Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Кто такой подрядчик по внедрению 1С:ERP на производстве
Крупные производства с собственными IT-отделами, ПО и большим бюджетом могут внедрить систему 1C:ERP самостоятельно. Но чаще всего и большие компании, и предприятия реже обращаются к опытным подрядчикам.
Подрядчик по внедрению 1C:ERP — это компания-интегратор, официальный представитель фирмы «1С». Специалисты интегратора обладают необходимыми компетенциями и квалифицированными кадрами, которые разбираются в тонкостях системы и направленности бизнеса. Но это в идеале, а на практике заказчик может столкнуться с подрядчиком, который затянет реализацию проекта.
Успех внедрения зависит от грамотной подготовки и глубокого погружения в тонкости внедрения ERP как со стороны интегратора, так и со стороны бизнеса.
Чек-лист по выбору и контролю подрядчика, который внедряет 1С:ERP на производстве
Как выбрать подрядчика
Как контролировать проект
Изучите портфолио и убедитесь, что есть опыт внедрения 1С:ERP в вашем сегменте
Следите за соблюдением утвержденного плана-графика
Запросите отзывы и кейсы с указанием достигнутых результатов (подрядчик может размещать их на своем сайте)
Требуйте регулярные отчеты и демонстрацию промежуточных результатов
Проверьте квалификацию команды: наличие сертифицированных специалистов 1С, бизнес-аналитиков, проектных менеджеров
Фиксируйте все договоренности и изменения в письменном виде
Уточните методологию внедрения и подход к управлению проектом
Проверяйте, что задачи согласованы с ключевыми сотрудниками вашего предприятия
Обсудите готовность подрядчика адаптировать систему под специфику вашего бизнеса, а не работать по шаблону
Оценивайте инициативность подрядчика — он должен сам предлагать улучшения и предупреждать о рисках
Убедитесь, что подрядчик готов предоставить полное техническое задание до старта проекта
Проверяйте наличие основной и промежуточной документации (особенно важно при внедрении ERP, которое в среднем занимает 18 месяцев)
Проверьте, входит ли в предложение обучение пользователей и постпроектная поддержка
Контролируйте качество обучения и готовность сотрудников к работе в системе
Сигналы о том, что подрядчик тормозит проект
Как понять, что подрядчик тормозит внедрение 1С:ERP? Рекомендуем обращать внимание на эти тревожные «звоночки»:
Постоянные переносы сроков без детального объяснения причин
Отсутствие четкой и актуальной проектной документации
Подрядчик не проявляет инициативу: не предлагает решений и не напоминает о дедлайнах
Информация о ходе работ предоставляется редко или только по запросу
Не фиксируются договоренности и изменения в письменном виде
Обучение пользователей откладывается или сводится к минимуму
Решения принимаются медленно, согласования затягиваются
Техническое задание отсутствует или игнорируется
Любое из этих действий подрядчика должно насторожить бизнес. Разберем их подробнее.
Не объясняет причину переноса сроков
Сроки внедрения 1С:ERP — это ориентиры для бизнеса. Когда подрядчик переносит этапы проекта без четких объяснений, заказчик теряет возможность планировать ресурсы, координировать работу по внедрению системы.
Общие формулировки подрядчика в духе «требуется больше времени» подрывают доверие. У бизнеса появляется ощущение, что проект вышел из-под контроля.
Решение:
Требуйте от подрядчика объяснений причин переноса сроков.
Фиксируйте перенос сроков в письменной форме с указанием ответственных за задержки.
Добавьте в договор пункт об обязательной отчетности по срокам и этапам.
Перенос сроков — не страшен, если данная мера аргументирована и подкреплена планом действий. Отсутствие объяснений — это сигнал к более жесткому контролю и, при необходимости, пересмотру условий работы с подрядчиком.
Работает без ТЗ
Отсутствие четкого технического задания превращает внедрение ERP в хаотичный процесс. Устные договоренности сторон, например, «сделать удобную систему» в итоге приведут к недопонимаю и переделыванию результата. Полученная конфигурация 1С:ERP может оказаться далекой от реальных потребностей бизнеса.Проект растянется еще на неопределенный срок.
Как выглядит внедрение 1С:ERP без ТЗ: требования к функционалу не зафиксированы, стороны по-разному понимают конечный результат, проект «зависает».
Решение:
Найдите подрядчика, который не игнорирует разработку ТЗ.
Согласуйте обязательные пункты ТЗ: цели проекта, этапы внедрения ERP, функционал, интеграции и т.д.
