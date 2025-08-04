Налогообложение дивидендов в 2025 году

Налог с дивидендов для юридических лиц в 2025 году

Когда и сколько платить

Организации при получении дивидендов уплачивают налог на прибыль. Причем это не зависит от системы налогообложения, которую применяет получатель или плательщик дивидендов. В этой ситуации никакие спецрежимы не действуют, зато и ставка налога на прибыль ниже обычной.

Применяемые ставки налога показали в таблице.

Плательщик налога Ставка Российская организация, которая на момент принятия решения о выплате в течение последних 365 дней владеет долей более 50% либо депозитарными расписками, дающими право минимум на 50% от общей суммы дивидендов 0% Остальные российские юридические лица 13% Иностранная организация, если соглашением об избежании двойного налогообложения не установлены другие ставки 15%

В некоторых случаях применяются другие ставки налога. Их можно найти в п. 3 ст. 284 и п.1 ст. 251 НК.

Если ставка налога менялась, то применяется та ставка, которая действует на момент выплаты дивидендов. За какой период выплачиваются дивиденды при этом роли не играет.

Пока дивиденды начислены, но не выплачены — никаких налогов платить не нужно. Обязанность по уплате налога возникает только в момент выплаты.

Срок уплаты налога на прибыль — стандартный, как для большинства налогов в составе ЕНП. Налог нужно заплатить не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем произведенной выплаты дивидендов.