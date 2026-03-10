1. Сформировать пенсию через НПФ

Помимо пенсии от государства в России существует негосударственное пенсионное обеспечение. По сути, это дополнительная пенсия, которая формируется из добровольных взносов и дохода от их инвестирования негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Начать копить на пенсию при помощи этого способа просто: выбираете НПФ (в зависимости от фонда условия могут отличаться), заключаете договор и начинаете вносить деньги на счет. При заключении договора можно выбрать, как именно будет выплачиваться негосударственная пенсия. Как правило, варианта три:

в форме единовременной выплаты;

пожизненно;

в течение какого-то срока.

Из плюсов — накопления до 2,8 млн рублей застрахованы государством. Также можно получить социальный налоговый вычет 13%. Но есть и минус — невысокая доходность НПФ (однако если доходность будет отрицательной, НПФ обязан компенсировать убытки).