Пропишите критерии приемки и ответственность сторон за нарушение обязательств.
Техническое задание — это фундамент успешного внедрения 1С:ERP. Работая без ТЗ, подрядчик фактически снимает с себя ответственность за результат и все риски переводит на заказчика.
Компания Atech Resolve придерживается индивидуального подхода к внедрению 1С:ERP. В команде работают опытные разработчики и аналитики, которые оценят потребности бизнеса и предложат оптимальный путь ввода в эксплуатацию системы. Реализация проекта проходит в несколько этапов — интервью, составление ТЗ, демонстрация модели, подготовка к запуску, ввод в эксплуатацию и постпроектное сопровождение.
Не делится информацией с заказчиком
В процессе внедрения 1C:ERP некоторые подрядчики намеренно или из-за неопытности скрывают детали работы — не рассказывают о ходе проекта, принятых решениях, технических ограничениях.
В итоге получается эффект «черного ящика» — бизнес не в курсе, куда идет проект, и не может на него влиять. Отсутствие открытого диалога подрывает доверие между сторонами.
Решение:
Согласуйте формат и периодичность отчетности подрядчика — например, еженедельные отчеты.
Назначьте ответственных за мониторингом работы ERP-системы — IT-специалиста, топ-менеджера и т.д.
Прозрачность коммуникаций — обязательное условие успешного внедрения ERP. Если подрядчик избегает отчетности и скрывает детали, это прямой сигнал, что проект может выйти из-под контроля.
Не проводит обучение
Без обучения сотрудники не готовы к работе с новым инструментом — это тормозит запуск и ведет к откату на ручные процессы. ERP-система становится неэффективной без подготовленного персонала.
Решение:
Планируйте обучение как отдельный этап проекта.
Заранее уточните у подрядчика, планирует ли он презентации ERP, инструкции для сотрудников, онлайн-консультации.
Проводите регулярное тестирование сотрудников на знание программы.
Даже идеально настроенная ERP-система не заработает эффективно, если сотрудники не понимают, как с ней работать. Обучение — это не факультатив, а обязательная часть внедрения.
Не проявляет инициативу
При внедрении 1С:ERP подрядчик должен быть не просто исполнителем задач, а активным участником проекта. Когда инициатива отсутствует, подрядчик не предлагает решений, не инициирует рабочие встречи, не напоминает о приближении дедлайнов. В итоге проект как бы «зависает», и заказчику самому приходится подталкивать его вперед, тратя на это время и ресурсы.
Отсутствие инициативы со стороны подрядчика просаживает проект, мелкие проблемы перерастают в критические проблемы. Заказчику приходится выполнять функции менеджера проекта за подрядчика.
Решение:
С самого начала оговорите форму сотрудничества: отчеты, каналы для связи.
При отсутствии прогресса обсудите дальнейший план действий. Возможно, придется подумать о смене подрядчика.
Внедрение ERP — это командная работа. Если подрядчик занимает пассивную позицию, проект теряет темп, а нагрузка на заказчика возрастает.
Переход с 1С:УНФ на 1С:ERP
Избавьтесь от хаоса и получите полный контроль над всеми процессами с помощью перехода на 1С:ERP. Мы помогаем развивать бизнес без потерь
Последствия для бизнеса, когда подрядчик замедляет внедрение ERP на производстве
Медленное внедрение ERP-системы приводит к финансовым потерям, снижению эффективности и репутационным рискам.
Каждый месяц простоя ERP обходится заводу в миллионы.
Без полноценной ERP компания продолжает работать в устаревших или разрозненных программах. В результате нарушается производственная цепочка, не исключены ошибки в планировании закупок и запасов. Даже из-за одного дня простоя завод может лишиться контракта и потерять клиента. Для крупного производства это выливается в миллионы рублей убытка.
Срыв одного квартального отчета = штрафы и потеря доверия учредителей и партнеров.
ERP-система автоматизирует сбор и консолидацию данных для управленческой и регламентированной отчетности. Когда подрядчик затягивает проект, бухгалтерии приходится готовить квартальные отчеты вручную или в неактуальной программе учета. Высоки риски ошибок и задержек по части подготовки отчетов.
Подача документации в контролирующие органы с нарушением сроков может привести к штрафам, а задержка отчетности перед акционерами и инвесторами — к падению доверия и подозрению в нестабильности бизнеса.
Ошибка в интеграции и во внедрении бизнес-процессов — и у вас в системе хаос на годы.
