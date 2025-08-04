Налогообложение дивидендов в 2025 году

Что такое дивиденды: простыми словами
Дивиденды — это доход учредителей. Организация выплачивает его своим участникам или акционерам из полученной чистой прибыли после налогообложения (п. 1 ст. 43 НК).
Если речь идет об АО, то акционеры получают процент от стоимости акций. Дивиденды участников ООО пропорциональны их долям в уставном капитале.
Получатели дохода должны уплатить налог. Они делают это не самостоятельно, а через налогового агента. Им становится организация, которая выплачивает дивиденды. Какой именно нужно платить налог, зависит от статуса участника — физическое или юридическое лицо. При этом в обоих случаях учредитель или акционер получает на руки сумму дивидендов за минусом удержанного налога.
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Налог с дивидендов для юридических лиц в 2025 году
Когда и сколько платить
Организации при получении дивидендов уплачивают налог на прибыль. Причем это не зависит от системы налогообложения, которую применяет получатель или плательщик дивидендов. В этой ситуации никакие спецрежимы не действуют, зато и ставка налога на прибыль ниже обычной.
Применяемые ставки налога показали в таблице.
Плательщик налога
Ставка
Российская организация, которая на момент принятия решения о выплате в течение последних 365 дней владеет долей более 50% либо депозитарными расписками, дающими право минимум на 50% от общей суммы дивидендов
0%
Остальные российские юридические лица
13%
Иностранная организация, если соглашением об избежании двойного налогообложения не установлены другие ставки
15%
В некоторых случаях применяются другие ставки налога. Их можно найти в п. 3 ст. 284 и п.1 ст. 251 НК.
Если ставка налога менялась, то применяется та ставка, которая действует на момент выплаты дивидендов. За какой период выплачиваются дивиденды при этом роли не играет.
Пока дивиденды начислены, но не выплачены — никаких налогов платить не нужно. Обязанность по уплате налога возникает только в момент выплаты.
Срок уплаты налога на прибыль — стандартный, как для большинства налогов в составе ЕНП. Налог нужно заплатить не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем произведенной выплаты дивидендов.
Как рассчитать налог с дивидендов
Для расчета суммы налога используйте формулу:
НнП = Дивидендык распределению * ставка
Но если организация-налоговый агент и выплачивает, и получает дивиденды, то все усложняется. Нужно снизить общую сумму дивидендов для расчета налога на сумму полученных (ст. 275 НК).
В этом случае формула будет такой:
НнП = Коэффициент Ставка (Дивидендык распределению — Дивидендыполученные)
Здесь:
Коэффициент — отношение суммы дивидендов, начисленных конкретному получателю, к сумме всех дивидендов к распределению.
Дивидендык распределению — общая сумма распределяемых дивидендов. В нее входят все дивиденды, начисленные юрлицам и физлицам, а также те, с которых налог на прибыль не уплачивается.
Дивидендыполученные — сумма дивидендов, полученных организацией-плательщиком, если она сама имеет доли в других юрлицах. Некоторые виды дивидендов исключаются при расчете этого показателя. Например, облагаемые по нулевой ставке налога на прибыль. Полный список сумм, не учитываемых в составе этого показателя, приведен в п. 5 ст. 275 НК.
Пример 1. ООО «Альфа» распределяет дивиденды за 2025 год в сумме 200 000 руб. в пользу своих двух учредителей: ООО «Бета» (доля — 60%, срок владения — 1,5 года) и ООО «Гамма» (доля — 40%). При этом ООО «Альфа» получило дивиденды (после удержания налога на прибыль) в сумме 50 000 руб. от другой организации, где она, в свою очередь, является участником.
Расчет налогов будет таким.
ООО «Бета» получает 120 000 руб. дивидендов и не уплачивает налог на прибыль, так как соблюдены условия применения нулевой ставки.
Дивиденды ООО «Гамма» составили 80 000 руб. Для расчета налога на прибыль нужно посчитать:
НнП = 80 000 / 200 000 13% (200 000 — 50 000) = 7 800 руб.
Налог с дивидендов для физических лиц в 2025 году
Когда и сколько платить
Физлица платят налог на доходы физических лиц. Ставка налога имеет прогрессивную шкалу, но она отличается от шкалы для расчета НДФЛ с доходов в виде зарплаты. Данные по дивидендным ставкам НДФЛ привели в таблице.
Плательщик налога
Ставка налога и обстоятельства ее применения
Налоговые резиденты РФ
13%, сумма полученного дохода — до 2,4 млн руб. включительно
312 000 руб. + 15%, сумма полученного дохода превышает порог 2,4 млн руб.
Налоговые нерезиденты РФ
15% для любой суммы дохода. Соглашением об избежании двойного соглашения могут быть установлены другие условия
Налоговые вычеты по НДФЛ к таким доходам неприменимы.
Налоговые базы по разным видам дохода не суммируются в целях определения ставки налога. Так, если дивиденды выплачиваются участнику, который является работником организации, то налоговые базы по его зарплатным и дивидендным доходам будут исчисляться раздельно.
Сроки перечисления НДФЛ с дивидендов ничем не отличаются от стандартных сроков перечисления НДФЛ и зависят от дат выплат дохода:
При выплате дохода с 1 по 22 число каждого месяца НДФЛ уплачивается до 28 числа того же месяца.
Если перечисление было с 23 по последнее число месяца — не позднее 5 числа следующего месяца.
Суммы выплаченного дохода и уплаченного налога организация — налоговый агент включает в свою форму 6-НДФЛ.
Как рассчитать налог с дивидендов
Посчитать НДФЛ нужно по формуле:
НДФЛ = Дивидендык распределению * ставка
Если плательщик дивидендов сам получает дивиденды, то при расчете НДФЛ его нужно уменьшить на сумму налога на прибыль к зачету. Формула будет выглядеть так:
НДФЛ = Дивидендык распределению* ставка — ЗНнП,
ЗНнП — налог на прибыль к зачету.
При этом ЗНнП = Бз * 13%,
где Бз — база для зачета. Она принимается равной наименьшему из показателей:
дивиденды в пользу физлица;
показатель по формуле:
Д = Коэффициент * Дивидендыполученные.
Коэффициент — доля дивидендов физлица в общей сумме распределяемых дивидендов.
Дивидендыполученные — сумма дивидендов, полученная организацией.
Пример 2. ООО «Альфа» начислило дивиденды учредителям в общей сумме 200 000 руб.:
физлицу Иванову И. И., который является налоговым резидентом РФ пропорционально его доле 10% в сумме 20 000 руб.;
ООО «Бета» с долей 90% в сумме 180 000 руб.
Кроме того, ООО «Альфа» само получило дивиденды после удержания налога на прибыль в сумме 100 000 руб.
Расчет НДФЛ Иванова И. И. будет следующим.
Коэффициент = 20 000 / 200 000 = 0,1.
Д = 0,1 * 100 000 = 10 000.
Бз будет равна 10 000, так как показатель Д в сумме 10 000 руб. меньше, чем дивиденды физлица, составляющие 20 000 руб.
ЗНнП = 10 000 * 13% = 1 300 руб.
НДФЛ Иванова И. И. = 20 000 * 13% — 1 300 = 1 300 руб.
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