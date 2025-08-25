Ошибки при расчете отпускных: налоговые последствия

Порядок расчета
Порядок расчета отпускных регулируется Трудовым кодексом, а более подробно правила описаны в постановлении Правительства от 24.12.2007 № 922.
Общий алгоритм расчета отпускных выглядит так:
Определите расчетный период. Обычно это 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. В расчет берется только фактически отработанное время.
Рассчитайте сумму заработка за расчетный период. Учитываются все выплаты, связанные с оплатой труда. Не учитываются выплаты социального характера — материальная помощь, компенсация расходов, а также выплаты по среднему заработку — отпускные, командировочные, больничные
Определите среднедневной заработок. Сумма выплат за расчетный период делится на 12 месяцев и на среднемесячное количество дней — 29,3. Последний показатель корректируется в зависимости от фактически отработанного времени.
Рассчитайте отпускные. Сумма отпускных = среднедневной заработок, умноженный на количество дней отпуска.
Рассчитайте налоги. С отпускных удерживается НДФЛ и начисляются страховые взносы. Сумму отпускных можно включить в состав расходов по налогу на прибыль или УСН «Доходы минус расходы». Страховые взносы также можно учесть в расходах или уменьшить на них сумму налога при УСН «Доходы».
Всероссийская премия АФИНА 2025 специалистов в области учета, финансов, аудита и налогов
🎁 Гарантированные подарки каждому участнику и денежные призы по 250.000 рублей победителям.
Типичные ошибки при расчете отпускных
Неправильный расчет среднего заработка
Часто бухгалтеры включают в расчет все выплаты подряд или, наоборот, исключают лишнее. Например, материальная помощь была ошибочно включена в расчет, что привело к завышению суммы среднедневного заработка.
Ошибка: в расчет доходов за период взяты неверные выплаты, что занижает или завышает сумму отпускных.
Последствия: перерасчет налогов, исправление отчетности, возможны пени.
Неверное определение расчетного периода
По закону расчетный период составляет 12 календарных месяцев до ухода в отпуск. При этом из него исключаются дни, когда сотрудник не работал или получал средний заработок — больничные, командировки, отпуск за свой счет.
Ошибка: бухгалтер не исключил эти периоды, в результате средний заработок оказался ниже.
Последствия: работник вправе потребовать перерасчет отпускных, компенсация за задержку выплаты, перерасчет налогов.
Ошибки в учете премий и разовых выплат
Ежемесячные премии учитываются в полном объеме, а годовые — пропорционально месяцам расчетного периода.
Ошибка: бухгалтер включил годовую премию целиком.
Последствия: завышение суммы отпускных, занижение налоговой базы по налогу на прибыль или УСН, перерасчет налогов, исправление отчетности, возможны пени.
Не учтена индексация зарплаты
В случае индексации окладов или тарифных ставок в расчетном периоде сумма заработка для расчета отпускных подлежит корректировке.
Ошибка: бухгалтер не учел индексацию зарплат в компании, в результате средний заработок оказался ниже.
Последствия: работник вправе потребовать перерасчет отпускных, компенсация за задержку выплаты, перерасчет налогов.
Получите готовые чек-листы и методички для бухгалтера, которые необходимы в ежедневной работе
Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Налоговые последствия ошибок
Ошибки в расчете отпускных затрагивают сразу несколько налогов и отчетных форм:
Налог или взнос
Соответствующая форма отчетности
НДФЛ
форма 6-НДФЛ
Страховые взносы
форма РСВ
Налог на прибыль
декларация по прибыли
УСН
декларация по УСН
В случае неверного расчета суммы отпускных НДФЛ и страховые взносы также будут рассчитаны некорректно. А поскольку отпускные и взносы включаются в состав налоговых расходов, такие ошибки повлекут искажения в расчете налога на прибыль и УСН. При налоговой проверке это может привести к доначислениям налогов, пени и даже штрафам.
Поэтому важно при обнаружении ошибок в расчете отпускных скорректировать не только сам расчет выплат работнику, но и внести исправления в расчет налогов и, при необходимости, сдать уточненные декларации.
Как исправить ошибку
Если ошибка в расчете отпускных обнаружена быстро — в рамках одного отчетного периода (квартала), достаточно внести исправления в учет, пересчитать налоги, при необходимости доплатить недоимку. В этом случае возможно начисление пени, если срок уплаты налогов уже прошел.
А вот если ошибка выявлена позже — после окончания отчетного периода — придется сдавать уточненные налоговые расчеты.
Как не допустить ошибки при расчете отпускных
Чтобы минимизировать риски ошибок и налоговых доначислений, бухгалтеру можно проверить расчеты поэтапно:
1. Проверка расчетного периода:
Убедитесь, что расчетный период соответствует закону: обычно 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска.
Исключите дни, когда сотрудник не работал.
Проверьте корректность учета неполных месяцев или периодов частичной занятости — ошибки на этом этапе влияют на среднедневной заработок.
2. Проверка заработка за расчетный период:
Включайте только выплаты, связанные с оплатой труда: оклад, тарифные ставки, премии, надбавки.
Исключайте выплаты социального характера: материальную помощь, компенсацию расходов, отпускные, командировочные.
Проверяйте корректность учета премий.
Учитывайте индексацию зарплаты и любые изменения тарифов/окладов в расчетном периоде
3. Проверка расчета отпускных:
Умножьте среднедневной заработок на количество дней отпуска.
Убедитесь, что количество дней отпуска указано корректно, включая переносы и компенсацию за неиспользованный отпуск.
4. Проверка начисления налогов и взносов:
Рассчитайте НДФЛ и страховые взносы с суммы отпускных.
Проверьте корректность включения отпускных в расходы по налогу на прибыль или УСН.
Ошибки в расчете отпускных — это не только переплата или недоплата сотруднику. Они могут привести к искажению налоговой отчетности, доначислениям, пени и штрафам. Чем быстрее выявлена и исправлена ошибка, тем меньше финансовые последствия для компании.
Хотите максимально повысить шансы на успех в АФИНА 2025?
Успейте пройти курс подготовки к аттестации АФИНА 2025 по самой выгодной цене
Читайте также:
Как платить страховые взносы за работников-иностранцев в 2025 году.
Премирование работников: новые правила с 1 сентября 2025 года.
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFGAV3nx
Начать дискуссию