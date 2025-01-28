Какие изменения коснутся IT-компаний в 2025 году

2025 год наступил, а это значит, что компании начали работать по новым правилам, установленным налоговой реформой. Кто еще не успел перестроиться — сейчас в срочном порядке адаптируются под новые реалии.

В частности изменения коснулись IT-сектора — компании привыкают к нововведениям в области налогообложения.

Налоговые органы пока еще не проводят выездные проверки в отношении IT-компаний: действует мораторий, который закончится совсем скоро — 3 марта 2025 года. Начало весны обещает быть непростым для айтишников: налоговые органы обязательно воспользуются возможностью проверить, как компании применяли льготы в период с 2022 по 2024 год — правомерно или были нарушения.