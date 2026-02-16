Страховые взносы 2026: кто сохранит льготу 15% и сколько переплатит бизнес

Самое главное:
Льготный тариф 15% для МСП отменили, но не для всех — он доступен ИП и компаниям из приоритетных отраслей.
Чтобы продолжить применение тарифа 15%, нужно соответствовать трем критериям одновременно.
Рост нагрузки на ФОТ рассчитывайте заранее, чтобы быть готовым к переходу на основной тариф 30% в случае утраты права на льготу.
Оптимизируйте свои расходы, если потеряли право на льготный тариф.
Кто теряет льготу, а кто сохранит ее в 2026 году
Страховые взносы за работников в 2025 году субъекты МСП ежемесячно платили по льготному тарифу:
30% — с части выплаты не выше 1,5 МРОТ (с 33 660 руб. в 2025 году);
15% — с части выплаты, свыше 1,5 МРОТ.
Этот пониженный тариф был доступен всему малому и среднему бизнесу, но с 1 января 2026 года правила изменились. Основной массе ИП и компаний, внесенных в реестр МСП, теперь приходится начислять взносы за работников по общему тарифу 30%.
Льготный тариф сохранили только для приоритетных видов отраслей, перечень которых утвержден распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК). Всего таких отраслей 54, среди них:
растениеводство, животноводство, рыболовство;
пищевое производство — продукты, напитки;
производство одежды и кожевенная отрасль;
металлургия, обработка древесины;
производство лекарств, электроники, машин и оборудования, автомобилей, мебели и ряд прочих производств;
образование, наука и научные разработки;
транспорт и логистика;
спорт, культура, творческая и издательская деятельность;
социальные услуги.
Ведение не вошедших в перечень видов деятельности автоматически лишает права на льготный тариф. В частности, тариф 15% к доходу, превышающему 1,5 МРОТ, больше не могут применять ИП и компании, работающие в сфере:
торговли — опт и розница;
строительства;
добычи полезных ископаемых;
оказания финансовых услуг.
В некоторых сферах в 2026 году продолжат действовать другие льготные тарифы (ст. 427 НК):
Для обрабатывающих производств в 2026 году сохранен льготный тариф 7,6% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ в месяц.
Для IT- компаний тариф по-прежнему льготный, но он вырос с 7,6% до 15% в части дохода, не превышающего предельную базу по взносам (2 979 000 руб. в 2026 году). Тариф 7,6% остался только для дохода, который с начала года превысил предельную базу.
Для компаний сферы радиоэлектронной промышленности тариф 7,6% применяется к доходу, не превышающему предельную базу, а для дохода сверх предельной базы тариф снизили с 7,6% до 0%.
Тарифы страховых взносов для МСП и некоторых сфер в 2026 году:
Категория страхователя
Тарифы взносов в 2026 году
Условия применения
В рамках предельной базы
Сверх предельной базы
Большинство субъектов МСП
30%
15,1%
х
Субъекты МСП из приоритетных отраслей
Основная деятельность относится к приоритетным направлениям.
Доля дохода от такой деятельности — минимум 70% в общей выручке
Субъекты МСП, предоставляющие услуги общепита
Основной вид деятельности — «предоставление продуктов питания и напитков».
Доля доходов от общепита — не ниже 70% в общем объеме.
Среднесписочная численность сотрудников — от 250 до 1 500 человек.
Среднемесячная выплата каждому работнику — не ниже средней зарплаты по отрасли в регионе
Субъекты МСП из сферы обрабатывающих производств
Основная деятельность относится к разделу ОКВЭД «Обрабатывающие производства» (кроме металлургии, производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов и кокса)
Российские IT-компании
15%
7,6%
Получен документ о госаккредитации Минцифры или свидетельство о резидентстве технико-внедренческой или промышленно- производственной ОЭЗ
Доля участия РФ не превышает 50%
Организации радиоэлектронной промышленности
7,6%
0%
Компания включена в реестр организаций сферы радиоэлектронной промышленности.
Доля дохода от такой деятельности составляет не менее 70% в общей сумме поступлений.
Три условия для применения льготы МСП из приоритетных отраслей
Чтобы применять льготу, недостаточно просто работать в перечисленных сферах, необходимо еще соответствовать одновременно трем обязательным условиям:
ИП или компания включены в реестр МСП.
В ЕГРЮЛ / ЕГРИП основной ОКВЭД соответствует приоритетному виду бизнеса, указанному в перечне Правительства из постановления № 4125-р.
Доля доходов от основного вида деятельности составляет не менее 70% от общего объема дохода по итогам расчетного периода.
Важно! Если хотя бы одно условие из трех не выполняется, пересчитать взносы по общему тарифу 30% придется с начала года.
Примеры расчета взносов для типовых бизнесов
Рассмотрим на примерах, как изменится для МСП из некоторых отраслей нагрузка по страховым взносам в 2026 году.
Справочно:
МРОТ в 2025 году — 22 400 рублей;
МРОТ в 2026 году — 27 093 рубля.
Пример 1
Розничный магазин с тремя сотрудниками и ФОТ 500 000 руб. в месяц в 2026 году утрачивает льготу по взносам:
Сумма взносов в 2025 году (тариф 30% с 1,5 МРОТ и 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ):
22 440 х 1,5 х 3 чел. х 30% + (500 000 – 22 440 х 1,5 х 3 чел.) х 15% = 30 294 + 59 853 = 90 147 руб. в месяц.
Сумма взносов в 2026 году (тариф 30% на всю сумму выплат):
500 000 х 30% = 150 000 руб. в месяц.
