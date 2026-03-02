Фондовый рынок: что такое и как инвестировать в 2026 году

Самое главное:
Фондовый рынок объединяет инвесторов и инвестиционные проекты.
Инвесторы зарабатывают на фондовых инструментах: акциях, облигациях, готовых портфелях с набором диверсифицированных активов.
Стоимость ценных бумаг зависит от экономической ситуации, стабильности конкретной компании, инфляции, ликвидности активов.
Инвестиции всегда связаны с рисками. Но их можно минимизировать, если следовать правильной стратегии: выбирать эмитента по устойчивости капитала, рисковать с осторожностью, грамотно распределять активы в портфеле.
Что такое фондовый рынок
Фондовый рынок — это площадка для инвестиций и привлечения капитала со своими правилами и порядком. Здесь можно купить и продать акции, облигации и другие активы. Рынок «сводит» вместе разные стороны:
Инвесторов — физлиц и компании, которые вкладывают деньги в проекты с целью получать пассивный доход в долгосрочной или краткосрочной перспективе.
Инвестиционные проекты — их инициаторами выступают государственные компании, молодые стартапы, крупный бизнес (эмитенты), которые ищут финансы для развития и инноваций.
Например, компании-эмитенты могут выпустить акции и предлагать их инвесторам на фондовом рынке: через биржевые площадки или платформы внебиржевых инвестиций.
Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, дает инвесторам возможность сохранить или приумножить капитал. Но есть и риск потери денег — например, из-за падения стоимости активов или банкротства эмитента.
Успехи и неудачи инвестиционных проектов зависят от денежно-кредитной политики Центробанка, уровня инфляции, геополитической ситуации в мире. Начинающему инвестору нужно научиться разбираться в тонкостях аналитики, составлении диверсифицированного портфеля и стратегиях.
В какие фондовые инструменты вкладывают инвесторы
Фондовые инструменты — это активы, на которых зарабатывают инвесторы. Основные из них:
Акции — ценные бумаги, которые позволяют инвесторам увеличить свою доходность за счет дивидендов или вхождения на долю в капитал. Например, держатели акций могут участвовать в управлении компанией, их голоса учитываются при принятии решений.
Облигации — ценные бумаги, подтверждающие, что инвестор «одолжил» деньги государству или компании-эмитенту, а через установленный срок проект обязуется вернуть долг с процентами (выплатить купоны).
ПИФ (паи инвестиционных фондов). Инвестору не нужно самостоятельно анализировать рынок на наличие рисков: диверсифицированный портфель собирают профессиональные управляющие.
Деривативы — это производственные финансовые инструменты. Их стоимость зависит от цены другого актива (валюты, акций, товаров). К деривативам относятся фьючерсы и опционы, которые позволяют зафиксировать цену актива заранее или зарабатывать на изменении его стоимости. Этот инструмент используется для спекуляций или защиты портфеля от рисков.
ETF (Exchange Traded Funds) — это биржевые инвестиционные фонды, объединяющие в себе набор активов. Например, начинающие инвесторы с небольшим капиталом могут вкладывать в этот инструмент, диверсифицируя риски. Для удобства активы могут распределяться по корзинам (золото, перспективные стартапы России, IT-отрасль и т. д.).
Инвесторам без опыта, или у которых нет времени на торговлю, лучше выбирать «пакетные» решения от профессиональных аналитиков. Такие диверсифицированные портфели предлагают сами брокеры в приложениях для инвестиций.
Как работает фондовый рынок
Главные участники процесса инвестирования — это инвесторы и компании с ценными бумагами. Сделка между сторонами проводится на специальных биржах.
В России фондовые площадки для торговли ценными бумагами — это Московская и Санкт-Петербургская биржи. Последние годы развиваются внебиржевые платформы. Все площадки обязаны обеспечивать законность сделок, их деятельность регламентирована законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ.
Инвесторы не могут приобрести ценные бумаги на бирже самостоятельно — это можно сделать только через лицензированных брокеров. Например, к посредническим компаниям относятся Сбербанк, Т-Банк, ВТБ и др. У них есть свои приложения для инвестирования.
Как происходит торговля на фондовом рынке:
инвестор открывает счет у брокера;
пополняет брокерский счет на необходимую сумму;
направляет брокеру поручение на покупку и продажу финансовых активов;
брокер выполняет поручение на площадке;
ценные бумаги поступают на счет инвестора.