В порыве «дожать» проект в спешке подрядчик приносит в жертву качество интеграций и детальную настройку бизнес-процессов. В итоге в системе появляются некорректные данные, дубляжи документов. В таком хаосе невозможно правильно свести отчетность или планировать производство. Исправить ошибки после запуска ERP стоит дороже, чем их предотвратить. Нередко дефекты остаются в системе на долгое время и мешают масштабированию и автоматизации бизнеса.
К чему ведет пассивная позиция заказчика
Разберем два реальных примера из нашей практики:
Компания А — крупный производитель фарфоровой посуды для кафе, баров, ресторанов. Бизнес масштабировался и учет в Excel перестал быть эффективным. Руководитель обратился в Atech Resolve. Совместно пришли к выводу, что компании нужно внедрять 1С:ERP. Заказчик согласился, но проявил пассивную позицию — подолгу не выходил на связь, затягивал с предоставлением важной информации и т.д. В итоге на внедрение системы ушло в два раза больше времени, чем могло быть.
Компания Б — крупный производитель молочной продукции с опытом в сфере более 10 лет и собственным IT-отделом. На этапе интервью с представителем компании приняли решение о внедрении ERP-системы, так как прошлая программа 1С:УНФ не охватывала все потребности бизнеса. С первого дня сотрудничества в реализации проекта участвовал не только ответственный сотрудник, но и собственник. Проект завершили в сроки, обозначенные в договоре. Во многом процесс ускорил сам заказчик.
Никто не знает о бизнесе лучше, чем его собственник. Но нередко руководители не хотят участвовать во внедрении ERP по разным причинам — «некогда», «занят», «сами разберетесь, вы же профи».
Полноценно реализовать внедрение 1С:ERP можно только при взаимопонимании и участии обеих сторон. Чем охотнее и быстрее заказчик дает обратную связь, тем быстрее получит программу в эксплуатацию.
Что делать:
Назначьте руководителя проекта внутри компании. Он будет связующим звеном между вами и подрядчиком, контролировать сроки, принимать решения.
Задействуйте сотрудников из ключевых отделов: бухгалтерии, логистики, производства, кадров, IT. Они работают «в полях» и знают, как улучшить бизнес-процессы.
Четко формулируйте ожидания от внедрения 1С:ERP — что должно измениться, какие проблемы решить.
Оперативно принимайте решения — в противном случае проект «зависнет».
Проверяйте систему и давайте обратную связь. Подрядчик в моменте устранит неполадки и «докрутит» слабые места.
Успех внедрения 1С:ERP зависит не только от подрядчика, но и от вовлеченности со стороны бизнеса. Пассивная позиция может затормозить проект или сделать его неэффективным.
На что обратить внимание при сотрудничестве с подрядчиком
В таблице собрали основные ситуации, которые должны вас насторожить при взаимодействии с подрядчиком. И почему бизнес выбирает сотрудничество с Atech Resolve:
Критерий
Как реализовано в Atech Resolve
Подрядчик плохо понимает ваш бизнес
Опыт работы по внедрению решений 1С — 6 лет. Разбираемся в особенностях автоматизации процессов в сфере производства. Проводим интервью с заказчиками для глубокого погружения в проект
Нет четкой структуры проекта и контрольных точек
Составляем ТЗ, обследуем бизнес-процессы, разрабатывает «дорожную карту» по внедрению ERP. Каждый этап проходит согласование с клиентом
Подрядчик «идет на поводу» у клиента в ущерб проекту
Специалисты знают свое дело на 100% — помогают определиться с функциональностью системы, которая полностью закроет потребности бизнеса
Подрядчик «исчезает» после ввода ERP в эксплуатацию
Клиент не остается с программой один на один. В рамках сопровождения специалисты обновляют систему и адаптируют под актуальные законодательные изменения
Подрядчик не проводит обучение
Обучение пользователей — обязательный этап внедрения ERP. Сотрудники получают допуск к системе и проходят обучение по работе в ней
Компания Atech Resolve — официальный представитель и надежный интегратор продуктов 1С. Доверьте профессионалам внедрение 1С:ERP c нуля или переход на 1С:ERP из 1С:УНФ, на 1С:ERP из 1С:УПП (другие варианты миграции тоже обсуждаются). По итогам консультации вы получите аудит бизнес-процессов и индивидуальную «дорожную карту».
Внедрение 1С: ERP Управление предприятием
Освобождаем ваше время и ресурсы благодаря автоматизации бизнес-процессов
