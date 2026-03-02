Фондовый рынок: что такое и как инвестировать в 2026 году

Что такое фондовый рынок

Фондовый рынок — это площадка для инвестиций и привлечения капитала со своими правилами и порядком. Здесь можно купить и продать акции, облигации и другие активы. Рынок «сводит» вместе разные стороны:

Инвесторов — физлиц и компании, которые вкладывают деньги в проекты с целью получать пассивный доход в долгосрочной или краткосрочной перспективе.

Инвестиционные проекты — их инициаторами выступают государственные компании, молодые стартапы, крупный бизнес (эмитенты), которые ищут финансы для развития и инноваций.

Например, компании-эмитенты могут выпустить акции и предлагать их инвесторам на фондовом рынке: через биржевые площадки или платформы внебиржевых инвестиций.

Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, дает инвесторам возможность сохранить или приумножить капитал. Но есть и риск потери денег — например, из-за падения стоимости активов или банкротства эмитента.

Успехи и неудачи инвестиционных проектов зависят от денежно-кредитной политики Центробанка, уровня инфляции, геополитической ситуации в мире. Начинающему инвестору нужно научиться разбираться в тонкостях аналитики, составлении диверсифицированного портфеля и стратегиях.