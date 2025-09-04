ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Новые реквизиты кассового чека с 1 сентября 2025 года: подробное руководство для бизнеса

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования к оформлению кассовых чеков. Это часть перехода на новые форматы фискальных документов (ФФД), в частности на версию 1.2. Новые правила относятся ко всем пользователям ККТ и направлены на повышение прозрачности расчетов. Рассказываем, какие изменения произошли и как избежать штрафов.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. Он вносит изменения в дополнительные реквизиты чеков и вводит новые стандарты к оформлению фискальных документов (таблица 4 Приложения № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@). 

Основные нововведения:

  • В чеках появились новые теги — для расчета в интернете, при продаже маркированных товаров, для детализации безналичных платежей.

  • Изменились требования к визуальной составляющей чеков — теперь они удобнее для чтения и оплаты по QR-коду.

Обновленный внешний вид и дополнительные реквизиты делают чеки более прозрачными для покупателей и контролирующих органов. 

Ключевые изменения в реквизитах кассового чека

Рассмотрим детально новые теги (реквизиты), которые стали обязательными с 1 сентября 2025 года. 

Новые теги кассового чека с 1 сентября 2025 года

Расчеты в интернете

ФНС вводит три обязательных тега для онлайн-продаж: расчеты через интернет, адрес сайта (интернет-магазина), контакты покупателя для отправки электронного чека. 

  1. Тег 1125 «Признак расчета в интернете». Обязателен при онлайн-оплате, должен иметь значение «1». Если расчеты выполнены офлайн, то данный тег не вносят в чек или выпускают со значением «0».

  2. Тег 1187 «Место расчетов». Показывает адрес сайта, через который произведена оплата. Например, если покупатель приобрел товар в интернет-магазине, то в чеке нужно указать URL этого магазина. 

  3. Тег 1008 «Телефон или электронный адрес покупателя». В чеке указывают контактные данные покупателя — номер телефона или email. Раньше этот тег продавцы могли не заполнять, но теперь он стал обязательным для отправки электронных чеков.

Указанные реквизиты используются как в первичных чеках, так и чеках коррекции, и поддерживаются в версиях ФФД 1.05, 1.1 и 1.2 

Продажа маркированных товаров

Нововведения затрагивают весь бизнес, который продает с применением ККТ. Но отдельно остановимся на продавцах маркированных товаров и обязательных тегах для продаж с маркировкой, без которых чек недействителен.

  1. Тег 1011 «Часовая зона». Показывает, в какой часовой зоне выполнены расчеты. Перечень часовых зон с номерами указан в ст. 5 закона 03.06.2011 № 107-ФЗ. Например, при настройке в ККТ часовой зоны Калининградской области следует выбрать «1 (UTC+2)». Этот реквизит не является новым, но становится обязательным.

  2. Тег 2040 «Номер фискального документа, связанного с маркированными товарами». Нужен для связи чека с документами по маркировке. При продаже товара с маркировкой в уведомление о реализации нужно включать тег 2040 (с указанием тега 1040 — номер фискального документа, оформленного при продаже товара с маркировкой). При оформлении чека коррекции тег 2040 помогает установить связь с первоначальным чеком.

  3. Тег 1125 «Признак расчета в интернете». Реквизит в том числе заполняют при онлайн-продаже маркированных товаров.

При онлайн-продажах в чеке обязательно заполнять теги 1011 и 1125. Операция возможна только через кассы с прошивкой ФФД 1.2.

Ввели новые значения для тегов 2003 «Планируемый статус товара» и 2110 «Присвоенный статус товара»:

  • значение «5» — штучный товар;

  • значение «6» — мерный товар.

Для продавцов маркированных товаров это означает, что они смогут продавать дробную часть продукта — например, развесной сыр. 

Примечание. Продавцы, которые реализуют товары с маркировкой дополнительно к чекам должны оформлять другие фискальные документы — запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара (ч. 6.1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Безналичная оплата

Появилась группа новых реквизитов для детализации безналичных платежей:

  • Тег 1234 «Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными». На данный момент порядок заполнения тега 1234 не до конца утвержден, поэтому важно следить за разъяснениями ФНС. 

  • Тег 1235 «Сведения об оплате безналичными».

  • Тег 1236 «Признак способа оплаты безналичными».

  • Тег 1237 «Идентификаторы безналичной оплаты».

  • Тег 1238 «Дополнительные сведения о безналичной оплате».

  • Тег 1082 «Сумма оплаты безналичными».

Изменения направлены на более детальный учет способов безналичной оплаты (например банковской картой, через СБП, электронными кошельками). Такие операции станут более прозрачными и контролируемыми для ФНС. Названные теги доступны в версиях ФФД 1.05, 1.1 и 1.2. 

