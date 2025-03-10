Наставничество с 1 марта 2025: как оформить и оплатить

Прежде чем оформить наставника, компании нужно ввести систему наставничества, то есть разработать и принять локальный акт, который будет регулировать все вопросы, связанные с наставничеством. Например, Положение о наставничестве.

Положение о наставничестве должно включать:

цели и задачи системы наставничества в компании;

порядок назначения наставников;

их права, обязанности и ответственность;

размер и порядок расчета доплаты за наставничество;

права и обязанности стажера;

порядок управления системой;

критерии оценки стажеров, в том числе роль наставника в оценке прохождения испытательного срока;

порядок завершения наставничества.

Положение о наставничестве нужно утвердить приказом с указанием даты, с которой система начнет работать. К приказу приложите лист ознакомления сотрудников с приказом и положением.