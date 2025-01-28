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Какие изменения коснутся IT-компаний в 2025 году

Налоговая реформа не обошла вниманием IT-компании. Некоторые изменения уже вступили в силу, например, применение 5% ставки налога на прибыль. Другие изменения заработают совсем скоро — например, с 3 марта 2025 года отменяется мораторий на выездные проверки в IT-компании. Рассказываем, что ждет айтишников и как адаптироваться к новым реалиям.

Новые правила работы в IT-секторе

2025 год наступил, а это значит, что компании начали работать по новым правилам, установленным налоговой реформой. Кто еще не успел перестроиться — сейчас в срочном порядке адаптируются под новые реалии. 

В частности изменения коснулись IT-сектора — компании привыкают к нововведениям в области налогообложения. 

Налоговые органы пока еще не проводят выездные проверки в отношении IT-компаний: действует мораторий, который закончится совсем скоро — 3 марта 2025 года. Начало весны обещает быть непростым для айтишников: налоговые органы обязательно воспользуются возможностью проверить, как компании применяли льготы в период с 2022 по 2024 год — правомерно или были нарушения. 

Налог на прибыль

До 1 января 2025 года IT-компании на ОСНО применяли ставку 0% налога на прибыль. Теперь айтишники должны исчислять налог на прибыль по новой ставке — 5%

При этом компания должна быть аккредитована в Минцифры. Иначе ставка по налогу на прибыль — 25% (до 2025 года было 20%). 

Распределение по бюджетам выглядит так:

  • 5% идет в федеральный бюджет;

  • 0% — в бюджет региона.

Ставка 5% по налогу на прибыль будет действовать до 2030 года включительно.

Айтишникам следует серьезно отнестись к документальному отражению расходов и их экономическому обоснованию расходов.

Раньше у налоговых органов не было интереса проверять расходы по периодам, в которых применялась нулевая ставка. Но с 2025 года инспекторы вправе доначислить налог по ставке 5%, если увидят излишнее отражение расходов.

Уточнили понятие «собственная программа» (п.1.15 ст.284 НК)

«Профильные» доходы

С 2025 года IT-компании могут применять льготные ставки по налогу на прибыль — 5% (вместе 25%) и льготные страховые тарифы. При этом важен размер «профильных» доходов компании — они должны составлять не менее 70% от деятельности в сфере информационных технологий. 

  • В НК дается список доходов, которые относятся к «профильным» для IT-компаний. Например, доходы от предоставления услуг по установке и сопровождению собственных программ для ЭВМ, а также передачи прав на использование таких программ (п. 1.15 ст. 284 НК).

Собственная программа — это программное обеспечение, созданное самой IT-компанией или лицом, входящим в одну группу с IT-компанией. При этом доля участия такого представителя должна составлять более 50% в IT-компании (абз. 22 п. 1.15 ст. 284 НК).

Иностранные организации 

  • Лицом, входящим в одну группу с IT-компанией, не может быть иностранная организация, иностранный гражданин или лицо без гражданства (п. 5 ст. 427 НК, абз. 22 п. 1.15 ст. 284) — правило действует с 1 января 2025 года.

  • Правило не относится к иностранной организации, которую контролирует компания или гражданин РФ.

Льготные тарифы страховых взносов

С 2022 года для IT-компаний действовала ставка 0% на выплаты физическим лицам свыше предельной базы. 

В 2025 году ко всей сумме выплат будет применяться льготный тариф страховых взносов 7,6% — в пределах единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и сверх этой базы. Право на пониженную ставку выплат 7,6% имеют только аккредитованные Минцифры IT-компании. 

Единый тариф страховых взносов за сотрудников компаний без льготного тарифа до предельной базы составляет 30%, выше — 15,1%. Предельная база для страховых взносов в 2025 году — 2,759 млн рублей.

Когда IT-компания может потерять льготы по налогу на прибыль и страховые взносы

IT-компании могут потерять право на 5% налога на прибыль и применение льготных страховых тарифов при передаче прав на собственное ПО — уточнение внесено в п. 5 ст. 427 НК.

