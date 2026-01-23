Стратегия «лестницы лимитов» на УСН 20–15–10 млн рублей: сдерживать рост или пробивать потолок

Самое главное:
К 2028 году лимит дохода для освобождения от НДС на упрощенке, снизится до 10 млн рублей.
Переход к новому лимиту постепенный — трехступенчатый.
Сценарии работы с НДС на УСН можно рассчитать — разбираем три варианта стратегий.
«Лестница» снижающихся лимитов
Плательщиками НДС компании и ИП на УСН стали с 1 января 2025 года. Получить освобождение от этого налога в 2025 году можно было, если доход за 2024 и в 2025 году не превышал 60 млн рублей.
Налоговая реформа снижает этот лимит в шесть раз, но не сразу, а в течение трех лет. Переход будет трехступенчатым — освобождение от НДС на упрощенке предусмотрено при доходе:
20 млн руб. — в 2026 году;
15 млн руб. — в 2027 году;
10 млн руб. — в 2028 году и в последующие годы.
При таких условиях возникает вопрос: стоит ли упрощенцам искусственно сдерживать рост своего бизнеса, чтобы ежегодно избегать НДС, или их потери из-за отсутствия развития превысят всю налоговую экономию?
Механика новых лимитов НДС
Доход, полученный в предшествующем году, определяет право на освобождение от НДС в следующем году. Платить НДС не нужно с 1 января следующего года, если (п. 1 ст. 145 НК):
получили не больше 20 млн руб. за 2025 год — освобождение действует в 2026 году;
заработали до 15 млн руб. за 2026 год — освобождение действует в 2027 году;
доход не превысил 10 млн руб. за 2027 год — освобождение действует в 2028 году.
Право на освобождение в текущем году сохраняется при доходе, исчисленном нарастанием с начала года, и не превысившем (п. 5 ст. 145 НК):
20 млн руб. — в 2026 году;
15 млн руб. — в 2027 году;
10 млн руб. — в 2028 году.
Если рассчитанный с начала года доход превысит лимит, с 1 числа следующего месяца упрощенец становится налогоплательщиком НДС.
Как работают лимиты покажем на примерах:
Пример 1. ООО «Привет» заработало в 2025 году 19 млн руб. — лимит для прошлогоднего дохода в 20 млн руб. не превышен, значит, с 1 января 2026 года компания не будет платить НДС на УСН. В августе 2026 года доход с начала года составил 20,1 млн руб. — лимит текущего года в 20 млн руб. превышен, поэтому с 1 сентября 2026 года компания «Привет» должна исчислять и платить НДС.
Пример 2. Доход ИП Свиридова М. М. на УСН в 2025 году — 16 млн руб., что не превышает 20 млн руб. лимита для 2026 года. Поэтому с 1 января 2026 года он освобожден от уплаты НДС. Сумма дохода Свиридова за весь 2026 год — 17 млн руб., соответственно, в течение всего 2026 года налог он не платит. Но с 1 января 2027 года ИП Свиридов обязан исчислять и уплачивать НДС, потому что превышен порог лимита в 15 млн руб. для освобождения в 2027 году. Если в течение 2027 года доходы ИП останутся в рамках 10 млн руб., платить НДС в 2028 году не придется.
Размер прошлогоднего дохода следует определять по правилам, действовавшим для применявшегося тогда налогового режима.
Например, если в 2025 году работали на ОСНО, а с 2026 — на УСН, прошлогодний доход рассчитывают по правилам для ОСНО.
Доходы на УСН учитывайте по данным КУДиР кассовым методом с учетом полученных авансов и внереализационных доходов.
Если ИП совмещал с другим режимом патент, фактически полученные доходы учитываются совокупно по обоим режимам.
Не нужно учитывать в доходах положительные курсовые разницы и субсидии, полученные за безвозмездную передачу в собственность государству имущества и имущественных прав.
Математическая модель: расчет трех сценариев
Сценарий 1. Сдерживание роста (консервативная стратегия)
Стратегия сдерживания роста предполагает намеренное удержание выручки в пределах ниже установленных лимитов.
В этом случае налоговая нагрузка упрощенца будет включать налог при УСН 6% от дохода или 15% от разницы между доходами и расходами, а НДС платить не придется.
Например, ИП Захарова И. И. заработала 19,5 млн рублей в 2025 году — с начала 2026 года для нее будет действовать освобождение от НДС. Если в 2026 году ИП удержит доходы на уровне до 15 млн руб. — платить НДС не потребуется в течение 2026 и с начала 2027 года. В 2027 году и далее доходы придется снизить еще больше — до 10 млн, чтобы не платить НДС в 2028 и в последующие годы.
