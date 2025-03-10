Наставничество с 1 марта 2025: как оформить и оплатить

Что такое наставничество
Наставничество — это передача опыта и знаний от опытного сотрудника новичку. Это помогает компании:
удержать сотрудников, особенно молодых;
улучшить корпоративную культуру;
быстрее адаптировать новичков;
повысить квалификацию персонала и производительность труда;
сократить издержки.
С 1 марта 2025 года вступает в силу ст. 351.8 ТК, в которой законодатели дали определение наставничеству, прописали порядок оформления и оплаты труда наставников и другие нюансы.
Когда в организации нужно наставничество
Наставничество обязательно, если это прописано в отраслевом законодательстве. Например, в соглашении для организаций в сфере ЖКХ. В других случаях решение о введении принимает компания и закрепляет его в коллективном договоре или другом внутреннем документе, например, в Положении о наставничестве.
Кто может быть наставником
Трудовой кодекс не устанавливает конкретных требований к наставникам, он лишь указывает на необходимость большего опыта, чем у обучаемого. Работодатель сам определяет критерии отбора, например, образование, квалификация, стаж, коммуникативные навыки и т.д. Эти критерии прописывают в Положении о наставничестве или отдельном соглашении с наставником.
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Как внедрить наставничество в организации
Прежде чем оформить наставника, компании нужно ввести систему наставничества, то есть разработать и принять локальный акт, который будет регулировать все вопросы, связанные с наставничеством. Например, Положение о наставничестве.
Положение о наставничестве должно включать:
цели и задачи системы наставничества в компании;
порядок назначения наставников;
их права, обязанности и ответственность;
размер и порядок расчета доплаты за наставничество;
права и обязанности стажера;
порядок управления системой;
критерии оценки стажеров, в том числе роль наставника в оценке прохождения испытательного срока;
порядок завершения наставничества.
Положение о наставничестве нужно утвердить приказом с указанием даты, с которой система начнет работать. К приказу приложите лист ознакомления сотрудников с приказом и положением.
Как оформить наставничество: пошаговая инструкция
Оформление наставника происходит в несколько шагов:
Шаг 1. Уведомьте сотрудника о том, что компания-работодатель предлагает ему стать наставником стажера, молодого специалиста и т.д. В уведомлении опишите условия наставничества и условия и порядок оплаты за него.
Шаг 2. Получите письменное согласие от работника быть наставником. Форма согласия — любая, например, заявление.
Шаг 3. Внесите условия наставничества в трудовой договор с наставником, например, через заключение дополнительного соглашения, если речь идет о действующем работнике. В соглашении укажите новые обязанности наставника, изменения в графике работы, если они есть, а также размер доплаты за наставничество.
Шаг 4. Издайте приказ о назначении наставника. В нем также должны быть зафиксированы условия работы наставника, оплата, срок наставничества, ФИО наставника и стажера.
Если работодатель решает завершить наставничество раньше предусмотренного в приказе срока, он обязан уведомить об этом наставника не позднее трех дней до предполагаемой даты окончания. Наставник же вправе отказаться от своих дополнительных обязанностей по введению стажера в работу в любое время. И компания и наставник вправе не указывать причины отказа от дальнейшей помощи в адаптации новичку.
Как оплатить наставничество
Доплата за наставничество — обязанность работодателя. Но ее размер определяет сама компания в коллективном договоре, положениях об оплате труда и о наставничестве. Это может быть фиксированная сумма или процентная надбавка к окладу. В любом случае для каждого сотрудника ее нужно указать в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему в соответствии правилами из локальных актов. Для госслужащих размер надбавок может быть прописан в федеральных, региональных и муниципальных нормативных актах.
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