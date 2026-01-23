Стратегия «лестницы лимитов» на УСН 20–15–10 млн рублей: сдерживать рост или пробивать потолок

Механика новых лимитов НДС

Доход, полученный в предшествующем году, определяет право на освобождение от НДС в следующем году. Платить НДС не нужно с 1 января следующего года, если (п. 1 ст. 145 НК):

получили не больше 20 млн руб. за 2025 год — освобождение действует в 2026 году;

заработали до 15 млн руб. за 2026 год — освобождение действует в 2027 году;

доход не превысил 10 млн руб. за 2027 год — освобождение действует в 2028 году.

Право на освобождение в текущем году сохраняется при доходе, исчисленном нарастанием с начала года, и не превысившем (п. 5 ст. 145 НК):

20 млн руб. — в 2026 году;

15 млн руб. — в 2027 году;

10 млн руб. — в 2028 году.

Если рассчитанный с начала года доход превысит лимит, с 1 числа следующего месяца упрощенец становится налогоплательщиком НДС.

Как работают лимиты покажем на примерах:

Пример 1. ООО «Привет» заработало в 2025 году 19 млн руб. — лимит для прошлогоднего дохода в 20 млн руб. не превышен, значит, с 1 января 2026 года компания не будет платить НДС на УСН. В августе 2026 года доход с начала года составил 20,1 млн руб. — лимит текущего года в 20 млн руб. превышен, поэтому с 1 сентября 2026 года компания «Привет» должна исчислять и платить НДС.

Пример 2. Доход ИП Свиридова М. М. на УСН в 2025 году — 16 млн руб., что не превышает 20 млн руб. лимита для 2026 года. Поэтому с 1 января 2026 года он освобожден от уплаты НДС. Сумма дохода Свиридова за весь 2026 год — 17 млн руб., соответственно, в течение всего 2026 года налог он не платит. Но с 1 января 2027 года ИП Свиридов обязан исчислять и уплачивать НДС, потому что превышен порог лимита в 15 млн руб. для освобождения в 2027 году. Если в течение 2027 года доходы ИП останутся в рамках 10 млн руб., платить НДС в 2028 году не придется.

Размер прошлогоднего дохода следует определять по правилам, действовавшим для применявшегося тогда налогового режима.

Например, если в 2025 году работали на ОСНО, а с 2026 — на УСН, прошлогодний доход рассчитывают по правилам для ОСНО.

Доходы на УСН учитывайте по данным КУДиР кассовым методом с учетом полученных авансов и внереализационных доходов.​

Если ИП совмещал с другим режимом патент, фактически полученные доходы учитываются совокупно по обоим режимам.

Не нужно учитывать в доходах положительные курсовые разницы и субсидии, полученные за безвозмездную передачу в собственность государству имущества и имущественных прав.