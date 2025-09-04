Новые реквизиты кассового чека с 1 сентября 2025 года: подробное руководство для бизнеса

Ключевые изменения в реквизитах кассового чека

Рассмотрим детально новые теги (реквизиты), которые стали обязательными с 1 сентября 2025 года.

Расчеты в интернете

Указанные реквизиты используются как в первичных чеках, так и чеках коррекции, и поддерживаются в версиях ФФД 1.05, 1.1 и 1.2

Тег 1008 «Телефон или электронный адрес покупателя». В чеке указывают контактные данные покупателя — номер телефона или email. Раньше этот тег продавцы могли не заполнять, но теперь он стал обязательным для отправки электронных чеков.

Тег 1187 «Место расчетов». Показывает адрес сайта, через который произведена оплата. Например, если покупатель приобрел товар в интернет-магазине, то в чеке нужно указать URL этого магазина.

Тег 1125 «Признак расчета в интернете». Обязателен при онлайн-оплате, должен иметь значение «1». Если расчеты выполнены офлайн, то данный тег не вносят в чек или выпускают со значением «0».

Продажа маркированных товаров

Нововведения затрагивают весь бизнес, который продает с применением ККТ. Но отдельно остановимся на продавцах маркированных товаров и обязательных тегах для продаж с маркировкой, без которых чек недействителен.

Тег 1011 «Часовая зона». Показывает, в какой часовой зоне выполнены расчеты. Перечень часовых зон с номерами указан в ст. 5 закона 03.06.2011 № 107-ФЗ. Например, при настройке в ККТ часовой зоны Калининградской области следует выбрать «1 (UTC+2)». Этот реквизит не является новым, но становится обязательным. Тег 2040 «Номер фискального документа, связанного с маркированными товарами». Нужен для связи чека с документами по маркировке. При продаже товара с маркировкой в уведомление о реализации нужно включать тег 2040 (с указанием тега 1040 — номер фискального документа, оформленного при продаже товара с маркировкой). При оформлении чека коррекции тег 2040 помогает установить связь с первоначальным чеком. Тег 1125 «Признак расчета в интернете». Реквизит в том числе заполняют при онлайн-продаже маркированных товаров.

При онлайн-продажах в чеке обязательно заполнять теги 1011 и 1125. Операция возможна только через кассы с прошивкой ФФД 1.2.

Ввели новые значения для тегов 2003 «Планируемый статус товара» и 2110 «Присвоенный статус товара»:

значение «5» — штучный товар;

значение «6» — мерный товар.

Для продавцов маркированных товаров это означает, что они смогут продавать дробную часть продукта — например, развесной сыр.

Примечание. Продавцы, которые реализуют товары с маркировкой дополнительно к чекам должны оформлять другие фискальные документы — запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара (ч. 6.1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).