Как выбрать программу лояльности для магазина одежды: 10 эффективных акций

Что программа лояльности должна дать магазину

По данным исследования Lamoda, 42% покупателей не доверяют скидкам. Поэтому магазину выгоднее предлагать понятную дополнительную ценность – персональные предложения, ранний доступ к коллекциям или другие «адресные» привилегии.

Для магазина одежды и обуви программа лояльности может быть инструментом не только удержания клиентов, но и управления продажами:

возвращать клиента за следующей покупкой , увеличивая частоту покупок;

увеличивать средний чек за счет бонусов и вознаграждений за более крупный заказ;

продавать залежавшиеся размеры и остатки , направляя бонусы на нужные категории;

стимулировать продажи новых коллекций без массового снижения цены;

возвращать «уснувших» клиентов персональными предложениями;

увеличивать LTV клиента , переводя разовые покупки в регулярные;

собирать историю покупок и предпочтений , чтобы понимать, что и когда покупает каждый клиент;

перераспределять маркетинговый бюджет в пользу действующих клиентов , когда повторная продажа обходится дешевле привлечения нового;

контролировать экономику скидок и оценивать, приносит ли программа дополнительную прибыль, а не просто уменьшает маржу.

В 2026 году более эффективная логика для fashion-ритейла – дать конкретному клиенту конкретную выгоду за конкретное действие. Это хорошо видно и по новым программам крупных fashion-брендов, где сочетаются бонусы, уровни, персональные предложения и ранний доступ к коллекциям.