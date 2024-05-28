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НДС

Ускоренный порядок возмещения НДС в 2024 году

Организации, которые предъявляют НДС к возмещению из бюджета, очень рассчитывают на эти деньги и хотят получить их как можно скорее. В 2022 году законодатель упростил эту процедуру. Расскажем, как бизнесу воспользоваться ускоренным порядком возмещения НДС.
Ускоренный порядок возмещения НДС в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда возникает право на возмещение НДС

Если у компании по итогам налогового периода сумма входного НДС превышаетсумму НДС к начислению, она имеет право запросить эту разницу к возмещению

Возможность возмещать НДС — право, а не обязанность налогоплательщика. Он может не заявлять НДС к возмещению, а перенести «лишний» вычет на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК).

За периоды 2022–2025 г.г. можно возмещать НДС как в обычном, так и в ускоренном порядке

Обычный порядок подразумевает, что НДС возмещают только после завершения камеральной проверки. Камеральная проверка НДС к возмещению в общем случае длится два месяца. Но если налоговая обнаружит нарушения законодательства, срок проверки может быть продлен до трех месяцев (п. 2 ст. 88 НК).

По завершении проверки в течение 7 рабочих дней налоговая принимает решение о возмещении суммы НДС (п. 2 ст. 176 НК).

В случае положительного решения деньги зачисляются на ЕНС плательщика.

Рассмотрим, что нужно сделать для применения ускоренного порядка.

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Кто может применять ускоренную процедуру

Критерии тех, кому доступен ускоренный возврат, указаны в п. 2 ст. 176.1 НК. Это налогоплательщики:

  • организации, которые заплатили не меньше 2 млрд руб. налогов в течение трех предшествующих лет и при этом существуют не меньше трех лет;

  • которые вместе с декларацией предоставили банковскую гарантию или договор поручительства, оформленный в соответствии со ст. 74 НК;

  • резиденты территории опережающего развития, а также резиденты свободного порта Владивосток, которые имеют договор поручительства управляющей компании;

  • в отношении которых ведется налоговый мониторинг;

  • организации, которые производят вакцину от COVID-19 и это подтверждено в регистрационном удостоверении;

  • которые не находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

Банковскую гарантию можно не предоставлять в случае, описанном в п. 2.2 ст. 176.1 НК. Это возможно, когда сумма возмещения по декларации не превышает суммы налогов и взносов, которые налогоплательщик уплатил в течение года, предшествующего возмещению. При этом в расчет не берутся налоги, которые уплачены:

  • при исполнении обязанностей налогового агента;

  • при перемещении товаров через границу РФ.

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Как это сделать в ускоренном порядке

Если налогоплательщик хочет воспользоваться ускоренным порядком и быстрее получить деньги, об этом желании нужно сообщить налоговой.

Сделать это необходимо путем подачи соответствующего заявления в течение 5 дней со дня отправки декларации НДС к возмещению. Если налогоплательщик находится под налоговым мониторингом, то он имеет право подать это заявление в течение двух месяцев после сдачи декларации. 

Форма заявления утверждена в письме ФНС от 20.04.2023 № ЕА-4-15/5128@

Налоговая должна рассмотреть заявление и дать положительный или отрицательный ответ. На это у нее есть всего 5 рабочих дней (п. 8 ст. 176.1 НК). 

Не согласиться налоговая может в случаях:

  • заявление неправильно заполнено;

  • заявитель не соответствует установленным критериям;

  • налоговая подозревает неладное, то есть у нее есть информация о возможных нарушениях налогового законодательства со стороны организации.

С момента принятия решения налоговая должна:

  • в течение 5 дней сообщить об этом налогоплательщику;

  • не позднее 10 дней перечислить деньги на расчетный счет.

Все участники в рамках этой процедуры обмениваются документами только в электронном виде. Это касается и банков, которые отправляют банковскую гарантию напрямую в налоговую.

В ходе процедуры возврата деньги сначала попадают на ЕНС. Если вдруг так случилось, что сальдо на нем отрицательное, то обязанность по уплате будет исполнена за счет поступивших сумм возмещения. Только после этого деньги перечисляют на расчетный счет организации.

Налогоплательщик в этом случае может воспользоваться только оставшейся суммой. До введения ЕНС порядок был примерно таким же. Налоговая зачитывала суммы из возмещения в счет текущих обязанностей по уплате в случае, если была задолженность по налогам. 

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Возможные санкции

Нужно понимать, что ускоренный порядок возмещения не подразумевает меньший контроль. Камеральная проверка также проводится. И, хотя деньги на расчетный счет организации перечисляются до ее завершения, это не означает отмену проверки. Если ее результат будет отрицательным, последствия не заставят себя долго ждать. 

Налогоплательщик должен будет вернуть сумму неправомерно возмещенного НДС, причем вместе с процентами (п. 7 ст. 176.1 НК). К процентам прилагаются обычные налоговые санкции в виде пеней и штрафов 

Проценты за неправомерное пользование суммой возмещенного НДС будут начислены по специальной увеличенной ставке. Она будет равно удвоенной ключевой ставке ЦБ, действующей за период пользования деньгами.

Однократная ставка предусмотрена для организаций, в отношении которых проводится налоговый мониторинг. Период начисления процентов: начиная с третьего дня после принятии решения о возмещении и заканчивая днем отмены решения о нем.

Пени начисляются, как обычно. Период начисления: начиная со дня принятия решения об отмене.

Штраф в размере 20% от суммы возмещения налоговая может назначить на основании п.1 ст. 122 НК.

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