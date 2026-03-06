Маркировка 2026 — кондитерка, бакалея и стройматериалы: как подготовиться к новым этапам

Самое главное:
В 2026 году начинают действовать новые требования по маркировке: кондитерских изделий — в три этапа (с 1 марта, 1 мая и 1 июля), бакалеи — с 1 сентября 2026 года, стройматериалов — с 1 декабря 2026 года.
Участникам рынка потребуются инвестиции в инфраструктуру: приобрести онлайн-кассу с поддержкой ФФД 1.2, 2D-сканер шрихкодов, принтер этикеток, подключиться к ЭДО, настроить учетную систему.
По статистике, чаще всего компании совершают ошибки в ситуациях: вовремя не подали сведения в «Честный ЗНАК», указали в электронном УПД неактуальные DM-коды, не вывели товар из оборота после продажи, допустили повреждения или дефекты кода маркировки.
В ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП указаны штрафы за производство, продажу товаров без маркировки и непредставление сведений в «Честный ЗНАК». Уголовная ответственность за нарушения в крупном и особо крупном размере прописана в ст. 171.1 УК.
В конце статьи — чек-лист по подготовке к обязательной маркировке. Проверьте себя на соблюдение всех пунктов.
Календарь маркировки — 2026
В 2026 году начинается обязательная маркировка товаров в нескольких категориях: среди них — кондитерские изделия, бакалея и стройматериалы.
Кондитерские изделия
С 1 сентября 2025 года участники маркировки должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» (ГИС МТ) и подготовить процессы по заказу DataMatrix (кодов маркировки), нанесению их на товары и вводу продукции в оборот. Требование о регистрации относится к производителям, импортерам, опту и рознице, работающих в сфере продуктов питания.
В 2026 году производители и импортеры обязаны отчитываться в «Честный ЗНАК» о нанесении маркировки и вводе товара в оборот.
Маркировка вводится в три этапа:
Этап
Дата начала обязательной маркировки
Продукция
I
1 марта 2026 год
Сахаристые кондитерские изделия: печенье, мармелад, зефир, пастила, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты
II
1 мая 2026 год
Хлебобулочные изделия (круассаны, пирожные, рулеты), торты
III
1 июля 2026 год
Шоколадные изделия, драже, карамель и жевательная резинка
Важно — есть исключения: ознакомиться с ними, а также кодами товаров, подлежащих маркировке, по ОКПД2 и ТН ВЭД, можно на сайте «Честного ЗНАКа».
Бакалея
В 2025 году все участники рынка бакалейной продукции должны были подать заявления на регистрацию в «Честном ЗНАКе» и подготовиться к заказу DataMatrix, нанесению кодов на товары и подаче сведений в систему маркировки.
С 2025 года производители и импортеры маркируют отдельные виды продукции:
снеки (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн);
соусы, специи, приправы, пряности, сухие супы, сухие бульоны и уксусы.
Подробный перечень товаров с кодами по ОКПД2 и ТН ВЭД, а также исключения, размещены на сайте «Честного ЗНАКа».
С 1 сентября 2026 года вводятся новые обязанности для участников рынка:
Подача сведений в «Честный ЗНАК» о розничных продажах через ККТ. Перед продажей кассир сканирует DM-код и программа проверяет товар. В случае положительного ответа сведения о реализации в розницу поступают в ЧЗ. Если товар нельзя продавать — кассир увидит уведомление об этом и должен снять продукцию с реализации.
Подача сведений в «Честный ЗНАК» в объемно-сортовом формате о вводе товара в оборот и выводе из оборота не по причине продажи в розницу. При передаче сведений в объемно-сортовом формате (без поштучного отслеживания) стороны указывают количество и GTIN (код товара).
При приемке и отгрузке товара (передаче прав собственности) стороны должны использовать электронный УПД: для этого заранее нужно выбрать оператора и подключиться к ЭДО.
Строительные материалы
С 1 сентября 2025 года действует обязательная регистрация в системе «Честный ЗНАК» для всех участников рынка. Производители, импортеры, опт и розница должны подать заявления на регистрацию в системе и подготовиться к заказу, оплате, нанесению кодов и подаче сведений в ЧЗ.
В 2025 году производители и импортеры начали наносить DM-коды на отдельные виды стройматериалов:
цемент;
гипс;
сухие строительные смеси;
монтажные пены;
герметики;
мастики;
замазки.
Ознакомиться со списком продукции и исключениями можно на сайте «Честного ЗНАКа».