Издержки консервативной стратегии:
упущенная выручка — минимум 15 млн рублей за три года;
потеря доли рынка;
ограничение масштабирования;
отказ от крупных контрактов, из-за которых доход окажется выше лимита.
Чтобы выручка не вышла из допустимых пределов, стратегия сдерживания вынуждает применять различные тактические манипуляции, например:
перенос части отгрузок и оплат с текущего года на начало следующего года;
расторжение сделок, не «вписывающихся» в лимит дохода текущего года, с возвратом оплаты покупателю.
Такая стратегия подходит только для мелкого, не стремящегося к росту бизнеса.
Сценарий 2. Умеренное превышение лимита с применением специальной ставки НДС
Умеренный сценарий моделирует ситуацию для бизнеса на УСН с выручкой 25–30 млн руб. при применении специальной ставки НДС 5% или 7% без права на вычет «входящего» налога.
Например, доход ООО «Север» в 2026 году — 25 млн руб. (без учета НДС), ставка УСН 6%, НДС 5%.
Налог при УСН «доходы» = 25 млн × 6% = 1,5 млн руб.
НДС к уплате = 25 млн × 5% = 1,25 млн руб.
Общая сумма налогов = 1,5 + 1,25 = 2,75 млн руб.
Сценарий может стать выгодным для бизнеса, если доля «входящего» НДС невысока, а маржинальность составляет от 30% и выше.
Маржинальность отражает, какая часть выручки является прибылью компании.
Маржинальность = (Маржа / Выручка) х 100%,
где маржа — разница между выручкой и себестоимостью реализованного товара (работы, услуги).
Сценарий 3. Агрессивный рост с НДС 22%
Данный сценарий — вариант для бизнеса с высокой долей «входящего» НДС в расходах, когда закупки производятся у плательщиков НДС.
Например, в 2026 году выручка ООО «Восток» — 30 млн руб. без учета НДС, а расходы — 14,64 млн руб., включая НДС 2,64 млн руб. Налог в сумме 2,64 млн руб. компания вправе принять к вычету.
Налог при УСН «доходы» = 30 млн х 6% = 1,8 млн руб.
НДС к уплате = 30 млн х 22% — 2,64 млн = 3,96 млн рублей.
Общая сумма налогов = 1,8 млн + 3,96 млн = 5,76 млн руб.
Такая стратегия будет эффективной, когда большинство поставщиков бизнеса на УСН являются плательщиками НДС.
Точка безубыточности: когда рост выгоднее ограничений
При переходе на уплату НДС упрощенцу нужно рассчитать, на сколько должна вырасти выручка, чтобы не упала чистая прибыль.
Критический порог выручки, при котором выгода от роста перекрывает налоговые потери, составляет 30–40%. При этом учитывается маржинальность бизнеса (рентабельность продаж), структура расходов, доля входящего НДС, а также возможность переложить налог на покупателей через повышение цен.
Дополнительные налоговые платежи по НДС в сумме 1–2 млн руб. при умеренном превышении могут оказаться выгоднее, чем потеря 5–10 млн руб. выручки ежегодно при стратегии сдерживании роста.
Например, при марже 30% потеря 5 млн руб. выручки означает 1,5 млн руб. упущенной прибыли, что вполне сравнимо с НДС при умеренной стратегии.
Риски «серых» схем и законные альтернативы
Не рекомендуем применять для ухода от НДС рискованные практики, в частности:
Искусственное дробление бизнеса на несколько ИП и ООО, на самом деле остающихся под контролем одних и тех же лиц.
Занижение выручки путем расторжения сделки и возврата денег покупателю.
Почему это опасно: ФНС в последнее время усилила контроль за бизнесом на УСН, так как с 2025 года порог дробления фактически снизился до уровня лимита дохода, дающего право на освобождение от НДС. Высокая доля возвратов гарантированно привлечет внимание налоговиков, которые отслеживают подобные манипуляции через онлайн-ККТ и систему АСК НДС. Итогом станет доначисление НДС плюс штрафы и пени.
Применяйте только законные альтернативы, например:
Новое направление бизнеса можно выделить в отдельное юрлицо (со своим персоналом, отдельным офисом, банковским счетом, клиентской базой и т. д.), при условии, что возможно доказательство его экономической целесообразности.
В качестве временного решения можно перейти на автоматизированную упрощенку (АУСН), если соответствуете необходимым критериям (ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). НДС на этом спецрежиме не платят, а лимит дохода автоупрощенцев до конца 2027 года останется равным 60 млн рублей.