Чтобы лучше разобраться, посмотрим на примере:

  • Иностранная компания, находящаяся под контролем российской компании, разработала программный продукт. 

  • Российская IT-компания сама не модифицировала и не адаптировала «иностранную разработку» — в этом случае она не сможет включить доход от передачи прав использования по сублицензионному договору в свои «профильные» доходы. 

  • В результате российская компания может не достичь планки 70% «профильных» доходов и потерять право на использование пониженной ставки налога на прибыль (5%) и льготных страховых тарифов. 

Сдача отчетности в контрольные органы всегда требует особого внимания: следить за сроками, проверять ошибки, ориентироваться в большом объеме документов. В сервисе «Астрал Отчет 5.0» все намного проще:

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Как сэкономить на налоге на прибыль

Хорошая новость — «айтишники» могут сэкономить на налоге на прибыль, если правильно подойдут к оформлению расходов на нематериальные активы (НМА)

Законодатели дали возможность IT-компаниям в упрощенном порядке применять коэффициенты при формировании первоначальной стоимости НМА и расходов на приобретение прав баз данных и программного обеспечения.

  • Суть упрощения: для корректного исчисления налога на прибыль при формировании первоначальной стоимости НМА (в нашем случае — исключительные права на ПО и базы данных) IT-компания вправе применить «удваивающий коэффициент» при учете расходов.

  • Обязательное условие: программное обеспечение или базы данных должны входить в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (п. 3. ст. 257 НК).

До 1 января 2025 года учитывать расходы на приобретение прав использования ПО и базы данных можно было с коэффициентом 1,5. И только в случае, если ПО относилось к искусственному интеллекту. В 2025 году упразднили условие об отнесении ПО к сфере искусственного интеллекта.

Также с 2025 года коэффициент 2 применяется к расходам, которые касаются приобретения права на использование программ для ЭВМ и баз данных, содержащихся в реестре ПО, по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) (пп. 26 п.1 ст. 264 НК).

Налоговые льготы по НДС

Для российских разработчиков ПО в 2025 году продолжает действовать освобождение от НДС. Продажа продукта не будет облагаться налогом, если аккредитованная в Минцифры IT-компания зарегистрировала программу в реестре отечественного ПО.

IT-компании на упрощенке, которые с 2025 года должны платить НДС (при превышении доходов 60 млн руб. за 2024 год), тоже освобождены от НДС при выполнении условий, указанных выше.

Заключение

Изменения в налоговом законодательстве существенно влияют на работу IT-компаний — появились не только новые возможности, но и дополнительные риски. Чтобы успешно адаптироваться к новым условиям и сохранить конкурентоспособность, «айтишникам» стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов:

  1. Анализ расходов и налоговой отчетности. С началом действия ставки налога на прибыль в размере 5% важно уделить особое внимание документальному подтверждению и экономическому обоснованию всех расходов. Это поможет избежать претензий со стороны налоговых органов, особенно в период проверки правомерности использования льгот в 2022–2024 годах.

  2. Оптимизация налоговой базы. Например, «удвоение» расходов на приобретение прав на ПО и базы данных через коэффициент 2, могут сократить налоговую нагрузку. Компании, работающие с программным обеспечением из реестра российского ПО, получают преимущество.

  3. Планирование структуры доходов. IT-компаниям важно отслеживать долю «профильных» доходов, чтобы соответствовать требованиям для сохранения льготных ставок.

Также важно вовремя сдавать отчетность в ФНС и тем самым показывать, что ваши бизнес-процессы прозрачны и открыты. 

С помощью сервиса «1С-Отчетность» легко отправлять отчетность в контролирующие органы — ФНС, СФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, Центробанк и ФТС. 

  • Передача отчетности происходит через программы «1С:Предприятие». Не нужно устанавливать дополнительное ПО — сервис уже встроен в 1С. 

  • Сервис подсказывает, как заполнить отчетность, и не даст отправить документы с ошибками.

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