и новый клиент
Подарок от определенной суммы
Например, аксессуар при заказе от 7 000 ₽
Персональная акция
Клиенту предлагают товар, категорию или коллекцию с учетом его покупок и предпочтений
Бонус за отзыв или фото
Клиент получает бонус за отзыв или пользовательский контент
Какую программу выбрать небольшому магазину
Для большинства магазинов одежды и обуви оптимальный вариант – бонусная программа с персональными предложениями. Она позволяет одновременно стимулировать повторные покупки и управлять стоимостью вознаграждения.
При выборе стоит ориентироваться на задачу:
нужно вернуть покупателей – бонус за следующую покупку или персональное предложение;
нужно увеличить средний чек – дополнительные бонусы от определенной суммы заказа;
нужно распродать остатки – повышенные бонусы на конкретные товары или размеры;
нужно увеличить продажи новой коллекции – дополнительные бонусы или ранний доступ;
нужно привлечь новых клиентов – реферальная механика «приведи друга».
При этом программа должна быть простой для покупателя: регистрация по номеру телефона, автоматическое начисление бонусов и понятные правила их использования.
Для предпринимателя важнее наличие клиентской базы, истории покупок и аналитики, чтобы видеть, как программа влияет на повторные продажи, средний чек и прибыль.
Поэтому небольшому магазину лучше начинать с 1-2 механик, измерять результат и только после этого расширять программу.
Главное
Программа лояльности нужна не для раздачи скидок, а для роста повторных продаж, среднего чека и LTV.
Персональные предложения позволяют не давать скидку тем, кто и так готов купить, а направлять выгоду на нужные сегменты клиентов.
Для персонализации нужна история покупок: что клиент покупает, как часто, на какую сумму и когда совершал последний заказ.
Эффективность программы нужно оценивать не по числу участников, а по повторным покупкам, среднему чеку, частоте покупок, стоимости бонусов и дополнительной прибыли.
Небольшому магазину необязательно внедрять сложную систему: достаточно единой базы клиентов, 1-2 механики лояльности и CRM для сегментации покупателей.
Все инструменты лояльности – в одной системе
Создавайте бонусные и накопительные программы, запускайте массовые и персональные акции, автоматически собирайте клиентскую базу и историю покупок и сегментируйте покупателей в CRM
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