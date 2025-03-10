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Трудовые отношения

Наставничество с 1 марта 2025: как оформить и оплатить

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила наставничества. Рассказываем о необходимых документах, порядке оплаты труда наставников и других важных аспектах, которые помогут работодателю избежать ошибок при внедрении наставничества.

Что такое наставничество 

Наставничество — это передача опыта и знаний от опытного сотрудника новичку. Это помогает компании:

  • удержать сотрудников, особенно молодых;

  • улучшить корпоративную культуру;

  • быстрее адаптировать новичков;

  • повысить квалификацию персонала и производительность труда;

  • сократить издержки.

С 1 марта 2025 года вступает в силу ст. 351.8 ТК, в которой законодатели дали определение наставничеству, прописали порядок оформления и оплаты труда наставников и другие нюансы.

Когда в организации нужно наставничество

Наставничество обязательно, если это прописано в отраслевом законодательстве. Например, в соглашении для организаций в сфере ЖКХ. В других случаях решение о введении принимает компания и закрепляет его в коллективном договоре или другом внутреннем документе, например, в Положении о наставничестве.

Кто может быть наставником

Трудовой кодекс не устанавливает конкретных требований к наставникам, он лишь указывает на необходимость большего опыта, чем у обучаемого. Работодатель сам определяет критерии отбора, например, образование, квалификация, стаж, коммуникативные навыки и т.д. Эти критерии прописывают в Положении о наставничестве или отдельном соглашении с наставником.

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Как внедрить наставничество в организации

Прежде чем оформить наставника, компании нужно ввести систему наставничества, то есть разработать и принять локальный акт, который будет регулировать все вопросы, связанные с наставничеством. Например, Положение о наставничестве.

Положение о наставничестве должно включать:

  • цели и задачи системы наставничества в компании;

  • порядок назначения наставников;

  • их права, обязанности и ответственность;

  • размер и порядок расчета доплаты за наставничество;

  • права и обязанности стажера;

  • порядок управления системой;

  • критерии оценки стажеров, в том числе роль наставника в оценке прохождения испытательного срока;

  • порядок завершения наставничества. 

Положение о наставничестве нужно утвердить приказом с указанием даты, с которой система начнет работать. К приказу приложите лист ознакомления сотрудников с приказом и положением.

Как оформить наставничество: пошаговая инструкция

Оформление наставника происходит в несколько шагов:

  • Шаг 1. Уведомьте сотрудника о том, что компания-работодатель предлагает ему стать наставником стажера, молодого специалиста и т.д. В уведомлении опишите условия наставничества и условия и порядок оплаты за него.

  • Шаг 2. Получите письменное согласие от работника быть наставником. Форма согласия — любая, например, заявление.

  • Шаг 3. Внесите условия наставничества в трудовой договор с наставником, например, через заключение дополнительного соглашения, если речь идет о действующем работнике. В соглашении укажите новые обязанности наставника, изменения в графике работы, если они есть, а также размер доплаты за наставничество.

  • Шаг 4. Издайте приказ о назначении наставника. В нем также должны быть зафиксированы условия работы наставника, оплата, срок наставничества, ФИО наставника и стажера.

Если работодатель решает завершить наставничество раньше предусмотренного в приказе срока, он обязан уведомить об этом наставника не позднее трех дней до предполагаемой даты окончания. Наставник же вправе отказаться от своих дополнительных обязанностей по введению стажера в работу в любое время. И компания и наставник вправе не указывать причины отказа от дальнейшей помощи в адаптации новичку.

Как оплатить наставничество

Доплата за наставничество — обязанность работодателя. Но ее размер определяет сама компания в коллективном договоре, положениях об оплате труда и о наставничестве. Это может быть фиксированная сумма или процентная надбавка к окладу. В любом случае для каждого сотрудника ее нужно указать в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему в соответствии правилами из локальных актов. Для госслужащих размер надбавок может быть прописан в федеральных, региональных и муниципальных нормативных актах.

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Разобраться в налогах

Разобраться в налогах

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