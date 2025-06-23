Признаки трудовых отношений детализируют в ТК: изменения с 1 сентября 2025 года

Проблема нелегальной занятости не теряет актуальности и еще долго не потеряет. Государство не собирается мириться с тем, что трудящихся выдают за «контрагентов», лишая базовых гарантий, а бюджет — налоговых отчислений. Теперь ТК будет содержать список признаков трудовых отношений, что облегчит доказывание незаконных схем.

Что изменится в Трудовом кодексе с 1 сентября 2025 года

Если будет принят законопроект, предложенный Минтрудом (ID 156662), — а скорее всего, так и будет, — станет гораздо проще определить суть отношений: трудовые они или все-таки гражданско-правовые.

Ныне действующие признаки, указанные в ст. 15 ТК, останутся неизменными, в том числе:

личное выполнение работы;

управление и контроль «заказчика»;

подчинение правилам внутреннего трудового распорядка;

обеспечение «заказчиком» условий труда.

Неизменным останется и безусловный запрет заключать гражданско-правовые договоры, маскирующие трудовые отношения.

Но ст. 15 будет дополнена целым перечнем характерных «трудовых» признаков, которые выработаны практикой контролеров и судов. На маскировку трудовых отношений гражданско-правовыми будут указывать, в частности:

устойчивые, стабильные отношения;

подчиненность, зависимость труда;

предоставление дополнительных гарантий (материальная помощь, премии, отгулы и т. п.);

выполнение работы по указанию работодателя;

интегрированность в оргструктуру (например, назначение бригадиров, кураторов из числа штатных сотрудников «заказчика»);

предоставление отпусков, выходных;

оплата командировочных расходов, компенсации разъездной работы;

регулярные, периодические выплаты, которые выступают основном и тем более единственным источником дохода лица;

предоставление «заказчиком» материалов, инструментов, механизмов и другие признаки.

То есть в ст. 15 Трудового кодекса не будет закрытого перечня признаков трудовых отношений, так что новые «находки» фактических работодателей планируют выявлять, изучать и, возможно, пополнять этот список. Например:

наложение взысканий, похожих на дисциплинарные (тем более разного рода штрафы);

требование «быть на связи 24/7», немедленно реагировать на запросы «заказчика»;

исчисление объема выполненных работ в нормо-часах (привязка не к результату, а к процессу);

проведение инструктажей (вводных, первичных, внеплановых, по пожарной безопасности);

сверхурочная работа;

представление интересов «заказчика» именно в роли работников (например, на визитах агентов прямо указано, что они сотрудники такого-то агентства недвижимости);

идентичность оказываемых услуг трудовым функциям сотрудников, включенных в штатное расписание и т. п.

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Уточнение полномочий ГИТ

В ТК будет введена ст. 360.2, посвященная процедуре признание отношений трудовыми по обращению Государственной инспекции труда (ГИТ). Из проекта следует такой порядок:

ГИТ, убедившись в том, что имеет место маскировка трудовых отношений (даже если они уже прекращены), выдает предписание об устранении нарушений. Фактический работодатель не исполняет предписание. ГИТ вправе обратиться в суд с требованием о признании отношений трудовыми — не позднее трех месяцев со дня истечения срока на обжалование предписания.

К чему готовиться

Нужно провести аудит своих отношений с исполнителями, проанализировать договоры на наличие «трудовых» признаков, исключить их. Если вам нужны не исполнители, а сотрудники, подчиненные, заключайте с ними трудовые договоры.

Или будьте готовы к тому, что придется отвечать на вопросы о том, почему, например, у вас открыта вакансия, есть соответствующая единица в штатном расписании, а вы пользуетесь услугами самозанятого, причем не один год, и работает он только. Или, к примеру, основной код деятельности у вас — грузоперевозки, есть свой парк из десяти «газелей» и ни одного штатного работника, только «контрагенты»–самозанятые.

В общем, контроль нелегальной занятости усиливается, признаки трудовых отношений будут введены в ТК, то есть утратили «оценочный» характер. У ГИТ окончательно развязаны руки, инспекторы смогут активнее обращаться в суды. Продолжать разрабатывать «схемы», рискуя бизнесом, или навести порядок в штатах — выбор за вами.

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