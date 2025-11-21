Налог с доходов по вкладам ИП на УСН: как платить в 2025 году и что изменится с 2026 

С каких вкладов ИП на УСН должен платить налог в 2025 году

Доход от размещения денег на вкладе становится доходом от предпринимательской деятельности только в том случае, когда при заключении с банком договора вклада ИП указал свой предпринимательский статус, а депозит оформлен на расчетный счет ИП.

Важно: не важно, как именно была получена предпринимателем сумма размещения: заработал ли ИП ее в бизнесе или по трудовому договору, важно, что договор вклада заключен именно между банком и индивидуальным предпринимателем.

Если это условие выполняется, то все деньги выплаченные банком предпринимателю в качестве платы за размещение средств — это доход ИП от предпринимательской деятельности.

Пример 1. ИП Смирнов С.С. разместил на депозите 1 млн рублей. В конце срока вклада банк выплатил ему 150 тыс. рублей в качестве процентного дохода, а также вернул сумму размещения — 1 млн рублей. Доход от предпринимательской деятельности — это 150 тыс. рублей.

Если при заключении договора депозита статус ИП не упомянут, а деньги на него внесены с личного счета физлица, то доход от такого депозита не подпадает под доход от предпринимательской деятельности, но при превышении лимита в 210 тыс. рублей попадет под НДФЛ физлица.