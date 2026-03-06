КПП УСН Акц моб
Маркировка 2026 — кондитерка, бакалея и стройматериалы: как подготовиться к новым этапам

В 2026 году новые этапы и требования обязательной маркировки затрагивают кондитерские изделия, бакалею и стройматериалы. Продажа продукции без маркировки ведет к конфискации товара и штрафам — до 10 тыс. руб. на ИП и до 300 тыс. руб. на организации. До сих пор техническую подготовку не прошли 60% компаний. 

Самое главное:

  1. В 2026 году начинают действовать новые требования по маркировке: кондитерских изделий — в три этапа (с 1 марта, 1 мая и 1 июля), бакалеи — с 1 сентября 2026 года, стройматериалов — с 1 декабря 2026 года.  

  2. Участникам рынка потребуются инвестиции в инфраструктуру: приобрести онлайн-кассу с поддержкой ФФД 1.2, 2D-сканер шрихкодов, принтер этикеток, подключиться к ЭДО, настроить учетную систему.

  3. По статистике, чаще всего компании совершают ошибки в ситуациях: вовремя не подали сведения в «Честный ЗНАК», указали в электронном УПД неактуальные DM-коды, не вывели товар из оборота после продажи, допустили повреждения или дефекты кода маркировки. 

  4. В ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП указаны штрафы за производство, продажу товаров без маркировки и непредставление сведений в «Честный ЗНАК». Уголовная ответственность за нарушения в крупном и особо крупном размере прописана в ст. 171.1 УК

  5. В конце статьи — чек-лист по подготовке к обязательной маркировке. Проверьте себя на соблюдение всех пунктов.        

Календарь маркировки — 2026

В 2026 году начинается обязательная маркировка товаров в нескольких категориях: среди них — кондитерские изделия, бакалея и стройматериалы. 

Кондитерские изделия

С 1 сентября 2025 года участники маркировки должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» (ГИС МТ) и подготовить процессы по заказу DataMatrix (кодов маркировки), нанесению их на товары и вводу продукции в оборот. Требование о регистрации относится к производителям, импортерам, опту и рознице, работающих в сфере продуктов питания.

В 2026 году производители и импортеры обязаны отчитываться в «Честный ЗНАК» о нанесении маркировки и вводе товара в оборот.  

Маркировка вводится в три этапа:

Этап

Дата начала обязательной маркировки

Продукция

I

1 марта 2026 год

Сахаристые кондитерские изделия: печенье, мармелад, зефир, пастила, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты

II

1 мая 2026 год

Хлебобулочные изделия (круассаны, пирожные, рулеты), торты

III

1 июля 2026 год

Шоколадные изделия, драже, карамель и жевательная резинка

Важно — есть исключения: ознакомиться с ними, а также кодами товаров, подлежащих маркировке, по ОКПД2 и ТН ВЭД, можно на сайте «Честного ЗНАКа»

Бакалея

В 2025 году все участники рынка бакалейной продукции должны были подать заявления на регистрацию в «Честном ЗНАКе» и подготовиться к заказу DataMatrix, нанесению кодов на товары и подаче сведений в систему маркировки. 

С 2025 года производители и импортеры маркируют отдельные виды продукции:

  • снеки (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн);

  • соусы, специи, приправы, пряности, сухие супы, сухие бульоны и уксусы.  

Подробный перечень товаров с кодами по ОКПД2 и ТН ВЭД, а также исключения, размещены на сайте «Честного ЗНАКа».      

С 1 сентября 2026 года вводятся новые обязанности для участников рынка:

  1. Подача сведений в «Честный ЗНАК» о розничных продажах через ККТ. Перед продажей кассир сканирует DM-код и программа проверяет товар. В случае положительного ответа сведения о реализации в розницу поступают в ЧЗ. Если товар нельзя продавать — кассир увидит уведомление об этом и должен снять продукцию с реализации.  

  2. Подача сведений в «Честный ЗНАК» в объемно-сортовом формате о вводе товара в оборот и выводе из оборота не по причине продажи в розницу. При передаче сведений в объемно-сортовом формате (без поштучного отслеживания) стороны указывают количество и GTIN (код товара).    

При приемке и отгрузке товара (передаче прав собственности) стороны должны использовать электронный УПД: для этого заранее нужно выбрать оператора и подключиться к ЭДО. 

Строительные материалы

С 1 сентября 2025 года действует обязательная регистрация в системе «Честный ЗНАК» для всех участников рынка. Производители, импортеры, опт и розница должны подать заявления на регистрацию в системе и подготовиться к заказу, оплате, нанесению кодов и подаче сведений в ЧЗ. 

В 2025 году производители и импортеры начали наносить DM-коды на отдельные виды стройматериалов:

  • цемент;

  • гипс;

  • сухие строительные смеси;

  • монтажные пены;

  • герметики;

  • мастики;

  • замазки. 

Ознакомиться со списком продукции и исключениями можно на сайте «Честного ЗНАКа».  