Участниками операций с ценными бумагами также являются регистраторы — они фиксируют право владения финансовыми активами и учитывают их на депозитарии, открытом на имя собственника ценных бумаг.
Какие риски связаны с инвестициями
Высокий заработок на инвестициях ничем не гарантирован. На стоимость ценных бумаг влияют внутренние и внешние экономические показатели, геополитическая ситуация, новости. При формировании портфеля следует учитывать основные риски:
Риск
Пример
Рыночный риск
Цены акций и других фондовых инструментов могут снижаться из-за общей ситуации в экономике или на финансовых рынках. Например, цена на ценные бумаги может упасть из-за кризиса, независимо от репутации эмитента
Риск отдельной компании
Убытки, долги, слабая отчетность, банкротство — все это отражается на стоимости активов конкретной компании
Риск инфляции
Уровень инфляции может превышать процент по доходности. Инвестор потеряет часть сбережений
Риск ликвидности
Ценные бумаги сложно быстро продать по справедливой цене, особенно при низком спросе
Процентный риск
Стоимость облигаций или других финансовых активов падает из-за корректировки процентных ставок
Валютный риск
При инвестициях в иностранные активы доходность зависит от роста их цены и курса валют. Если инвестор приобретет активы зарубежного эмитента в долларах, а рубль окрепнет, то прибыль будет меньше
Кредитный риск
Компания не выплатит инвестору проценты или весь долг, если ее финансовое положение ухудшится
Инвестиции — это более рискованный способ заработка, чем банковские вклады. Начинающим инвесторам нужно разбираться в рисках и распределять средства между разными активами, чтобы минимизировать убытки.
БАЗАР — это социальная сеть об инвестициях и финансах. Здесь размещают контент инвесторы, бизнесмены, представители крупных компаний-эмитентов, аналитики. Умная лента подстраивается под ваши интересы.
Что вы получите:
Отсутствие навязанных услуг. БАЗАР — это независимая площадка, не привязанная к банкам и брокерам.
Доступ к проверенному контенту. Авторов оценивают сами пользователи. Действительно полезные публикации находятся в топе.
Прямое общение с компаниями-эмитентами. Вы можете задавать вопросы представителям компаний, которые ведут блог на площадке. В БАЗАР зарегистрировано более 50 эмитентов — крупных и молодых перспективных компаний.
БАЗАР — не просто социальная сеть, а медиа-платформа с аудиторией более 100 тыс. подписчиков, это ваш надежный проводник в мир инвестиций, бизнеса и финансов.
Как инвестировать в 2026 году
Ситуация на фондовом рынке меняется ежегодно — это требует внимательного подхода от начинающих и опытных инвесторов. Остановимся на основных рекомендациях.
1. Выбирать эмитентов по стабильности капитала
В России есть пул компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды инвесторам — это так называемые «дивидендные аристократы». Среди них — Сбер, Яндекс, Х5, Газпром. Лидерами по прогнозируемой доходности эксперты называют Т-Технологии, Хэдхантер, Новатэк, Озон: стоимость их акций в 2026 году может вырасти на 20–52%.
Надежным вариантом для инвестиций считаются ОФЗ (облигации федерального займа). Различают основные виды ОФЗ — с постоянным, переменным купоном и индексируемым номиналом. Государство выпускает ОФЗ для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения долговых обязательств. Приобретая государственные ОФЗ, выпущенные Минфином, инвестор становится кредитором государства.
2. Диверсифицировать портфель
Инвестиции — это гибкий инструмент. Опытные инвесторы рассматривают разные способы заработка: не только фондовые биржи, но и вложения в недвижимость, драгоценные металлы, акции стартапов. Последние годы высокие показатели у компаний из сферы IT, медицины, сельского хозяйства, робототехники.
Диверсифицировать можно не только в разные виды активов, но и внутри инвестиционного портфеля. Допустим, на акции дивидендных аристократов, ОФЗ и голубые фишки отвести 90% в портфеле. А на внебиржевые акции и ценные бумаги компаний на этапе pre-IPO — 10%, так как риски по ним выше.
Распределение ценных бумаг в портфеле зависит от опыта инвестора и его психотипа. Например, высокорисковых инструментов может быть от 20 до 50%. Но нужно понимать, что инвестиции в ценные бумаги — это всегда риск. Негативные последствия можно минимизировать за счет грамотного и сбалансированного портфеля.
