Новые реквизиты кассового чека с 1 сентября 2025 года: подробное руководство для бизнеса

С 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. Он вносит изменения в дополнительные реквизиты чеков и вводит новые стандарты к оформлению фискальных документов (таблица 4 Приложения № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
Основные нововведения:
В чеках появились новые теги — для расчета в интернете, при продаже маркированных товаров, для детализации безналичных платежей.
Изменились требования к визуальной составляющей чеков — теперь они удобнее для чтения и оплаты по QR-коду.
Обновленный внешний вид и дополнительные реквизиты делают чеки более прозрачными для покупателей и контролирующих органов.
Ключевые изменения в реквизитах кассового чека
Рассмотрим детально новые теги (реквизиты), которые стали обязательными с 1 сентября 2025 года.
Расчеты в интернете
ФНС вводит три обязательных тега для онлайн-продаж: расчеты через интернет, адрес сайта (интернет-магазина), контакты покупателя для отправки электронного чека.
Тег 1125 «Признак расчета в интернете». Обязателен при онлайн-оплате, должен иметь значение «1». Если расчеты выполнены офлайн, то данный тег не вносят в чек или выпускают со значением «0».
Тег 1187 «Место расчетов». Показывает адрес сайта, через который произведена оплата. Например, если покупатель приобрел товар в интернет-магазине, то в чеке нужно указать URL этого магазина.
Тег 1008 «Телефон или электронный адрес покупателя». В чеке указывают контактные данные покупателя — номер телефона или email. Раньше этот тег продавцы могли не заполнять, но теперь он стал обязательным для отправки электронных чеков.
Указанные реквизиты используются как в первичных чеках, так и чеках коррекции, и поддерживаются в версиях ФФД 1.05, 1.1 и 1.2
Продажа маркированных товаров
Нововведения затрагивают весь бизнес, который продает с применением ККТ. Но отдельно остановимся на продавцах маркированных товаров и обязательных тегах для продаж с маркировкой, без которых чек недействителен.
Тег 1011 «Часовая зона». Показывает, в какой часовой зоне выполнены расчеты. Перечень часовых зон с номерами указан в ст. 5 закона 03.06.2011 № 107-ФЗ. Например, при настройке в ККТ часовой зоны Калининградской области следует выбрать «1 (UTC+2)». Этот реквизит не является новым, но становится обязательным.
Тег 2040 «Номер фискального документа, связанного с маркированными товарами». Нужен для связи чека с документами по маркировке. При продаже товара с маркировкой в уведомление о реализации нужно включать тег 2040 (с указанием тега 1040 — номер фискального документа, оформленного при продаже товара с маркировкой). При оформлении чека коррекции тег 2040 помогает установить связь с первоначальным чеком.
Тег 1125 «Признак расчета в интернете». Реквизит в том числе заполняют при онлайн-продаже маркированных товаров.
При онлайн-продажах в чеке обязательно заполнять теги 1011 и 1125. Операция возможна только через кассы с прошивкой ФФД 1.2.
Ввели новые значения для тегов 2003 «Планируемый статус товара» и 2110 «Присвоенный статус товара»:
значение «5» — штучный товар;
значение «6» — мерный товар.
Для продавцов маркированных товаров это означает, что они смогут продавать дробную часть продукта — например, развесной сыр.
Примечание. Продавцы, которые реализуют товары с маркировкой дополнительно к чекам должны оформлять другие фискальные документы — запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара (ч. 6.1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Безналичная оплата
Появилась группа новых реквизитов для детализации безналичных платежей:
Тег 1234 «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными». На данный момент порядок заполнения тега 1234 не до конца утвержден, поэтому важно следить за разъяснениями ФНС.
Тег 1235 «Сведения об оплате безналичными».
Тег 1236 «Признак способа оплаты безналичными».
Тег 1237 «Идентификаторы безналичной оплаты».
Тег 1238 «Дополнительные сведения о безналичной оплате».
Тег 1082 «Сумма оплаты безналичными».
Изменения направлены на более детальный учет способов безналичной оплаты (например банковской картой, через СБП, электронными кошельками). Такие операции станут более прозрачными и контролируемыми для ФНС. Названные теги доступны в версиях ФФД 1.05, 1.1 и 1.2.