В 2026 году вступают в силу новые требования для участников рынка:

  1. Запрет на поставки немаркированной продукции. С 1 мая 2026 года производителям запрещены поставки строительных материалов без кодов маркировки.   

  2. Подача сведений в «Честный ЗНАК» о розничных продажах через ККТ. С 1 декабря 2026 года продавцы обязаны сканировать код товара и передавать сведения в ЧЗ с помощью онлайн-касс.   

  3. Поэкземплярный учет при вводе товара в оборот и выводе из оборота не по причине реализации в розницу. С 1 декабря 2026 года участники оборота должны отчитываться в системе «Честный ЗНАК» о каждой единице товара: при приемке / отгрузке продукции и выводе из оборота не по причине розничной продажи. 

При приемке и отгрузке товара (передаче прав собственности) стороны должны использовать электронный УПД: для этого заранее нужно выбрать оператора и подключиться к ЭДО. 

Техническая подготовка

Для работы с обязательной маркировкой участникам рынка следует заранее продумать стратегии и настроить внутренние процессы. Общие рекомендации:

  1. Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Участники рынка кондитерских изделий и стройматериалов регистрируются в системе с 1 сентября 2025 года, участники оборота бакалейной продукции — с 1 марта 2025 года. Для работы с системой маркировки руководителям понадобится получить КЭП (квалифицированную электронную подпись) и оформить МЧД на сотрудников (машиночитаемую доверенность).

  2. Приобрести ККТ с возможностью работы с системой «Честный ЗНАК». Для работы с маркировкой подходят онлайн-кассы, поддерживающие ФФД 1.2. Такие кассы формируют не только чеки, но и другие документы: запрос о коде маркировки, уведомление о реализации товара с маркировкой. 

  3. Настроить 1С для работы с системой маркировки. Интеграция программы 1С и «Честного ЗНАКа» позволит избежать задваивания данных и ошибок. Кроме того, потребуется обновить систему учета для корректной работы с маркированной продукцией. 

  4. Заключить договор с оператором ЭДО. Сервис ЭДО понадобится для обмена электронным УПД с контрагентами (при приемке и отгрузке товара).    

  5. Обучить сотрудников. Уполномоченные лица должны знать как принимать и отгружать продукцию по электронному УПД, заказывать и наносить DM-коды на продукции, работать в учетных программах и с системой «Честный ЗНАК». 

Производителям и импортерам нужно приобрести принтеры этикеток с DataMatrix для нанесения кодов на товары. Оптовым и розничным продавцам — 2D-сканеры штрихкодов.

Астрал.Маркировка — это комплекс решений для ИП и компаний по соблюдению требований к обязательной маркировке:

  • электронная подпись для работы на госпорталах и с ЭДО;

  • онлайн-кассы — обеспечивают передачу данных в ФНС, быструю фискализацию и соответствуют требованиям закона № 54-ФЗ;

  • фискальные накопители (ФН) на 15 или 36 месяцев;

  • 2D-сканеры штрихкодов;

  • Астрал.ОФД — сервис оператора фискальных данных для передачи сведений в ФНС, «Честный ЗНАК». Поддерживает автоматический обмен данными с 1С. Имеет встроенный модуль аналитики для контроля продаж и торговых точек;

  • ЭДО для бизнеса.

Специалисты компании «Астрал» также предлагают услугу по удаленной настройке рабочего места для обязательной маркировки. 

Типовые ошибки

За ошибки в области маркировки предусмотрены административные штрафы с конфискацией товара. Кроме того, можно лишиться репутации и потерять покупателей. 

Ошибка № 1. Не передали данные о вводе товара в оборот

Передача сведений в «Честный ЗНАК» легализует продажу товаров, подлежащих маркировке. Реализация такой продукции без DataMatrix-кода считается незаконной. При сканировании на кассе программа не допустит товар к розничной продаже.

  • Пример: компания нанесла DM-коды на товар, но в срок не передала данные в «Честный ЗНАК». Продукция отгружена или выпущена на реализацию, но в ГИС МТ ввод в оборот не подтвержден. Бизнесу это грозит штрафами и блокировкой продаж.

Как не допустить: введите строгий регламент нанесения маркировки и передачи (приемки) товара. Проверяйте DataMatrix до отгрузки.    

Ошибка № 2. Коды в УПД не совпадают с фактическими

DataMatrix указываются в каждой строке электронного УПД: к их заполнению нужно отнестись ответственно. Если в процессе отгрузки / приемки выяснится, что коды маркировки не совпадают с фактическими, то покупатель откажется от товара. Продавец потеряет доверие. 

  • Пример: компания обновила сведения в «Честном знаке», а в электронном УПД — забыла. В результате — документ не проходит проверку, покупатель не принимает товар. Потребуется время на корректировку документа. 

Как не допустить: настройте интеграцию учетной системы с ГИС МТ. Сверяйте данные в электронном УПД и «Честном ЗНАКе».      

