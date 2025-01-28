Какие изменения коснутся IT-компаний в 2025 году

Новые правила работы в IT-секторе
2025 год наступил, а это значит, что компании начали работать по новым правилам, установленным налоговой реформой. Кто еще не успел перестроиться — сейчас в срочном порядке адаптируются под новые реалии.
В частности изменения коснулись IT-сектора — компании привыкают к нововведениям в области налогообложения.
Налоговые органы пока еще не проводят выездные проверки в отношении IT-компаний: действует мораторий, который закончится совсем скоро — 3 марта 2025 года. Начало весны обещает быть непростым для айтишников: налоговые органы обязательно воспользуются возможностью проверить, как компании применяли льготы в период с 2022 по 2024 год — правомерно или были нарушения.
Налог на прибыль
До 1 января 2025 года IT-компании на ОСНО применяли ставку 0% налога на прибыль. Теперь айтишники должны исчислять налог на прибыль по новой ставке — 5%.
При этом компания должна быть аккредитована в Минцифры. Иначе ставка по налогу на прибыль — 25% (до 2025 года было 20%).
Распределение по бюджетам выглядит так:
5% идет в федеральный бюджет;
0% — в бюджет региона.
Ставка 5% по налогу на прибыль будет действовать до 2030 года включительно.
Айтишникам следует серьезно отнестись к документальному отражению расходов и их экономическому обоснованию расходов.
Раньше у налоговых органов не было интереса проверять расходы по периодам, в которых применялась нулевая ставка. Но с 2025 года инспекторы вправе доначислить налог по ставке 5%, если увидят излишнее отражение расходов.
Уточнили понятие «собственная программа» (п.1.15 ст.284 НК)
«Профильные» доходы
С 2025 года IT-компании могут применять льготные ставки по налогу на прибыль — 5% (вместе 25%) и льготные страховые тарифы. При этом важен размер «профильных» доходов компании — они должны составлять не менее 70% от деятельности в сфере информационных технологий.
В НК дается список доходов, которые относятся к «профильным» для IT-компаний. Например, доходы от предоставления услуг по установке и сопровождению собственных программ для ЭВМ, а также передачи прав на использование таких программ (п. 1.15 ст. 284 НК).
Собственная программа — это программное обеспечение, созданное самой IT-компанией или лицом, входящим в одну группу с IT-компанией. При этом доля участия такого представителя должна составлять более 50% в IT-компании (абз. 22 п. 1.15 ст. 284 НК).
Иностранные организации
Лицом, входящим в одну группу с IT-компанией, не может быть иностранная организация, иностранный гражданин или лицо без гражданства (п. 5 ст. 427 НК, абз. 22 п. 1.15 ст. 284) — правило действует с 1 января 2025 года.
Правило не относится к иностранной организации, которую контролирует компания или гражданин РФ.
Льготные тарифы страховых взносов
С 2022 года для IT-компаний действовала ставка 0% на выплаты физическим лицам свыше предельной базы.
В 2025 году ко всей сумме выплат будет применяться льготный тариф страховых взносов 7,6% — в пределах единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и сверх этой базы. Право на пониженную ставку выплат 7,6% имеют только аккредитованные Минцифры IT-компании.
Единый тариф страховых взносов за сотрудников компаний без льготного тарифа до предельной базы составляет 30%, выше — 15,1%. Предельная база для страховых взносов в 2025 году — 2,759 млн рублей.
Когда IT-компания может потерять льготы по налогу на прибыль и страховые взносы
IT-компании могут потерять право на 5% налога на прибыль и применение льготных страховых тарифов при передаче прав на собственное ПО — уточнение внесено в п. 5 ст. 427 НК.
Чтобы лучше разобраться, посмотрим на примере:
Иностранная компания, находящаяся под контролем российской компании, разработала программный продукт.
Российская IT-компания сама не модифицировала и не адаптировала «иностранную разработку» — в этом случае она не сможет включить доход от передачи прав использования по сублицензионному договору в свои «профильные» доходы.
В результате российская компания может не достичь планки 70% «профильных» доходов и потерять право на использование пониженной ставки налога на прибыль (5%) и льготных страховых тарифов.
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Как сэкономить на налоге на прибыль
Хорошая новость — «айтишники» могут сэкономить на налоге на прибыль, если правильно подойдут к оформлению расходов на нематериальные активы (НМА).
Законодатели дали возможность IT-компаниям в упрощенном порядке применять коэффициенты при формировании первоначальной стоимости НМА и расходов на приобретение прав баз данных и программного обеспечения.
Суть упрощения: для корректного исчисления налога на прибыль при формировании первоначальной стоимости НМА (в нашем случае — исключительные права на ПО и базы данных) IT-компания вправе применить «удваивающий коэффициент» при учете расходов.
Обязательное условие: программное обеспечение или базы данных должны входить в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (п. 3. ст. 257 НК).
До 1 января 2025 года учитывать расходы на приобретение прав использования ПО и базы данных можно было с коэффициентом 1,5. И только в случае, если ПО относилось к искусственному интеллекту. В 2025 году упразднили условие об отнесении ПО к сфере искусственного интеллекта.
Также с 2025 года коэффициент 2 применяется к расходам, которые касаются приобретения права на использование программ для ЭВМ и баз данных, содержащихся в реестре ПО, по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) (пп. 26 п.1 ст. 264 НК).
Налоговые льготы по НДС
Для российских разработчиков ПО в 2025 году продолжает действовать освобождение от НДС. Продажа продукта не будет облагаться налогом, если аккредитованная в Минцифры IT-компания зарегистрировала программу в реестре отечественного ПО.
IT-компании на упрощенке, которые с 2025 года должны платить НДС (при превышении доходов 60 млн руб. за 2024 год), тоже освобождены от НДС при выполнении условий, указанных выше.
Заключение
Изменения в налоговом законодательстве существенно влияют на работу IT-компаний — появились не только новые возможности, но и дополнительные риски. Чтобы успешно адаптироваться к новым условиям и сохранить конкурентоспособность, «айтишникам» стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов:
Анализ расходов и налоговой отчетности. С началом действия ставки налога на прибыль в размере 5% важно уделить особое внимание документальному подтверждению и экономическому обоснованию всех расходов. Это поможет избежать претензий со стороны налоговых органов, особенно в период проверки правомерности использования льгот в 2022–2024 годах.
Оптимизация налоговой базы. Например, «удвоение» расходов на приобретение прав на ПО и базы данных через коэффициент 2, могут сократить налоговую нагрузку. Компании, работающие с программным обеспечением из реестра российского ПО, получают преимущество.
Планирование структуры доходов. IT-компаниям важно отслеживать долю «профильных» доходов, чтобы соответствовать требованиям для сохранения льготных ставок.
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