Маркировка 2026 — кондитерка, бакалея и стройматериалы: как подготовиться к новым этапам

В конце статьи — чек-лист по подготовке к обязательной маркировке. Проверьте себя на соблюдение всех пунктов.

В ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП указаны штрафы за производство, продажу товаров без маркировки и непредставление сведений в «Честный ЗНАК». Уголовная ответственность за нарушения в крупном и особо крупном размере прописана в ст. 171.1 УК .

По статистике, чаще всего компании совершают ошибки в ситуациях: вовремя не подали сведения в «Честный ЗНАК», указали в электронном УПД неактуальные DM-коды, не вывели товар из оборота после продажи, допустили повреждения или дефекты кода маркировки.

Участникам рынка потребуются инвестиции в инфраструктуру: приобрести онлайн-кассу с поддержкой ФФД 1.2, 2D-сканер шрихкодов, принтер этикеток, подключиться к ЭДО, настроить учетную систему.

В 2026 году начинают действовать новые требования по маркировке: кондитерских изделий — в три этапа (с 1 марта, 1 мая и 1 июля), бакалеи — с 1 сентября 2026 года, стройматериалов — с 1 декабря 2026 года.

Календарь маркировки — 2026

В 2026 году начинается обязательная маркировка товаров в нескольких категориях: среди них — кондитерские изделия, бакалея и стройматериалы.

Кондитерские изделия

С 1 сентября 2025 года участники маркировки должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» (ГИС МТ) и подготовить процессы по заказу DataMatrix (кодов маркировки), нанесению их на товары и вводу продукции в оборот. Требование о регистрации относится к производителям, импортерам, опту и рознице, работающих в сфере продуктов питания. В 2026 году производители и импортеры обязаны отчитываться в «Честный ЗНАК» о нанесении маркировки и вводе товара в оборот. Маркировка вводится в три этапа: Этап Дата начала обязательной маркировки Продукция I 1 марта 2026 год Сахаристые кондитерские изделия: печенье, мармелад, зефир, пастила, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты II 1 мая 2026 год Хлебобулочные изделия (круассаны, пирожные, рулеты), торты III 1 июля 2026 год Шоколадные изделия, драже, карамель и жевательная резинка Важно — есть исключения: ознакомиться с ними, а также кодами товаров, подлежащих маркировке, по ОКПД2 и ТН ВЭД, можно на сайте «Честного ЗНАКа».

Бакалея

В 2025 году все участники рынка бакалейной продукции должны были подать заявления на регистрацию в «Честном ЗНАКе» и подготовиться к заказу DataMatrix, нанесению кодов на товары и подаче сведений в систему маркировки. С 2025 года производители и импортеры маркируют отдельные виды продукции: снеки (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн);

соусы, специи, приправы, пряности, сухие супы, сухие бульоны и уксусы. Подробный перечень товаров с кодами по ОКПД2 и ТН ВЭД, а также исключения, размещены на сайте «Честного ЗНАКа». С 1 сентября 2026 года вводятся новые обязанности для участников рынка: Подача сведений в «Честный ЗНАК» о розничных продажах через ККТ. Перед продажей кассир сканирует DM-код и программа проверяет товар. В случае положительного ответа сведения о реализации в розницу поступают в ЧЗ. Если товар нельзя продавать — кассир увидит уведомление об этом и должен снять продукцию с реализации. Подача сведений в «Честный ЗНАК» в объемно-сортовом формате о вводе товара в оборот и выводе из оборота не по причине продажи в розницу. При передаче сведений в объемно-сортовом формате (без поштучного отслеживания) стороны указывают количество и GTIN (код товара). При приемке и отгрузке товара (передаче прав собственности) стороны должны использовать электронный УПД: для этого заранее нужно выбрать оператора и подключиться к ЭДО.

Строительные материалы