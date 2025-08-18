Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Кто такой подрядчик по внедрению 1С:ERP на производстве

Крупные производства с собственными IT-отделами, ПО и большим бюджетом могут внедрить систему 1C:ERP самостоятельно. Но чаще всего и большие компании, и предприятия реже обращаются к опытным подрядчикам.

Подрядчик по внедрению 1C:ERP — это компания-интегратор, официальный представитель фирмы «1С». Специалисты интегратора обладают необходимыми компетенциями и квалифицированными кадрами, которые разбираются в тонкостях системы и направленности бизнеса. Но это в идеале, а на практике заказчик может столкнуться с подрядчиком, который затянет реализацию проекта.

Успех внедрения зависит от грамотной подготовки и глубокого погружения в тонкости внедрения ERP как со стороны интегратора, так и со стороны бизнеса.