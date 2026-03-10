Самое главное:
Увеличить размер пенсии возможно, но для этого нужны активные действия, дисциплина и время.
Добровольные взносы в НПФ позволяют получать дополнительную пенсию помимо выплат от государства.
Один из самых эффективных инструментов для самостоятельного формирования пенсионных накоплений — открытие индивидуального инвестиционного счета.
Оптимальная стратегия, которая поможет увеличить пенсию — сочетание различных инструментов: инвестиции, открытие обезличенного металлического счета, взносы в НПФ, участие в ПДС, вклады.
1. Сформировать пенсию через НПФ
Помимо пенсии от государства в России существует негосударственное пенсионное обеспечение. По сути, это дополнительная пенсия, которая формируется из добровольных взносов и дохода от их инвестирования негосударственным пенсионным фондом (НПФ).
Начать копить на пенсию при помощи этого способа просто: выбираете НПФ (в зависимости от фонда условия могут отличаться), заключаете договор и начинаете вносить деньги на счет. При заключении договора можно выбрать, как именно будет выплачиваться негосударственная пенсия. Как правило, варианта три:
в форме единовременной выплаты;
пожизненно;
в течение какого-то срока.
Из плюсов — накопления до 2,8 млн рублей застрахованы государством. Также можно получить социальный налоговый вычет 13%. Но есть и минус — невысокая доходность НПФ (однако если доходность будет отрицательной, НПФ обязан компенсировать убытки).
2. Принять участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС)
Программа долгосрочных сбережений — новый накопительно-сберегательный продукт: она стартовала в РФ с 1 января 2024 года. Цель программы — помочь гражданам сформировать капитал на долгосрочные цели или прибавку к пенсии.
Суть ПДС в следующем: участник заключает договор с негосударственным пенсионным фондом (он должен быть подключен к программе) и начинает отчислять туда взносы. Если в течение года перечислить не менее 2 000 рублей, государство в следующем году добавит к ним определенную сумму: ее размер зависит от ежемесячных доходов и суммы годовых взносов участника.
Воспользоваться накоплениями можно по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин или через 15 лет с начала участия в ПДС. Но если у участника программы возникнет сложная жизненная ситуация (например, потребуются деньги на дорогостоящее лечение), допускается забрать накопления раньше.
Обратите внимание: если у вас есть средства накопительной пенсии, сформированные за счет отчислений работодателя в период с 2002 по 2013 годы включительно, их можно перевести в ПДС.
3. Открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Создать собственный пенсионный портфель можно и при помощи инвестиций, например, открыв индивидуальный инвестиционный счет. ИИС — это брокерский счет, но с налоговыми льготами: он позволяет получать налоговые вычеты от государства и доход от инвестиций. Активы могут быть различными — акции, облигации, драгоценные металлы.
Обратите внимание: с 1 января 2024 года можно открывать только ИИС-3 — счет нового образца. Сумма пополнения не ограничена.
При открытии ИИС-3 его владелец может получить сразу две налоговые льготы — вычет на взнос и вычет на доход. Вычет на взнос позволяет вернуть часть денег, которые были внесены на ИИС, но не более суммы уплаченного за год НДФЛ. А вычет на доход освобождает владельцев счета от НДФЛ с прибыли по операциям на ИИС.
В долгосрочной перспективе ИИС обеспечивает наибольший прирост капитала по сравнению с НПФ и ПДС. Но только при условии, что выбрана грамотная стратегия.
Задуматься о размере будущей пенсии нужно уже сейчас: чем раньше вы начнете формировать свой личный пенсионный капитал, тем меньше усилий для этого потребуется. Разобраться во всех нюансах поможет социальная сеть БАЗАР — здесь говорят о деньгах на понятном языке. Проверенные стратегии, личный опыт, поддержка специалистов: становитесь частью сообщества, которое знает, как не просто сохранить деньги, но и заставить капитал расти.
