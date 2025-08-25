Ошибки при расчете отпускных: налоговые последствия

Типичные ошибки при расчете отпускных

Неправильный расчет среднего заработка

Часто бухгалтеры включают в расчет все выплаты подряд или, наоборот, исключают лишнее. Например, материальная помощь была ошибочно включена в расчет, что привело к завышению суммы среднедневного заработка.

Ошибка: в расчет доходов за период взяты неверные выплаты, что занижает или завышает сумму отпускных.

Последствия: перерасчет налогов, исправление отчетности, возможны пени.