Ошибка № 3. Продали без вывода из оборота

Реализация продукции без вывода из оборота может привести к повторному использованию кода (а это незаконно!), товар не будет прослеживаться на всем пути. 

  • Пример: товар продан, но в «Честном ЗНАКе» он отмечен как активный. Это может произойти из-за отсутствия интеграции ККТ с системой маркировки или неопытности кассира. 

Как не допустить: настройте автоматический вывод из оборота через ККТ с фиксацией продажи. Настройте кассовое ПО для корректной работы с ГИС МТ. Проверяйте статус DM-кода после продажи.    

Ошибка № 4. Код поврежден или не считывается

DataMatrix-коды плохого качества (затертые, с дефектом) не считываются при сканировании. Товар не получится принять на складе и ввести в оборот. Бизнесу это грозит штрафами или предписанием. 

  • Пример: компания не проследила, что при печати была выпущена некачественная этикетка, и нанесла код на упаковку. Это может произойти из-за неподходящего оборудования или расходных материалов.

Как не допустить: проверяйте технику и расходные материалы. Принтеры, сканеры, ленты и этикетки должны быть рекомендуемого качества.  

Административные штрафы и уголовная ответственность

Основные штрафы в области маркировки собрали в таблице:

Нарушение

Размер штрафа

Ссылка на НПА

Производство и ввод в оборот без маркировки

  • на ИП — от 5 000 до 10 000 руб. с конфискацией товара;

  • на организацию — от 50 000 до 100 000 руб. с конфискацией товара

ст. 15.12 КоАП

Продажа товара без маркировки

  • на ИП — от 5 000 до 10 000 руб. с конфискацией товара;

  • на организацию — от 50 000 до 300 000 руб. с конфискацией товара

ст. 15.12 КоАП

Непредставление сведений в ГИС МТ

  • на ИП — предупреждение или штраф от 1 000 до 10 000 руб.

  • на организацию — от 50 000 до 100 000 руб.

ст. 15.12.1 КоАП

Уголовная ответственность за нарушения в области маркировки в крупном и особо крупном размере предусмотрена ст. 171.1 УК. Размеры штрафов доходят до 1 млн руб., а также есть наказание в виде лишения свободы. 

Чек-лист: как подготовиться к обязательной маркировке

Проверьте себя на соблюдение всех пунктов:

На что обратить внимание

Примечание

Регистрация в системе «Честный ЗНАК»

Участники рынка кондитерской и строительной продукции регистрируются в ГИС МТ с 1 сентября 2025 года. Участники рынка бакалейной продукции — с 1 марта 2025 года

Старт обязательной маркировки

Проверьте сроки:

  • В три этапа для производителей и импортеров кондитерской продукции: с 1 марта, 1 мая и 1 июля 2026 года.

  • С 1 сентября 2026 года — бакалея (для всех участников рынка).

  • С 1 декабря 2026 года — строительные материалы (для всех участников рынка). С 1 марта 2026 года запрещены поставки товаров без маркировки. 

Оборудование

Проверьте наличие необходимой техники — принтеры этикеток, 2D-сканеры штрихкодов, ККТ (версия ФФД 1.2)

Обновление ПО и 1С

Убедитесь, что кассовое ПО обновлено, учетная система готова к работе с маркировкой (например, настроено, автоматическое внесение данных)

Инвентаризация немаркированных остатков

При наличии продукции на складе нанесите DataMatrix до вступления требования об обязательной маркировке

Передача сведений о вводе в оборот

Настройте процессы по заказу кодов, оплате, нанесению и вводу в оборот путем подачи сведений в «Честный ЗНАК»

Обучение персонала

Создайте четкие регламенты и подготовьте сотрудников — заказывать и наносить DM-коды, заполнять электронный УПД и передавать его по ЭДО, работать в учетной системе, контролировать сроки маркировки, сканировать товар при продаже

Подведем итоги

На сайте «Честного ЗНАКа» опубликована информация об обязательной маркировке в отношении 33 товарных групп. Маркировка вводится в несколько этапов — от регистрации участников рынка в ГИС МТ до отслеживания товара на всем пути и поэкземплярный учет. 

  • Нововведения в области маркировки относятся ко всем участникам рынка — производителям, импортерам, оптовым и розничным продавцам. 

  • В 2026 году вводятся новые этапы и требования в отношении больших групп товаров — сладостей, бакалеи и строительных материалов. 

  • Подача сведений в «Честный ЗНАК» обеспечивает полный контроль всей цепочки движения товаров.

В сервисе «Астрал.Маркировка» вы можете подключить комплексные решения для работы с обязательной маркировкой или выбрать часть услуг. Здесь есть все необходимое для соблюдения закона № 54-ФЗ, передачи сведений в «Честный ЗНАК» и ФНС — онлайн-кассы, фискальные накопители, 2D-сканеры штрихкодов, сервис ЭДО, ОФД, электронная подпись. Затрудняетесь с выбором? Оставьте заявку, специалисты проконсультируют по продуктам и помогут «собрать» пакет услуг с учетом целей вашего бизнеса.      