Новые требования к внешнему виду бумажного чека

С 1 сентября 2025 года вводятся строгие стандарты к качеству печати бумажных чеков. Требования направлены на то, чтобы чеки были удобны для чтения и оставались читаемыми в течение всего срока хранения, так как они выполняют роль первичных учетных документов.

Например, раньше в целях экономии краски и бумаги продавцы могли настроить в чеке мелкий шрифт, узкие междустрочные интервалы, уменьшить яркость печати. Покупатели не могли нормально получать информацию и зачастую упускали важные данные. 

Визуальные параметры чека и QR-кода

Как должен выглядеть чек с 1 сентября 2025:

  • Высота символов — не менее 2 мм.

  • Интервал между строками — не менее 0,5 мм.

  • Контрастность текста — не менее 40%.

  • Минимальный размер QR-кода — 20х20 мм с контрастностью не ниже 40%.

Аналогичный размер QR-кода установлен для отображения на дисплее автоматических устройств — 20х20 мм, например, на экране вендингового аппарата. При этом контрастность кода должна быть 250:1, а время отображения на дисплее — не менее 40 секунд или до момента следующего расчета.

ФНС рекомендует продавцам проверить техническое состояние ККТ — не обрезает ли касса края текста, соответствует ли QR-код требованиям к его визуальной составляющей. Для продавцов маркированных товаров эти аспекты особенно важны. 

Как бизнесу подготовиться к нововведениям

К 1 сентября 2025 года продавцы должны были подготовить онлайн-кассы и обучить сотрудников. 

Пошаговая инструкция по подготовке к новым требованиям ФНС

Шаг 1. Проверьте совместимость ККТ

Убедитесь, что используемая модель кассы поддерживает новые форматы фискальных документов (ФФД). В первую очередь нужно проверить, поддерживает ли касса ФФД 1.2, так как многие новые теги — часть этого формата. Эту информацию можно найти в реестре ФНС или уточнить у производителя ККТ.

Шаг 2. Обновите программное обеспечение

Для соответствия новым требованиям обновите прошивку кассового аппарата и кассовую программу. За обновлением можете обратиться к поставщику вашей программы или компании, которая ее обслуживает (ЦТО). 

Шаг 3. Проведите тестовые чеки

После обновления ПО проведите тестовые продажи, чтобы убедиться в корректности формирования новых реквизитов и читаемости QR-кода. Убедитесь, что все новые теги корректно отображаются в чеке — бумажном и электронном. 

Шаг 4. Обучите персонал

Проинформируйте кассиров и сотрудников, которые непосредственно работают с ККТ, о новых правилах и требованиях. Объясните сотрудникам, как формировать чеки, проверять реквизиты, исправлять ошибки в БСО. Обратите внимание сотрудников на то, как правильно указывать данные покупателя для отправки электронного чека и на новые поля при безналичной оплате.

Ответственность за несоблюдение новых требований

Если после 1 сентября продавцы продолжат работать на неподготовленном оборудовании или не будут включать в чеки новые обязательные реквизиты, то к ним могут применить меры административного наказания по ч. 4 ст. 14.5 КоАП.

В таблице — размеры штрафов в зависимости от статуса нарушителя:

Нарушение

Организации

ИП

Должностные лица

Штрафы, руб.

Использование ККТ, не соответствующей установленным требованиям, а также нарушение порядка и условий ее применения

Предупреждение или от 5000 до 10 000 

от 1500 до 3000

от 1500 до 3000

Кроме прямых штрафов, некорректно сформированный чек может быть не принят к учету налоговой инспекцией. Это приведет к расхождениям с бухгалтерской и налоговой отчетностью и может стать основанием для проверки ФНС.

Чек-лист 

С 1 сентября 2025 года новые реквизиты кассового чека стали обязательными для всех пользователей ККТ. Бизнесу уже сейчас нужно работать по обновленным правилам.

Проверьте, выполнены ли у вас следующие шаги:

Этап

Выполнен

ККТ обновлена и поддерживает актуальный ФФД (например, ФФД 1.2 для продажи товаров с маркировкой)

Установлена последняя версия кассового ПО

Настроена интеграция с ОФД для корректной передачи фискальных данных

Касса перерегистрирована в ФНС (проверьте через личный кабинет на сайте ФНС или ЦТО)

Выпущены тестовые чеки с новыми реквизитами

Настроены параметры QR-кода и читаемый формат чека

Сотрудники обучены новым правилам работы

Своевременный переход на новые правила поможет избежать штрафов, а также возможных приостановок в работе из-за не обновленного вовремя кассового оборудования.

Если все пункты успешно закрыты — ваш бизнес готов к новым правилам работы. В сервисе «Астрал ККТ» вы можете приобрести ККТ, которое поддерживает актуальные версии ФФД — 1.05, 1.1 и 1.2. Формат ФФД 1.2 используют продавцы товаров с маркировкой. Сервис оператора фискальных данных «Астрал.ОФД» обеспечит корректную передачу фискальных данных в ФНС и «Честный знак».