3. Сохранять спокойствие в периоды рецессии
Акции дают прирост не сразу. Инвесторы, которые приобрели ценные бумаги в 2025 году увидят рост цен ближе к концу 2026 года. Значительная доходность акций возможна в перспективе 5–10 лет.
Долгосрочные ОФЗ следует приобретать с прицелом на 15–25 лет. Доход по ОФЗ с переменным купоном (флоатерам) зависит от ставки RUONIA, которую центробанк рассчитывает по методике Национальной валютной ассоциации (НВА). Некоторые выпуски ОФЗ с переменным купоном предусматривают выплату премий — это +0,4–1,6% к ставке RUONIA.
В периоды рецессии стоимость ценных бумаг падает — в это время возрастает желание быстрее продать активы, чтобы сохранить хотя бы часть капитала. Но практика показывает, что стабильные активы в долгосрочной перспективе всегда вырастают по цене. Умение переждать рецессию — один из главных навыков опытного инвестора.
4. Анализировать фондовый рынок
Принять взвешенные решения об инвестировании можно только с опорой на анализ фондового рынка. Различают два ключевых подхода — технический и фундаментальный анализ.
Технический анализ — это изучение трендов, истории котировок, графиков колебания цен. Последователи этой методики считают, что движение цен можно спрогнозировать, изучив всю картину.
Фундаментальный анализ — это более глубокое исследование ситуации в экономике и финансового положения конкретной компании. Обращают внимание на оценку компании, наличие долгов и дебиторской задолженности, сферу деятельности и т. д. Это позволяет сформировать мнение о справедливой стоимости ценных бумаг. Например, если цена акций ниже, то их можно покупать, со временем стоимость вырастет.
5. Следить за экономическими и политическими новостями
Ключевая ставка ЦБ снизилась с 16 до 15,5 за январь-февраль 2026 года. Смягчение денежно-кредитной политики Центробанка может повлиять на предложения эмитентов по доходности и стоимости их ценных бумаг.
На начало 2026 года уровень инфляции составил 6%. По прогнозам ЦБ, инфляция в течение года может снизиться до 4%. В период инфляции цена на акции может колебаться. Облигации с фиксированным купоном теряют в ценности. Но, например, противостоять этому фактору могут ПИФы — за счет диверсификации в коллективные инструменты.
Новости геополитики не дают никакой уверенности в завтрашнем дне. Но на фоне предпосылок к мирному урегулированию акции некоторых компаний могут подняться в цене или, наоборот, подешеветь.
Часто задаваемые вопросы
С какой суммы можно начать инвестировать?
Сумма инвестиций зависит от вида ценных бумаг и их стоимости. Приложения брокеров позволяют инвестировать небольшие суммы — например, от 1–5 тыс. рублей.
Как лучше инвестировать: на короткий срок или вдолгую?
Краткосрочную стратегию инвестирования, или трейдинг, выбирают инвесторы с большим опытом. Они регулярно отслеживают тенденции и зарабатывают за счет активной покупки и продажи ценных бумаг. А долгосрочное инвестирование — подходит как опытным, так и начинающим инвесторам. Им не нужно следить за краткосрочными колебаниями цен. Пассивный доход формируется на длительном сроке.
Какую стратегию для инвестиций выбрать новичку?
Начинающим инвесторам подходят сбалансированные портфели, составленные профессиональными аналитиками. Пример такой стратегии — инвестиции в ETF. Набор активов сформирован с учетом диверсификации и прогнозируемых рисков. Найти готовые портфели для новичков можно в брокерских приложениях.
Что лучше — вклады или инвестиции в фондовый рынок?
Банковский вклад — это классический инструмент для сохранения капитала от инфляции. Доходы по ним ниже, чем по фондовым инструментам, но и рисков меньше. От потери финансов на рынке инвестирования не застрахованы даже профессиональные трейдеры, но и заработок выше в разы. Куда вложить деньги — открыть вклад или купить ценные бумаги, зависит от самого инвестора.
Социальная сеть БАЗАР объединяет инвесторов и эмитентов, аналитиков и молодые бизнесы, и всех, кто интересуется темой инвестиций и ищет способы сохранить личные финансы. В приложении публикуются честные обзоры, кейсы частных трейдеров и мнение аналитиков. Репутация авторов подтверждена рейтингом, который формируется на основе оценок пользователей. В приложении БАЗАР — только полезные публикации об инвестициях и финансах.