Управление контрактами и договорами
Если уплаты НДС не избежать, проведите аудит действующих договоров с контрагентами, обращая внимание на условие о цене. Это поможет понять заранее, по каким именно сделкам необходимо подписать допсоглашения об увеличении цены на сумму НДС (на 5%, 7% или 22%).
В процессе переговоров выясните, кто из покупателей (клиентов) готов принять удорожание, а кто откажется от сделки. Возможно, вам придется сделать критический выбор: сохранить клиента без повышения цены, но при этом взять уплату НДС «на себя», или рисковать потерей контракта.
Обратите внимание ваших покупателей и клиентов, которые платят НДС по ставке 22%, на то, что для них ваш переход на НДС может быть выгоден — они получат вычет, снизив сумму своего налога. Для неплательщиков налога — обычных физлиц ваш НДС обернется чистым удорожанием.
Оценивайте свои потенциальные доходы заранее. Например, уже осенью 2026 года стоит просчитать, насколько высока вероятность того, что ваша выручка превысит 15 млн рублей до конца года. Это позволит заранее уведомить клиентов о своем статусе плательщика НДС в 2027 году.
Административная цена перехода на НДС
Выбирая стратегию, учитывайте, что статус налогоплательщика НДС потребует дополнительных затрат на подключение к операторам ЭДО, приобретение электронных подписей, обучение персонала работе с НДС, установку или обновление программ учета.
Вырастут трудозатраты: обязательным станет составление счетов-фактур, ведение обязательных регистров — книг покупок и продаж, ежеквартальная сдача декларации по НДС.
Не забывайте и о скрытых издержках: в связи с новым налогом существенно может увеличиться время работы бухгалтера, вырастет риск ошибок в расчетах и оформлении первички, и как следствие — угроза налоговых штрафов.
В 2026 году для бизнеса на УСН, который стал плательщиками НДС впервые, действует освобождение от ответственности за непредставление первой декларации по НДС (ст. 23 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Долгосрочное планирование: стратегия на 3 года
Постройте финансовую модель с тремя сценариями развития на период 2026–2028 с учетом «лестницы» лимитов.
Рассмотрите варианты адаптации к новым условиям, например:
реструктуризация бизнеса;
изменение ценовой политики — повышение цен для компенсации НДС;
пересмотр структуры расходов — увеличение закупок у плательщиков НДС для вычета.
Оцените, будет ли выгоден переход с УСН на другие налоговые режимы:
АУСН без НДС — можно применять при доходах до 60 млн руб. до конца 2027 года;
ОСНО с НДС — переход обязателен при доходах свыше 490,5 млн руб., или при численности сотрудников более 130 человек.
Матрица решений
Проанализировав все возможные варианты, подготовьте сравнительную таблицу с критериями выбора дальнейшей стратегии. Вот примерный упрощенный расчет для бизнеса на УСН «доходы» при предполагаемой выручке 30 млн рублей:
Критерии
Сценарий 1 (намеренное сдерживание дохода ниже лимита)
Сценарий 2 (умеренное превышение лимита при ставке НДС 5%)
Сценарий 3 (агрессивный рост при ставке НДС 22%)
Выручка фактическая (без НДС)
19,5 млн руб.
30 млн руб.
30 млн руб.
Упущенный доход
10,5 млн руб. (30 млн – 19,5 млн руб.)
—
—
«Входящий» НДС
—
—
3,3 млн руб. (при планируемых расходах с НДС 22% — 18,3 млн руб.)
Сумма НДС к уплате
0 (освобождение от НДС в 2026 году)
1,5 млн руб. (30 млн х 5%)
3,3 млн руб.
Сумма налога при УСН «доходы» (ставка 6%)
1,17 млн руб.
1,8 млн руб.
1,8 млн руб.
Налоговая нагрузка
1,17 млн руб.
3,3 млн руб.
5,1 млн руб.
Выводы
Сдерживать рост дохода с целью избежания НДС можно при низкой маржинальности бизнеса, небольшом потенциале роста рынка, отсутствии входящего налога и если основными покупателями являются физлица и неплательщики НДС.
«Пробивать потолок» имеет смысл при высокой марже (в среднем от 30%), значительной доле закупок с НДС, работе с клиентами — плательщиками НДС, при растущем рынке с возможностью масштабирования (расширение бизнеса от локального до более масштабного уровня).
В начале 2026 года бизнесу на УСН вместе с финансовым специалистом необходимо просчитать для себя все три сценария, чтобы принять оптимальное решение о дальнейшей стратегии в переходном трехлетнем периоде.
