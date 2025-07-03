Можно ли с сотрудником одновременно работать и как с самозанятым

Наемный работник может быть самозанятым
Этот момент не оспаривает никто, даже Минфин (см., например, письмо от 21.06.22 № 03-11-11/58750). Самозанятый вправе работать и по трудовому договору, это не исключает применение НПД.
Но есть два нюанса:
зарплата и прочие доходы, полученные по трудовому договору, облагаются НДФЛ в общем порядке (ст. 209 НК);
нельзя облагать НПД доходы, полученные от выполнения работ (оказания услуг), от работодателя — как актуального, так и бывшего, от которого уволился менее двух лет назад (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ об НПД).
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Оказывать услуги можно, НПД платить нельзя
Еще раз подчеркнем: самозанятый вправе оказывать услуги своему работодателю, но доходы, полученные от этой операции, должны облагаться не НПД, а НДФЛ.
Например, К.К. Борисов работает по трудовому договору электриком пятого разряда в ООО «Кинетика». Одновременно он как самозанятый разрабатывает веб-сайты. Если Борисов будет оказывать такого рода услуги своему работодателю по договору ГПД, то доход, полученный от ООО «Кинетика», будет облагаться НДФЛ в общем порядке (ст. 209 НК).
Такая же ситуация будет длиться два года после увольнения Борисова из ООО «Кинетика». Можно будет оказывать услуги бывшему работодателю, но облагать не НПД, а НДФЛ.
Если не оказывать услуги, а предоставлять имущество
Представим ситуацию такого рода: условный программист Сергей работает в IT-компании по трудовому договору, имеет в собственности свободную квартиру, сделал ремонт, ищет арендаторов. И тут узнает, что компании как раз нужно жилье для командированных из регионов.
Почему бы Сергею не зарегистрироваться как плательщику НПД и не сдавать квартиру компании? Допустимо ли это? И какой налог придется платить — НПД или НДФЛ?
Проблема в том, что вопрос прямо в законе не урегулирован, хотя налоговики предлагают прописать в нем норму о том, что не облагаются НПД доходы от передачи работодателю имущественных прав (см. письмо ФНС от 04.12.2023 № СД-4-3/15157).
Предоставление имущества — это не оказание услуг (выполнение работ). Верховный суд подтверждает: закон запрещает облагать НПД доход от оказания (выполнения) услуг (работ), а не от использования имущества, в том числе от сдачи его в аренду работодателю.
Однако пока однозначного решения в законе нет, работодателю не стоит рисковать. Именно работодателю, ведь ему придется вносить не удержанные суммы за счет собственных средств (п. 10 ст. 226 НК, письмо ФНС от 10.01.20 № БС-4-11/85). Речь идет о недоимке по НДФЛ, пеням и штрафам. И работодателю придется или заплатить требуемое, или судиться, что тоже требует времени и денег.
Таким образом, безопаснее — пока этот вопрос не урегулирован до конца — не пользоваться ни услугами, ни имуществом самозанятого сотрудника. Или же сразу оформлять договоры ГПХ с уплатой НДФЛ, взносов по единому тарифу, а если предусмотрено договором — то и взносов на травматизм. Или Сергей может сдавать свою квартиру по договору с частными лицами, пусть и коллегами, работающими в той же компании. Главное, чтобы аренду оплачивали физические лица, а не компания. В такой ситуации проблем, скорее всего, не возникнет.
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