Рост нагрузки в 2026 году в связи с переходом на основной тариф: + 59 853 руб. в месяц (150 000 – 90 147) или + 718 236 руб. в год (59 853 х 12 мес.).
Пример 2
Предприятие по производству молочной продукции (основной ОКВЭД 10.51 из перечня Правительства) сохраняет льготу по взносам в 2026 году. ФОТ — 800 000 руб. в месяц, 8 сотрудников:
Сумма взносов в 2025 году (МРОТ 22 440 руб.):
22 440 х 1,5 х 8 чел. х 30% + (800 000 – 22 440 х 1,5 х 8 чел.) х 15% = 80 784 + 79 608 = 160 392 руб. в месяц.
Сумма взносов в 2026 году (МРОТ 27 093 руб.):
27 093 х 1,5 х 8 чел. х 30% + (800 000 – 27 093 х 1,5 х 8 чел.) х 15% = 97535 + 71 233 = 168 768 руб. в месяц.
Рост нагрузки в 2026 году связан только с увеличением федерального МРОТ: + 8 376 руб. в месяц (168 768 – 160 392) или + 100 512 руб. в год. (8 376 х 12 мес.).
Пример 3
ИП с одним работником занимается ремонтом компьютеров (код ОКВЭД 95 11 из перечня Правительства), льготный тариф 15% в 2026 году сохраняется. Оклад работника — 60 000 руб. в месяц.
Нагрузка ИП по взносам включает страховые взносы за работника по пониженному тарифу и фиксированные взносы за самого предпринимателя.
Сумма взносов за работника в 2025 году (МРОТ 22 440 руб.):
22 440 х 1,5 х 1 чел. х 30% + (60 000 – 22 440 х 1,5 х 1 чел.) х 15% = 10 098 + 3 951 = 14 049 руб. в месяц.
Фиксированные взносы ИП за 2025 год = 53 658 руб. (пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК).
Всего взносов за 2025 год = 14 049 х 12 мес. + 53 658 = 222 246 руб.
Сумма взносов за работника в 2026 году (МРОТ 27 093 руб.):
27 093 х 1,5 х 1 чел. х 30% + (60 000 – 27 093 х 1,5 х 1 чел.) х 15% = 12 192 + 2 904 = 15 096 руб. в месяц.
Фиксированные взносы ИП за 2026 год = 57 390 руб. (пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК).
Всего взносов за 2026 год = 15 096 х 12 мес. + 57 390 = 238 542 руб.
Нагрузка по страховым взносам при том же пониженном тарифе в 2026 году вырастет за счет увеличения МРОТ и роста фиксированных взносов ИП на 16 296 руб. (238 542 – 222 246).
Дополнительно за каждый год ИП должен уплатить за себя 1% взносов с годового дохода, превышающего 300 000 рублей.
Чек-лист подготовки субъектов МСП к изменениям 2026 года
Проверьте, имеете ли вы право на льготный тариф 15% в 2026 году:
1. Убедитесь, что вы включены в единый реестр МСП — это легко проверить по ИНН в специальном сервисе ФНС.
2. Запросите электронную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС — проверьте, какой ОКВЭД указан как основной.
3. Найдите свой основной ОКВЭД в перечне приоритетных отраслей из распоряжения Правительства № 4125-р.
4. Рассчитайте долю доходов от основного вида деятельности — она должна составлять не менее 70% от общей суммы дохода компании или ИП.
5. Подготовьте документы:
расшифровку доходов по видам деятельности (для подтверждения доли доходов от основной деятельности не ниже 70%);
договоры и акты, подтверждающие основной вид деятельности.
6. Пересчитайте бюджет:
Рассчитайте, на сколько примерно увеличатся ваши расходы на страховые взносы. Заложите новые тарифы в бюджет на 2026 год.
Оцените, не выгоднее ли сменить основной ОКВЭД. Если ведете несколько видов деятельности, но объем дохода по основному виду не дотягивает до 70%, а по одному из неосновных соответствует доле в 70% и выше, возможно, стоит именно этот неосновной ОКВЭД заявить в качестве основного.
Что делать, если теряете льготу по взносам
Если окажется, что права на льготу вы все-таки лишаетесь и ваши траты серьезно вырастут, попробуйте применить легальные варианты оптимизации:
Проведите анализ структуры бизнеса — может быть, часть деятельности получится выделить в отдельную компанию с льготным ОКВЭД.
Оптимизируйте затраты, чтобы сэкономить на зарплате и страховых взносах. Например, если возможно, вместо штатных сотрудников привлекайте самозанятых для выполнения части функций — за них страховые взносы не уплачиваются. Но помните об ограничениях и риске переквалификации соглашения с самозанятым в трудовой договор. Также, можно использовать аутсорсинг — оплачивая услуги аутсорсинговой компании, начислять зарплату и взносы ее сотрудникам не придется.
Пересмотрите систему мотивации сотрудников, а именно баланс «оклад / премии». Например, рассмотрите возможность перевода части окладов в переменную (премиальную) часть выплаты, которая начисляется работникам только при выполнении плана, отсутствии нарушений и наличии средств у компании. Помните, что условия премирования в локальных актах (ЛНА) должны быть прописаны предельно четко, с соблюдением всех требований ТК, чтобы отказ в такой выплате был законным.
Выводы
Подведем итоги:
Изменения страховых тарифов затронут большинство МСП, поэтому малому и среднему бизнесу надо быть готовым к росту нагрузки.
Проверяйте свое право на льготу регулярно.
Заранее готовьте документы, которые подтвердят ваше право на пониженный тариф взносов.