Новые требования к внешнему виду бумажного чека
С 1 сентября 2025 года вводятся строгие стандарты к качеству печати бумажных чеков. Требования направлены на то, чтобы чеки были удобны для чтения и оставались читаемыми в течение всего срока хранения, так как они выполняют роль первичных учетных документов.
Например, раньше в целях экономии краски и бумаги продавцы могли настроить в чеке мелкий шрифт, узкие междустрочные интервалы, уменьшить яркость печати. Покупатели не могли нормально получать информацию и зачастую упускали важные данные.
Как должен выглядеть чек с 1 сентября 2025:
Высота символов — не менее 2 мм.
Интервал между строками — не менее 0,5 мм.
Контрастность текста — не менее 40%.
Минимальный размер QR-кода — 20х20 мм с контрастностью не ниже 40%.
Аналогичный размер QR-кода установлен для отображения на дисплее автоматических устройств — 20х20 мм, например, на экране вендингового аппарата. При этом контрастность кода должна быть 250:1, а время отображения на дисплее — не менее 40 секунд или до момента следующего расчета.
ФНС рекомендует продавцам проверить техническое состояние ККТ — не обрезает ли касса края текста, соответствует ли QR-код требованиям к его визуальной составляющей. Для продавцов маркированных товаров эти аспекты особенно важны.
Как бизнесу подготовиться к нововведениям
К 1 сентября 2025 года продавцы должны были подготовить онлайн-кассы и обучить сотрудников.
Шаг 1. Проверьте совместимость ККТ
Убедитесь, что используемая модель кассы поддерживает новые форматы фискальных документов (ФФД). В первую очередь нужно проверить, поддерживает ли касса ФФД 1.2, так как многие новые теги — часть этого формата. Эту информацию можно найти в реестре ФНС или уточнить у производителя ККТ.
Шаг 2. Обновите программное обеспечение
Для соответствия новым требованиям обновите прошивку кассового аппарата и кассовую программу. За обновлением можете обратиться к поставщику вашей программы или компании, которая ее обслуживает (ЦТО).
Шаг 3. Проведите тестовые чеки
После обновления ПО проведите тестовые продажи, чтобы убедиться в корректности формирования новых реквизитов и читаемости QR-кода. Убедитесь, что все новые теги корректно отображаются в чеке — бумажном и электронном.
Шаг 4. Обучите персонал
Проинформируйте кассиров и сотрудников, которые непосредственно работают с ККТ, о новых правилах и требованиях. Объясните сотрудникам, как формировать чеки, проверять реквизиты, исправлять ошибки в БСО. Обратите внимание сотрудников на то, как правильно указывать данные покупателя для отправки электронного чека и на новые поля при безналичной оплате.
Ответственность за несоблюдение новых требований
Если после 1 сентября продавцы продолжат работать на неподготовленном оборудовании или не будут включать в чеки новые обязательные реквизиты, то к ним могут применить меры административного наказания по ч. 4 ст. 14.5 КоАП.
В таблице — размеры штрафов в зависимости от статуса нарушителя:
Нарушение
Организации
ИП
Должностные лица
Штрафы, руб.
Использование ККТ, не соответствующей установленным требованиям, а также нарушение порядка и условий ее применения
Предупреждение или от 5000 до 10 000
от 1500 до 3000
от 1500 до 3000
Кроме прямых штрафов, некорректно сформированный чек может быть не принят к учету налоговой инспекцией. Это приведет к расхождениям с бухгалтерской и налоговой отчетностью и может стать основанием для проверки ФНС.
Чек-лист
С 1 сентября 2025 года новые реквизиты кассового чека стали обязательными для всех пользователей ККТ. Бизнесу уже сейчас нужно работать по обновленным правилам.
Проверьте, выполнены ли у вас следующие шаги:
Этап
Выполнен
ККТ обновлена и поддерживает актуальный ФФД (например, ФФД 1.2 для продажи товаров с маркировкой)
✅
Установлена последняя версия кассового ПО
✅
Настроена интеграция с ОФД для корректной передачи фискальных данных
✅
Касса перерегистрирована в ФНС (проверьте через личный кабинет на сайте ФНС или ЦТО)
✅
Выпущены тестовые чеки с новыми реквизитами
✅
Настроены параметры QR-кода и читаемый формат чека
✅
Сотрудники обучены новым правилам работы
✅
Своевременный переход на новые правила поможет избежать штрафов, а также возможных приостановок в работе из-за не обновленного вовремя кассового оборудования.