4. Открыть обезличенный металлический счет (ОМС)
Динамика цен на драгоценные металлы показывает стабильный рост, и этим можно воспользоваться для формирования накоплений на будущую пенсию. Наиболее удобный способ заработать на драгметаллах — открыть обезличенный металлический счет (ОМС).
ОМС — это счет в банке, на котором хранятся не деньги, а драгоценный металл в граммах. Название «обезличенный» такой счет получил по причине, что драгоценный металл на нем хранится без привязки к пробе, месту производства или номеру сертификата. Это не физический слиток или монеты: вы приобретаете драгоценный металл в «виртуальном» виде по цене банка на момент операции, а на счете фиксируется количество граммов.
Прибыль получают за счет роста стоимости драгметаллов — это разница между затратами на приобретение драгметалла и доходами с его продажи. Чаще всего банки предлагают наиболее популярные драгоценные металлы:
золото;
серебро;
платину;
палладий.
Начать копить на будущую пенсию с ОМС просто: одним из его преимуществ является низкий порог входа (купить драгметалл можно с веса от 0,1 грамма). Сам процесс открытия счета также не представляет никаких сложностей, а его пополнение, покупка и продажа металлов, вывод средств доступны, как правило, через мобильное приложение.
Важно! Рассматривать ОМС как единственный способ увеличить пенсию не стоит. На таком счете рекомендуется размещать до 15% капитала.
5. Открыть вклад в банке
Сохранить (и, возможно, даже приумножить) денежные средства, которые вы планируете использовать как прибавку к пенсии поможет и классический вклад в банке. Это самый понятный инструмент: отдаете деньги банку, а он выплачивает доход в виде процентов от суммы вклада.
У этого варианта есть немало преимуществ: заранее известная доходность, фиксированный срок, удобство и безопасность (вклады в банке частично застрахованы). Из минусов — ограничения на пополнение и снятие, а также инфляция. Поэтому «консервативную часть» пенсионного капитала, как часто называют вклады, нужно комбинировать с более доходными инструментами.
И еще одна рекомендация, которая поможет увеличить пенсию в будущем — обязательно проверьте документы для будущей пенсии. Если какой-то период трудовой деятельности не был учтен, это отразится на размере выплаты. Чтобы избежать подобной ситуации, закажите выписку с ИЛС через «Госуслуги» и проверьте, корректно ли в ней отражен стаж. При необходимости предоставьте в СФР подтверждающие документы: трудовую книжку, копии трудовых договоров, справки из архива.
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
Мы собрали 9 актуальных вкладов в надежных банках под защитой АСВ (до 1,4 млн ₽) — без запутанных условий
Ответы на часто задаваемые вопросы
Когда имеет смысл докупить пенсионные баллы?
Только если вам не хватает какого-то количества баллов или стажа перед выходом на пенсию. Для назначения страховой пенсии в 2026 году нужно 30 баллов. Минимальный страховой стаж — 15 лет. Если базовые условия соблюдены, покупать баллы бессмысленно.
Можно ли рассматривать покупку недвижимости в качестве способа обеспечить пассивный доход на пенсии?
Да, недвижимость подходит для пенсионных накоплений. Как правило, стоимость объектов недвижимости неуклонно растет, поэтому капитал будет защищен от инфляции, а арендные платежи станут «второй пенсией». Но сначала нужно сформировать капитал для покупки недвижимости.
Ранее работодатели делали отчисления на накопительную часть пенсии. Сейчас такой практики нет?
С 2014 года накопительная часть пенсии за счет страховых взносов работодателя не формируется. Теперь взносы направляются только на страховую часть пенсии по старости.
Присоединяйтесь к социальной сети БАЗАР — площадке, которая объединяет инвесторов, финансовых аналитиков, предпринимателей и консультантов. Смотрите, как сохраняют и приумножают деньги другие и делитесь собственным опытом. А еще здесь можно найти проверенного специалиста, который поможет разобраться в сложном вопросе: эксперты принимают активное участие в дискуссиях.
Читайте также:
Реклама: АО «Базар», ИНН 5032375210, erid: 2W5zFK44G5P
Начать дискуссию