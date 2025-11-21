Налог с доходов по вкладам ИП на УСН: как платить в 2025 году и что изменится с 2026 

Самое главное:
В 2025 году доходы от вклада считаются доходами ИП, если они получены на бизнес-счет и по договору, который банк заключил именно с ИП.
В 2025 году доходы от вклада ИП на УСН нужно записывать в КУДиР вместе с другими доходами от реализации.
В 2025 году ставка налога на УСН в отношении доходов от вкладов зависит от выбранного предпринимателем объекта налогообложения.
С 1 января 2026 года порядок изменится.
С каких вкладов ИП на УСН должен платить налог в 2025 году
Доход от размещения денег на вкладе становится доходом от предпринимательской деятельности только в том случае, когда при заключении с банком договора вклада ИП указал свой предпринимательский статус, а депозит оформлен на расчетный счет ИП.
Важно: не важно, как именно была получена предпринимателем сумма размещения: заработал ли ИП ее в бизнесе или по трудовому договору, важно, что договор вклада заключен именно между банком и индивидуальным предпринимателем.
Если это условие выполняется, то все деньги выплаченные банком предпринимателю в качестве платы за размещение средств — это доход ИП от предпринимательской деятельности.
Пример 1. ИП Смирнов С.С. разместил на депозите 1 млн рублей. В конце срока вклада банк выплатил ему 150 тыс. рублей в качестве процентного дохода, а также вернул сумму размещения — 1 млн рублей. Доход от предпринимательской деятельности — это 150 тыс. рублей.
Если при заключении договора депозита статус ИП не упомянут, а деньги на него внесены с личного счета физлица, то доход от такого депозита не подпадает под доход от предпринимательской деятельности, но при превышении лимита в 210 тыс. рублей попадет под НДФЛ физлица.
Как ИП на УСН учитывать доходы по депозитам в 2025 году
ИП на УСН применяют кассовый метод, то есть доход от размещения денег под проценты в банке для исчисления налога нужно учитывать в день, когда банк выплатил доход на счет ИП. Периодичность выплаты дохода зависит от условий вклада.
ИП на УСН обязан вести книгу учета доходов и расходов. Доходы по вкладам — это внереализационный доход (ст. 250 НК), но не исключение, их тоже нужно записывать в КУДиР в день, когда на счет ИП пришел процентный доход.
Чем активнее ИП использует различные банковские вклады, и чем чаще по ним банк выплачивает доход, тем больше соответствующих записей нужно делать в КУДиР. Но нужно помнить, что даже в рамках одного договора вклада, выплата процентов может осуществляться в разные налоговые периоды.
Пример 2. ИП Васильев В. В. 16 октября 2024 года положил 2 млн рублей на вклад под 15% годовых на 6 месяцев с ежемесячной выплатой процентов:
16.11.2024 — 25 479,45 рублей;
16.12.2024 — 24 657,53 рублей;
16.01.2025 — 25 479,45 рублей;
16.02.2025 — 25 479,45 рублей;
16.03.2025 — 23 013,70 рублей;
16.04.2025 — 25 479,45 рублей.
Проценты по депозиту, которые ИП Васильев В.В. получил 16 ноября и 16 декабря 2024 года, он обязан был включить в КУДиР 2024 года. А проценты, полученные 16 января, 16 февраля, 16 марта и 16 апреля 2025 года — в КУДиР 2025 года.
Как ИП на УСН рассчитать налог с доходов по вкладам в 2025 году
Ставка налога в отношении доходов по депозитам зависит от типа УСН:
УСН «Доходы» — 6%;
УСН «Доходы минус расходы» — 15%;
АУСН «Доходы» — 8%;
АУСН «Доходы минус расходы» — 20%.
Пример 1 (продолжение). ИП Смирнов С. С. работает на УСН «Доходы». Рассчитаем налог с дохода от размещения денег на вкладе:
Налоговая база — 150 тыс. рублей.
Налоговая ставка — 6%.
Налог: 150 тыс. руб. * 6% = 9 тыс. рублей.
Как в 2025 году платить налог с доходов по вкладам, если ИП стал плательщиком НДС
Обязанность ИП платить НДС не связана с доходами по вкладам. Проценты по депозиту не облагаются НДС (письмо Минфина от 04.10.2013 № 03-07-15/41198). Поэтому если в 2025 году ИП не был плательщиком НДС, а в 2026 году станет, то в части доходов от вкладов и депозитов для него ничего не изменится.
Что изменится с 1 января 2026 года
Налоговая реформа 2026 не обошла стороной и доходы по вкладам ИП. С 1 января 2026 года будут действовать новые правила. Проценты по вкладам, которые получают ИП на УСН, выводятся из-под этого закона.
Доходы в виде процентов, полученных по вкладам при размещении свободных денег на счетах ИП-упрощенца и остаткам на счетах, будут облагаться НДФЛ, как и у обычных физлиц. То же самое касается и ИП на АУСН.
НДФЛ физлиц с процентов по вкладам считает налоговая на основании данных от банков. Его нужно платить вместе с имущественными налогами на основании уведомления, полученного от ИФНС. Дедлайн по уплате — 1 декабря.
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета
Подведем итоги
В 2025 году ИП на УСН важно разделять деньги, которые он размещает на вкладе как ИП и как физлицо, так как в налоговом учете доходы от вкладов физлица и ИП учитываются по-разному.
В 2025 году доходы от вклада для ИП на УСН облагаются налогом по тем же правилам, что и другие поступления на счет или в кассу предпринимателя.
Доходы от депозитов не подпадают под обложение НДС.
С 2026 года доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах, у ИП на УСН будут облагаться НДФЛ, как у обычных физлиц.