В 2026 году вступают в силу новые требования для участников рынка:
Запрет на поставки немаркированной продукции. С 1 мая 2026 года производителям запрещены поставки строительных материалов без кодов маркировки.
Подача сведений в «Честный ЗНАК» о розничных продажах через ККТ. С 1 декабря 2026 года продавцы обязаны сканировать код товара и передавать сведения в ЧЗ с помощью онлайн-касс.
Поэкземплярный учет при вводе товара в оборот и выводе из оборота не по причине реализации в розницу. С 1 декабря 2026 года участники оборота должны отчитываться в системе «Честный ЗНАК» о каждой единице товара: при приемке / отгрузке продукции и выводе из оборота не по причине розничной продажи.
При приемке и отгрузке товара (передаче прав собственности) стороны должны использовать электронный УПД: для этого заранее нужно выбрать оператора и подключиться к ЭДО.
Техническая подготовка
Для работы с обязательной маркировкой участникам рынка следует заранее продумать стратегии и настроить внутренние процессы. Общие рекомендации:
Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Участники рынка кондитерских изделий и стройматериалов регистрируются в системе с 1 сентября 2025 года, участники оборота бакалейной продукции — с 1 марта 2025 года. Для работы с системой маркировки руководителям понадобится получить КЭП (квалифицированную электронную подпись) и оформить МЧД на сотрудников (машиночитаемую доверенность).
Приобрести ККТ с возможностью работы с системой «Честный ЗНАК». Для работы с маркировкой подходят онлайн-кассы, поддерживающие ФФД 1.2. Такие кассы формируют не только чеки, но и другие документы: запрос о коде маркировки, уведомление о реализации товара с маркировкой.
Настроить 1С для работы с системой маркировки. Интеграция программы 1С и «Честного ЗНАКа» позволит избежать задваивания данных и ошибок. Кроме того, потребуется обновить систему учета для корректной работы с маркированной продукцией.
Заключить договор с оператором ЭДО. Сервис ЭДО понадобится для обмена электронным УПД с контрагентами (при приемке и отгрузке товара).
Обучить сотрудников. Уполномоченные лица должны знать как принимать и отгружать продукцию по электронному УПД, заказывать и наносить DM-коды на продукции, работать в учетных программах и с системой «Честный ЗНАК».
Производителям и импортерам нужно приобрести принтеры этикеток с DataMatrix для нанесения кодов на товары. Оптовым и розничным продавцам — 2D-сканеры штрихкодов.
Астрал.Маркировка — это комплекс решений для ИП и компаний по соблюдению требований к обязательной маркировке:
электронная подпись для работы на госпорталах и с ЭДО;
онлайн-кассы — обеспечивают передачу данных в ФНС, быструю фискализацию и соответствуют требованиям закона № 54-ФЗ;
фискальные накопители (ФН) на 15 или 36 месяцев;
2D-сканеры штрихкодов;
Астрал.ОФД — сервис оператора фискальных данных для передачи сведений в ФНС, «Честный ЗНАК». Поддерживает автоматический обмен данными с 1С. Имеет встроенный модуль аналитики для контроля продаж и торговых точек;
ЭДО для бизнеса.
Специалисты компании «Астрал» также предлагают услугу по удаленной настройке рабочего места для обязательной маркировки.
Типовые ошибки
За ошибки в области маркировки предусмотрены административные штрафы с конфискацией товара. Кроме того, можно лишиться репутации и потерять покупателей.
Ошибка № 1. Не передали данные о вводе товара в оборот
Передача сведений в «Честный ЗНАК» легализует продажу товаров, подлежащих маркировке. Реализация такой продукции без DataMatrix-кода считается незаконной. При сканировании на кассе программа не допустит товар к розничной продаже.
Пример: компания нанесла DM-коды на товар, но в срок не передала данные в «Честный ЗНАК». Продукция отгружена или выпущена на реализацию, но в ГИС МТ ввод в оборот не подтвержден. Бизнесу это грозит штрафами и блокировкой продаж.
Как не допустить: введите строгий регламент нанесения маркировки и передачи (приемки) товара. Проверяйте DataMatrix до отгрузки.
Ошибка № 2. Коды в УПД не совпадают с фактическими
DataMatrix указываются в каждой строке электронного УПД: к их заполнению нужно отнестись ответственно. Если в процессе отгрузки / приемки выяснится, что коды маркировки не совпадают с фактическими, то покупатель откажется от товара. Продавец потеряет доверие.
