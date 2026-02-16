Страховые взносы 2026: кто сохранит льготу 15% и сколько переплатит бизнес

Кто теряет льготу, а кто сохранит ее в 2026 году

Страховые взносы за работников в 2025 году субъекты МСП ежемесячно платили по льготному тарифу:

30% — с части выплаты не выше 1,5 МРОТ (с 33 660 руб. в 2025 году);

15% — с части выплаты, свыше 1,5 МРОТ.

Этот пониженный тариф был доступен всему малому и среднему бизнесу, но с 1 января 2026 года правила изменились. Основной массе ИП и компаний, внесенных в реестр МСП, теперь приходится начислять взносы за работников по общему тарифу 30%.

Льготный тариф сохранили только для приоритетных видов отраслей, перечень которых утвержден распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК). Всего таких отраслей 54, среди них:

растениеводство, животноводство, рыболовство;

пищевое производство — продукты, напитки;

производство одежды и кожевенная отрасль;

металлургия, обработка древесины;

производство лекарств, электроники, машин и оборудования, автомобилей, мебели и ряд прочих производств;

образование, наука и научные разработки;

транспорт и логистика;

спорт, культура, творческая и издательская деятельность;

социальные услуги.

Ведение не вошедших в перечень видов деятельности автоматически лишает права на льготный тариф. В частности, тариф 15% к доходу, превышающему 1,5 МРОТ, больше не могут применять ИП и компании, работающие в сфере:

торговли — опт и розница;

строительства;

добычи полезных ископаемых;

оказания финансовых услуг.​

В некоторых сферах в 2026 году продолжат действовать другие льготные тарифы (ст. 427 НК):

Для обрабатывающих производств в 2026 году сохранен льготный тариф 7,6% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ в месяц.

Для IT- компаний тариф по-прежнему льготный, но он вырос с 7,6% до 15% в части дохода, не превышающего предельную базу по взносам (2 979 000 руб. в 2026 году). Тариф 7,6% остался только для дохода, который с начала года превысил предельную базу.

Для компаний сферы радиоэлектронной промышленности тариф 7,6% применяется к доходу, не превышающему предельную базу, а для дохода сверх предельной базы тариф снизили с 7,6% до 0%.

Тарифы страховых взносов для МСП и некоторых сфер в 2026 году:

Категория страхователя Тарифы взносов в 2026 году Условия применения В рамках предельной базы Сверх предельной базы Большинство субъектов МСП 30% 15,1% х Субъекты МСП из приоритетных отраслей 30% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ;

15% с части выплаты свыше 1,5 МРОТ 15,1% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ;

15% с части выплаты свыше 1,5 МРОТ Основная деятельность относится к приоритетным направлениям. Доля дохода от такой деятельности — минимум 70% в общей выручке Субъекты МСП, предоставляющие услуги общепита Основной вид деятельности — «предоставление продуктов питания и напитков». Доля доходов от общепита — не ниже 70% в общем объеме. Среднесписочная численность сотрудников — от 250 до 1 500 человек. Среднемесячная выплата каждому работнику — не ниже средней зарплаты по отрасли в регионе Субъекты МСП из сферы обрабатывающих производств 30% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ;

7,6% с части выплаты свыше 1,5 МРОТ 15,1% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ;

7,6% с части выплаты свыше 1,5 МРОТ Основная деятельность относится к разделу ОКВЭД «Обрабатывающие производства» (кроме металлургии, производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов и кокса) Российские IT-компании 15% 7,6% Получен документ о госаккредитации Минцифры или свидетельство о резидентстве технико-внедренческой или промышленно- производственной ОЭЗ Доля участия РФ не превышает 50% Организации радиоэлектронной промышленности 7,6% 0% Компания включена в реестр организаций сферы радиоэлектронной промышленности. Доля дохода от такой деятельности составляет не менее 70% в общей сумме поступлений.