Пример: компания обновила сведения в «Честном знаке», а в электронном УПД — забыла. В результате — документ не проходит проверку, покупатель не принимает товар. Потребуется время на корректировку документа.
Как не допустить: настройте интеграцию учетной системы с ГИС МТ. Сверяйте данные в электронном УПД и «Честном ЗНАКе».
Ошибка № 3. Продали без вывода из оборота
Реализация продукции без вывода из оборота может привести к повторному использованию кода (а это незаконно!), товар не будет прослеживаться на всем пути.
Пример: товар продан, но в «Честном ЗНАКе» он отмечен как активный. Это может произойти из-за отсутствия интеграции ККТ с системой маркировки или неопытности кассира.
Как не допустить: настройте автоматический вывод из оборота через ККТ с фиксацией продажи. Настройте кассовое ПО для корректной работы с ГИС МТ. Проверяйте статус DM-кода после продажи.
Ошибка № 4. Код поврежден или не считывается
DataMatrix-коды плохого качества (затертые, с дефектом) не считываются при сканировании. Товар не получится принять на складе и ввести в оборот. Бизнесу это грозит штрафами или предписанием.
Пример: компания не проследила, что при печати была выпущена некачественная этикетка, и нанесла код на упаковку. Это может произойти из-за неподходящего оборудования или расходных материалов.
Как не допустить: проверяйте технику и расходные материалы. Принтеры, сканеры, ленты и этикетки должны быть рекомендуемого качества.
Административные штрафы и уголовная ответственность
Основные штрафы в области маркировки собрали в таблице:
Нарушение
Размер штрафа
Ссылка на НПА
Производство и ввод в оборот без маркировки
Продажа товара без маркировки
Непредставление сведений в ГИС МТ
Уголовная ответственность за нарушения в области маркировки в крупном и особо крупном размере предусмотрена ст. 171.1 УК. Размеры штрафов доходят до 1 млн руб., а также есть наказание в виде лишения свободы.
Чек-лист: как подготовиться к обязательной маркировке
Проверьте себя на соблюдение всех пунктов:
На что обратить внимание
Примечание
Регистрация в системе «Честный ЗНАК»
Участники рынка кондитерской и строительной продукции регистрируются в ГИС МТ с 1 сентября 2025 года. Участники рынка бакалейной продукции — с 1 марта 2025 года
✅
Старт обязательной маркировки
Проверьте сроки:
✅
Оборудование
Проверьте наличие необходимой техники — принтеры этикеток, 2D-сканеры штрихкодов, ККТ (версия ФФД 1.2)
✅
Обновление ПО и 1С
Убедитесь, что кассовое ПО обновлено, учетная система готова к работе с маркировкой (например, настроено, автоматическое внесение данных)
✅
Инвентаризация немаркированных остатков
При наличии продукции на складе нанесите DataMatrix до вступления требования об обязательной маркировке
✅
Передача сведений о вводе в оборот
Настройте процессы по заказу кодов, оплате, нанесению и вводу в оборот путем подачи сведений в «Честный ЗНАК»
✅
Обучение персонала
Создайте четкие регламенты и подготовьте сотрудников — заказывать и наносить DM-коды, заполнять электронный УПД и передавать его по ЭДО, работать в учетной системе, контролировать сроки маркировки, сканировать товар при продаже
✅
Подведем итоги
На сайте «Честного ЗНАКа» опубликована информация об обязательной маркировке в отношении 33 товарных групп. Маркировка вводится в несколько этапов — от регистрации участников рынка в ГИС МТ до отслеживания товара на всем пути и поэкземплярный учет.
Нововведения в области маркировки относятся ко всем участникам рынка — производителям, импортерам, оптовым и розничным продавцам.
В 2026 году вводятся новые этапы и требования в отношении больших групп товаров — сладостей, бакалеи и строительных материалов.
Подача сведений в «Честный ЗНАК» обеспечивает полный контроль всей цепочки движения товаров.
В сервисе «Астрал.Маркировка» вы можете подключить комплексные решения для работы с обязательной маркировкой или выбрать часть услуг. Здесь есть все необходимое для соблюдения закона № 54-ФЗ, передачи сведений в «Честный ЗНАК» и ФНС — онлайн-кассы, фискальные накопители, 2D-сканеры штрихкодов, сервис ЭДО, ОФД, электронная подпись. Затрудняетесь с выбором? Оставьте заявку, специалисты проконсультируют по продуктам и помогут «собрать» пакет услуг с учетом целей вашего бизнеса.
